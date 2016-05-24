Наиболее обсуждаемой темой в Таджикистане стало главное политическое событие мая — референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

nz1.ru Эмомали Рахмон — Президент Республики Таджикистан

«Рахмон плохого не посоветует»

Говорить о референдуме стали задолго до его проведения. Социал-демократическая партия Таджикистана (СДПТ) заявила о нежелании в нем участвовать еще в феврале.

«В бюллетене для голосования будет один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения, внесенные в Конституцию страны?» И это несмотря на то, что проект вносимых изменений и дополнений в действующую Конституцию, подготовленный представителями обеих палат парламента страны, состоит из 41 пункта. Это уже в высшей степени недемократично», — возмутился тогда лидер партии Рахматилло Зойиров.

Тем не менее в день голосования, 22 мая, Центризбирком с утра отчитался о высокой явке избирателей и уже к полудню объявил референдум состоявшимся: при необходимом пороге в 50% проголосовали 66,6% внесенных в избирательные списки граждан. На следующий день ЦИК страны обнародовал предварительные результаты голосования: за внесение поправок проголосовали 3 млн 814 тыс. 477 человек или 94,5% голосовавших, против — 134 тыс. 171 человек или 3,3%.

Одобрили и назвали референдум состоявшимся и главы мониторинговых миссий СНГ и ШОС, Владимир Гаркун и Ван Кайвэн, отметив высокую явку, прозрачность процедур и отсутствие значительных нарушений.

Однако на таджикские власти тут же обрушился и шквал критики по поводу проведенного референдума: досталось как ходу подготовки и проведения всенародного волеизъявления, так и содержанию предложенных поправок, которые позволяют нынешнему президенту участвовать в выборах неограниченное количество раз, читай — стать пожизненным правителем, и снижают возрастное ограничение для кандидата в руководители страны, что обеспечит возможность участия уже в следующей президентской гонке его сыну.

«Немецкая волна» пишет о том, что явка в заявленные 92% вызывает сомнения.

«Оппозиция считает, что референдум проигнорировали до 80 процентов избирателей. Скорее всего, в основном голосовали «мертвые души», поэтому легитимность этого референдума сомнительна», — заявил в беседе с изданием сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко.

BBC, рассказывая о широкой агитационной кампании, акцентирует внимание на том, что чиновники и проправительственные журналисты объясняли населению не суть предложенных поправок, а необходимость участия в голосовании.

«Я обязательно схожу проголосовать. Это очень важно, потому что президент Рахмон об этом сказал, а он плохое не посоветует. Не зря его выбрали лидером нации. Он сказал, значит так надо. И думать нечего. Он все знает», — цитирует издание слова жителя города Вахдат.

Тем временем государственное информагентство «Ховар» в публикации за авторством недавно назначенного руководителя издания пишет о том, что «люди голосовали за прогресс, мир и стабильность». А всех, кто критикует итоги референдума, автор называет провокаторами и завистниками.

«94,5% населения Таджикистана, отдавшие голоса за поправки и изменения в Конституцию страны, дают понять, что народ Таджикистана практически полностью поддерживает дополнения к статье 65, части 5-ой (то есть снятие ограничения на количество президентских сроков лично для Эмомали Рахмона как официально провозглашенного лидера нации — прим. ИА REGNUM), а также к статье по сокращению возрастного ценза кандидатов на пост президента, руководителей судов и других государственных организаций на пять лет — с 35 до 30 лет. Указанные изменения особенно беспокоят оппозиционные элементы. Их берёт зависть, что Лидером нации является Эмомали Рахмон, имеющий исторические заслуги перед нацией», — пишет «Ховар», подчеркивая, что зависть и с религиозной точки зрения — один из великих грехов.

«Официально объявили, что явка избирателей составила 92%. Но за вычетом трудовых мигрантов, которые на момент голосования находились за рубежом на заработках, такая цифра вызывает только смех. Граждане Таджикистана в России не идут голосовать, они работают или отдыхают от работы. Выполнение «гражданского долга» в таких условиях не приоритетно», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM таджикский политолог на условиях анонимности.

Он уверен, что «таджикистанцы голосовали просто так — по инерции. Избиратели не знали, за что они отдают голоса. Было общее представление на уровне «мы выбираем мир, согласие и процветание страны».

Эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов, напротив, считает, что таджикский народ догадывается, что голосует за пожизненное правление нынешнего президента и возможную президентскую рокировку, но спрашивать их согласия на это напрямую — «юридически, да и чисто по-человечески неудобно».

«Рахмон искусно оберегает свой режим и умеет добиться помощи и привилегий от Китая, Запада и России, причем — одновременно. В этом, надо прямо признать, у него практически нет конкурентов. В такой ситуации трудно отказать Его Превосходительству в готовности пожизненно служить таджикам и даже заставить всю свою огромную Семью заниматься этим делом. Таджики пока позволяют ему», — заключает эксперт.

Ищите женщину

На прошедшей неделе в таджикской прессе чаще стала подниматься тема женщин, что несколько необычно для патриархального общества.

Начнем с печальной статистики. По данным Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана, с начала 2016 года 145 женщин свели счеты с жизнью. В МВД сообщают, что за весь прошедший год зарегистрировано 624 случая самоубийств.

Причем в последнее время наблюдается новый пугающий способ совершения суицида — молодые женщины бросаются в реку вместе со своими малолетними детьми. Эксперты видят причины такой ситуации в их безвыходном положении, социально-экономических сложностях, в отсутствии жилья и заработка.

О женщинах на первом заседании Совета по делам молодежи Таджикистана заговорил и президент страны Эмомали Рахмон, обеспокоенный их нехваткой в банковском секторе Таджикистана. Ссылаясь на некие статистические данные, поручил руководителям банков увеличить штат сотрудников за счет представительниц слабого пола.

«Мы предложили, чтобы к работе в банковских учреждениях было привлечено побольше девушек и женщин», — подчеркнул президент.

Тем временем Комитет по делам женщин и семьи уже побеспокоился о внешнем виде работающих женщин. Его глава Идигул Косимзода обратилась к руководителям министерств и ведомств, а также представителям бизнес-структур с призывом усилить контроль за внешним видом своих сотрудниц и не допускать пропаганды «чуждой для таджичек одежды».

Однако о судьбе как минимум одной женщины страны в ближайшее время, пожалуй, можно не переживать — дочь президента Озода Эмомали Рахмон единогласно избрана членом верхней палаты парламента. Это уже второе ее кадровое перемещение с начала 2016 года. Занимавшая ранее должность первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана, она пошла по следам Бахтиёра Худоёрзоды, которого в январе сменила на должности главы исполнительного аппарата президента, а в мае заняла освобожденное им место сенатора. Сейчас, к слову, Бахтиёр Худоёрзода возглавляет Центризбирком.