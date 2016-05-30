Тбилисский дворец спорта стал своего рода мерилом популярности той или иной политической силы. Недаром именно его обычно выбирают для проведения партсъездов действующие и новоучрежденные политические партии Грузии. Способность заполнить вместительный зал свидетельствует о многочисленности сторонников той или иной партии.

sportspalace.gе Тбилиси. Дворец спорта

Учредительный съезд новой политической партии — движения «Государство для народа» прошел в Тбилисском дворце спорта 28 мая с «аншлагом». Мероприятие было хорошо, профессионально и эффектно поставлено и оформлено и прошло буквально «на одном дыхании». Присутствующим и зрителям (которые могли смотреть трансляцию съезда в прямом эфире как в соцсетях, так и по телевидению) внушали: в стране появилась новая политическая сила, которая сделает то, что обещали, но так и не выполнили ее предшественники; сила, которая обязательно победит на предстоящих парламентских выборах и придет к власти.

Ведущей съезда была политолог Хатуна Лагазидзе, которая по очереди предоставляла слово соратникам по новой партии. Лейтмотивом всех выступлений звучала фраза: «Мы пришли, чтобы построить новое государство — государство для народа». Гражданам обещали построить успешную и богатую Грузию, хозяевами которой станут они сами, распрощаться с прошлым и начать новую жизнь, создать достойное и свободное государство не через 20−30 лет, а очень скоро, а затем продолжить движение дальше и «забить гол победы…»

От выступавших досталось всем предыдущим правителям Грузии, которые не сумели построить государство для народа и которых нужды народа не волновали. Особенный акцент был сделан на двух предшественниках — правительствах «Единого национального движения» и «Грузинской мечты», при которых сотрудничество Грузии с ЕС, НАТО и стратегическое партнерство с США не принесли народу никаких ощутимых благ. Бурчуладзе и его соратники пообещали, что при их правлении Грузия станет кандидатом в члены ЕС и получит больше, чем свободная торговля и безвизовый режим, отношения с НАТО принесут Грузии гарантию безопасности, а новые взаимоотношения с Россией, США и Европой будут способствовать объединению страны, окончанию оккупации и проторят ей путь в европейское будущее.

Паата Бурчуладзе выступал в последней части съезда. До его появления Хатуна Лагазидзе провела своего рода перекличку представителей регионов страны. Делегации каждого региона должны были назвать своего кандидата в лидеры новообразованной партии. Все без исключения назвали лидером Паату Бурчуладзе, который появился после окончания переклички из глубины зала, прошел в центр зала, на сцену, с которой обратился к соратникам и заявил, что готов взять на себя это бремя ответственности.

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Возможно, это чисто субъективное мнение, но первое масштабное политическое выступление оперного певца в ранге политического лидера оставило впечатление некоей натянутости, повторения заученных фраз. Сам текст обращения к соратникам был составлен по принципу — куплет-припев, а его рефреном звучала фраза: «Мы будем более эффективными, чем предыдущие правительства, мы будем более человеколюбивыми, чем предыдущие правительства, мы будем более справедливыми, чем предыдущие правительства».

Бурчуладзе подверг критике «Грузинскую мечту», которая пришла к власти в 2012 году благодаря обещанию восстановления справедливости, но так и не сдержала это обещание, и заверил всех, что в случае его победы в стране будет окончательно устранен «синдром Мурусидзе» (Леван Мурусидзе был в свое время судьей на процессе по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, а при правлении «Грузинской мечты» вошел в состав Верховного совета юстиции), а суд окончательно освободится от политического влияния, и будет действительно восстановлена справедливость.

Паата Бурчуладзе призвал всех, кто в свое время голосовал за «Грузинскую мечту», а затем разочаровался в ее правлении, еще раз прийти на выборы 8 октября 2016 года и отдать свои голоса за новую силу.

«Я призываю вас еще раз прийти на выборы. Я точно так же разочарован в «Национальном движении» и «Грузинской мечте». Но мы не будем мечтать, мы будем действовать», — заявил новоявленный политик и выразил уверенность, что его партия обязательно одержит победу на выборах и придет к власти.

«До победы у нас осталось очень мало времени. Другого пути у нас нет. Мы победим», — подчеркнул Бурчуладзе.

Судя по риторике и пафосу прозвучавших на съезде выступлений, в политику вступила новая сила, которая претендует на звание нового «мессии», спасителя-избавителя Грузии. Вообще, теория мессианства в грузинской политике нового времени не нова. Эту роль на протяжении 25 лет после обретения страной независимости пытались играть все приходившие к власти лидеры. Первый президент Звиад Гамсахурдиа, при котором, собственно, и обрела Грузия формальную независимость, обещал сделать Грузию страной для грузин. И лозунг у него был соответствующий: «Грузия — для грузин». Из-за такой жесткой внутренней политики правительства Гамсахурдия начался массовый отток из страны представителей этнических меньшинств, а сам президент нажил себе множество оппонентов, в ряды которых перешли и многие бывшие его соратники.

Следующим «избавителем» Грузии взялся быть Эдуард Шеварднадзе, в срочном порядке прибывший (присланный? вызванный?) из Москвы, чтобы «прекратить кровопролитие и гражданскую войну» на улицах Тбилиси и в регионах страны. Эпоха Шеварднадзе была связана для Грузии с единовременным прекращением всех привычных для населения благ (отопления, газоснабжения, энергоснабжения), расцветом имевшей и без того глубокие корни коррупции, ростом криминала и беспредела, массовым развитием уличной торговли с сопутствующим хаосом и беспорядком в городах и населенных пунктах страны, обострением конфликтов с автономными образованиями и перерастанием их в грузино-абхазскую и грузино-осетинскую войну и множеством других социальных, экономических и политических проблем.

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На этом фоне «розовая революция» троицы Саакашвили — Жвания — Бурджанадзе многим виделась своего рода «спасением» страны и выходом из того болота, в которое ее погрузил Шеварднадзе. Саакашвили и его правительство вернули населению страны свет, газ, установив при этом высокие, порой отнимающие более половины дохода семьи, тарифы. На улицах был наведен порядок, ремонтировались фасады домов, строились дороги. Появились новые мосты, фонтаны, стеклянные здания полиции и дома юстиции. Помимо такой фасадной деятельности, правительство Саакашвили жестко расправилось с чиновниками Шеварднадзе, отправив многих за решетку и вынудив остальных спешно покинуть страну. Но «розовое» правительство очень скоро потеряло доверие даже большинства ярых сторонников и превратилось в жесткую машину, подавлявшую любое инакомыслие. Общество охватил страх. Страх не уплатить полагающийся (зачастую непосильный) налог, страх сказать что-то лишнее по телефону или написать лишнее в личном письме (телефоны массово прослушивались, а почта просматривалась)… Недаром оппозиция, которая стала формироваться в 2007 году, главным своим лозунгом сделала слова: «Мы не боимся». Но продолжали бояться…

Следующим претендентом на роль мессии стал для Грузии олигарх Бидзина Иванишвили, который за год до парламентских выборов 2012 года заявил о приходе в политику, выступил с критикой Саакашвили и пообещал победить на выборах. Главным лейтмотивом всех выступлений Иванишвили и соратников было обещание восстановить справедливость, наказав всех виновников творившихся в стране безобразий и преступлений.

Провластвовав в должности премьера около года, Иванишвили ушел в отставку и формально отстранился от политики, оставив, по его заверению, очень хорошее правительство. Хотя формально бывший премьер нигде не был виден, многим было ясно, что оставленное им правительство решений без его ведома не принимает.

Обещание восстановления справедливости ограничилось арестом нескольких бывших высокопоставленных чиновников и рядом судебных процессов, многие из которых до сих пор так и не завершились. А результаты законченных процессов ощущения справедливости у населения не вызвали.

Невыполненной осталась и экономическая часть предвыборных обещаний Иванишвили. Особого процветания на первых порах он не предсказывал, предупреждая, что первый год будет трудным, но подчеркивал, что следующий год будет уже легче, на третий год народ вздохнет свободно, а на четвертый — почувствует блага и значительное улучшение на собственных семьях и в собственных карманах. Все развивалось в противоположном направлении, и с каждым годом жить становилось тяжелее. Этому способствовали как внутренние, так и внешние факторы (резкий рост курса доллара, ухудшение ситуации в соседних странах — России, а затем Азербайджане и Турции и т.д.).

«Уходя из политики», Иванишвили обещал, что, если в стране сложится критическая ситуация, он «вернется». Сегодня, судя по публичным заявлениям самого Бидзины Иванишвили и его соратников, «возвращаться» он не собирается. Но на грузинском горизонте появилась личность, претендующая на роль очередного «мессии».

О возможности прихода Бурчуладзе в политику в Грузии заговорили давно, но сам певец долгое время продолжал заниматься благотворительностью и эту информацию не подтверждал, но и не опровергал. А несколько месяцев назад все же признался и заявил о намерении создания политической партии. Вскоре после этого заявления он посетил столицы США и ряда стран Европы, а затем начал активные встречи в регионах Грузии и формирование офисов учрежденного им до создания партии Фонда развития Грузии.

Судя по представительности съезда партии «Государство для народа», Бурчуладзе «сумел» за этот период набрать солидное число своих соратников и сторонников. Состав новой партии отличается от остального спектра тем, что в нем нет старых, «избитых» политиков, которые на протяжении лет перекочевывали из одной правящей силы в другую. Возможно, Грузии в процессе ее развития по пути «демократического государства» предначертали новый поворот: полное «обновление» правящей силы.