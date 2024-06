Владимир Маковский. «Не пущу!». 1892

«Прежде они занимали особое положение, будучи белыми мужчинами, но теперь этот статус утерян. Все они принадлежат к типичному рабочему или среднему классу, и они не хотят признавать, что эра белых мужчин подошла к концу. Они в ярости, потому что чувствуют, как что-то теряют. Они уверены, что не получают то, что, по собственному мнению, заслужили. Они кажутся себе жертвами, и их логика очень проста: у нас было нечто, чего мы теперь лишились, и мы должны требовать вернуть это нам», — говорит Майкл Киммел, создатель и редактор научного журнала «Мужчины и маскулинность» (Men and Masculinities), а также автор ряда книг, таких как «Страна мужчин» (Guyland), «Мужественность в Америке» (ManhoodinAmerica) и последнего бестселлера — «Сердитые белые мужчины: конец эпохи американской мужественности» (Angry White Men — American Masculinity at the End of an Era).

Он имеет в виду, что сторонники Дональда Трампа обращаются к прошлому, когда любой белый мужчина автоматически имел высокий статус. Они говорят, что хотят вернуть свою страну (Make America great again). Но кто сказал, что страна до сих пор принадлежит им? По мнению Киммела, Дональд Трамп добился успеха, потому что озвучил разочарование этих мужчин. «Избрание Обамы запустило волну расизма. В США заметно выросло раздражение по отношению к цветным», — также замечает Киммел.

«Ранее понятие мужественности включало в себя физическую силу, способность обеспечивать семью, умение конкурировать, скрывать свои чувства и слабости. Настоящие мужчины не плакали. Но по мере развития общества возник разрыв между представлениями о мужественности и повседневной жизнью мужчин. Сейчас разрыв настолько велик, что само понятие маскулинности начало меняться, и нет никаких сомнений, что ее эпоха подходит к концу», — замечает ученый в интервью датскому изданию Berlingske. Но он продолжает получать письма от разгневанных читателей: «Кажется, ты поторопился списывать белых мужчин со счетов, придурок! Похоже, мы еще можем вернуться!»

Мировой опыт показывает, что для женщин подлинная свобода и равноправие с мужчинами возможны лишь в условиях социального правового государства. И Хиллари Клинтон успешно поставила и на эту лошадку в предвыборной гонке. В одном из интервью она заявила, что мужчины также несут ответственность за продвижение прав и возможностей для женщин во всем мире: «это не вопрос женщин», но, по ее словам, «ответственность, которую мы все разделяем». «Все страдают, когда женщины подвергаются маргинализации, и каждый мужчина выигрывает, когда женщины и девочки имеют возможности в полной мере участвовать, наравне с мужчинами и мальчиками, во всех аспектах жизни, включая политику».

На этом фоне, естественно, появляются движения мужчин, высказывающих возмущение и критику таких взглядов разного уровня адекватности. От реднеков («красношеих» селян), которые выступают за традиционную, по их пониманию, модель семьи (Kinder, Küche, Kirche) до гей-движений. К ним причисляется также «Движение за освобождение мужчин», «Движение за права мужчин» и антифеминисты. Есть также «Мифопоэтическое движение» США с ритуалами посвящения мальчиков в мужчины, лидеры которого считают, что модернизация привела к феминизации мужчин и только посредством духовного преображения возможен возврат к корням природной маскулинности.

Этот феномен, который получил развитие в последнее десятилетие, заслуживает подробного изучения и анализа, поскольку ничего похожего в истории человечества до сих пор не происходило.

Более радикальное «Движение за права мужчин» MRM — одно из консервативно-охранительных мужских движений в США, считает женское движение и феминизм, а также усиливающееся влияние женщин агрессивным и опасным для мужчин процессом. Один из идеологов движения У. Фаррел утверждает, что никакой мужской власти в США не существует, так как женщинам предоставляются значительные преимущества, а мужчины дискриминированы. Движение стремительно обрастает новыми апологетами, а наибольшей популярностью пользуется радикально-истеричное ответвление «A voice of man» (только страничка в фейсбуке имеет более 20.000 подписчиков). Движение провозглашает, что XXI век стал не эпохой цифровых технологий, не эпохой глобализации и даже не концом истории. Главное событие — это нарушения прав мужчин! Список жалоб движения обширен и многогранен, в основном он сводятся к следующему:

1. ни одна международная декларация или закон, принятые в различных странах мира, не были направлены на защиту прав мужчин;

2. мужчин принуждают служить в армии;

3. мужчин лишают или ограничивают в отцовских правах;

4. мужчины лишены репродуктивных прав, то есть прав на желанное отцовство;

5. мужчины позже уходят на пенсию;

6. мужчины за одни и те же преступления получают большее наказание;

7. мужчины чаще подвергаются всем видам насилия;

8. мужчины меньше живут;

9. повышенный уровень самоубийств у мужчин;

10.дискриминация в области образования в отношении мальчиков,

11. домашнее насилие в отношении мужчин;

12. ложные показания в делах об изнасиловании;

13. условия содержания в тюрьмах;

14. подлог отцовства.

15.ненужность мужчин (одного мужчины хватит оплодотворить тысячи женщин, остальные лишние).

В США бытует мнение, по большей части женское, что ни легитимным, ни политическим, ни социальным движением эту прослойку общества назвать нельзя. Это группа ненависти. И не только ненависти к феминисткам — к женщинам вообще. Но слишком просты и привлекательны оказались призывы и лозунги лидеров движения, прикрывающихся борьбой за справедливость. А откровенная демагогия и граничащие с безумием заявления многим кажутся обоснованными.

На сайте «A voice for man» висит статья с заголовком «Легко судить, когда вы никогда не испытывали реалии другого человека», посвященная «самодовольным» феминисткам, которые «только то и делают, что щеголяют своим моральным превосходством перед оказавшимися у них в заложниках современными мужчинами». Выглядит это жалко и вызывает недоумение.

А уж заявления о матриархальной деградации человечества выглядят совершенно дико. Конечно, феминизация общества напрямую связана с ростом уровня комфортности и безопасности современной жизни, с утверждением западного потребительства как основной общественной доктрины. Но разве не виновата в этом индустриализация и промышленный прогресс, который был инициирован уж точно не женщинами и не в XXI веке?

Мужчина сильнее женщины — это природная данность, от которой никуда не деться. Существует мужской и женский бокс и другие виды спорта. Здравомыслящему человеку не придет в голову выйти на ринг с представителем противоположного пола. Но что-то мне подсказывает, что боксом мужские правозащитники не занимаются, да и вообще сколько-нибудь серьезным делом.

Впервые в истории США президентом страны может стать женщина, после президента афроамериканца — этот вызов для США будет ничем не легче. В условиях, приведенных выше, женщинам рассчитывать на уважительное отношение станет еще труднее. А, учитывая откровенную настроенность на диалог в основном с женщинами, которые устали от мужчин не только в жизни, но и в политике, поддержка у Клинтон будет огромная.

Миллионы разгневанных мужчин впервые чувствуют себя жертвами. И это очень любопытный феномен: похоже, мы становимся свидетелями нового социального изменения и точки бифуркации: эпоха, когда белый мужчина стоял у руля и безраздельно правил миром, уходит в прошлое. Под угрозой сейчас находится даже идея самовоспроизведения себе подобных, что уже говорить о знаменитой «Американской мечте».

Виновны в этом и экономические причины. За короткое время американское общество разделилось на супербогатых и всех остальных. Многие из ранее преуспевающих молодых востребованных специалистов превратились в дауншифтеров-неудачников, или в лучшем случае фрилансеров, перебивающихся случайными заработками, что явно не приводит к повышению самооценки. Вот, например, цитата из «Mens new daily»:

«Давайте устроим 10-миллионый марш! Давайте противостоять наци-феминисткам, как Хиллари Клинтон… Поехали в Вашингтон… Мы не вернемся к нашей работе, пока вы не измените эти недопустимые законы в этой стране. Посмотрим, что они сделают ??? Арестуют нас всех ??? Я так не думаю … Что женщины будут делать без копов, электриков, солдат, без механиков, чтобы чинить свои автомобили, поваров, фермеров и т.д.».

И еще один из призывов с того же сайта: «ВСЕМ МУЖЧИНАМ из США и Канады! ОБЪЕДИНИМСЯ, БРАТЬЯ! ПОЛОЖИМ КОНЕЦ ПОПРАНИЮ МУЖСКОЙ культуры!»

Этих мужчин жаль, как бывает жаль разорившихся купцов и свергнутых царей. Но женщина у таких мужчин виновата в любом случае: если она строит карьеру — она отказывается от традиционной роли, и, «естественно, чересчур сексуально раскрепощена». Либо, наоборот, «прилипала, охотница за денежным мешком» и пассивная самка. Третьего не дано. Эгоистичность «свергнутых богов» заключается не только в этом. Просмотрев, например, сайт «Good Men Project», вы найдете претензии разведенных отцов, россыпи антифеминистских обличений, но ни слова, например, о бедственном положении афроамериканских мужчин, или латиноамериканцев из рабочего класса. У белых господ появились свои проблемы — их не особо заботит, какую дискриминацию испытывают их цветные собратья на производствах и их взаимоотношения с женами. Ведь цветные не делают из этого шума и политического прецедента.

Дискриминация очень отличается от утраченных преимуществ. Но белые мужчины, сколько это будет возможно, постараются не пускать феминисток на свою территорию. По всему видно, что времени у них осталось не много. Обидно быть свергнутым с престола, который ты получил только по праву рождения, но это свойство всех революций, и феминистическая здесь не исключение.