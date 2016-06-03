



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мировой Эмир умер

В четверг, 2 июня, несмотря на все предупреждения и давление со стороны Анкары, парламент Германии подавляющим большинством голосов (только один воздержался и один проголосовал против) признал преступления против армян в 1915 году со стороны Турции геноцидом. Как сказано в документе, «Уничтожение армян в Османской империи в ходе Первой мировой войны было крупнейшей катастрофой, повлекшей огромные последствия в тысячелетней истории армянского народа. Потому что депортация и массовое уничтожение, по независимым подсчетам, стоили жизни более чем одному миллиону армян. Множество независимых историков, парламенты и международные организации считают гонения и уничтожения армян геноцидом».

Таким образом, Германия пополнила список из более чем двадцати стран мира, в том числе России, Канады, Франции, Британии, Бразилии, Аргентины, Австрии и других, которые признают преступления турецких властей против армян геноцидом. Также геноцид признали Ватикан, Европейский парламент и Всемирный совет церквей. Из 50 штатов США официально осудили геноцид 42 штата, однако федеральные власти США геноцид не признают.

В ответ Анкара ожидаемо отозвала посла из Берлина, о чем заявил новый премьер-министр страны Бинали Йылдырым, отметив, что в этом решении немецкого парламента «виновато армянское расистское лобби», лишний раз подтвердив справедливость русской пословицы, что «на воре и шапка горит». Данную тактику Анкара использовала и ранее, только она, как и в данном случае, ни к чему не приводила. Как заявил перед голосованием председатель немецкого бундестага Норберт Ламмерт, немецкие парламентарии готовы воспринимать критику, но не дадут себя запугать.

Таким образом, несмотря на все старания верной сторонницы Хиллари Клинтон Ангелы Меркель по втаскиванию Турции в Европу, парламент Германии проявил самостоятельность и поставил под серьезный вопрос не только германо-турецкие отношения, но, что гораздо более важно, — дальнейшую идеологическую и «гуманитарную» экспансию агрессивно-исламистской Турции в Европу, что имеет очень большое значение в свете происходящих перемен в европейском политическом классе.

Как отмечает профессор Дипломатической Академии МИД России Лев Клепацкий, «признание бундестагом геноцида армян осложнит не только отношения Турции с Германией, но и в целом с Евросоюзом. Потому что Германия в данном случае играла ключевую роль в решении проблемы беженцев. Теперь у Турции появляется аргумент саботировать решение по мигрантам. Насколько Эрдоган пойдет на это? У него тут ограниченные возможности: если он это сделает, то поставит себя в изоляцию. Турция может усилить шантаж Евросоюза, но пределы этого шантажа тоже имеются».

Вроде бы все понятно — проголосовали и делу конец. Однако это только на первый взгляд. На самом деле немецкий парламент очень не случайно именно сейчас принял данную резолюцию. Европа все никак не могла найти повод, чтобы отказать обнаглевшему вконец турецкому султану, который осуществлял гуманитарную экспансию в Европу. Мало того что Эрдоган сплавил в нее несколько десятков тысяч боевиков и террористов, он еще и обложил Европу данью — 3 млрд долларов за приостановку наплыва беженцев. И никто в Европе не мог сказать против слова. Что, кстати, очень многое говорит о состоянии умов в Старом Свете.

Но теперь ситуация несколько изменилась. Как отмечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, «отношения Германии и Турции теперь только ухудшатся. Это станет дополнительным поводом для того, чтобы после 30 июня Турция вышла из соглашения с Евросоюзом по вопросу беженцев. Анкара прекратит контроль за границей и откроет поток мигрантов в Европу. В том числе это — дополнительный минус для Меркель в рамках миграционной политики, которую она выстраивает как на уровне государства, так и на уровне Брюсселя».

Бундестаг нанес удар по Меркель, которая теперь вынуждена будет поумерить свою проамериканскую, протурецкую и антироссийскую прыть, особенно накануне парламентских выборов в следующем году. Бундестаг нанес удар по немецко-турецким и европейско-турецким отношениям. Но по каким отношениям? По отношениям с исламистской и террористической Турцией. Турцией, которая поддерживает не только террористов ИГИЛ на территории Сирии и Ирака, но и которая ведет гражданскую этническую войну против одного из национальных меньшинств на своей собственной территории — курдов. То есть, по сути дела, Турция не вынесла никаких уроков из истории с геноцидом армянского населения сто лет назад и сегодня продолжает заниматься тем же.

И если мы немного отвлечемся от данной темы и окинем ретроспективным взглядом последние несколько лет внешней политики Эрдогана, то мы увидим следующую картину. Сначала в 2013—2014 годах он разругался с Обамой. В прошлом году отдал приказ сбить российский бомбардировщик в Сирии и разругался с Россией. Еще раньше из-за поддержки террористов он сделал невозможными турецко-сирийские отношения. Сейчас его агрессивная политика поставила под вопрос развитие немецко-турецких и европейско-турецких отношений. Его давление на Евросоюз и попытка обложить его данью в размере 60 млрд евро вызвали только обратную реакцию, что мы и наблюдаем в решении немецких парламентариев.

Как отмечает Михаил Александров: «Турецкий лидер зарвался: он устроил ЕС миграционный кризис, кроме того, проводит линию, которая противоречит стратегии США в регионе — в результате американцы, на мой взгляд, взяли курс на смену турецкого правительства. Турция при таком раскладе ничего не получает. Если раньше Анкара рассчитывала на какие-то куски Сирии, или на суннитскую Сирию, подконтрольную Турции, сейчас от этих планов не осталось и следа. Более того, все большую остроту приобретает курдская проблема. Курды, напомню, объявили об автономии, и Эрдоган рвется их подавить, но США против такого варианта — точно так же, как и Россия. Если бы мы были против турецкого плана, а американцы Анкаре не мешали бы, у Эрдогана был бы шанс ввести на курдские территории войска. Но сейчас у турецкого лидера связаны руки, поскольку фактически он оказался в изоляции. Одновременно растет сопротивление курдов внутри самой Турции, что дополнительно дестабилизирует ситуацию».

То есть за последние три года Эрдоган разругался со всеми ключевыми мировыми игроками, за исключением Китая. При этом цели России и США стали в отношении Турции во многом совпадать. США строят Большой Ближний Восток, России тоже выгодна более слабая Турция без тех территорий, на которых проживают национальные меньшинства, например, курды. То есть ни нам, ни США, ни Евросоюзу не нужна Турция как агрессивная региональная исламистская держава. Нужна туристическая кемалистская светская Турция, которая играет свою роль в регионе, но не больше.

Эрдоган прекрасно понимает, что его уже ведут по флажкам. Сначала американцы, как и в случае с Хусейном, его «раскрутили» как политическую фигуру, он в это поверил и потерял остатки критического подхода к делу, а теперь начали сливать. Он никак не может поверить в то, что его кинули, поэтому мечется, агрессирует и перегибает палку. Отказ Европы от выплаты дани, разрыв отношений с США и Россией вкупе с ростом внутренних проблем ставит его политику под сильный удар внутри страны. Поэтому Эрдоган прибегает к излюбленной тактике диктаторов и стимулирует поиск внешних врагов. Так, на митинге по случаю 563-й годовщины взятия турецкими войсками Царьграда он заявил, что все происходящее в отношениях между ЕС и Турцией является местью за события далекой исторической давности.

На самом деле, данные заявления свидетельствуют о глубоком кризисе оснований политики Эрдогана и о понимании им этого. По сути, это истерика на высоком государственном уровне, когда интересы всей страны и всего турецкого народа Эрдоган готов принести в угоду собственным политическим амбициям. Но ловушка уже давно сработала, и метания Эрдогана только еще глубже затягивают петлю на его политической карьере. И решение парламента Германии говорит о полном консенсусе политической элиты страны относительно политики Эрдогана и только подтверждает тот факт, что нынешний президент Турции — это списанная политическая фигура.