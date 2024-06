Иван Шилов ИА REGNUM Апогей разведывательной мысли

Заявление президента РФ Владимира Путина о выводе части российской воинской группировки из Сирии, сделанное в ходе его официальной встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу 14 марта с.г., моментально стало топ-новостью всех мировых СМИ с обязательными и даже, можно сказать, ставшими в последнее время традиционными эпитетами, такими как «неожиданное», «непредсказуемое» и т.п. Сначала в этот же день одной из первых отметилась статьёй британская The Guardian, написав, что «заявление Путина стало для военных аналитиков неожиданностью: если о драматическом вторжении России в Сирию можно было догадаться по тихому, но ощутимому сосредоточению средств тылового обеспечения, то признаков вывода военной группировки не заметил никто, включая тех, у кого есть тесные связи с представителями высших военных кругов». Назвала это решение «неожиданным» («in a surprisemove») и ВВС.

А затем информационную эстафету о «российской непредсказуемости» вполне прогнозировано и тоже в этот же день подхватили многочисленными статьями американские СМИ, из которых наиболее показательной, пожалуй, можно назвать публикацию в американском мультимедийном издании Politico, специализирующемся на политической журналистике. Издание констатировало, что заявление российского лидера о выводе части российского контингента из Сирии застало Вашингтон врасплох, в результате чего пресс-секретарь президента США Джош Эрнест (Joshua «Josh» Earnest) на брифинге не смог дать внятного ответа на вопросы журналистов, заявив, что «я не видел эти сообщения, поэтому мне сложно на текущем этапе дать оценки по поводу того, какого рода воздействие это окажет на переговоры или какого рода перемены это привнесет в данную динамику». Издание также отметило, что, «к огорчению Обамы, американские аналитики и сотрудники разведки не ожидали такого решения».

Тема «непредсказуемости действий России» для американкой политической элиты уже давно стала настолько постоянной и болезненной, что вывод части российских войск из Сирии не перестаёт обсуждаться в том же ракурсе «неожиданности» и «непредсказуемости» вплоть до настоящего времени, чему подтверждение, например, апрельская (5.04) публикация в электронном новостном журнале U.S. News & World Report с красноречивым заглавием: «Администрация Обамы снова не в состоянии понять игру Путина». Недавняя (23.04) публикация в одной из крупнейших и самых читаемых американских газет с более чем 200-летней историей New York Post с не менее красноречивым названием: «Обама пренебрежительно отзывается о Путине, но Царь каждый раз лучше нас» («Obama dismisses Putin, but Czar is getting better of us again and again») и настолько издевательским фотоколлажем-сравнением фотографий президента США Барака Обамы и Владимира Путина, что «Иносми.ру», видимо, не рискнуло сопроводить им перевод этой статьи на русский язык на своём сайте. При этом стоит отметить, что автором статьи в New York Post является авторитетный в США военный эксперт и журналист Ральф Питерс (Ralph Peters), магистр международных отношений, стратегический аналитик популярного американского телеканала Fox News, а в прошлом — сотрудник военной разведки США, специализировавшийся сначала на СССР, а затем на России.

А 1 мая на эту тему в очередной раз отметилось крупнейшее и влиятельнейшее американское издание The Wall Street Journal, собрав в одной статье мнения сразу нескольких высокопоставленных американских чиновников, которые продолжили тему российской непредсказуемости. В частности, первый заместитель министра обороны Роберт Уорк (Robert Work) заявил, что недооценили Россию не только специалисты разведки, но политики тоже, и в результате она застала врасплох все политическое сообщество («It caught the entire policy community by surprise»).

Экс-командующий Европейского командования вооружённых сил США (U.S. European Command) и Верховного главнокомандования Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (Supreme Allied Commander Europe of NATO Allied Command Operations) Филип Бридлав (Philip Breedlove), которого 4 мая с.г. сменил на этих постах Куртис Скапарротти (Kurtis Scaparrotti), отметил, что США следует сосредоточить свои технические возможности на растущей военной мощи Москвы, и заявил, что США начали наращивать число аналитиков разведки, изучающих Россию, которых в разгар холодной войны было 13.000, а три года назад, когда он только вступил в должность командующего, их количество составляло всего… 1000 человек.

И, наконец, самый молодой в истории Конгресса США председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса (Chairman of the U. S. House Permanent Select Committee on Intelligence) Девин Нуньес (Devin Nunes) подверг жёсткой критике неспособность перенаправить достаточное количество разведывательных ресурсов в ответ на вызов России, вследствие чего российское военное вмешательство в Сирии стало для политиков США неожиданностью, которое Нуньес назвал «самым большим провалом разведки со времени теракта 11 сентября 2001 года» («it is the largest intelligence failure since 9/11»).

По сути, все эти и многие другие статьи на тему «непредсказуемости действий России» являются публичным признанием очевидной некомпетентности разведывательного сообщества США, имеющего бюджет, сопоставимый с бюджетами некоторых государств — членов ООН, а заодно и экспертного сообщества США, включая известнейшее частное разведывательно-аналитическое агентство Stratfor, которое часто даже называют «теневым ЦРУ», а оно само себя «скромно» именует «лидером геополитического анализа» (на сайте Stratfor: «the leader in Geopolitical Analysis») в политической, экономической и военной сферах. И, конечно же, основанный ещё в 1916 году Брукингский институт (Brookings Institution), являющийся одним из важнейших аналитических центров США, специализирующимся на внешней политике и мировой экономике, который в глобальном рейтинге экспертно-аналитических центров мира считается одним из лучших, а по некоторым рейтингам, даже самым лучшим. Следует также отметить, что с 2002 года президентом института является бывший заместитель государственного секретаря США (1994−2001) Строуб Тэлботт (Strobe Talbott), а после вступления Барака Обамы на пост президента США в 2009 году многие сотрудники института перешли на весьма высокие должности в его администрацию и государственный департамент США.

Естественно, что беспомощность такой огромной и высокобюджетной армады «высококвалифицированных экспертов-аналитиков» в острых политических и военных вопросах не может не беспокоить ни американское гражданское общество, ни тем более властные структуры США. Дело дошло до того, что, по данным международного агентства новостей Reuters, в октябре прошлого года Конгресс США в очередной раз начал специальное расследование для того, чтобы выяснить причины, по которым разведка США не уведомила Конгресс о действиях России в Сирии, поскольку для конгрессменов удары российской авиации по базам ИГИЛ и «Джабхат-ан-Нусра» (ISIS, Jabhatal-Nusra / Al-Nusra Front, — организации запрещены в РФ) 30 сентября в Сирии стали абсолютной неожиданностью. Впрочем, так же, как и такое же «неожиданное» присоединение Крыма. А если учесть, что Китай точно так же «неожиданно» и «внезапно» для американской разведки и, соответственно, для американских государственных структур построил несколько искусственных островов и взлетно-посадочных полос на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море, то впору констатировать серьёзный системный кризис в разведывательном и экспертном сообществах США, неспособных поставлять государственным органам квалифицированную аналитическую и тем более упреждающую политическую информацию.

В ответ на претензии конгрессменов американские разведчики обиженно заявили, что они не «читатели мыслей» («we're not mind readers»), и посетовали на отсутствие информационных возможностей в близком к Владимиру Путину кругу («a tightly knitcircle») советников, которые занимаются планированием российской внешней политики. При этом американским разведчикам ещё стоило бы, для полноты понимания общественностью «бедственности» их ситуации, пожаловаться на то, что у них нет возможности прослушивать телефонные разговоры Путина так, как они прослушивали, и не исключено что прослушивают до настоящего времени телефонные разговоры президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, а Путин и его советники из «близкого круга» не используют свои личные почтовые электронные ящики для служебной, в том числе секретной, переписки, как это делала нынешний кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в свою бытность госсекретарём.

К тому же советники из «ближнего круга» Путина, видимо, не так падки на женский пол, как, например, экс-глава ЦРУ (2011−2012) четырёхзвёздный генерал Дэвид Петреус (David Petraeus), «сливший» массу секретной информации, включая данные агентов в Афганистане, обстоятельства и предполагаемую причину атаки на консульство в Бенгази 11 сентября 2012 года, во время которой погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс (Christopher Stevens), и даже подробности своих дискуссий на политические темы с Обамой, своей любовнице, подполковнику резерва армии США и по совместительству его биографу и журналистке New York Times Поле Бродуэлл (Paula Broadwell).

Журналистка, в свою очередь, по недомыслию или преднамеренно, поделилась некоторыми из этих сведений в американских СМИ, после чего Петреус в результате нешуточного скандала был вынужден подать в отставку. В апреле 2015 года федеральный суд в городе Шарлотт, штат Северная Каролина (Federal court in Charlotte, North Carolina), признал «Царя Давида» (King David, такое прозвище получил Петреус во время командования силами США и НАТО в Афганистане в 2010 году), виновным и приговорил его к двум годам условно и штрафу в размере $100 тысяч, хотя обвинение просило о штрафе только в $40 тысяч. А министр обороны США Эштон Картер после долгих раздумий и консультаций принял окончательное решение не понижать Петреуса в звании, сохранив ему все его четыре звезды, о чём 29 января 2016 года официально уведомил соответствующим письмом Комитет Сената США по вооружённым силам (U.S. Senate Committee on Armed Services).

Видимо, учитывая столь бедственное положение американских разведывательных служб, Верховный суд США (Supreme Court of the United States / SCOTUS) наконец одобрил 14 апреля 2016 года поправки в законодательство, на принятии которых министерство юстиции (U.S. Department of Justice / Justice Department) настаивало с 2013 года, дающие правоохранительным органам право на доступ к компьютерам, находящимся в любом месте, в том числе за границей, а по сути их взлом с целью изучения хранящейся в них информации. Председатель Верховного суда США (Chief Justice of the United States) Джон Робертс (John Roberts) направил это решение в Конгресс (U. S. Congress), который до 1 декабря должен внести соответствующие поправки в законодательство, а если конгрессмены не внесут к указанному сроку изменения в федеральные законы, решение Верховного суда вступит в силу автоматически. Впрочем, до этого срока Конгресс ещё может либо отклонить поправки, либо внести в них свои изменения.

Безусловно, странно читать такие жалобные и откровенно дилетантские сетования на свой же непрофессионализм от вроде бы высококвалифицированных американских разведчиков, поскольку представляющим интерес в плане добывания актуальной политической, в том числе упреждающей, информации является не только близкий круг самого Путина, но и близкий круг советников из близкого круга Путина, причём близкий круг советников Путина может быть гораздо перспективнее в плане получения актуальной, в том числе упреждающей, политической информации, так как, с одной стороны, тоже непосредственно задействован в её подготовке, особенно в техническом и информационном плане, а с другой стороны, этот круг гораздо шире и, соответственно, менее контролируемый со стороны ФСБ. Кроме того, во всех мало-мальски значимых разведках мира есть группы экспертов, которые занимаются изучением и анализом открытых источников информации, проще говоря, сайтов различных информационно-аналитических агентств, из которых без особого труда и риска можно получать весьма значимую инсайдерскую политическую информацию.

Это занудное перечисление прописных даже для не очень посвящённых в методы работы разведки истин понадобилось исключительно для того, чтобы наглядно и убедительно показать действительно вопиющую некомпетентность разведчиков и экспертов США, поскольку ещё 12 марта 2016 года на одном из российских новостных сайтов появилась статья с броским заглавием, которое было невозможно не заметить: «Миссия выполнена: Россия прекращает операцию в Сирии», где в более чем доступной форме было написано прямым текстом: «Корреспондентам нашего издания из достоверных источников стало известно, что уже в ближайшие дни Россия начнет вывод своих войск с территории Сирийской Арабской Республики. Для подобного шага сложились все условия: наступление перемирия между правительственными войсками Башара Асада и силами оппозиции, согласованное РФ и США 27 февраля, успешное продвижение сирийских войск (в том числе оппозиции и курдов) и возвращение под контроль государства части территорий, ранее удерживаемых террористами из ИГ («Исламское государство» запрещенное в РФ) и «Джебхат ан-Нусры». Таким образом, цели военной операции российского военного командования оказались выполнены».

После прочтения этой статьи можно прийти к весьма парадоксальному, но тем не менее совершенно очевидному выводу о том, что непосильную для всего многочисленного разведывательного сообщества США с его многомиллиардным бюджетом и тысячами «высококвалифицированных специалистов» задачу, как оказалось, запросто решает рядовой малобюджетный башкирский новостной сайт с самыми обычными журналистами?! А тысячи «аналитиков разведки, изучающих Россию», о которых говорил Бридлав, как оказалось, не способны не то что проанализировать, но даже примитивно просто прочитать то, что в российских СМИ публикуется в открытом доступе?!

Хотя для того, чтобы, не особо напрягаясь, ежедневно вычитывать хотя бы топ-200 самых читаемых российских новостных и аналитических сайтов, надо максимум (!) 20 человек. А новостной портал «Нью Информ», на котором 12 марта была размещена информация о предстоящем выводе части российских войск из Сирии, стабильно находится в первой двадцатке второй сотни самых читаемых российских новостных и аналитических сайтов из почти 7,5 тысяч оцениваемых по всем критериям и просто не может не мониториться с целью получения текущей политической информации, в том числе сугубо регионального характера, любой серьёзной разведкой, не говоря уже об американской, поскольку речь идёт о стране, действия которой Барак Обама считает одной из главных угроз всему миру, а Эштон Картер, выступая 17 мая с.г. на конференции Военно-морской лиги США и открытии выставки современных технологий для нужд ВМС, в очередной раз поставил Россию на первое место в перечне вызовов, с которыми Америка сталкивается по всему миру, из пяти им перечисленных.

Не менее очевидно и то, что после прочтения этой статьи на сайте «Нью Информ» даже среднестатистическая американская домохозяйка, изредка прослушивающая новости в качестве звукового фона во время приготовления ужина своей семье, без особого умственного напряжения сообразила бы, что такое заявление о частичном выводе войск российское руководство непременно приурочит к дате начала переговоров по Сирии в Женеве, что, собственно, и произошло 14 марта.

Необходимо также отметить, что получению упреждающей информации о предстоящем выводе части российских войск из Сирии не помог даже более чем странный визит директора ЦРУ Джона Бреннана (John Brennan) в Москву в начале марта 2016 года, о котором только 28 марта в весьма оригинальной форме известил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов: «То, что Бреннан был здесь — это и не скрывалось. В МИД России его не было. Я знаю точно, что он был в Федеральной службе безопасности и еще где-то?!» С учётом того, что представители ФСБ свои контакты с Бреннаном не подтвердили, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Бреннана «никаких контактов в Кремле не было», и в не менее оригинальной форме посоветовал «обращаться к возможным визави господина Бреннана в нашей бюрократической системе», то вследствие такой странной неопределённости комментариев российских официальных лиц вполне мог бы возникнуть вопрос о том, а был ли вообще Бреннан в Москве?

Однако пребывание главы ЦРУ в столице РФ подтвердил сначала пресс-секретарь посольства США в Москве Уилл Стивенс (William «Will» Stevens), который объяснил, что Бреннан побывал в Москве в начале марта с тем, чтобы «подчеркнуть российским официальным лицам важность выполнения Россией и режимом Асада своих обязательств в контексте договоренностей по прекращению боевых действий в Сирии». А затем подтвердил агентству Reuters факт визита Бреннана в начале марта в Москву, и то, что на повестке дня были «сирийские вопросы», главный представитель ЦРУ по связям со СМИ Дин Бойд (Dean Boyd). При этом Reuters с удивлением отметило, что для ЦРУ необычно публично обсуждать путешествия своего шефа или предмет его бесед с иностранными официальными лицами («It is unusual for the CIA publicly to discuss its chief's travels or the subjects of his discussions with foreign officials»).

Тем не менее вопросы по поводу визита Бреннана в Москву всё равно остаются, поскольку после таких «объяснений» он выглядит ещё более странным: если визит, по словам Сыромолотова, «не скрывался» и был официальным, то почему о визите в начале марта стало известно только в конце месяца, и от чиновника МИД, в котором Бреннана «не было»? Причём без даты визита и фамилий «официальных лиц», с которыми он обсуждал «сирийские вопросы», характер которых, исходя из заявлений американской стороны, никак не может относиться к компетенции ФСБ?! К тому же ни Стивенс, ни Бойд контакты Бренанна с ФСБ не подтвердили, впрочем, как и «официальные лица» ФСБ, с которыми директор ЦРУ якобы встречался.

Вполне возможно, что нижайший уровень экспертов-аналитиков американского разведывательного сообщества объясняется скандалом, о котором 9 октября 2015 года появился эксклюзивный материал на популярном американском новостном сайте The Daily Beast, а недавно эта статья появилась в свободном изложении и в некоторых российских СМИ. В статье было указано, что два старших аналитика написали официальную жалобу о том, что их отчёты фальсифицировались, и их поддержали в этом вопросе более 50 коллег, 11 из которых даже согласились пообщаться на эту тему с журналистами Daily Beast на условиях анонимности, поскольку некоторых строптивых аналитиков-правдолюбов руководство уже вынудило уволиться. Аналитики утверждали, что это «бунт» профессионалов разведки, которые поплатились за то, что давали честные оценки, основанные на фактах, а не под влиянием политики на национальном уровне («revolt» by intelligence professionals who are paid to give their honest assessment, based on facts, and not to be influenced by national-level policy»). Другими словами, те аналитики, которые не занимались угодничеством и не сочиняли сказки, радующие высокое руководство, оказались в разведке США лишними.

А начинался этот скандал несколько раньше, публикацией 25 августа 2015 года в The New York Times статьи о том, что один из гражданских аналитиков Разведывательного управления министерства обороны (РУМО — Defense Intelligence Agency) обратился к руководству с заявлением, что «оценки разведки, подготовленные для лиц, определяющих политику, в том числе президента Обамы, были ненадлежащим образом переработаны» («were improperly reworking the conclusions of intelligence assessments prepared for policy makers, including President Obama»). А это является грубейшим нарушением, как указано в статье, «правительственных правил» (Government rules), определяемых «Директивой разведывательного сообщества №203» (Intelligence Community Directive 203), подписанной 2 января 2015-го директором Национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) Джеймсом Клэппером (James Clapper), которая очень чётко указывает, что отчёты аналитиков «не должны быть искажены» («must not be distorted»). Генеральный инспектор министерства обороны США (Pentagon's inspector general) решил открыть расследование по этому вопросу, но его представитель отказался прокомментировать The New York Times это решение и обстоятельства дела. РУМО и Белый дом от комментариев также отказались («The Defense Intelligence Agency and the White House also declined to comment»). Но в каком направлении идёт это «расследование», достаточно хорошо видно из уже упоминавшейся статьи в The Daily Beast.

В обеих статьях шла также речь об обстоятельствах ещё одного серьёзного и весьма дорогостоящего провала американской разведки. Летом 2014 года Обама анонсировал программу подготовки сирийских наземных сил к борьбе с ИГИЛ и войсками Асада, обещая обучать и оснащать ежегодно около 5 тысяч специально отобранных бойцов. Проект, на финансирование которого по просьбе Пентагона было выделено $500 миллионов, был рассчитан на три года. Турция поддержала этот проект, и вскоре между Турцией и США было подписано соглашение о совместной подготовке бойцов так называемой умеренной сирийской оппозиции. Однако первое же боестолкновение в июле 2015 года закончилось для них весьма плачевно, поскольку из 54 бойцов, подготовленных инструкторами США и объединённых в формирование под громким названием «30-я дивизия» (Division 30) или, как её ещё называют, «Армия новой Сирии» (New Syrian Forces), в плен к формированиям «Джабхат ан-Нусры» попали более 10 человек, ещё около 5 погибли.

Слушания о ходе выполнения программы в Комитете Сената США по вооружённым силам 16 сентября 2015 года закончились полным конфузом Пентагона (Pentagon, — Department of Defense), когда сначала замминистра обороны США по политике (Under Secretary of Defense for Policy) Кристин Вормут (Christine Wormuth) сказала, что в настоящее время программу подготовки проходит «от 100 до 150 бойцов», а на вполне закономерный вопрос о количестве уже успешно подготовленных бойцов глава Центрального командования США (US Central Command, CENTCOM) генерал Ллойд Остин (Lloyd Austin) растерянно произнёс: «Мы можем говорить о четырёх или пяти» («we're talking four or five»).

Видимо, для того чтобы после таких унизительных «слушаний» реабилитироваться прямо «по горячим следам» и доказать, что обучение бойцов всё-таки проводится и имеет смысл, в ночь на 21 сентября 75 бойцов «30-й дивизии» на 12 пикапах с пулеметами, нагруженных снаряжением и боеприпасами, выдвинулись через турецко-сирийскую границу на территорию Сирии. Однако эта операция закончилась ещё большим конфузом, поскольку бойцы «30-й дивизии» в полном составе вместе с вооружением… сдались боевикам группировки «Джабхат ан-Нусра», входящей в «Аль-Каиду» (Al-Qaeda — организация запрещена в РФ).

После столь оглушительного и позорного провала уже 9 октября министр обороны США Эштон Картер объявил решение о прекращении программы подготовки бойцов так называемой умеренной сирийской оппозиции и начале новой программы по предоставлению оружия и снаряжения тем группам, которые уже ведут борьбу с ИГИЛ. И это несмотря на то, что Обама, будучи приверженцем программы обучения именно специально подобранных бойцов, 8 августа 2014 года в интервью колумнисту New York Times Томасу Фридману (Thomas L. Friedman) по этому поводу заявил, что идея о том, что вооружение уже воюющих против Асада повстанцев может привести к положительным изменениям в Сирии, «всегда была фантастикой» («always been a fantasy») и «никогда не была в планах» («was never in the cards»).

11 октября 2015 года Обаме по этому поводу в популярной телепрограмме «60 минут» пришлось пережить весьма неприятное для него интервью, больше похожее на допрос с обвинительным уклоном, в ходе которого ведущий программы Стив Кроф (Steve Kroft), не только не подыгрывал Обаме, а прямо назвал ситуацию с подготовкой бойцов «30-й дивизии» в Турции «большим конфузом» и заявил Обаме: «Вы получили от конгресса полмиллиарда долларов на обучение и оснащение 5 тысяч человек, а в итоге, по данным командующего Центральным командованием, вы подготовили 50 человек, причем большинство из них либо погибло, либо дезертировало».

Всё, что смог Обама сказать перед миллионами телезрителей в качестве своего «оправдания» за потраченные впустую колоссальные средства налогоплательщиков: «Я с самого начала скептически относился к идее о том, что мы сумеем создать в Сирии армию своих ставленников. Моя цель состояла в том, чтобы испытать оппозицию, понять, сумеем ли мы подготовить и вооружить умеренную оппозицию, которая готова воевать против ИГИЛ». Это не говоря о том, что интервью предшествовали десятки статей в СМИ совершенно издевательского содержания на эту тему. Например, в одной из самых читаемых американских газет New York Post статья появилась под красноречивым названием: «Команда Обамы потратила $500 миллионов, чтобы обучить «четыре или пять» сирийских повстанцев».

Впрочем, местонахождение и имена даже этих нескольких супербойцов, подготовка каждого из которых обошлась американским налогоплательщикам в $100 миллионов, Пентагон назвать не может до сих пор. А провал этой программы стоимостью $500 миллионов как раз и был обусловлен фальсификацией данных «аналитиками-угодниками» о заведомо непригодных кандидатах из так называемой умеренной сирийской оппозиции, отобранных для подготовки в рамках программы.

