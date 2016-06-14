



Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая бомба украинской политики

Пока в верхах украинской власти в Киеве идут горячие споры о том, вносить ли в Конституцию дополнения об особом статусе ЛНР и ДНР, принимать ли закон о выборах в ДНР и ЛНР, проводить федерализацию («децентрализацию») или нет, эта самая федерализация идет на Украине явочным порядком. Этот процесс, естественно, в Киеве замечать не хотят, но сути дела это не меняет.

На сегодняшний день уже пять облсоветов — Житомирский, Кировоградский, Одесский, Хмельницкий и Ивано-Франковский — проголосовали за перераспределение полномочий между Киевом и региональными властями. Ивано-Франковский добавился к этому списку 10 июня: «На сессии Ивано-Франковского областного совета депутаты проголосовали за обращение в адрес президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Рады Андрея Парубия с призывом поддержать заключение «особых договоров о разделении полномочий» между кабмином и региональными областными органами власти. Решение было вынесено на сессию фракцией «Батькивщина».

Инициативу поддержали 75 депутатов из 84, при этом большую часть голосов за решение дали фракции «Блок Петра Порошенко» (22 депутата) и «Батькивщина» (16 депутатов). Решение уже подписано председателем облсовета Ивано-Франковска Александром Сычем и 10 июня будет официально направлено в администрацию президента, кабмин и Верховную раду. К анализу списочного состава депутатов Ивано-Франковского областного совета, которые поддержали данную инициативу, который также очень многое говорит о ситуации в стране, мы позже еще вернемся.

К тому же два облсовета — Закарпатский и Запорожский — выступили с инициативой особых статусов для своих регионов, что также можно рассматривать как требование о децентрализации. С учетом Донецка и Луганска — это уже девять областей, которые требуют федерализации. Нет никаких сомнений, что в Харькове и Львове только и ждут удобного момента, чтобы присоединиться к этому процессу, а мэр Харькова Геннадий Кернес уже практически открыто показал, кому он присягнул в рамках грядущего территориального раскола Украины.

Херсонская область — на грани восстания из-за беспредела крымских татар и боевиков тербатов: «В социальных сетях и на местных сайтах сегодня появилось воззвание, адресованное местным властям, силовым структурам и населению от имени «Отряда народного сопротивления Херсона «Время Ч». В воззвании неизвестные, представляющиеся «бывшими сотрудниками правоохранительных органов; работниками органов местного самоуправления; военными и просто рядовыми гражданами» обвиняют «майданные» власти в том, что они создали невозможную обстановку в области.

Помимо стандартных обвинений в развязанной войне и экономическом упадке есть и более конкретизированные, адресованные непосредственно местной власти: «Вы наводнили нашу область радикальными исламистами и исламскими боевиками, которые безнаказанно грабят местных жителей, пока вы трусливо отсиживаетесь в кабинетах. По Херсону свободно циркулирует оружие, а коррупционеры из силовых органов торгуют наркотиками». Неизвестные мстители также угрожают в своем заявлении местным «майданутым» и коррупционерам ответственностью и призывают херсонцев и в особенности представителей силовых структур присоединяться к движению».

Итого получаем, что из 24 областей Украины за федерализацию открыто выступает 10−12 областей или 45−50%. Это очень серьезный фактор внутренней политики. Киев пытается игнорировать эти региональные тенденции и делает вид, что ничего не замечает. Но — возвращаясь к вопросу о том, кто голосует за данные требования в регионах — пикантность ситуации заключается в том, что костяк депутатов на местах, требующих федерализации, составляют депутаты от «Блока Петра Порошенко» и «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Так, в том же Ивано-Франковском областном совете за данную инициативу в полном составе проголосовали фракции «Блок Петра Порошенко» и «Батькивщина».

На самом деле такое голосование означает, что региональные депутаты общеукраинских партий в ситуации распада страны будут голосовать и защищать свои региональные интересы, а не киевские, которые у них будут ассоциироваться с коррупцией и развалом. То есть уже сегодня, по сути, центральные киевские офисы практически всех общеукраинских политических сил не представляют никого, кроме себя. Уже произошел разрыв между центральной и региональными элитами, который пока не заметен только из-за формально существующих скреп украинской государственности. Реально же уже, в восприятии элит страны, которые на региональном уровне себя более не ассоциируют со своими киевскими начальниками, Украина распалась.

Об этом пишет и Ростислав Ищенко: «Во-первых, в целом идея федерализации Украины (пусть и под другим названием) имеет серьёзную поддержку со стороны статусных политических сил, формально лояльных киевскому режиму. Во-вторых, политики регионального уровня поддерживают данную идею в целом активнее, чем политики центрального уровня, что естественно, поскольку именно в пользу первых и в ущерб вторым должны перераспределяться полномочия. Тем не менее, и на центральном уровне идея пользуется серьёзной публичной поддержкой. Причём сторонники федерализации («децентрализации») значительно активнее и организованнее оппонентов.

В-третьих, весной 2016 года сторонники федерализации значительно активизировались и начали выступать скоординировано, о чём свидетельствуют идентичные требования, адресованные Киеву сразу несколькими облсоветами. В 2015 году, каждый из местных органов, обращавшихся к Киеву по поводу предоставления ему дополнительных полномочий, выдвигал собственный проект, ориентированный на отдельно взятый регион. Сегодня речь идёт об общих конституционных изменениях, перераспределяющих власть центра в пользу регионов в масштабах всей страны.

В связи с изложенным можем констатировать нарастание непримиримых противоречий между центральной властью Украины и её регионами. Эти противоречия усиливаются отсутствием на центральном системном политическом уровне искренней организованной политической силы, готовой лоббировать региональный интерес к федерализации. Причина банальна — региональной элите с трудом хватает оставшегося материального ресурса на себя — на содержание Киева (ничего не дающего, только берущего) ничего уже не остаётся. Если Киев допустит перераспределение полномочий по контролю над материальным ресурсом в пользу региональной элиты, центральная элита попросту самоликвидируется».

Спасти ситуацию могут только досрочные выборы в Раду, когда на уровне центральной власти произойдет обновление депутатского корпуса, и нынешние региональные тенденции дойдут до Киева в виде новой депутатской крови. За досрочные выборы выступает и новая бомба украинской политики — Надежда Савченко. В этом случае, возможно, процесс еще можно будет оставить в легитимных рамках. Тем более, что как показывают последние опросы на Украине, за досрочные выборы в Раду выступает все больше жителей страны — 44,7% или почти половина населения страны. Но этого сценария боится Порошенко, так как в этом случае он гарантированно получит восстание неонацистских боевиков и далеко не факт, что он сможет его подавить. Но нюанс ситуации заключается в том, что чем дальше держать эту ситуацию неразрешенной, тем больше вероятность того, что она взорвет всю страну.

Представим очень простой сценарий. Порошенко продолжает тянуть с перевыборами в Раду, а к осени еще 3−5 регионов заявят о своем стремлении к децентрализации. В Киеве называют это недальновидным сепаратизмом, поддержкой восставшего Донбасса и России. Выступающие за федерализацию регионы начинают объединяться по территориальному признаку. Нацисты усиливают давление на Порошенко. Центральная власть парализована, Рада не выполняет функцию спускового клапана при перегрузке системы. Все это накладывается на очередное повышение цен на газ для населения, ряд других социально-экономических факторов, и, по сути, новая конфигурация объективных и субъективных обстоятельств для очередного восстания в Киеве готова.

Соответственно, Порошенко надо начинать стравливать пар уже сейчас, не дожидаясь осени, когда с очень высокой вероятностью ситуация просто сама собой начнет выходить из-под контроля. Но он надеется, что все разрешится само собой, и поэтому, в целях сохранения власти без перемен, выжидает. Но, как учит теория революции большевиков, выжидание в условиях революционной ситуации, а Украина в ней продолжает находиться перманентно с момента последнего Майдана, всегда заканчивается поражением выжидающей стороны, а выигрывает только тот, кто действует и своими активными действиями переламывает ситуацию в свою пользу.

Пока Порошенко пассивно выжидает и растрачивает свой политический капитал, другие политические игроки только набирают силу. Об этом говорят и последние электоральные рейтинги. Если бы выборы Президента происходили в начале июня, то больше всего голосов могла бы получить бы Юлия Тимошенко (24% от поданных голосов), 14,0% — за Петра Порошенко, 12,9% — за Андрея Садового (Самопомощь), 12,5% — за Олега Ляшко, 11,8% — за Юрия Бойко, 9,8% — за Анатолия Гриценка, 3,9% — за Олега Тягнибока, 2,6% — за Дмитрия Яроша. Соответственно, к предполагаемому моменту обострения ситуации на Украине (осенью текущего года), Порошенко не будет обладать необходимой степенью общественной поддержки для того, чтобы противостоять диаметрально противоположным тенденциям — федерализации и нацификации, которые в буквальном смысле слова раздирают Украину.

Таким образом, все большее количество факторов говорит о том, что в условиях все более нарастающего вакуума власти в Киеве федерализация накрывает Украину как девятый вал, сметая с доски не просто отдельные политические фигуры или силы, но и саму страну в ее нынешнем виде.