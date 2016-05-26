



Альбрехт Дюрер. Заяц. 1509

Современник писал о нем: «За всю его жизнь не известно ни одного поступка, который заслуживал бы порицания или хотя бы снисхождения. Он был безупречен». Эти слова относятся к математику, механику, архитектору, теоретику фортификации и величайшему немецкому художнику Альбрехту Дюреру.

Будущий график и живописец Альбрехт Дюрер родился 21 мая 1471 года в Нюрнберге и был третьим из восемнадцати детей в семье золотых дел мастера — выходца из Венгрии. Мальчик рос очень вежливым, кротким и на всю жизнь сохранил почтительность к своим родителям. С малых лет он помогал отцу в ювелирной мастерской. Но его навсегда заворожило чудо прикосновения карандаша к бумаге. Три года будущий художник учился у Михаэля Вольгемута, а потом странствовал по городам Германии и совершенствовал свое мастерство. Он рисовал каждый день — бесконечно повторяя эскизы голов, рук, ног и драпировок. Его акварель «Большой кусок дерна» выполнена с тщательностью, достойной научного трактата.

Альбрехт Дюрер. Руки молящегося. 1508

Отец Альбрехта заочно сосватал ему богатую невесту Агнесс Фрай. Семейная жизнь Агнесс и Альбрехта не сложилась. Может, потому, что они не имели детей, а может, они не имели детей, потому что их жизнь не сложилась. Вскоре после свадьбы Дюрер оставляет молодую жену на попечение родителей.

Уехав из Германии с ее средневековыми устоями в Италию, переживающую расцвет Ренессанса, Дюрер оказался ошеломлен и подавлен. Он с горечью понял, что немецкие художники на фоне итальянских мастеров напоминают дикое дерево, которое никогда не прививали. Художник стал изучать теорию живописи и принцип построения перспективы. Как и другие мастера Ренессанса, он увлекся математической формулой идеальных пропорций человеческого тела.

Альбрехт Дюрер. Голова старика. 1516

Вернувшись в 1495 году в Нюрнберг, художник открыл собственную мастерскую, где по его рисункам ученики изготавливали ксилографию. Он издает цикл гравюр «Апокалипсис», выполненных в классической немецкой традиции: экспрессивные образы, стремительно клубящиеся линии. К Дюреру пришла европейская слава. Его гравюры без зазрения совести копировали и продавали по всей Европе.

Осенью 1505 года Дюрер снова едет в Италию — на этот раз в Венецию. Художник сперва не решается конкурировать с живописцами итальянской школы, но ему нужны были деньги, и, получив выгодный заказ, Дюрер бросает вызов итальянским мастерам. Так появился знаменитый «Праздник четок». С этой картиной не только сам Дюрер, но и вся германская живопись триумфально вошла в эпоху Возрождения. Восхищенный сенат Венеции предложил Дюреру ренту в 200 флоринов за условие принятия им гражданства «Наисветлейшей республики», но художник предпочел вернуться в родной Нюрнберг, где прожил до самой смерти.

Альбрехт Дюрер. Мученичество десяти тысяч христиан. 1508

Природа наделила Дюрера прекрасным телом и утонченными чертами. У него было выразительное лицо, блестящие, большие — чуть на выкате — глаза, широкая грудь и прямая горделивая осанка. Он осознавал свою исключительность и, в отличие от современников, часто писал автопортреты. Один из них написан в иконографической традиции. Дюрер как бы проводит параллель между художником, который создает новую реальность, и Богом — творцом всего сущего.

Дюрер подписывал полным именем все свои крупные работы, а на гравюрах и рисунках ставил свою монограмму, хотя еще недавно художники вообще не подписывали свои работы. Но, несмотря на высокую самооценку, Альбрехт всегда был вежлив и приветлив. Когда ему однажды показали не особо удачное творение коллеги, Дюрер вздохнул и сказал: «Ну что же, художник сделал все что мог».

Альбрехт Дюрер. Молитва Мадонны. 1518

Кроме живописи, Дюрер занимался математикой, механикой и архитектурой. Он опубликовал трактаты: «Руководство по измерению циркулем и линейкой» и четыре книги, посвященные пропорциям человека. К концу жизни он создал целую галерею портретов своих современников — крупнейших гуманистов Германии: Филиппа Меланхтона, Эразма Роттердамского и других.

Отражением духовных принципов самого автора многие исследователи считают одну из самых известных и загадочных его гравюр «Меланхолия». Краеугольный камень на ней символизирует систему человеческих знаний, а два числа из магического квадрата составляют дату создания гравюры — 1514-й.

Альбрехт Дюрер. Дом Альбрехта Дюрера в Нюрнберге

Дюрер был одним из самых богатых граждан Нюрнберга, он любил дорогую одежду и тщательно следил за своей прической. Друзья иронизировали над ним и на одной из карикатур даже изобразили в бигуди.

Великий художник и теоретик искусства, Альбрехт Дюрер умер 6 апреля 1528 года. На его надгробии высечено: «Здесь похоронено все, что было смертного в Альбрехте Дюрере». Художник остался в памяти и благодаря написанию красочных библейских сцен из жизни Иисуса Христа и его матери Марии, писал сказочных персонажей, обычных людей… Всего он создал около девяти сотен рисунков — весьма впечатляющее количество по тем временам.