



Флаг Франции

Еще одно достижение единого европейского пространства — автоматическое исполнение обеспечительных судебных решений, принятых в одной из стран ЕС всеми членами союза — затрещало по швам.

Французское правительство своей тяжелой артиллерией самого крупного калибра — в лице премьер-министра Мануэля Вальса, министра финансов Мишеля Сапена, министра юстиции Жан-Жака Юрвоа и министра экономики и промышленности Эммануэля Макрона — внесло в парламент Пятой республики законопроект №3623 — формально звучащий как «поправки к закону о прозрачности и борьбе с коррупцией».

Документ более чем любопытный — фактически, он по формальным признакам делает невозможной обеспечительную заморозку государственных активов третьих стран на территории Франции.

Ни для кого из европейских экспертов не является тайной, что эта инициатива связана с довольно щекотливым положением, в котором оказалось французское правительство в ситуации с обеспечительными арестами имущества Российской федерации по решениям судов других стран — прежде всего, Бельгии и Нидерландов — в отношении имущества Российской Федерации по иску так называемых «акционеров ЮКОСа» на умопомрачительную сумму в $50 млрд.

ИА REGNUM подробно рассказывало, как привлеченная Россией команда международных юристов под руководством знаменитого Альберта Ян ван ден Берга камня на камне не оставила в Окружном суде Гааги от решения Международного арбитража, удовлетворившего в июле 2014 года тот самый иск группы акционеров «ЮКОСа» к Российской Федерации на 50 млрд. долларов.

Победа России тогда не стала сенсацией — профессиональные юридические издания с первого дня говорили, что позиция Международного арбитража крайне уязвима, России нужно грамотно этим воспользоваться — и победа окажется за ней.

Но между решением, принятым Международным арбитражем и решением, принятым в Окружном суде Гааги, прошло несколько месяцев — и нынешняя конструкция европейского единства обязывала в эти месяцы страны ЕС помимо их воли реализовывать обеспечительный арест русского имущества.

Французы крутились, как уж на сковородке.

В решении, принятом 15 апреля, суд высшей инстанции — Высокий суд Парижа, — постановил снять заморозку активов на сумму около $300 млн. европейской компании Роскосмоса — Russian Satellite Communications Co. (RSCC)

Суд постановил, что эти активы принадлежали по сути не российскому правительству, и не должны быть залогом судебного иска ЮКОСа.

Решение суда Парижа находилось в прямой связи с другим судебным решением — аналогичное постановление было вынесено 12 апреля судом в городе Эври, в котором расположена штаб-квартира консорциума «Арианспейс». На счетах «Арианспейс» и связанных с консорциумом фирм по иску представителей ЮКОСа были заморожены около $400 млн., которые суд в Эври также признал незаконно удерживаемыми.

Действуя от имени группы предприятий, производящих носители «Союз», государственная корпорация Роскосмос выступает в качестве космического агентства России и является контрагентом «Арианспейс» в договорах, которые предусматривают поставку российских ракет Союз на стартовые столы Гвианского космического центра — главного космодрома Европы, где они запускаются под знаменами «Арианспейс».

Без решения судов в Париже и в Эври обеспечительный арест по решению бельгийских и нидерландских судов — прямо скажем, и до того не сильно привечаемых галлами — был вполне способен лишить Европу опорной части всей ее космической программы.

Тактика юридической группы GML, представляющей интересы так называемых «акционеров ЮКОСа», была довольно откровенно озвучена ее директором, Тимом Осборном, сразу же после решения, принятого в Окружном суде Гааги в пользу Москвы.

Осборн тогда сказал, что GML попытается выиграть обеспечительное разбирательство в других странах, где любой местный суд — Таллина, Бухареста или, например, Дублина — «может принять другую точку зрения». И снова поставить колом ту же космическую программу всей Европы или еще что-то столь же важное. Консенсус и европейское единство, как же иначе.

Довольно грамотный ход, как отмечают юридические аналитические издания — GML и акционеры пытаются «арестовать» российские активы везде, где они могут найти сочувствие правовой среды.

Здесь, отмечают многие аналитики, у GML есть серьезные союзники — за океаном.

«Противники «Арианспейс» и Роскосмоса руководствуются не только желанием победить и получить деньги, но и причинить наибольший возможный ущерб в пользу других игроков на рынке космических запусков», — довольно четко обозначил эту точку зрения заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Савельев, недвусмысленно намекая на НАСА.

Сложив все это вместе, французское правительство решило не отбивать по одному решения судов в Шауляе, Копере или Констанце, — а принять французский закон, который формально сохранял бы возможность обеспечительного ареста русских активов по решению какого-нибудь уездного суда — но на практике делал эту процедуру бюрократически невыполнимой.

Правительственный законопроект № 3623 вводит четыре новации в Статью 24 «Закона о прозрачности и борьбе с коррупцией»

Прежде всего, после принятия поправок активы могут быть заморожены, если только государство, которым они принадлежат «явным образом выражает согласие на осуществление такой меры». Собственно говоря, одной этой записи было бы достаточно.

Во-вторых, заморожены могут быть только те активы, которые «целенаправленно используются государством для иных целей, чем осуществление государственных услуг и некоммерческие цели».

Отдельно выводятся из возможности ареста все проекты образовательного и культурного характера — или даже просто имеющие такую составляющую (а ее при желании можно найти даже в торговле оружием и нефтью).

И кроме того, вводится конкурентная судебная процедура наложения ареста во французском суде — вместо автоматического исполнения решения суда другой европейской страны.

Французские издания уже сравнили правительственный законопроект № 3623 с немецким решением о второй нитке газопроводе «Северный поток» — и для немцев, и для французов в конфликте ценностей национальной экономики и принципов евросолидарности выбор затруднений не представляет.

Все же приятно сознавать, что две опорные нации европейской цивилизации не совсем уж сошли с ума.