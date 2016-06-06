



Флаг Казахстан

В воскресенье, 5 июня, в Казахстане произошли знаковые события. Вместо того чтобы, как показал опыт того же Брюсселя и Парижа, атаковать массовые скопления людей — кафе, рестораны, театры, чтобы нанести как можно более серьезный удар по общественному мнению — что и является главной целью любого террора, террористы прибегли к очень интересной тактике. Имея огнестрельное автоматическое оружие, они зачем-то решили ограбить оружейные магазины, имеющие в распоряжении одни помповые ружья и карабины, но не автоматическое оружие. Захватив автобус, которым впоследствии протаранили ворота базы Нацгвардии, они спокойно высадили людей из автобуса, а не расстреляли их. Кроме того, почему-то решили пойти на приступ базы Нацгвардии, где вполне ожидаемо встретили серьезное сопротивление и понесли потери. Странные какие-то террористы.

После последовавшей довольно быстрой силовой реакции властей, в ходе которой четверо нападавших были убиты, а семеро задержаны, на следующий же день власти довольно оперативно обвинили известного предпринимателя, директора ТОО «Шымкентпиво» Тохтара Тулешова, который с января 2016 года находится под стражей, ни много ни мало в подготовке государственного переворота.

Напомню, что в начале февраля 2016 года Алматинский районный суд №2 города Астаны санкционировал арест Тулешова. Ему вменялось совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 297 ч. 3, п. 3 («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов») и статьи 266 ч. 3 («Финансирование деятельности преступной группы, а ровно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования») Уголовного кодекса республики.

Как проинформировал СМИ представитель КНБ Казахстана, «план его действий предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем создания очагов напряженности, организацию акций протеста и массовых беспорядков, на фоне которых он планировал сформировать так называемое «альтернативное правительство» и изменить структуру действующей власти».

В ходе действий казахских силовиков был задержан ряд сообщников Тулешова. В их числе — «бывший первый заместитель генерального прокурора Республики Казахстан, бывший член конституционного совета, государственный советник юстиции второго класса Ильяс Бахтыбаев, бывший начальник департамента внутренних дел ЮКО генерал-майор Доскалиев. Кроме того, в числе задержанных — бывший первый заместитель начальника департамента органов внутренних дел ЮКО полковник полиции и два командира войсковых частей 35 748 и 55 653 регионального командования «Юг» министерства обороны».

Понятно, что пристегнуть задержанных террористов за некоторое (или же серьезное) сокращение срока с целью пристегнуть клан Тулешова к попытке госпереворота — большого труда для казахских спецслужб не составит. Вопрос в том, зачем это понадобилось властям республики? Скорее всего, речь идет о том, что майские акции протеста из-за земельной реформы показали официальной Астане, что в условиях серьезного падения доходов населения, и несмотря на все усилия властей, ситуация в стране в любой момент может выйти из-под контроля. На это накладывается недовольство складывающейся ситуацией других кланов республики, а также фактор возраста Назарбаева, который вместо того, чтобы давно привести к власти преемника и заложить основы политической стабильности в период после своего отхода от власти, держится за нее из последних сил, уже одним этим серьезно усугубляя ситуацию.

Если говорить по сути, то статистика террористических акций в Казахстане за период 2000—2016 годов говорит о том, что в основном это была борьба одних кланов с другими за контроль над силовым блоком, опора на который будет необходима для захвата власти в эпоху безвременья после ухода Назарбаева. Поэтому если Назарбаеву куда и стоит смотреть, то это не на внешние факторы, а на собственное окружение, особенно в силовых структурах, потому что почерк террористической активности в Казахстане, когда удары наносятся в основном по силовикам, говорит о том, что какой-то игрок или клан делает ставку именно на силовой захват власти в момент слабости или сразу после ухода Назарбаева, используя при этом ваххабитские и радикальные исламские течения исключительно в качестве мяса для подготовки доморощенных террористов.

И этот факт — что в Казахстане в последние годы действуют не международные террористические сети, а именно доморощенные террористы, уже отметили специалисты: «Среди казахских экспертов и силовиков до последнего времени было распространено мнение, что у них в стране могут действовать только международные террористические организации, а своих нет и быть не может. В эту самоуспокоительную мантру, первоначально рассчитанную на обывателей, поверили даже те, кто ее сочинял. В действительности в Казахстане на протяжении последних лет происходил рост террористических проявлений, джихадисты накапливали боевой опыт и вели пропагандистскую работу среди бедных и ущемленных групп населения.

Казахский политолог Ерлан Карин выделил несколько этапов развития террористических проявлений в Казахстане. По его мнению, иностранные террористы действовали в стране непродолжительное время в конце 1990-х — начало 2000-х годов. Десять лет назад проблема терроризма для Казахстана в большей мере связывалась с тем, что на территории республики могли скрываться беглые, или так называемые «чужие», террористы (например, из Узбекистана, Китая (уйгуры) или Таджикистана).

Но уже со средины нулевых годов ситуация качественно изменилась. С 2003 по 2007 год обвинение в участии в террористических организациях или в подготовке теракта официально было выдвинуто 89 чел. Наиболее резонансным стало дело группы «Жамаат моджахедов Центральной Азии» (в ее состав входили преимущественно граждане Казахстана), на счету которой целая серия террористических актов, организованных весной-летом 2004 года в Узбекистане. В 2008—2009 годах, по официальным данным, в стране было предотвращено 7 терактов. В 2011 — 2012 годах произошла эскалация террористических атак. В 2011 г. произошли взрывы в здании департамента КНБ в Актюбинске и у здания СИЗО КНБ в Астане. Террористы целенаправленно нападали на силовиков. «Это была уже война».

Кроме того, еще в 2012 году казахские эксперты Марат Шибутов и Вячеслав Абрамов представили обширный доклад «Терроризм в Казахстане — 2011−2012 годы», где утверждали, что в стране закончился «инкубационный период» внутреннего терроризма и в скором времени стоит ожидать новой, более сильной, волны террора. Об этом, напомню, ИА REGNUM писало еще четыре года назад: «27 ноября в Институте политических решений был представлен доклад «Терроризм в Казахстане — 2011−2012 годы», отражающий, по мнению ИА REGNUM, очень важные вехи развития террористической сети в республике. Учитывая важность этой работы, а также тот факт, что она охватывает очень большую часть Таможенного союза, ИА REGNUM приняло решение опубликовать эту работу полностью».

Также не может считаться рабочей и версия как казахских властей, так и многих экспертов о том, что в воскресенье в Казахстане была предотвращена попытка госпереворота. Властям после майских социальных волнений необходимо закрутить гайки в преддверии более серьезных и массовых проявлений народного недовольства. А как показывает практика тех же «развитых» стран Запада, нет лучшего предлога для мобилизации режима, чем угроза террористической угрозы и госпереворота. Эта версия годится для «народа», но не для профессионалов.

Теракты против силовиков и ранее происходили многократно, но попытками госпереворота не считались. Да и сейчас разве может считаться нападение на два магазина и неудавшийся захват оружейной базы в одной из воинских частей в одной из окраинных провинций — попыткой госпереворота? Судя по численности нападавших и их полной укомплектованности автоматическим оружием, никакой нужды в захвате оружия у них не было — у них его столько, сколько им надо. Кто-то просто троллит официальные казахские власти, показывая Назарбаеву его полную беспомощность.

И судя по тому, что Назарбаев не может справиться с проблемой терроризма уже достаточно долгий срок, в рамках его системы он воспитал не менее хитроумного и опасного врага, который грамотно мимикрировал под все параметры системы, но при этом наносит все более серьезные удары и именно по тем элементам системы, которые ему понадобятся в момент «Ч». Нанося удары в основном по силовикам, он показывает населению Казахстана, что он борется с системой Назарбаева, а не с простыми людьми. Вот на что должен обратить внимание Назарбаев, если, конечно, он в состоянии отделять зерна от плевел.