Неделя началась с относительно беззлобного перемывания косточек «Евровидению», первому месту украинской певицы на нем, названному победой Украины, и бронзовой позиции российского участника, объявленной «поражением русских».

postimees.ee Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес

«Московские политические деятели вдохновенно произносили речи о необходимости бойкота конкурса, оправдывая проигрыш заговором Запада и стремлением его демонизировать Россию, пишет The Times. — Русские, оплакивая свою неудачу, свалили в одну кучу, все, что было только возможно свалить: к «Евровидению» добавились допинговые скандалы, битва против ЛГБТ-движения, регулярные демонстрации мускулов их самолетами вблизи границ, вторжение на Украину. Одному из авторов канала Russia Today удалось даже красиво переплести Берни Сандерса, Хиллари Клинтон, военно-промышленный комплекс, Дэвида Кэмерона и возможный выход Британии из ЕС. Из этого теста автор смог слепить заявление, что британское профессиональное жюри действовало по прямой указке министра иностранных дел Филипа Хэммонда».

«Российская пропаганда — вещь поистине гениальная, — признал журналист. — Она ловит кайф от использования цинизма в больших дозах и стремится заразить им всех. Она без тени сомнения навязывает мнение читателям, что так действуют все СМИ, и аудитория с этим посылом соглашается. Своей зашкаливающей недостоверностью российская пропаганда хочет заставить всех проявлять недоверие к западной прессе. Весь смысл российского негодования заключается в том, чтобы запачкать правительства других стран. Представить, что это они дают указания профессиональным жюри занижать оценки и подтасовывать результаты».

Очень похоже, что цинизм — болезнь заразная. Вот и обозреватель The Times, скорее всего, неожиданно для себя с упоением пишет «сочинение на заданную тему», вместо изложения. Мистер Рифкинд даже не пытается заметить, что оценки, выставленные народами многих стран, расходятся с оценками жюри этих же государств полярно. Не замечать этого аналитик может только намеренно.

Опрос, проведенный Daily Express по поводу указа Владимира Путина о бесплатном гектаре на Дальнем Востоке, остальные британские газеты постарались не заметить. Неожиданно выяснилось, что 17 160 человек из 22 000 опрошенных готовы перебраться из Британии в Россию ради того, чтобы похозяйствовать на этом самом гектаре. Понятно, что в любой стране, даже такой супердемократичной, как Великобритания, всегда найдутся люди, готовые променять ее на какую-нибудь другую получше. Но когда таких потенциальных эмигрантов набирается 78% от общего населения, государству угрожает демографическая катастрофа.

Респонденты, объясняя изданию свой выбор, сообщили, что им «надоело жить при Кэмероне, когда не знаешь, что происходит в верхах за кулисами, когда приходится подчиняться законам Евросоюза, которые совсем не британские, и вообще им до одури нравятся сибирские красоты».

Были, конечно, и пессимисты, считавшие, что «тучи комаров летом, а зимой — минус 47 и голодные медведи — это уж слишком экстремальные условия», однако против правды не попрешь, заключает газета, британцы все больше увлекаются Путиным, имеющим рейтинг 82%, и все меньше — Кэмероном и Корбином, едва набирающими по 33%.

Что и говорить, результат весьма неожиданный, однако настораживает то, что издание не приводит репрезентативную выборку, то есть какие категории жителей Великобритании и в каких пропорциях участвовали в этом анкетировании. Есть подозрение, что проводились социологические исследования вдалеке от крупных городов среди сплошь пастухов и фермеров: не верится как-то в то, что уроженец Лондона, Ливерпуля или Манчестера так безоглядно будет рваться оставить теплое офисное место и рвануть в далекую Сибирь пахать землю. Вполне возможно, что опрос специально проводили ради именно таких результатов, чтобы подогреть настроения британцев перед референдумом, который определит, выходить из ЕС или нет.

Financial Times старательно искала (и находила) общее в двух политических фигурах: президенте России Владимире Путине и человеке, желающим сменить Барака Обаму Дональде Трампе.

«Мы наблюдаем тенденцию поворота мира к авторитарной власти, — уверен обозреватель газеты Гидеон Рахман. — Началось ее проявление с России, когда там в мае 2012 года к власти вернулся Владимир Путин. Приход на пост главы Китая Си Цзиньпина несколькими месяцами позже только подтвердил мнение, что авторитаризм возвращается как всемирная мода, а не проявляется где-то спорадически. Абдель Фаттах ас-Сиси в Египте в 2013-м, Реджеп Эрдоган в Турции в 2014-м, Нарендра Моди в Индии — все они жесткие авторитарные лидеры. Такого же плана замашки просматриваются и в действиях венгерского руководителя Виктора Орбана. А тут еще на днях филиппинцы выбрали себе президентом Родриго Дутерте, требующего возвращения смертной казни».

«А теперь — Трамп, — резюмирует издание. — Америка поддается общей моде, просто ее автократ немного опоздал на вечеринку деспотов. Как бы американцам ни хотелось отрицать наличие чего-то общего в их будущем президенте с главами России и Филиппин, но это не отменяет похожести взглядов этих фигур на форму правления государством. Трамп практически обеспечил себе кандидатство от Республиканской партии. В своих заявления и обещаниях он похож на всех перечисленных выше персон. Тем, что так же, как и они, собирается «возрождать свою страну силой собственной личности, допуская при этом попрание либеральных красот. Решительное управление для них (и для Трампа) — это готовность применять насилие к врагам государства, иногда незаконное».

Хотя в «клуб автократов» Financial Times записала целую группу политических личностей, выделяет в ней все же двоих — Путина и Трампа.

«Путин и Трамп восхищаются друг другом. Авторитарные руководители разных стран часто очень хорошо ладят между собой. Впрочем, одинаковость во взглядах и методах управления часто приводит и к ссорам между ними. Эрдоган, например, некоторое время поддерживал тесные контакты с Путиным и Асадом, а теперь они — непримиримые враги. Точно так же пакт 1939 года Сталина — Гитлера (имеется в виду пакт Молотова — Риббентропа — прим. ИА REGNUM) просуществовал только два года, а потом началась война между Германией и СССР». Напомним, что практически все страны Европы подписали с Гитлером Пакты о ненападении и сотрудничестве, но британское издание предсказуемо вспоминает только Пакт Молотова — Риббентропа, забывая о том, что именно Великобритания открыла Гитлеру путь к войне, способствуя разделу Чехословакии, и старательно направляла агрессию Германии в сторону СССР.

Судя по всему, Рахман стремится показать своими выводами, что в случае избрания Трампа война между Америкой и Россией перестает быть чем-то невероятным. Статья вполне может оказаться заказом от команды Хиллари Клинтон с целью подпортить портрет сопернику.

«Кремль выразил недовольство в адрес Кэмерона за фразу, что Путин «будет счастлив, если электорат проголосует за выход Британии из ЕС, — заявляет Daily Mail. — Москва сочла недопустимым цитирование своего лидера, если это используется для того, чтобы что-то пошло не так, как ей нравится».

Выдохнув предложение, которое должно привлечь внимание читателя и заставить его увеличить цифру в графе посещаемости материала, автор Мэтт Датан признает, что в оригинале кэмеровской словесной конструкции «о счастье Путина» российский лидер упоминался не в одиночестве, а в паре с главой «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM) аль-Багдади.

«Перечисляя Путина и лидера ИГИЛ через запятую, Кэмерон рисковал вызвать гнев Кремля, и последовавший на следующий день комментарий из Москвы можно расценивать как желание отомстить британскому премьеру. Пресс-секретарь президента РФ Песков обвинил Кэмерона в желании набрать политические очки за счет использования имени Путина», — отмечает Датан. И тут же безо всякого перехода, нечаянно (или намеренно) сообщает, что Владимир Путин — один из немногих мировых политиков-тяжеловесов, не высказавших своего отношения к «брекзиту», а вот Барак Обама и Синдзо Абэ как раз позволили себе реплики, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела Соединенного Королевства, призвав британцев сохранить членство в Евросоюзе.

«В марте нынешнего года глава британского МИДа Хэммонд заявлял, что Россия — единственная страна, которой выгодно расставание Великобритании с ЕС, а Кэмерон в тон ему заметил, что поведение Путина агрессивно, это видно по его действиям в отношении Украины, и поэтому британцам следует держаться в одном кулаке с ЕС», — добавляет корреспондент.

Два ведущих политика с Даунинг-стрит, 10 в Лондоне поделились мыслями о том, что им бы хотелось услышать из уст президента России, но так и не услышали этого. И удивляются, что Путин не воспользовался подсказкой. Так что там в Times про цинизм и пропаганду-то говорили?

Как показало дальнейшее течение недели, выступления двух названных выше газет были цветочками. Ягодки поспели ближе к выходным.

«Если НАТО не нарастит свой оборонный потенциал в странах Прибалтики, то риск ядерной войны с Россией в ближайший год будет вполне реальным, цитирует The Independent Ричарда Ширреффа, отставного генерала, бывшего (в 2011—2014 гг.) заместителя главнокомандующего силами Североатлантического альянса в Европе. — Нападение России на Эстонию, Латвию и Литву, по мнению Ширреффа достаточно вероятно, поэтому надо действовать на опережение. Уже сейчас, чтобы предупредить возможную катастрофу».

Отставной генерал написал на досуге роман «2017. Война с Россией» и теперь сам верит написанному. А заодно и других призывает верить в это: в частности, давая интервью ВВС, он твердил, что его художественное произведение содержит описание совершенно правдоподобных событий.

«О президенте Путине надо судить не по словам его, а по делам, — уверен военный пенсионер. — Кремль вторгся в Грузию, в Крым, на Украину. За применение силы никто ему не ударил по рукам. Значит, может он напасть и на балтийские страны».