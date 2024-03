tvxs.gr Тень Каддафи над будущим Хиллари Клинтон

Партия войны, которую олицетворяет Хиллари Клинтон, давно готовилась к этим выборам. Например, нью-йоркское метро несколько лет назад был увешано непонятной рекламой, на которой был изображен непонятный человек с непонятным флагом, в непонятном противогазе и с непонятной надписью: «Сдавайся! Мы непобедимы!» Кто непобедим, почему непобедим — непонятно!

И вот прошло время, и стало ясно, что этот плакат был частью колоссального эксперимента по нейролингвистическому программированию — уж очень он подходит к началу избирательной кампании Хиллари Клинтон. Она тоже год назад объявила себя непобедимой, стоя на постаменте памятника Франклину Делано Рузвельту, Ялтинский мир которого она пытается уничтожить всю свою жизнь. И хотя понять, есть ли на ней противогаз, тогда было невозможно, зато сейчас стало ясно, что такого рода шутки с величием мертвых редко проходят даром. В частности, американский народ в этой связи в основном интересуется другим вопросом: «А так ли уж непобедим этот чудак в противогазе с развевающейся тряпкой на палке?!», и дружно голосует за Трампа и Сандерса.

Но Хиллари по-прежнему пытается объявить себя непобедимой, хотя Берни Сандерс уже схватил ее за арьергард и, по-бульдожьи пережевывая, уже подбирается к горлу. А ведь всего год назад она действительно могла считать себя непобедимой, поскольку, как выяснилось за это время, тогда партия войны контролировала не только всю бюрократию Демократической партии, практически отстранив от власти президента Обаму, но и значительную часть республиканской верхушки, славные представители которой дружно спалились, закричав: «Хотим Хиллари!», как только победа Трампа на республиканских праймериз стала более или менее ясной.

И вот за это время Обама вернул себе немало рычагов управления и с торжествующей улыбкой на устах троллит британскую монархию, а Хиллари Клинтон только что получила нокдаун от генерального инспектора Госдепа, опубликовавшего накануне последних и решающих праймериз результаты расследования нарушения ею режима секретности на посту госсекретаря. Ну, а Трамп успешно выиграл праймериз и чистит сейчас Республиканскую партию от клинтонитов, попутно получая рекомендацию от главного клинтонита в Республиканской партии Пола Райна, являющегося смотрящим от партии войны за Республиканской партией в Конгрессе. По сути, сторонники Хиллари сейчас контролируют только средства массовой информации, но именно поэтому они вынуждены компенсировать свои потери в остальных ветвях власти, заставляя журналистов заниматься настолько откровенной дезинформацией, что это понятно абсолютно всем, интересующимся выборами.

Наиболее поразительным примером такой дезинформации являются статьи в New York Times, NPR, Bloomberg, Associated Press, которые утверждают, что для того, «чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, Хиллари осталось заручиться поддержкой менее 30 выборщиков». На самом деле сейчас у Хиллари Клинтон 1809 делегатов (они же выборщики), которые обязаны голосовать в соответствии с результатами праймериз, и 548 суперделегатов, являющихся партийными бюрократами, которые теоретически могут голосовать так, как они захотят. А для того чтобы получить автоматическую номинацию, Хиллари Клинтон необходимо набрать 2383 делегата, но именно делегатов, а не суперделегатов, голосование которых до конвенции считается предварительным, и они вольны его изменить в любой момент. О чем и написано на сайте, где публикуются официальные результаты праймериз.

Таким образом, для получения автоматической номинации Хиллари необходимо набрать еще 574 делегата, а Берни Сандерсу, который сейчас набрал 1502 делегата и 46 суперделегатов, для автоматической номинации необходим 881 делегат. А всего в оставшихся штатах будет разыгрываться 842 делегата, и получается, что Хиллари для автоматической номинации необходимо в оставшихся штатах набирать в среднем 68% голосов. Но для этого ей придется пойти на подделку праймериз в таких масштабах, что это не сможет скрыть никакая партийная дисциплина, никакая партия войны и даже сам Голдман-Сакс. А где-то рядом с Хиллари, как лев рыкающий, ходит Трамп, уже потребовавший посадить ее в тюрьму, а над головой висит дамоклов меч расследования ФБР, и под ногами торчат острые колышки комиссии конгресса по расследованию инцидента в Бенгази под руководством Гауди.

Споткнулась — и все, но она со свойственным ей мужеством уже ведет кампанию не против Сандерса, а против Трампа, притворяясь де-факто номинантом и явно рассчитывая на то, что даже после успешной кражи праймериз она окажется для сторонников Сандерса меньшим злом, чем Трамп. Для нее сейчас главное — это привлечь их на свою сторону даже после того, как она прокатит Сандерса в Филадельфии, но это несовместимо с откровенным мошенничеством на конвенции и такими наглыми поделками результатов праймериз, как в Пуэрто-Рико, где она набрала 61% голосов, и на Виргинских островах, где она набрала 81% голосов. Этим она достаточно нагло обозначила свое желание набрать в среднем те самые заветные 68%, которые необходимы ей для автоматической номинации, но одновременно это поставило Сандерса перед очень неприятным выбором, которого он хотел избежать с самого начала.

Дело в том, что до сих пор он не хотел предъявлять претензии, как бы ни мошенничала Хиллари, рассчитывая стать номинантом по результатам расследования ФБР и комиссии Гауди, оставшись «весь в белом» даже после включения вентилятора и появления на руках у Хиллари блестящих браслетов из нержавеющей стали. Но его настолько возмутили масштабы манипуляций в ходе праймериз в Пуэрто-Рико, что избирательная кампания Сандерса наконец заявила официальный протест и потребовала их пересчета. Более того, Сандерс уже заявил, что он не снимет свою кандидатуру, даже если Хиллари выиграет в Нью-Джерси и Калифорнии. Это значит, что он осознал: мадам госсекретарь не остановится ни перед чем, для того чтобы получить номинацию автоматически, так как в противном случае в Филадельфии ее ждет так называемая contested convention (оспариваемая конвенция), в ходе которой суперделегатам придется подтвердить свою приверженность госпоже Хиллари Клинтон, скорее всего, после того, как комиссия Гауди предъявит им результаты расследования инцидента в Бенгази, а ФБР — обвинение госсекретарю Клинтон в совершении уголовных преступлений, вплоть до государственной измены и подделки результатов выборов.

Таким образом, «непобедимая» Хиллари Клинтон сама загнала себя в цугцванг: если она будет подделывать результат праймериз в Нью-Джерси и Калифорнии не слишком нагло, примерно так, как она подделывала результаты праймериз до сих пор, то почти наверняка она придет на конвенцию с недостаточным количеством делегатов, и там в рамках закона может произойти что угодно, вплоть до смещения руководства Демократической партии и ее ареста прямо на конвенции. Если же она нарисует себе автоматическую номинацию или запретит суперделегатам изменять данному ей слову, то арестовать ее на конвенции будет гораздо труднее. Но в таком случае Сандерс откажется ее поддержать совершенно точно, а его избиратели придут к выводу, что в данной ситуации республиканец Трамп, пожалуй, не так уж и плох и является для них меньшим злом, чем демократический ястреб Хиллари Клинтон. Про независимых избирателей я уж и не говорю.

А Трамп, став президентом, таки посадит мадам госсекретаря надолго. И по настоянию влиятельных членов новой администрации сидеть она будет в секретной тюрьме ЦРУ в Бенгази, неукоснительно соблюдая режим секретности, но недалеко от того места, где убили посла США Стивенса. И каждый день ей в камере будут показывать фильм, как она стонет при виде издевательств над Каддафи: «We came, we saw, he died!»