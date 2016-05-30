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25 мая президент России Владимир Путин помиловал украинскую военнослужащую Надежду Савченко, которая была осуждена в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина и в покушении на убийство их коллеги. Помимо этого, она была оштрафована на 30 тысяч рублей за незаконное пересечение границы России.

В этот же день Савченко в рамках процедуры обмена на граждан России Ерофеева и Александрова была освобождена и отправлена на родину. По сообщениям СМИ, окончательная договоренность об обмене Савченко на Ерофеева и Александрова была достигнута в ходе ночных переговоров лидеров «нормандской четверки» 24 мая. Напомню, что россияне Ерофеев и Александров в апреле были приговорены в Киеве к 14 годам заключения с конфискацией имущества по обвинению в терроризме, ведении «агрессивной войны» и действиях, приведших к гибели человека. Россияне были задержаны в мае 2015 года в Луганской области.

Таким образом, произошел обмен. Этого стоило ожидать, так как, по большому счету, нас гораздо больше должна волновать жизнь наших граждан, чем гражданки Украины. Это во-первых. Во-вторых, жизнь тех граждан России, к убийству которых она причастна, уже не вернешь. Но если с Савченко случится что-то в российской тюрьме, а это вполне возможно — осужденные могут и не осознавать того, что своими действиями они могут нанести серьезный урон интересам России в мире, то это будет гораздо хуже ее освобождения. А вот на свободе на Украине Савченко вполне еще сможет послужить интересам России, что, собственно говоря, она и начала делать. Поэтому и анализ ситуации с ее обменом был отложен на несколько дней, чтобы посмотреть, как этот «троянский конь» Путина приживется в Киеве. Оказалось, хорошо. И это вдвойне хорошо для национально-государственных интересов России.

Во-первых, использовать Савченко в интересах России предполагалось давно. Она должна была выйти к моменту начала кампании по перевыборам Рады и существенно усилить «Батьковщину» Тимошенко. Вполне вероятным до сих пор остается сценарий, когда большинство в парламенте возьмет Тимошенко и «Оппоблок». И выход Савченко был бы в этой ситуации очень кстати. Но Порошенко удалось поставить своего премьер-министра без перевыборов в Раду. Соответственно, надо было менять и концепцию выхода Савченко, что в течение апреля — мая и было сделано.

«С гуманитарной точки зрения для разряжения обстановки и предотвращения нового витка войны на Донбассе помилование Н. Савченко — не такая уж высокая плата. Президент перед подписанием помилования встретился с родственниками погибших журналистов, то есть проявил такт и уважение. Если бы кто-то из потерпевших возражал, думаю, прошение о помиловании было бы отклонено».

Во-вторых, ее выпустили в рамках обмена на российских граждан, и буквально за два-три дня Савченко очень быстро стала самостоятельной политической фигурой: «Савченко, не затратив на собственную политическую раскрутку ни одной гривны, шагнула с российских нар на самый верх украинской политики, отодвинув и Порошенко, и Тимошенко, и Яроша, и много кого еще. Люди «со справками» в Верховной раде уже есть, занимают, надо сказать, не последние должности. Добавьте в качестве бонуса грядущий передел сфер политического влияния для всей украинской новой «элиты», купите попкорна и наслаждайтесь».

То есть сегодня Савченко стала головной болью не для России и Путина, а для Украины, Порошенко и Тимошенко. И Савченко прекрасно понимает свой новый политический статус. Она может себе позволить делать то, что мало кто может в украинском политикуме. Может ходить босиком, может публично ругаться, может купаться в городских фонтанах, может высказывать неуместные взгляды — много что может. А вот наказать ее за это — не может никто, в том числе и Порошенко с Тимошенко.

Каждый из них думал использовать ее выход в своих собственных политических интересах. Тимошенко думала укрепить собственный авторитет, встретила осужденную с цветами, но Савченко на корню пресекла панибратство еще одной бывшей зэчки и установила необходимую для собственной политической раскрутки дистанцию. Порошенко думал перехватить инициативу от Тимошенко и приписать себе все заслуги по освобождению украинской «героини». Однако Савченко ушла и от его опасных объятий, заявив о том, что при определенных условиях может стать президентом: «Если вам надо, чтобы я была президентом, хорошо, я буду президентом», — подчеркнула она на пресс-конференции после возвращения. И лица у Порошенко и Тимошенко на мероприятиях с Савченко были отнюдь не радостными, если кто обратил на это внимание.

Как отмечают некоторые эксперты, в частности украинский политический деятель и политолог Олег Соскин, Савченко «взбодрила Петра Порошенко, да и всю украинскую политическую и экономическую элиту. Порошенко не сможет пропустить это заявление мимо ушей. Он крайне встревожен. Более того, негативно смотрят на это заявление и Виталий Кличко, и (экс-министр обороны) Анатолий Гриценко, и Олег Ляшко, и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый и другие. Радуется этому заявлению только Юлия Тимошенко. Она может использовать Савченко в виде тарана, который ударит по Порошенко. Савченко оказалась в центре политического урагана. Порошенко испытывает животный страх перед Савченко. И не только он, ее боятся все на Украине. Начинается открытая фаза войны, а Савченко — инструмент в этой борьбе».

Одно дело, когда та же Тимошенко критикует «гаранта нации». И совсем другое, если это начнет делать с присущей ей остротой Савченко, вышедшая из «застенков». Вероятность еще одного Майдана резко нарастает. На таком фоне любое, не говоря уже о каких-то крайних ситуациях, происшествие с Савченко ложится несмываемым пятном на Порошенко. Он должен ее — свою конкурентку — оберегать как зеницу ока и в то же время играть против нее. Эта задача чертовски изматывающа для и так не блещущего психическим здоровьем, как об этом говорят последние киевские слухи, Петра Порошенко.

Справиться еще и с этим «природным феноменом» сил может явно не хватить: «Теперь Савченко, живая или мертвая, — это не наша проблема. Прошение родственников журналистов, обмен на наших, гуманное общество плюс возможная смута на политической арене соседей, короче, не до нас будет. У Порошенко свой цугцванг: Савченко умрет в тюрьме — война, которая будет проиграна, полный «аллес капут», вернется Савченко — смута со возможным смещением Порошенко. В свете этого нежелание Нади возвращаться домой можно понять, молодая женщина хочет жить и не спешит становиться героиней своего народа посмертно».

На сегодня Савченко показывает, что она никому подпевать не собирается и будет делать исключительно то, что сама считает нужным. Особенно после своего выхода на европейскую арену. Как было замечено выше, «люди со справками» в украинской Раде уже есть. Но ведут они себя как-то тихо. Поэтому есть сомнения, что справки у них настоящие. Наверное, сделали они их все-таки на всякий случай, мало ли ответственность какая наступит, а тут и справочка имеется… Справки у Савченко нет, но ведет она себя таким образом, что не приходится сомневаться в том, что она у нее есть.

И это хорошо — чем больше таких буйных будет в первых рядах украинской политики, тем быстрее наступит конец этой раковой необандеровской опухоли на Русском теле.