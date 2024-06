domajor.com.ua Поролон микрофонный, ветрозащитный, профессиональный

Австрийские СМИ по-прежнему сложно упрекнуть в отсутствии интереса к сюжетам, связанным с Россией и ее соседями. На прошедшей неделе журналисты Альпийской республики уделили внимание возвращению в большую политику Алексея Кудрина, российско-украинскому соперничеству вокруг конкурса и невидимой руке, обнаруженной у молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Атака Кудрина на российских пенсионеров

Россия официально утвердилась в статусе страны с низким уровнем зарплат, отмечает DerStandard, ссылаясь на недавнее статистическое исследование «Сбербанка», согласно которому нынешний среднемесячный заработок россиянина составляет около 433 долларов. По мнению газеты, для России последних лет это нетипичная ситуация. В прошлом многие иностранные компании, в том числе и австрийские, жаловались на нехватку специалистов и связанные с этим большие зарплатные издержки — теперь обвал рубля развернул тренд в международном масштабе. Газета из Вены отмечает, что, в отличие от выигравших из-за двузначных темпов инфляции российских экспортеров, основная масса населения ощутила существенное падение реальных доходов и, соответственно, уровня жизни. В качестве примера журналист Der Standard приводит горькую судьбину воспитательниц в детских садах Владимира, получающих зарплату меньше 200 евро в месяц. Тяжелые времена ожидают пенсионеров, доходы которых должны проиндексировать только после 2019 года. При этом возвращение в кремлевское окружение Алексея Кудрина усиливает давление на правительство с требованием повысить пенсионный возраст.

Истинный мотив расследований вокруг допинга

Эритропоэтин, стероиды, а также полюбившиеся лыжникам пакеты для переливания крови потеряли в своей действенности и привлекательности — они стали поддаваться обнаружению, а после скандала в России целую отрасль бизнеса может ожидать коллапс, отмечает Die Presse. Теперь Международный олимпийский комитет нашел допинг у 31 участника Олимпиады в Пекине 2008 года. По мнению журналистов из Вены, это служит доказательством того, что в охоте на принимающих допинг спонсоры и организаторы соревнований больше не боятся разоблачения участников. Теперь чуть ли не во всех видах спорта «наводят порядок», по крайней мере такое впечатление производит общий тренд. Однако правдоподобным он кажется лишь тогда, когда пойманные на допинге звезды вроде американского велогонщика Лэнса Армстронга или сборные вроде команды российских легкоатлетов подвергаются санкциям. Die Presse полагает, что некоторые рекорды иногда кажутся чересчур выдающимися, и не из медицинских, а из чисто экономических соображений. Только поэтому спонсоры объявляют охоту на свои ходячие рекламные вывески — для сохранения видимости и ради новых спонсорских контрактов. Конец эры допинга совершенно исключен.

Есть ли жизнь после нефти

Для Владимира Путина практически с самого момента прихода к власти в 2000 году важнейшей задачей экономической политики было избавиться от зависимости экономики от экспорта нефти, газа и прочих ресурсов, считает Wirtschaftsblatt. Для этого Путин стремился вступить в ВТО, что в конце концов удалось в 2012 году, заключил с ЕС рамочное соглашение о «партнерстве для модернизации» и вел переговоры о таком партнерстве с отдельными европейскими странами, в том числе и с Австрией. Это должно было привлечь в страну высокотехнологичные инвестиции и сами технологии. Но все напрасно: как партнеров Путина на Западе, так и его новых друзей в Китае в конечном итоге интересовало лишь одно — надежный доступ к дешевым нефти и газу. Однако что не удалось Путину за 20 лет, то сделало падение нефтяных цен и ситуация вокруг Крыма. Российский рынок, который вследствие санкций и обвала рубля не может себе позволить импорт, оказался вынужден обходиться продукцией собственного производства. Экономическое издание из Вены отмечает, что несмотря на падение российской экономики на 3,7 процента в предыдущем году, некоторые отрасли показали поразительный рост, вследствие которого падение экономики оказалось слабее, чем в кризисном 2009 году, а рецессия должна окончиться быстрее. В числе главных бенефициаров экономического кризиса журналисты Wirtschaftsblatt называют химическую промышленность, фармакологию и IT, подчеркивая при этом, что рост курса рубля может свести преимущества в этих сферах на нет.

Плахотнюк: государство — это я

Жители Молдавии привыкли к тому, что в их маленькой стране мало что функционирует как положено, но на общественный транспорт до недавнего времени можно было положиться, передает Wiener Zeitung. Однако в третье воскресенье апреля вдруг прекратили работу рейсовые автобусы и маршрутки в центре Кишинева, где в тот день проходил митинг оппозиции. По мнению журналистов из Вены, эта история является ярким примером того, как «делают дела» в Молдавии: неофициально, без следов, как будто действует невидимая рука. Так, однажды в маленькой стране пропал целый миллиард долларов, а теперь перестали ездить автобусы. При этом у невидимой руки есть имя — Владимир Плахотнюк, богатейший бизнесмен и первый заместитель председателя Демократической партии, сколотивший свое состояние во время дикой приватизации в девяностые и приумноживший его при коммунистах. После массовых протестов в 2009 году и смены политического курса страны он переключился на политику, чтобы, «используя свою должность, чтобы сохранить влияние в стране и захватить ресурсы». «Он контролирует всё», — полагает Wiener Zeitung. Газета также отмечает, что Республика Молдова, равная по площади Верхней и Нижней Австриям, с трудом осилила переход от советской системы к рыночной экономике и до сих пор не может превысить экономические показатели, имевшиеся до 1991 года.

Всего лишь песня

На фоне победы Джамалы на Евровидении газета Salzburger Nachrichten рассуждает о том, что в истории бывают такие моменты, в которые время кажется созревшим для перемен и ждет только эмоционального катализатора. Немецкое футбольное чудо в Берне в финале чемпионата мира 1954 года было тем событием, последствия которого сказываются и по сей день. На память журналистам из Зальцбурга приходит и 1968 год. Незадолго до кульминации Пражской весны, которая поставила под вопрос советское господство над «братскими государствами», чехословаки обыграли на Олимпиаде в Гренобле в хоккей сборную СССР со счетом 5:4 — и подстегнули реформы в Богемии и Моравии, покуда не подъехали советские танки. О том, что хоккейный турнир Олимпиады-68 выиграла все-таки советская команда, читателю почему-то не сообщают. Salzburger Nachrichten полагает, что и первая победа Украины на Евровидении в 2004 году подстегнула «оранжевую революцию» в Киеве. Однако уже тогда выяснилось, что песня (или спортивная победа) сама по себе не сделает политической весны или лета. В случае Украины мало оснований для надежды. Российские позиции на востоке страны, как считают в Зальцбурге, настолько сильны и защищены, что возврат к территориальной целостности Украины не наступит, пока не произойдут коренные перемены в Москве. Однако еще драматичнее дилетантизм киевских властей, которые за два года после революции на Майдане не смогли побороть всепоглощающую коррупцию и деструктивную власть олигархов.

Музыкальная мягкая сила

Российские кандидаты на «Евровидении» представляют собой симбиоз по-советски строгой подготовки и постмодерновой индустрии развлечений, смесь детской танцевальной группы и гламурного шоу, отмечает Die Presse. То, что модель функционирует, убедительно доказывают букмекеры — Сергей Лазарев со своей песней «You are the only one» считался фаворитом конкурса. Секрет возможного успеха России на фестивале газета усматривает в том факте, что страна экономит на «демократической мишуре публичных обсуждений» и выдвигает своего представителя на «Евровидение» в закрытом порядке. Таким образом удается представить на конкурс податливых представителей из российской фабрики хитов, чьи песни зачастую создаются в сотрудничестве с зарубежными продюсерами — примером чему может служить композиция «Believe» Димы Билана с которой он выиграл «Евровидение» в 2008 году. Венская газета отмечает, что второе место Полины Гагариной в прошлом году в России было воспринято в качестве несправедливого наказания за раскол между Востоком и Западом. Теперь требуют заслуженную «победу», которая в виду обваливающегося санкционного фронта была бы весьма своевременной. Для Москвы, полагает Die Presse, это был бы редкий триумф отечественной «мягкой силы» — своего рода возвращением статуса музыкальной великой державы.