



Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный Фашизм

День начала Великой Отечественной войны, 22 июня, навсегда стал для России Днём памяти и скорби. В 2016 году исполняется 75 лет с момента начала войны, в которой СССР победил фашизм.

К несчастью, уничтожить фашизм до конца тогда не удалось, и сегодня повсюду в мире фашизм поднимает голову. Об этом красноречиво говорят эсэсовские марши на Украине, преступление в одесском Доме профсоюзов, снос памятников советским солдатам в Прибалтике и Польше, возрождение культа Гитлера и гитлеровских коллаборационистов…

Сегодня, в преддверии 22 июня, ИА REGNUM напоминает, что фашизм еще жив и не уйдёт просто так. Он живёт за стенами институций и сект, шовинизма, расизма и этнического национализма ‑ и всё чаще и всё настойчивее пробивает себе путь наверх.

Ещё в 1963 году о признаках начинающейся реставрации фашизма заговорил режиссёр Михаил Ромм. ИА REGNUM представляет вниманию читателей серию материалов, посвящённых его документальному фильму «Обыкновенный фашизм».

«Обыкновенный фашизм», созданный Михаилом Роммом и его творческим окружением, — это бесконечно расхваленный и отмеченный многочисленными наградами фильм. Его по сей день считают «шедевром документалистики».

Всё, что о нём сказано, справедливо, за одним исключением. Говорят, что он «исследовал сущность фашизма» или «исследовал отношения человека и тоталитарной системы». Увы, этот фильм ничего не исследовал. По сути, это двухчасовой политический фельетон. Он изображает фашизм чисто карикатурно и пытается его мрачно вышучивать.

Сам жанр не предполагает исследования, серьёзного вглядывания. Он предполагает демонстрацию своего отвращения. Иначе этот фильм просто не мог быть сделан. И дело не в том, что Ромм и его команда работали в условиях несвободы, в жёстких рамках цензуры. Вот сняли бы цензурный надзор, и они бы создали то же самое — выбрали тот же стиль фельетона.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Искусство Третьего Рейха

Они слишком мало знали о фашизме и не особо хотели знать больше. Вглядывание в фашизм, в его метафизику, неизбежно бы пробудило в создателях фильма чувство, что они стоят без штанов. Они бы ощутили стыд и беспомощность, поскольку противопоставить метафизике фашизма можно только метафизику коммунизма. А о какой метафизике коммунизма может идти речь в случае с Роммом и его сценаристами?

Михаил Ромм — это талантливый режиссёр периода стагнации коммунистической философии. Он работал в заданных рамках, работал блистательно, но никакой метафизической страстью обременён не был.

Одним из авторов идеи и сценария была Майя Туровская — типичная либеральная приживалка в советском кино. В перестроечные времена она предложила Элему Климову сделать фильм «Обыкновенный сталинизм». Получила огорчительный отказ, поскольку Климов не обслуживал модный тренд — уравнивание фашизма и коммунизма. А Туровская здесь очень старалась. И в отличие от многих деятелей культуры, оказавшихся в нищете, пребывала в комфорте. Вскоре после победы демократии она уехала на ПМЖ за границу. Такой человек будет дышать метафизической страстью, зовущей докопаться до сути? Ответ очевиден.

Поэтому рассказ о фашизме в «шедевре» вкладывается в уста «нормального человека». Нормального, хорошего человека, поражённого и возмущённого фашистским безумием. А такой рассказчик может говорить только о «шизофрении», о «ловкачах демагогах», завороживших прекрасный народ. Он может скользить по поверхности, да творчески самоутверждаться в авторском комментарии.

Этот приём удобен во всех отношениях. Он не предполагает никакой глубины. Он не грозит обнаружить невежество. И он позволяет встать в позу.

В данном случае это поза талантливого пропагандиста, создающего фильм понятный широким массам. А договаривая до конца — фильм для лохов.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Братство

Отсюда, кстати, и очевидные ляпы. Ну не были вожди Третьего рейха неграмотными людьми. Они были вполне образованны. И не сводилась идеология Рейха к книге «Майн Кампф» и случайным изречениям Гитлера. Она уходила корнями в гностическое подполье.

После победы «демократии» Туровская могла задаться целью— изучить фашизм как явление, докопаться до корней, показать, как зверь выжил, зализал раны и размещается в современности. В это время свободы для либералов было хоть отбавляй. Туровская могла даже не брать на себя роль комментатора, а поступить так, как подобает документалисту, — собрать факты, предъявить документы, дать слово свидетелям и специалистам. Не фельетонами забавляться, а о сущности что-то сказать, о мимикрии, мутациях. Но ей хватило её фельетона.

«Обыкновенный фашизм» уже самим названием своим заявляет об отсутствии глубины, жажды исследования. Раз фашизм «обыкновенный», то зачем в него вглядываться? Его следует заклеймить, показав страшные снимки и хронику. И мрачно высмеять, показав уродство фашистских лидеров.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». реж. Михаил Ромм. 1965. СССР «Она святая»

Картина Ромма просто виртуозно обходит вопросы о сущности фашизма, его корнях, его покровителях. Авторы приближаются к этим темам и тут же от них отпрыгивают. Они уходят в формотворчество. Они выводят на первый план драматургию.

Они создают талантливое кино. Только от этого не легче, поскольку творение лоховское. Оно не только не раскрывает тему. Оно её закрывает. Много было сделано фильмов в продолжение темы? Ничего не было сделано, потому что явился «шедевр». Всё сказано, награды вручены, тема закрыта.

Фашизм вот только не захотел закрываться. Он выполз и гуляет по миру под разными масками, наслаждаясь тем, что его считают «обыкновенным».

PS. Одним из обличий фашизма является современный либерализм. Может, ещё и поэтому в него кто-то не пожелал вглядываться?