Известие о том, что власти Аргентины намерены прекратить вещание телеканала Russia Today в рамках бесплатной государственной телесети, увы, на сенсационную новость не тянет.

meetmarket.ru МИД России не спит никогда. Когда не спит, не «наблюдает», не надувает щёки, не спасает лицо и не танцует «калинку»

«Зачистка» аргентинского информационного пространства от чуждых новой власти идеологических веяний началась несколько месяцев назад, когда Аргентина все-таки решила покинуть TeleSUR — новостной канал, который бесплатно распространяется в разных странах мира, в первую очередь, по Латинской Америке, сообщало El Universo. Причины этого шага министр информации Аргентины Эрнан Ломбарди в интервью газете La Nacion объяснил весьма недвусмысленно: необходимо «восстановить порядок в государственных СМИ». Напомним, что проект телеканала был разработан лидером Боливарианской революции Уго Чавесом и Фиделем Кастро для того, чтобы «продемонстрировать разнообразные реалии Латинской Америки, в противовес крупным международным медиакорпорациям». Как мне помнится, когда с аргентинской информационной площадки убирали TeleSUR, никакой реакции с российской стороны не последовало. А вот теперь наступила и наша очередь

Посол Российской Федерации в Аргентине Виктор Коронелли осудил решение властей Аргентины приостановить вещание телеканала Russia Today. Но вряд ли такое осуждение будет воспринято местными властями как сигнал к действию И это — показатель реального отношения аргентинского официоза к России и к заявленному с ней стратегическому сотрудничеству. А главно — еще один плачевный итог работы российского внешнеполитического ведомства в Латинской Америке.

Стращать Аргентину тем, что Россия ограничит поставки мяса из этой страны, как это делает глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков на своей страничке в соцсети Twitter, тоже не эффективно. Не так уж Аргентина в нас и заинтересована, как это декларируется. Начиная с февраля 2015 года поставки мяса в Россию из стран Южного конуса резко упали. Причин тому несколько, одна из них — снятие запрета властями США на импорт говядины из Аргентины. Это случилось сразу после введения санкций против России и ответных санкций России против стран ЕС.

Некоторые российские эксперты и политики активно кивают в сторону США: дескать, опять они во всем виноваты. Отметим, что официальный Вашингтон и не скрывает своей заинтересованности в восстановлении утраченных позиций в регионе. В конце мая 2016 года на должность посла США в Бразилии президент Барак Обама назначил Питера Майкла Маккинли (Peter Michael McKinley) — знатока Южной Америки. «Переход к более либеральному правлению в Бразилии, с точки зрения Вашингтона, может повлиять на политическую архитектуру Южной Америки, которая может в дальнейшем оказывать меньшее сопротивление американским интересам», — комментирует Folha de S. Pauo.

Официальная позиция МИД России, о чем неоднократно писало ИА REGNUM, в Латинской Америке такова: «мы тут ни с кем не конкурируем, мы наблюдаем, нам тут и так найдется поле для деятельности».

Сначала нас долгое время убаюкивали заверениями со Смоленской площади, что приход правого политика Маурисио Макри во власть никак не повлияет на российско-аргентинские отношения. Сразу после поражения команды Кристины Киршнер на президентских выборах заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил: «Я уверен, что наши отношения получат дальнейшее развитие. Мы на это настроены и будем прилагать усилия, чтобы всеобъемлющее стратегическое партнерство — это термин, о котором договорились президенты Владимир Путин и Кристина Фернандес де Киршнер, — воплощалось и дальше в конкретных делах и в новых договоренностях и решениях». Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в конце 2015 года в интервью РИА «Новости» заверял, что МИД РФ поддерживает отношения со всеми политическими силами, «независимо от окраса». Никаких конкретных примеров поддержания контактов с «разноокрашенными политиками» в интервью дано не было. Сейчас как раз тот случай, когда господин Щетинин может на деле продемонстрировать наличие подобных связей.

Даже когда члены правительства Маурисио Макри открытым текстом стали заявлять о пересмотре ранее подписанных договоров с Россией и Китаем, из МИД РФ раздавались те же «песни»: все нормально, в нас заинтересованы и т.п., и т.д. Россияне, получающие информацию из официальных СМИ, в это, может, и верили. А друзья России из Аргентины били тревогу, просили внимательнее изучать перемены во внешнеполитической риторике официального Буэнос-Айреса и, если уж нет желания и достаточного профессионального уровня, чтобы бороться за сохранение стратегического партнерства, то хоть не сдавать достигнутого ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит нового главы МИД Аргентины, когда партия Кристины Киршнер проиграла президентские выборы, в российских официальных СМИ подали как знак дружбы и подтверждения стратегического партнерства. А в аргентинских СМИ писали, что Сусанна Малькора прилетала в Москву для пересмотра подписанных ранее договоров. Что правда, а что вымысел — покажут реальные дела. А пока в реализации договоров не уверен даже обычно лучащийся оптимизмом посол России в Аргентине Виктор Коронелли. Он полагает, что соглашение о строительстве нового блока АЭС «Атуча» между Россией и Аргентиной пока находится под вопросом. «Мое личное мнение: если работа продолжится в том же ритме, надеюсь, к концу года стороны согласуют между собой черновик этого документа. Но я не могу предсказать это с 100%-ой уверенностью», — заявил Виктор Коронелли ТАСС.

Для того, чтобы российским дипломатам эффективно работать в стране пребывания, надо иметь для этого соответствующие рычаги. В том числе — налаженные связи в политической, деловой, общественной элите страны. Вовремя прогнозировать возможные изменения во власти и менять тактику поведения. расширять круг контактёров. Чтобы не остаться у разбитого корыта, а таких примеров полно. Причем, не только в удаленных странах. Несомненно, что Russia Today была важным и весомым фактором развития российско-аргентинского диалога. И с закрытием бесплатного вещания канала и уводом его на уровень кабельных сетей возможность информационного влияния со стороны России на аргентинскую общественность существенно пострадает.

Можно ли было это предотвратить? Можно. Практика показывает, что если глава иностранного посольства авторитетен, он может договариваться с властью даже в условиях явного конфликта между государствами. И такие примеры в современной истории дипломатии есть. Аргентинское государство не пошло бы на такие меры по отношению к российскому каналу, если бы в стране были сильные организации российской диаспоры, а их возглавляли авторитетные люди. Но таких людей там нет. Как нет в организациях диаспоры влиятельных политиков, бизнесменов (а не мелких лавочников), известных в Аргентине деятелей культуры. Если мы не правы, то сейчас как раз тот случай, когда лидеры российской диаспоры в Аргентине могут проявить себя и продемонстрировать свой ресурс.

То, что сейчас происходит в Аргентине напоминает известный эпизод из фильма «Двенадцать стульев», когда Остап Бендер и Киса Воробьянинов собирали «средства» на осмотр провала в Кавказских горах, «чтобы не слишком проваливался». Понятно, что любой внешнеполитический провал можно чем-то объяснить, можно вообще назвать это «хитрым планом». Можно потребовать бюджет, чтобы не «провалиться окончательно». А можно и далее оставаться в удобной позиции стороннего наблюдателя, способствуя реальному превращению России в региональное государство на задворках мировых процессов. Что, в принципе, сейчас и делают лица из внешнеполитического ведомства России, ответственные за латиноамериканское направление.