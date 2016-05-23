Папа Римский Франциск в минувшие выходные принял в Ватикане президента Белоруссии Александра Лукашенко. Их встреча продолжалась 40 минут, из которых 25 минут разговор шел в формате «один на один». По итогам переговоров Зал печати Святого престола указал, в частности, что на них «была подчеркнута важная роль Минска, который стал местом для переговоров, направленных на поиск решений для мира в регионе». Центральное место в разговоре с понтификом также заняла ситуация на Украине, сообщает Radio Vaticana.

president.gov.by Третьим участником переговоров Александра Лукашенко и папы Римского Франциска оказался сын белорусского президента

«Роль Ватикана в мире очень велика, мы знаем, что для решения многих мировых проблем очень часто обращаются именно к ней. Поэтому для нас честь, что папа принял главу государства. Это также подчеркивает значение Католической церкви в жизни Белоруссии. И я надеюсь, что будут и дальше развиваться отношения между нашим государством и Святым престолом, а также и отношения между государством и Католической церковью», — подчеркнул в разговоре по итогам визита митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, намекнув на возможность подписания своего рода конкордата между светской властью и церковной. Плоды визита белорусского правителя в Ватикан и встречу с папой еще предстоит осмыслить, но действительно эти события уже вошли в историю и двух государств, и Католической церкви в Белоруссии, заключила свой сюжет ватиканская радиостанция. Правда, официальные структуры Святого престола не стали вдаваться в особые подробности того, о чем Франциск говорил с Лукашенко, так что раскрывать детали пришлось самому президенту.

Как можно судить по сообщениям белорусского информационного агентства БЕЛТА, инициатив от Минска было выдвинуто несколько. Во-первых, сказал Лукашенко, «Италия и Ватикан (я их поблагодарил за это) очень много сделали для того, чтобы мы восстановили нормальные отношения с Евросоюзом… Я просто должен был поблагодарить этих людей за понимание того, что происходит в Белоруссии, и за нормализацию этих отношений». Во-вторых, отметил президент, «я высказал такую крамольную мысль, что понтифику пора приехать в Белоруссию и вместе с нашим патриархом (Кириллом, предстоятелем РПЦ — ИА REGNUM ) встретиться с нашими жителями… Уверен, что там будет не один миллион человек, которые бы хотели видеть это рукопожатие не в далекой Кубе в аэропорту, а на земле, которая находится в центре Европы и которую, слава Богу, не затронули те катаклизмы (и понтифик это тоже подчеркнул), которые произошли в постсоветских республиках и республиках Восточной Европы после распада СССР». Причем, на этой встрече двух глав Церквей президент был бы рад видеть «представителей мусульманского мира, и иудеев, и других конфессий». А поводом для нее стало бы отдание дани уважения «погибшим в Первой и Второй мировых войнах». В-третьих, он подчеркнул, что нынешняя ситуация на востоке Украины нуждается в новых инициативах. По словам главы белорусского государства, на встрече понтифик интересовался ситуацией в регионе, особенно в связи с конфликтом на Украине. «Я высказал свою позицию, что нынешнее состояние, ситуация на востоке Украины, нуждается в новых инициативах, и желательно духовных», — заявил Лукашенко. Он считает, что миротворческому процессу, в том числе, способствовала бы встреча папы Римского и патриарха Кирилла. «Сели бы, поговорили, а потом все вместе перед миллионами паломников помолились бы во имя мира, — сказал президент. — Думаю, что хорошая была бы инициатива в развитие минских договоренностей».

Ватикан, действительно, в последнее время начал уделять повышенное внимание востоку Украины, что, возможно, все же имеет отношение к Гаванской встрече в феврале этого года папы Франциска и патриарха Кирилла. Так, в конце марта апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти вместе с епископом-помощником Харьковско-Запорожской епархии Римско-католической церкви Яном Собило пробыли три дня в Донецке. Визит состоялся по личной просьбе понтифика. По словам епископа Собило, нунций и будет в дальнейшем на связи с Франциском, расскажет обо всем увиденном в Донецке и готов вновь посетить верных в зоне «АТО», если будет на это воля папы. А в июне на Украину отправляется государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщивший, что Святой престол готовит «ряд инициатив для помощи всем, несмотря на религиозную принадлежность». Захотят ли папа и патриарх быть почетными гостями Александра Лукашенко на мероприятиях памяти жертв Первой и Второй мировых войн, сказать сложно, но в решении гуманитарных вопросов на востоке Украины посредством Церквей роль Минска просматривается с трудом — Москва давно отправляет на Донбасс конвои и посылки с собранной помощью, равно как самостоятельно эти же проблемы решает и Ватикан через свои структуры.

Так что если белорусский президент хочет заняться церковным миротворчеством, возможно, ему стоило бы приложить свои усилия в другом направлении. Например, убедить униатов из соседней страны, которые до сих пор, как, например, это сделал в недавнем интервью итальянскому порталу SettimanaNews глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук, приписывают патриарху Кириллу «благословение агрессивной политики России», а «русским православным священникам» на Донбассе — ношение «под ризами оружия» и «стрельбу в украинских солдат», в том, что католический мир и православный могут уживаться друг с другом. Как это и происходит в Белоруссии, где между белорусскими православными, католиками и униатами нет конфликтов и столкновений.