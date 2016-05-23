Предварительная подготовка к саммиту НАТО, который состоится в Варшаве в июле этого года, на уровне согласования стратегических решений завершена. Об этом сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса, прошедшей 19−20 мая в Брюсселе. США, Великобритания и Канада, по словам министра, «прогнозируют присутствие своих войск на восточном фланге». Он добавил, что его заверили в военном присутствии в Польше солдат и техники: «Мы получили обещание, что интересы польской безопасности будут удовлетворены как силами Альянса, так и США». Говорить о подробностях Ващиковский, впрочем, отказался, пояснив, как передает Заграничная служба Польского радио, что «вся радость» рассказать о деталях соглашения достанется министру обороны Польши Антонию Мачеревичу после того, как 14-го июня в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО.

сlubkasparov.ru Обречена ли Польша на то, чтобы снова оказаться в роли прокси-сервера, посредством которого ведущие державы будут мериться силами?

Однако, судя по всему, радости будет мало. Несмотря на все попытки Варшавы поставить во главу угла «страхи» Польши и Прибалтики, вынудить Альянс укрепить так называемый «восточный фланг» НАТО через размещение на польской земле постоянных военных баз, представить Россию в качестве «экзистенциальной угрозы» и обвинить Москву в разыгрывании «геополитической игры» против Польши, главным направлением для Альянса остается южное, география которого простирается от Ливии до Афганистана с включением Средиземного моря. Именно южному флангу была посвящена большая часть обсуждений и выступлений участников встречи министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса. Принять участие в его укреплении придется и Варшаве: Ващиковский подтвердил, что Польша поддержит международную коалицию против ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России), отправив на войну несколько самолетов F-16 для патрулирования, хотя ранее полякам хотелось ограничиться гуманитарными миссиями и логистикой.

Поэтому министру приходится делать хорошую мину при плохой игре. По словам главы польской дипломатии, решение о размещении нескольких батальонов НАТО в Центральной и Восточной Европе «по-прежнему не является удовлетворительным» для Варшавы, но надеется, «что на сегодня этого хватит». Отвечая на вопрос, не боится ли он того, что укрепление южного фланга Альянса будет происходить за счет «восточного», Ващиковский заявил, что это не проблема. «НАТО должен быть на всех направлениях, на все 360 градусов видеть опасности», — заметил министр. При этом он считает, что угрозы с юга — мигранты, беженцы и терроризм — все-таки хотя и влекут за собой «значительные риски, но не такие экзистенциальные как угрозы с востока». Однако его позицию не разделяют как в самом Альянсе в целом, так и в Вашингтоне в частности. Тем более что НАТО не намерен разыгрывать «российский фактор» в вопросе «восточного фланга», потенциальная зона конфликта связана с желанием Альянса утвердиться в Грузии.

Военные угрозы обычно тесно переплетены с политическими. Вопрос в том, какую избрать риторику и идеологический инструментарий, чтобы изложить на медийном языке то, что тревожит с точки зрения безопасности. Предыдущее польское правительство, коалиция «Гражданской платформы» (РО) и Польской крестьянской партии (PSL), в противостоянии с Москвой и апелляции к НАТО прибегало к «демократическим ценностям». Россия традиционно обвинялась в подавлении демократической оппозиции, преследовании прессы и инакомыслящих, авторитаризме. Поэтому от нее и нужно было «защититься» силами Альянса. Однако новые польские власти в лице партии «Право и Справедливость» (PiS), которая взяла под свой контроль кабинет министров, Сейм и Сенат, президента и парализовала работу Конституционного трибунала, не могут использовать этот прием. Хотя бы потому, что во всем, чем раньше Варшава попрекала Москву, теперь винят саму Варшаву.

В Польше периодически проходят многолюдные антиправительственные демонстрации разношерстной оппозиции, объединившейся вокруг Комитета защиты демократии (KOD). Власть проводит чистки в государственных и общественных средствах массовой информации, в первую очередь, на телевидении и радио, за что PiS подвергается критике со стороны своих же союзников. На днях в строительстве в Польше «путинского авторитаризма» Варшаву упрекнул бывший президент США Билл Клинтон, что вызвало бурную реакцию как руководства «Права и Справедливости», так и американской Полонии — около 100 человек с красно-белыми флагами и транспарантами «Руки прочь от нашей демократии» пикетировали предвыборный митинг сторонников Хиллари Клинтон в Чикаго, пообещав, что последняя не получит ни одного голоса от граждан США польского происхождения.

Фактически «второй фронт» против PiS открыл Брюссель. Как пишет польская газета Rzeczpospolita, Европейская комиссия установила для Варшавы четкие временные рамки, когда страна должна продемонстрировать прогресс в разрешении кризиса с Конституционным трибуналом. Если до 23-го мая ситуация с ним не изменится, то заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс вышлет официальное заключение Брюсселя Польше. У польского правительства будет две недели на ответ. Если ответ польской стороны не удовлетворит Еврокомиссию, то она перейдет к следующему этапу процедуры — предложит конкретное решение проблемы и установит срок его выполнения. Отказ от рекомендаций Брюсселя может привести к санкциям или лишению Польши права голоса в Совете Евросоюза. И вряд ли ситуацию улучшит заявление премьер-министра Беаты Шидло о том, что «польское правительство не будет подчиняться каким-либо ультиматумам и не позволит, чтобы полякам что-либо навязывали».

В итоге получается, что у Варшавы нет достойного инструментария, чтобы биться с Москвой на «восточном фланге», которая к тому же не пришла на эту выдуманную войну. «Демократические ценности» не подходят в силу того, что они приобрели обоюдоострый характер. А вести «геополитическую игру» с Россией тем более Польше не по силам — и весовые категории с опытом разные, и представления польских союзников в лице США, НАТО и ЕС по вопросу, где сегодня проходит нерв мировой политики, заметно отличаются от того, что думают в Варшаве. В ситуации, когда на восточном направлении Запад сделал свою ставку, что, как можно предполагать, будет подтверждено в июле на варшавском саммите Североатлантического альянса, Польше требуется заново осмыслить свои приоритеты и обновить акценты во внешнеполитической стратегии. Иначе Варшава будет обречена на то, чтобы снова оказаться в роли прокси-сервера, посредством которого ведущие державы будут мериться силами.