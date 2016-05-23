Результаты предварительного голосования «Единой России» в Санкт-Петербурге не принесли сенсаций, но сохранили интригу относительно того, кто представит партию власти на сентябрьских выборах.

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Майский расклад

В Восточном округе №211 ожидаемо победил вице-губернатор Игорь Дивинский, которому заранее «освободили площадку» возможные конкуренты. Еще один представитель Смольного, советник петербургского губернатора Дмитрий Тугов, выиграл в Северо-Западном округе №215. В Северном округе №213 вперед вышел депутат Госдумы и друг Владимира Путина Василий Шестаков, в Северо-Восточном (№214) — его коллега по Думе Ирина Соколова. Глава МО «Измайловское» Ольга Бубнова лидирует в Центральном округе (№216), президент фонда «Северная столица» Михаил Романов — в Юго-Восточном (№217).

В двух округах конкуренция была поострее. В округе №218 широко известный депутат Заксобрания Петербурга Виталий Милонов обошел советника спикера Госдумы Юрия Шувалова, близкого Борису Грызлову. Кроме того, в округе №213 депутат Госдумы Сергей Вострецов, которому, как говорят, симпатизируют в Смольном, сумел опередить оперную диву Марию Максакову-Игенбергс, несмотря на попытки довольно агрессивной избирательной кампании с ее стороны.

В общефедеральном списке по Петербургу первым оказался генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский, затем идут депутаты Госдумы Юрий Петров, Василий Шестаков и Владимир Плигин. Официально итоговые результаты праймериз будут обнародованы 25 мая.

Эмоции борьбы

Не обошлось без скандалов: утром 22 мая неизвестные ворвались на участок для голосования в Красносельском районе и, по словам врио руководителя регионального исполкома Александра Тетердинко, пытались повлиять на работу комиссии. Полицейские задержали хулиганов.

Мария Максакова-Игенбергс сначала сообщила о том, что в ее округе в одной из школ якобы имел место вброс бюллетеней, а затем — что машину ее штаба «взорвали». Кроме того, партия проверяет сообщения о попытках подкупа избирателей в Кировском районе.

Драматичный эпизод произошел на участке №12, где Милонов лично столкнулся с Шуваловым, и, по выражению последнего, «был несколько эмоционален». Представители же гееборца заявляют, что на того чуть ли не бросились с кулаками люди Шувалова, когда Виталий Милонов заподозрил подкуп избирателей и нарушения в работе комиссии.

Как показывает результат, активность депутата ЗакСа была оправдана. «Сомнения были про пару Шувалов-Милонов, но Милонов, благодаря отдельным участкам, вырвался вперед», — заметил корреспонденту ИА REGNUM политтехнолог Валентин Бианки. Тем не менее, он полагает, что у «Единой России» не будет особого желания выдвигать Виталия Милонова на федеральный уровень, так как он заработал себе слишком радикальную славу, будучи членом петербургского парламента, и в имиджевом плане слишком ярок и неудобен.

«В 218-м округе у Шувалова и Милонова было серьезное противостояние, видели, как два депутата повздорили, на избирательном участке чуть до мордобоя не дошло. В остальных местах голосование прошло спокойно и предсказуемо», — подтвердил корреспонденту агентства политолог Дмитрий Солонников.

«Привет папе»

В целом, по мнению Валентина Бианки, результаты праймериз оказались достаточно предсказуемы по шести из восьми мажоритарных округов. Например, даже несмотря на конкуренцию в виде Максаковой-Игенбергс, которая вела активную кампанию в Западном округе, общий политический, административный и электоральный потенциал Сергея Вострецова был гораздо выше. Тем более, что желание певицы избраться от Петербурга, а не Астраханской области (которую она представляет в нынешней думе), стало неожиданностью не только для горожан, но и, кажется, для самой партии.

Валентина Бианки удивляет низкое место Владимира Плигина в федеральном списке, так как глава думского комитета по конституционному законодательству — фигура статусная и в народе известная, а вот кто такой Юрий Петров в Петербурге не знает почти никто. Менее публичен и его коллега по парламенту Василий Шестаков. Четвертое же место Плигина в федеральном списке от северной столицы не является гарантированно проходным.

Возглавивший же список гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский совсем недавно активизировал свою политическую работу на ниве «Единой России», хотя и пытался неудачно баллотироваться в ЗакС в 2011 году. Громкая фамилия всенародно любимого родителя на этот раз внесла свой вклад, и даже само региональное отделение партии в одном из своих релизов умудрилось назвать Сергея Михаилом. Как тут не вспомнить апрельскую встречу Владимира Путина с участниками медиафорума в Петербурге, на которой президент попросил присутствовавшего Сергея Боярского передать «большой привет папе».

Конкуренты сильны

Если допустить, что в итоге именно указанные лидеры праймериз попадут в бюллетень 18 сентября, то тяжелее всех придется Михаилу Романову, считает Валентин Бианки, так как в его Юго-Восточном округе баллотируется популярная в Петербурге депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

С трудностями столкнется и советник губернатора Петербурга Дмитрий Тугов, ведь в Северо-Западном округе идет думский «эсер» Олег Нилов, а депутату Госдумы Ирине Соколовой конкуренцию составит коллега и тоже «эсер» Елена Драпеко.

По Центральному округу в Думу от КПРФ пойдет режиссер Владимир Бортко и, хоть он и не ведет почти никакой избирательной кампании, главе МО «Измайловское» Ольге Бубновой будет очень нелегко обойти настолько известную персону. Кроме того, пока непонятно, кто еще из конкурентов может внезапно возникнуть на горизонте.

Привести избирателя за руку

Политолог Дмитрий Солонников согласен, что никаких сенсаций на предварительном голосовании в северной столице не произошло. На его взгляд, процедура, скорее, показала, насколько тот или иной кандидат смог использовать свой мобилизационный ресурс, чем свои агитационные возможности. В частности, тот же Виталий Милонов максимально задействовал людей и организации — общественные и не только — с которыми у него сложились отношения за годы заседаний в Мариинском дворце. Юрию Шувалову были доступны московские ресурсы и возможность работать по всему округу, но это сработало в меньше степени.

«Те, кто пытались агитировать через СМИ, даже будучи известными личностями, показали несколько худшие результаты. Тот, кто смог за руку привести избирателя, тот и победил. Как именно они приводили их за руку — уже другой вопрос, использовали ли административный ресурс, договаривались ли с организациями на территории или раздавали продуктовые наборы», — замечает Солонников.

Явка на удивление

Валентин Бианки тоже отмечает исключительную важность количества жителей, пришедших на участки, и, по его мнению, итоговая явка в 4,23% выглядит уж слишком щедрой. В Петербурге зарегистрировано почти 3 млн 800 тысяч избирателей. То есть, за «кандидатов в кандидаты» «Единой России» солнечным воскресным днем должны были прийти голосовать более 160 тысяч человек.

«Знаю людей, которые организовывали наблюдение по ряду избирательных участков, и, за исключением 212-го и 218-го округов (округа пары Максакова-Игенбергс — Вострецов и пары Шувалов — Милонов, соответственно — прим. ред.), туда приходили не более 50−100 человек на каждый, что дает в разы меньшую явку, чем официально объявленная. Петербург в этом смысле отличился. Если в других регионах были скандалы, кандидаты вели толпы людей к урнам, то у нас на большей части территорий никто ничего публичного не делал, так что предоставленные цифры выглядят не очень честными», — высказал свое мнение Валентин Бианки.

Дмитрий Солонников не отвергает возможности фальсификаций или подтасовок, но считает, что они могли происходить только на самих участках, так как штабы кандидатов использовали все технологии, присущие настоящим выборам, и, возможно, действовали крайне изобретательно. Исполкому же «единой России» не было никакой выгоды переписывать протоколы, так как игра велась исключительно внутри одной партии. А проверка кандидатов на выносливость была, по сути, одной из задач праймериз, поэтому Солонников уверен, что борьба велась всерьез.

Ранний старт — не фальстарт

«Благодаря праймериз «Единая Россия» уже два месяца доминирует в инфополе и смогла начать избирательную кампанию задолго до ее официального старта. Партия «Родина» выдвинула интересный федеральный список, ЛДПР и КПРФ тоже принялись формировать свои, но никому до этого нет дела. К тому же, для «ЕР» это была проба кандидатов, нужно было посмотреть, кто жив, кто работает, а кто уже устал и не боец», — говорит политолог.

На его взгляд, «Единая Россия» выполнила здесь и общегосударственную миссию, поставленную высшим руководством страны — легитимировать будущие выборы, привлекая внимание к ним наибольшего числа людей. Для этого и был задуман ранний старт кампании, пока все не разъехались из городов. Это подтянуло и остальные политические силы, заставив включиться в работу месяца на три раньше, чем обычно. В итоге, о грядущих выборах начали говорить уже весной, когда российский избиратель еще не отвлекается ни на картофельные грядки, ни на крымские курорты. Возможно, ему даже захочется прийти на избирательные участки в сентябре.

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