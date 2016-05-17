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Скандал, которым закончился 14 мая в Стокгольме финал «Евровидения», когда национальные жюри не допустили победы представлявшего Россию Сергея Лазарева, который выиграл конкурс по итогам зрительского голосования, не затухает. На днях житель Еревана Артур Ованесян разместил на портале Change.org петицию за пересмотр итогов конкурса «Евровидение-2016». На момент написания статьи петицию поддержали свыше 325 тысяч человек из более чем 53 стран мира.

«Мы понимаем, что голосование жюри и телезрителей — это сложный и эмоциональный процесс, но количество подписавших петицию показывает, как много людей уверены, что «победитель» этого года — не тот, кто на самом деле должен был выиграть конкурс», — говорится в обращении. Европейский вещательный союз уже заявил, что пересмотра итогов конкурса не будет, хотя петицию рассмотрят. Вопрос — зачем рассматривать, если итоги изменены не будут — повисает в воздухе. Тем не менее, прошедший конкурс «Евровидения» дал очень много пищи для размышлений.

Во-первых, широкая общественность наконец-то узнала, что идея данного конкурса принадлежит блоку НАТО с целью сплочения евроатлантической общественности. Об этом написал в блоге АВС журналист Эстебан Вильярехо. По его словам, документы, которые были рассекречены НАТО 16 января 2015 года, пролили свет на историю создания самого популярного песенного конкурса в Европе. «Согласно одному из документов под названием «Вопрос о фестивале Северной Атлантики», идея конкурса Евровидения исходила от Комитета культуры и публичной информации Североатлантического альянса. «Евровидение», Кубок УЕФА и другие культурные и спортивные мероприятия должны были объединить Европу после Второй мировой войны и стать важным средством коммуникации между странами.

В протоколе заседания от 17 февраля 1956 года задокументирована идея проведения музыкального конкурса. В нем утверждается, что «служба информации НАТО обратилась в телерадиокорпорацию BBC, чтобы выяснить, можно ли воспользоваться сетью «Евровидения» для распространения информации о фестивале. Ответ руководства британской телерадиовещательной компании был утвердительным: именно фестиваль такого типа оно искало для трансляции по новой сети».

Таким образом, теперь любые возгласы удивления относительно итогов этого конкурса можно будет считать, как минимум, неадекватными, так как очевидно, что конкурс «Евровидения» является одним из инструментов «мягкой силы» блока НАТО по продвижению своего влияния в Европе и мире.

Как совершенно справедливо пишет блогер Александр Халдей: «На войне как на войне. Если спорт давно стал политикой и средством политической конкуренции государств, то почему в стороне должны оставаться любые другие соревнования? Скажем, конкурс эстрадных певцов? Как бы ни лицемерили спонсоры и организаторы Евровидения, этот конкурс с самого начала развивался в сторону политики. И теперь он стал разновидностью того, что 70 лет назад делали в Европе танковые дивизии и общевойсковые армии. Он стал в руках завоевателей средством пропаганды, оглупления и подчинения аборигенов завоёванного пространства.

Культурная оккупация является главной составной частью общей оккупации, потому Европе навязывается англоязычная массовая культура. Именно в целях пропаганды английского языка как главного средства склонения Европы к принятию американского господства и задумано Евровидение. Иначе чем объяснить такой феномен, что не говорящие на английском языке страны должны слушать и голосовать за исполнителей, поющих по-английски? Ведь реальность такова, что поющие на своих языках исполнители не имеют шансов попасть в число победителей».

Поэтому, как весьма иронично отмечает блогер Ехидный Douglas, в этом году Россия могла победить только в одном случае — если бы от нее выступал Касьянов: «Компетентное» стокгольмское жюри было бы в большом затруднении, если бы вместо Сергея Лазарева на сцену вышел бы Михаил Касьянов с песней о преступлениях Путина. В этом (и только в этом!) случае у России были бы сегодня шансы победить. Да и то — едва ли. Касьянов — политический труп. Он — вчерашний день американской политики. А вот Украина и Крым всё ещё актуальны».

То есть «Евровидение» окончательно стало политизированным конкурсом. Что отмечают и сами европейцы: «Народ уже предлагает переименовать Европейский песенный конкурс в Европейский политический конкурс. Удивляются, почему певицу не дисквалифицировали за то, что она исполняла песню на политические темы? Жительница Стокгольма, Александра, например, написала: «Помогите мне понять — «Евровидение» основано же на демократических принципах? С подобной системой голосования Россия или Польша никогда не смогут выиграть на конкурсе. Потому что выходит так, что как бы зрители не голосовали, решает все равно группка людей. И это уже не про музыку, а про политику». Некая Нина Ларссон возмущается: «О Боже, то есть в следующем году Бельгия и Париж должны везти на конкурс песни про террористические атаки, чтобы выиграть? «Евровидение» всегда было зоной, свободной от этого всего, и вот «заразилось».

Победила та певица и именно с той песней — про Крым, которая сейчас наиболее актуальна для НАТО. Поэтому вполне можно предположить, что окончательный вердикт о победителе конкурса Европейский вещательный союз получил от НАТО. Исходя из этого, возникает вполне логичный вопрос — что мы делаем в этом конкурсе враждебного военно-политического блока?

Соответственно, считаю вполне интересным вариантом создание Россией совместно с Китаем и другими странами Евразии своего конкурса песни, альтернативного натовскому с одновременным отказом от участия в шизофреническо-содомитской клоунаде «Евровидения». Уверен, как только Россия откажется от участия в этом «шоу» — ведь не секрет, что самой важной ежегодной интригой его является только один вопрос — под каким предлогом в этом году не дадут России первое место, его доходы сократятся на порядок, и как любой провинциальный конкурс он перестанет быть интересен спонсорам и рекламодателям.

Во-вторых, как отмечает тот же Александр Халдей, в 2016 году тотализатор Евровидения всплыл наружу вполне официально и открыто: «Британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источники заявил, что Европейский вещательный союз, занимающийся организацией музыкального конкурса, назвал возможную победу российского певца Сергея Лазарева «катастрофой». Газета отмечает, что, несмотря на неприязнь к России из-за политической обстановки, ее участник является одним из фаворитов нынешнего «Евровидения», что беспокоит организаторов.

Поэтому основная борьба развернется на этапе голосования. В то время как украинская певица Джамала может получить высокий балл от судей, Лазарев может обойти ее в зрительском голосовании». То есть оргкомитет Евровидения ЗАРАНЕЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ и впрямую заявляет через британскую (!) газету, что надавит на судей и подсчёт голосов, чтобы не допустить победы России в конкурсе. И делает это по политическим мотивам».

Данная информация поступила и от комментатора «Евровидения-2016» от России Эрнеста Мацкявичуса, который не исключает, что руководство ЕС и США накануне конкурса, увидев данные букмекеров, которые сулили победу России, просто испугалось и надавило на нескольких судей в ряде стран. «Если бы победил Лазарев, что бы это для них означало? То, что в следующем году, несмотря ни на какие санкции, пришлось бы ехать в Москву и «лить воду» на московскую мельницу. Я не могу этого знать в точности, но могу себе представить. Иначе сложно объяснить, почему члены жюри из некоторых стран, причем дружественных нам, дают 2 или вообще 0 баллов».

В-третьих, главное, оказалось, что, несмотря на все махинации кукловодов «Евровидения», «тефлоновый Путин» (тефлоновый рейтинг Путина— популярное среди журналистов и социологов выражение, описывающее рейтинг Путина в России как необычайно высокий, и не проявляющий склонности к снижению в ряде случаев, когда это снижение ожидалось — прим. Ю.Б.) начал передавать свою «тефлоновость» России. Иначе нельзя объяснить тот феномен развернувшейся критики конкурса «Евровидения» в Европе. Это явно тот случай, когда поражение оборачивается победой.

Поэтому сегодня, в принципе, уже неважно, какое решение примет Европейский вещательный союз. В следующем году повторение подобного трюка будет невозможным. Европейские власти продолжают терять свою легитимность. Евросоюз — свою привлекательность для европейцев. Европа в целом теряет, Россия — приобретает. Поэтому если России и оставаться в этом шоу фриков, то поставить условия своего участия, о чем весьма аргументированно написал в своем блоге музыкант Юрий Лоза:

«Самый главный результат — после манипуляций с непонятным «профессиональным жюри» и политизированным голосованием у России появился повод выставить претензии к организаторам и потребовать вернуться к изначальным постулатам, сформулированным в 1956 году, когда этот конкурс был утвержден. Там говорилось, что основная его идея — показать многоликость Европы, дать возможность каждой стране познакомить соседей по материку со своей песенной культурой и стать чуточку ближе и понятнее остальным жителям Старого Света. Все должны были петь на родном языке, а в самих песнях не должно было быть и намека на политику, чтобы ненароком не затронуть чьи-либо чувства. Все изначально должны быть равными. Никому не давалось никаких привилегий, а победителя выбирали голосованием простые соплеменники участников песенного шоу».

Пора самим начать задавать стандарты мировой культуры. Потому что на это шизоидно-содомитское представление, которое сегодня проходит под брендом «Евровидения» тошнит смотреть.