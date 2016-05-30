26 мая 1918 года в Тифлисе состоялось последнее заседание Закавказского сейма. Эта структура была создана в Закавказье после разгона большевиками в январе 1918 года Учредительного собрания. Первоначально она позиционировала себя как орган Временного правительства (Закавказский комиссариат), затем из числа избранных от Закавказья в Учредительное собрание депутатов был образован сейм. Однако спустя два с половиной месяца он вынес свою последнюю резолюцию: «Ввиду того, что по вопросу о войне и мире обнаружились коренные расхождения между народами, создавшими Закавказскую Независимую Республику, и потому стало невозможно выступление одной авторитетной власти, говорящей от имени Закавказья, сейм констатирует факт распадания Закавказья и слагает свои полномочия».

Закавказский сейм

Почему такое произошло? Закавказский сейм состоял в основном из крупнейших национальных партий Закавказья — грузинских меньшевиков, армянской партии «Дашнакцутюн» — Армянский революционный союз и мусульманской фракции, в которой заметную роль играла азербайджанская партия «Мусават». Эти три «движущие силы» региона по-разному относились к заключенному в марте 1918 года большевиками с Германией Брестскому договору.

Грузинские меньшевики не желали оказываться в «зоне германо-советского протектората». Они рассчитывали путем сепаратных переговоров с немцами и турками добиться признания своей государственности. «Дашнакцутюн» выражала недовольство тем, что большевики в переговорах с немцами и турками в Бресте разыграли одну только «армянскую карту». Москва приняла обязательства вернуться к государственным границам с Турцией «по состоянию на 1877 год». Это означало отказ от претензий на Карс и Ардаган. С большим оптимизмом на будущее смотрели мусаватисты. Османская империя, которая после Бреста фактически превращалась в союзника большевиков, быстро продвигала свои войска в Закавказье. Лидеры партии «Мусават» уже просматривали на горизонте возможность создания огромной «Тюркской федерации».

26 мая 1918 года в 16 часов 50 минут в бывшей резиденции кавказского наместника русского царя на Головинском проспекте в Тифлисе состоялось собрание Грузинского национального совета, на котором был принят «Акт о независимости Грузии». В тот же день это решение было озвучено уже на заседании Сейма, которое оказалось последним. 28 мая 1918 года Грузия и Германия подписали договор, по которому трехтысячный экспедиционный корпус под командованием Фридриха Кресс фон Крессенштайна был переброшен по морю из Крыма в грузинский порт Поти. 27 мая 1918 года так называемая мусульманская фракция Закавказского сейма провела чрезвычайное заседание для обсуждения создавшегося политического положения. После продолжительных дебатов было решено создать Временный Национальный Совет, руководителем которого был избран М. Э. Расулзаде — председатель ЦК партии «Мусават», а председателем исполнительного комитета — беспартийный Фатали Хан-Хойский. 28 мая 1918 года прошло первое заседание Национального Совета, на котором было принято Постановление о провозглашении Азербайджана независимым государством. 28 мая на этот шаг вынужден был пойти Армянский национальный совет, в котором дашнаки имели большинство. 4 июня 1918 года в Батуми был заключён так называемый «Союз мира и дружбы» между турецким правительством и Арменией. Согласно этому договору, Турция сохранила за собой весь Сурмалинский уезд, большую часть Александропольского и Эчмиадзинского уездов, часть Ереванского и Даралагязского уездов. Тем самым территория Армении была сведена фактически к узкой полосе общей площадью около 10 тыс. кв. километров с населением не более 320 тысяч человек. «Это было трагедией, — писал в этой связи один из виднейших деятелей партии «Дашнакцутюн» профессор Качазнуни. — У провозгласивших «независимость» Азербайджана, Грузии и Армении не было взаимопризнанных государственных границ, и политики руководствовались только своей «исторической памятью». Я говорил об этом грузину Ною Жордания. Он даже прослезился, заявив, что предвидит в крае новые трагедии, которые остановит только «третья сила». Но он не знает, откуда явится эта «сила» — с юга или севера. Так оно в дальнейшем и случилось.

Только 16 июня 1918 года сформированное в Тифлисе первое временное правительство Азербайджана смогло переехать в Гянджу. Почему так поздно? Известный азербайджанский историк Айдын Балаев следующим образом описывает сложившуюся тогда ситуацию: «При благословении Нури-паши создавались всевозможные искусственные препоны на пути построения демократического и независимого азербайджанского государства». На сей счет существует одна любопытная, подтвержденная некоторыми документами, версия. Дело в том, что появление в «Акте независимости» термина «Азербайджан» вызвало негативную реакцию в Персии. В этой связи посол Персии в Турции направил даже официальный протест в МИД Османской империи, где говорилось, что «Азербайджан — это область на северо-западе Персии. Присвоение новообразованному соседнему государству названия «Азербайджан» является большой ошибкой». 17 июня 1918 года состоялось заседание Национального Совета Азербайджана, который под давлением турецкого командования сформировал новое правительство и упразднил Национальный Совет. Власть — законодательная и исполнительная — до созыва Учредительного собрания была передана второму временному правительству, сформированному также под председательством Хан-Хойского.

20 июля части Кавказской исламской армии вошли в Шамаху. 31 июля 1918 года советская власть в Баку прекратила свое существование. Город перешел в руки так называемой диктатуры Центрокаспия. 15 сентября после кровопролитной битвы и успешного преодоления упорного сопротивления азербайджанские национальные силы при содействии воинских подразделений Турции взяли Баку. По поводу этой даты лидер партии «Мусават» М. Э. Расулзаде писал: «В то время мы были в Константинополе. Мы входили в состав делегации, представлявшей Азербайджанскую Республику… на конференции с участием государств Средней Европы. Военный министр и помощник главнокомандующего Энвер-паша позвонил мне и сообщил: «Эмин-бей, Баку взят!» 17 сентября 1918 года правительство Азербайджана переехало из Гянджи в Баку.

Закавказские государства просуществовали до начала 1920-х годов, пока там не произошла советизация.