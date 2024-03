До британского референдума — меньше месяца. Как любят писать в здешних газетах, пошел обратный отчет. Для полноты визуального восприятия разве что не хватает сопровождать каждый материал, посвященный грядущему событию видеороликом с электронным таймером, на дисплее которого секунды бегут в сторону уменьшения. Европа ждет, когда на табло замрут нули: прозвучит ли традиционно-киношное «бумммм!» или наступившую секунд на пять тишину разорвет громогласное Yes! We did it! И Альбион останется в Евросоюзе.

За все время своего существования ЕС только разрастался, принимая новых и новых членов. Ни одно государство из Евросоюза не вышло.

Потому что не захотело или не смогло? Есть ли шансы у Великобритании на «брекзит» и чем это обернется для Европы? Существует еще энное количество вопросов, на которые хотелось бы найти ответы уже сейчас и представить, что будет в случае, если референдум объявит о том, что команда ЕС уменьшилась на одного игрока.

1. Кто может участвовать в голосовании?

Граждане Великобритании, Ирландии и Британского содружества, а также британцы, проживающие за рубежом, значившиеся в электоральных списках в последние 15 лет. Разумеется, все они должны иметь не менее 18 лет от роду. Граждане других стран Европы, проживающие на территории Великобритании, принимать участие в плебисците не имеют права. Но при этом имеют право голосовать все совершеннолетние гибралтарцы.

2. Что будет с Гибралтаром?

Мыс со скалой у «бутылочного горла», соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном — территория, британская принадлежность которой многие десятилетия оспаривается Испанией. Гибралтар — член ЕС, но не напрямую, а через Великобританию. При этом гибралтарцы не позиционируют себя как большие поклонники проекта, именуемого Евросоюзом, но рассчитывают на то, что еэсовский статус защитит политическую, экономическую и прочую самостоятельность этого кусочка земли площадью 6,5 кв. км. От добра добра искать они не стремятся и потому переходить из-под британской «крыши» под испанскую не рвутся. И именно поэтому все политические партии Скалы, как иногда называют Гибралтар в прессе обоих королевств, двумя руками голосуют за сохранение Альбиона в Сообществе.

Официальный Мадрид говорит о необходимости сохранения Британии в ЕС, а британские СМИ утверждают, что эти слова «значат то, что ничего не значат»: при удобном случае (то есть, состоявшемся «брекзите») Испания попытается «вернуть Скалу в свои владения». Глава испанского МИДа Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо, как утверждает El Confidencial, уже обронил фразу «мы поговорим о Гибралтаре на следующий день после «брекзита».

3. Существует ли какая-то официальная позиция британского правительства?

Английских консерваторов, находящихся у власти, к вынесению вопроса на референдум подтолкнула растущая в последние годы популярность евроскептиков из UKIP (Партия независимости Соединённого Королевства (англ. United Kingdom Independence Party). Премьер Кэмерон выступает за постоянство, то есть продолжение членства Соединенного королевства в ЕС. В рядах тори, однако, имеются и сторонники, и противники мнения главы правительства. По данным уже упоминавшейся El Confidencial, соотношение это пятьдесят на пятьдесят. Минимум пятеро министров, восседающих на Даунинг-стрит, 10 — за выход. И это — вторая причина, по которой премьер вынес вопрос о «брекзите» на плебисцит.

Демократическая юнионистская партия Ирландии — за выход. Среди лейбористов мнения разделились, однако за то, чтобы остаться голосовать будут больше. Сохранить членство в Евросоюзе требуют также либерал-демократы, националисты шотландские (SNP) и валлийские (Plaid Cymru).

4. Становится ли «брекзит» по мере приближения к дате референдума все более возможным?

Соцопросы показывают, что превосходство сторонников сохранения статус-кво над апологетами выхода составляет всего 2%. Люди в возрасте от 45 — в основном евроскептики. Молодежь — больше за членство в ЕС. Но референдум выпадает на время многочисленных музыкальных фестивалей, а значит, части молодежи будет просто не до голосования.

5. Уйдет ли Кэмерон в отставку, если победят сторонники выхода?

Премьер заявляет, что не покинет пост, каким бы ни было решение плебисцита. Но бо́льшая часть аналитиков считает, что он просто не удержится в кресле, если «брекзит» состоится. Тихая гражданская война, идущая в консервативной партии, настолько сильна, что вновь сплотить ряды тори не удастся ни Кэмерону, ни его правой руке — министру финансов Джорджу Осборну. Нынешний премьер, кстати, уже объявлял, что не будет выставлять свою кандидатуру на парламентские выборы 2020. «Брекзит», если он будет одобрен, должен ускорить процесс выдвижения нового претендента на кресло руководителя правительства, и может способствовать досрочному смещению действующего главы.

6. Если народ проголосует за выход, могут ли его заблокировать депутаты?

Если парламентарии-сторонники членства Британии в ЕС захотят воспрепятствовать состоявшемуся решению референдума о выходе, им потребуется вынести вопрос на обсуждение и голосование в Палате общин, которая может заблокировать выход. С точки зрения юридической, утверждает El Confidencial, решение референдума (у него консультативный статус) не является обязательным к исполнению, однако пойти против мнения народа — сродни политическому самоубийству. Поэтому, скорее всего, соответствующие законы о практическом осуществлении расставания с ЕС будут парламентом разработаны и приняты. Тем не менее, формальная возможность аннулировать результаты плебисцита существует — если две трети депутатов проголосуют за проведение внеочередных всеобщих выборов в парламент.

7. Станет ли «брекзит» прецедентом?

По большому счету — да. Пока из ЕС не выходило ни одно государство. Но в 1982 году в Гренландии, являющейся датской автономией был проведен референдум о выходе из Евросоюза. 53% населения высказались «за», а в 1985 был оформлен фактический выход Гренландии из ЕС. Однако государственная самостоятельность этого острова до сих пор не признана, и это дает основания европейским аналитиком не считать факт выхода прецедентом.

8. Прописана ли дорожная карта для покидающих «клуб 28-ми»?

До 2007 года не существовало никакого механизма, объясняющего, как государство-член ЕС может попросить о выходе из Сообщества. 13 декабря 2007 г. страны ЕС приняли Лиссабонский трактат, статья 50 которого описывает несколько обманчиво простых шагов:

— Глава правительства претендующей на выход страны направляет письмо главе Европейского Сообщества с уведомлением о намерениях покинуть «евроклуб». Совет Европейского Союза должен назначить команду переговорщиков, которые обсудят с уходящими план выхода.

— С этого момента будет запущен процесс переговоров, который может длиться от двух до трех лет. В течение этого времени Великобритания должна будет продолжать подчиняться всем решениям, принимаемым ЕС, но не будет иметь права участвовать в голосовании или принимать самостоятельные решения, отличающиеся от утвержденных Евросоюзом. Договор о выходе должен быть принят большинством голосов в упомянутом выше Совете, а затем ратифицирован Европарламентом и Вестминистером.

9. Сценарий развода «по взаимному согласию».

Существует несколько вариантов такового.

Норвежская модель: Великобритания выходит из ЕС и присоединяется к Европейскому экономическому пространству (зоне). Получает доступ к единому рынку, за исключением некоторых услуг, таких как финансовые, сельское хозяйство, рыболовство, но будет освобождена от подчинения евросоюзному законодательству.

Швейцарская модель: Великобритания заключает отдельные соглашения в каждом из секторов экономики.

Турецкая модель: Великобритания может вступить в таможенный союз с ЕС, что даст ей свободный доступ на рынки промышленных товаров, но не к сектору финансовых услуг.

Канадская модель: торговые барьеры в большинстве сфер устраняются. Страна не будет платить квоты в бюджет ЕС, но ее граждане не будут иметь права свободного перемещения по территории Евросоюза. Соглашение, подписанное в прошлом году между Оттавой и Брюсселем, ликвидировало 98% таможенных тарифов. Однако сторонники сохранения членства в ЕС напоминают, что для достижения этого соглашения сторонам потребовалось вести переговоры в течение семи лет. И пока подписанный договор еще не ратифицирован.

10. Каковы будут перспективы на обретение независимости у Шотландии? И Каталонии?

В сентябре прошлого года, Шотландия провела исторический референдум, 55% участников которого оставили страну в составе Великобритании. Националисты из SNP, большинство парламента в Эдинбурге, согласились с этим результатом.

Однако, на случай, если Brexit состоится, лидер NSP и первый министр Шотландии Никола Старджен уже заявила, что запустит «один из исключительных сценариев, исполнение которого приведет к новому референдуму». Исследования показывают, что пока большинство из пяти миллионов шотландцев поддерживают пребывание страны в ЕС, но рейтинговое агенство Fitch указывает, что «брекзит» может обернуться «усилением сепаратистских настроений в других частях Европы, таких как Каталония». Последнее обстоятельство заставляет Испанию следить за процессами, происходящими в Великобритании, с особым вниманием.