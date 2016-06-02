Возвращение Надежды Савченко и внедрение новой системы государственных закупок ProZorro интересовали украинскую региональную прессу на неделе с 26 мая по 1 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наконец произошло событие, которое ждала Украина почти два года: из русского плена вернулась украинская Жанна Д'Арк — военная летчица и парламентарий Надежда Савченко, — пишет «Галичина» (Ивано-Франковск). — Но только прибыла Надежда на Украину, сразу же начались разговоры о ее политическом будущем. Еще до ее возвращения отдельные эксперты предполагали, что Савченко станет инструментом Юлии Тимошенко против президента. Некоторые говорили, что Надежда, наоборот, сможет ослабить политические позиции Тимошенко. Другие политологи, эксперты и даже политики прогнозируют, что депутата Савченко ждут серьезные политические испытания, поскольку украинские политики будут пытаться «приватизировать» ее и будет немало попыток втянуть ее в партийные конфликты и интриги. Политолог Владимир Фесенко считает, что ее приход в политику и парламент станет главным и, возможно, даже большим испытанием, чем суд в России».

«Надежда Савченко уже на Украине — испытание не из легких, — сообщает «Провінція» (Черкассы). — Два года назад ее знали родные, друзья и сослуживцы. Сегодня Савченко знает в лицо вся 40-миллионная страна. После двух лет одиночной камеры — толпы репортеров. Тимошенко, которой в Бориспольском аэропорту было очевидно неловко. Порошенко, в собственной резиденции напоминавший струну, готовую лопнуть. Разрываемая напополам спорами — кто больше герой: Олег Кошевой или Роман Шухевич, Иван Черняховский или Степан Бандера — Украина впервые в новейшей истории получила 100-процентного героя. Без оговорок. Самая «малоарнаутская» партия страны «Батькивщина», пролезшая на горбу Савченко в Верховную раду, «радуется» больше всех. Рядом с Надеждой — олицетворением благородной ярости — Тимошенко, Пашинский, Абдулины и прочие будут персонажами дешевого водевиля. На беду Савченко вляпалась в политику. Поэтому разочарование от Надежды завтра — неизбежно. Причины были видны уже вчера — как во время встречи в Борисполе, так и на встрече с Порошенко на Банковой. Это пока на ее геройском фоне политики выглядят робкими пингвинами. Надежда — народный депутат Украины. И завтра уже она будет под куполом на Грушевского на «их» фоне. И выходить из образа Надежда явно не собирается…»

Украинская летчица Надежда Савченко вернулась на Украину 25 мая, информируют «Волинські Новини» (Луцк). После возвращения домой многие заметили изменения в ее имидже, по поводу чего у экспертов возникли собственные версии. Первый рабочий день Надежды Савченко в Верховной раде уже в качестве народного депутата наделал немало шума. Трудно понять и постичь поведение человека, который фактически два года был в плену. Обычно необходима реабилитация и как минимум — отдых. Вероятно, этим и объясняется эксцентричное поведение Надежды в Верховной раде, аэропорту, разговорах на публику. Поэтому то, как могут использовать имя летчицы политики и под чье влияние она попадет, отразится и на судьбе Савченко. Пока же она призвала Верховную раду создать Временную следственную комиссию по офшорному скандалу, иначе в парламент «запустят такой снаряд, что лягут все».

Все больше и больше стран переходит на электронный способ ведения закупок, как в частном, так и в государственном секторе, рассказывает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). На Украине такая система называется ProZorro. Черниговщина одна из первых перешла на нее. Уже в марте 2016 во время отчета за сто дней ее действия черниговский городской председатель сообщал, что были обнаружены местные предприятия, которые предлагают горсовету неконкурентоспособную цену за товары и услуги. Наряду с экономией существует проблема с качеством товаров. Бывает, что победитель торгов затем отказывается от выполнения задания или поставляет товары худшего качества. Поэтому время от времени приходится отказываться от услуг победителей ProZorro. В то же время появляются тревожные сообщения, что чиновники прописывают таким образом условия конкурса, чтобы ограничить количество участников. Еще одна из распространенных практик — нечестный заказчик начинает тендер, потом отменяет его по формальным поводам и проводит торги по ускоренной процедуре уже за пределами системы ProZorro, чтобы закупать у нужного поставщика.

Распорядители средств сумского горбюджета начали работать в электронной системе закупок, однако, несмотря на изменения правил игры, реалии бюджетной политики города в этом году останутся прежними, передает «Данкор» (Сумы). Всплеск закупок отмечался в марте 2016 года — как раз перед 1 апреля, когда должно было вступить в силу решение горсовета «Об осуществлении закупок в порядке, установленном Законом Украины «О публичных закупках». На сессии 30 марта заместитель мэра Виктор Волонтырец («Батьківщина») стал лоббировать отсрочку введения системы ProZorro до 1 мая, поскольку, по его словам, распорядители средств пока полностью не готовы к этой процедуре. А мэр Александр Лысенко («Батьківщина») предложил перенести срок на 25 апреля. Прошло предложение мэра, поддержанное депутатами от «Батьківщини», «Оппоблока» и «Самопомочі». Кроме того, депутаты одобрили повышение порога обязательного для прохождения закупки через электронную систему с 20 тыс. грн до 50 тыс. грн (для работ — от 1 млн грн).

Из-за предпринимателей, которые умышленно объявляют заниженную стоимость, срывая торги на ProZorro, житомирские детсады рискуют остаться без продуктов, а воспитанники — без качественного питания, предупреждает «Житомир.info» (Житомир). Об этом говорил мэр Житомира Сергей Сухомлин во время выездного заседания в первую городскую больницу: «Это касается не только больниц, но и детских садов. У нас уже были такие случаи, когда мы подаем в систему ProZorro закупку, скажем, гречневой крупы или еще каких-то продуктов. Даем заявку, она висит. Сумма, скажем, 50.000. Поступает предложение 45.000, потом — 42.000, а потом появляется предложение — 1000 гривен. Все, мы должны признать эту компанию победителем, а она даже не появляется. Торги сорваны, дети остаются без питания, а система ProZorro не позволяет нам подписать договор с другим участником торгов, поэтому нам снова надо объявлять конкурс и снова запускать эту процедуру».

ProZorro как оно есть в изложении портала «Полтавщина» (Полтава). Государственные и муниципальные учреждения, органы власти не спешат переходить на «новые рельсы» при проведении тендеров. Во-первых, в системе ProZorro каждый желающий может посмотреть выложенные документы, а это не всех заказчиков устраивает: в большинстве случаев тогда выпадают откаты. Во-вторых, чиновники привыкли к старой системе и не хотят учиться новому. Непонятная ситуация с ProZorro в Полтаве. Решение по внедрению такой системы при проведении тендеров депутаты проголосовали на позапрошлой сессии. Но оно до сих пор не выложено на сайте и не подписано мэром Александром Мамаем. Хотя подразделения горисполкома понемногу включаются в новую для себя работу. Депутат Полтавского городского совета Юлиан Матвийчук утверждает: «После 1 августа, когда закупки будут только электронными, мы узнаем много неприятно-интересного о нашей городской власти».

В Закарпатье ожидается конфликт украинских и венгерских националистов, предупредили поначалу «Новини Закарпаття» (Ужгород). 4 июня — очередная годовщина Трианонского мирного договора 1920 года, поэтому накануне на Верецком перевале праворадикальная партия Венгрии «Йоббик» организует митинг под названием «Возвращение домой. Венгры на Верецком перевале». Случайно или нет, но именно 4 июня запланирован приезд в Закарпатье председателя Государственного собрания Венгрии Ласло Кевера. Понятно, что такая активность венгерских националистов не останется без внимания их украинских «коллег», более чем вероятно можно ожидать возникновения между ними конфликта. Годовщина Трианонского мирного договора 1920 года, по которому Подкарпатская Русь ушла Чехословакии, будет использована обеими праворадикальными организациями для самопиара. Однако спустя несколько дней издание получило информацию от «одного уважаемого им лица». Это лицо сообщило, что в митинге на Верецком перевале партия «Йоббик» участвовать не будет, так как «в «Йоббике» понимают, что политическая ситуация на Украине крайне сложная».

Пляжи Одесской области не готовы к курортному сезону, информирует «Таймер» (Одесса), не работает водолазно-спасательная служба — только в этом году в регионе утонули 14 человек. Об этом сообщил начальник коммунального предприятия «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета» Юрий Вознюк. Пляжи в районе Крыжановки, Фонтанки и другие, расположенные недалеко от города, к сожалению, не оборудованы спасательными постами. Городские специалисты выезжают за пределы города для обследования областных пляжей. По их словам, эти пляжи абсолютно не готовы к сезону. В частности, учения областной спасательно-водолазной службы не проводятся уже два года. «На фоне областного центра, где утонули 14 человек, городская служба хорошо подготовлена. Проблема в том, что в области не существует водолазно-спасательной службы. Никто не занимается спасательной деятельностью», — отметил Вознюк. Это удивило мэра Одессы Геннадия Труханова, так как совсем недавно губернатор области Михаил Саакашвили заявлял о полной их готовности к курортному сезону.

Зато секс-работницы в Черновцах имеют медкнижки и готовы платить налоги, сообщает «BukNews» (Черновцы). Но им не дают. В Черновцах, по неофициальным данным, секс-бизнесом занимаются от 700 до 1000 женщин. Большинство из них оказались на «точках», именно так называют места, где девушки предлагают свои услуги, в связи с трудными жизненными обстоятельствами. Девушки преимущественно приезжают в областной центр заниматься секс-бизнесом из сел. Штраф за предоставление сексуальных услуг определяет комиссия при местном совете. Именно страх, что их дело окажется на рассмотрении такой комиссии, а это означает огласку, загоняет девушек в тень, толкает их к поиску путей избежания ответственности. Это подтверждает Оксана, черновицкая секс-работница. Ей 37, и она уже больше трех лет работает на улицах Черновцов вместе с другими девушками. Сутенеров у девушек нет. Они сами определяют рабочий график, оплату услуг. «У меня есть мама, есть сестра. У меня есть дочь, которая учится в Киеве, в академии. Так что финансы всегда нужны. А у нас просто невозможно заработать такие деньги. Я просто не вижу другого выхода в жизни и все», — рассказала Оксана. Работницы секс-бизнеса имеют медицинские книжки, 90% из них следят за своим здоровьем. Что касается легализации, то первые законопроекты такого рода были зарегистрированы еще в 2009 году. В сентябре 2015 года в Верховной раде Украины депутатом Андреем Немировским был внесен достаточно революционный законопроект о регулировании проституции и деятельности секс-заведений. Он устанавливал порядок правового регулирования деятельности в сфере проституции, деятельности секс-заведений на Украине и социальные гарантии проституток. Однако 12 октября 2015-го законопроект был отозван. Сейчас в парламенте нет зарегистрированных законопроектов по легализации проституции. Секс-бизнес в дальнейшем нелегальный, а работники — вне закона и без защиты.

Запорожских депутатов попросили сохранить единственную украиноязычную газету в области, пишет «Индустриалка» (Запорожье). Журналисты вышли под стены областного совета в поддержку газеты «Запорізька правда». Как рассказала и.о. главного редактора Наталья Зворыгина, ряд депутатов Запорожского облсовета, который является соучредителем газеты, инициировали проект решения о ликвидации издания. «Это вызвало у нас тревогу, — говорит Зворыгина. — Ведь сегодня, когда на востоке идут боевые действия, когда повсюду засилье «русского мира», единственное украиноязычное издание не может быть ликвидировано». После того как редакция газеты «Запорізька правда» забила тревогу, к ней присоединились активисты, лидеры общественного мнения, читатели и коллеги. Благодаря обращениям неравнодушных к депутатам, вопрос о ликвидации издания снят с повестки дня сессии Запорожского облсовета. Зворыгина считает это общей небольшой победой, поскольку депутаты взяли тайм-аут для обсуждения данного вопроса.

Борцы против христианства подыграли мэру Тернополя, передает «За Збручем» (Тернополь). Голова ответил на петицию противников преподавания религиозной дисциплины в школах города. «Христианская этика — это часть украинского доброй традиции, без которой не было бы Украины и украинцев. В тернопольских школах обязательно должен остаться предмет христианской этики», — отметил Сергей Надал. Обращение инициировала группа активистов, которые не хотят, чтобы их детей в школах учили о Боге. За несколько дней они смогли собрать 250 подписей. Борцы против христианской этики в образовании невольно или сознательно подыграли мэру, команду которого активно критикует оппозиция и общественные активисты. Острые темы последних месяцев — изменения в генплан города и многочисленные самовольные строения. Принятие важного градостроительного документа переносится несколько сессий подряд. На фоне этих скандалов помощники Надала подготовили быстрый ответ на образовательную петицию. Мэр отказался прислушиваться к аргументам «богоборцев», что неудивительно в городе, где подавляющее большинство считает себя христианами. Этим он заработал дополнительный авторитет среди своих избирателей и сбил волну негатива, который начал накапливаться после триумфальной победы на осенних выборах.

Украинцы не только не вышли из «русского мира», они не вышли даже из российского информационного и культурного пространства, рассуждает «Zaxid.net» (Львов). Как следствие, именно значение терминов «иезуит» и «иезуитский» продолжает сохранять исключительно негативные коннотации и применяются, когда нужно упрекнуть в хитрости и коварстве. Однако иезуитские коллегиумы и образовательная сеть в целом возникала и строилась вовсе не для того, чтобы обращать в католичество православных русинов и лишать их «духовных скреп». Если организаторы Тридентского собора не соврали в своих декларациях и постановлениях, то это явление имело целью основательное воспитание католического духовенства, повышение их образовательного уровня для достойного и надлежащего противостояния протестантам. Поэтому иезуитов можно назвать культурно-просветительским сообществом. Так что вершина айсберга их деятельности, которую мы называем окатоличиванием населения бывшего Русского государства, — это скорее не цель иезуитов, а одно из побочных последствий их деятельности. С другой стороны, факт наличия иезуитского коллегиума в том или ином городе стоит воспринимать не как угрозу для местного населения, а как победу, которая интегрировала население края в единую образовательную систему того времени, некий аналог Болонского процесса, если хотите. Мы ищем точки соприкосновения с европейским пространством? И вот они! В этом контексте вспомним политиков европейского образца: Хмельницкого, Мазепу и Орлика, прошедших обучение у иезуитов. Известно, на каком высоком уровне организации была дипломатия каждого из этих правителей. Положительные отзывы об их личном уровне интеллектуального развития оставил не один путешественник или посол европейских стран. Так странно выглядит, что сегодня у нас до сих пор не воспринимают иезуитов. Может, нам стоит отойти от изучения истории только украинского народа? Альтернатива: нужно акцентировать внимание на истории сообществ, институтов, личностей, которые жили и действовали на современных территориях Украины в прошлом. Такой подход является более всеобъемлющим и не выбрасывает за борт «Ноева ковчега» канонического историописания темы вроде иезуитов, крымских татар и других. Возможно, в таком случае нам откроются глаза и на другие истины, которые заключаются в том, что иезуиты не просыпались с мыслью, как бы скорее обратить какого несчастного русина в католицизм, а крымские татары не ложились спать с мыслью, с какого украинского поприща брать в полон.