



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Всадник Российской Империи

Медный всадник — безоговорочный и самый узнаваемый символ Петербурга. Именно его первым делом спешат запостить в соцсети приезжающие в город туристы. Без него не обходится ни одна свадебная фотосессия самих горожан. Регулярно находятся и те, кто пытается оседлать бронзового коня Петра Великого. Однако страдает памятник больше не от вандалов, а от влажного петербургского климата. Чтобы главный монумент города не терял своего блеска, ко Дню рождения Петербурга его традиционно моют опытные реставраторы.

(сс) Andrew Butko Медный всадник (фрагмент памятника)

Идея императрицы и французский замысел

«Во славу блаженныя памяти императора Петра Великого поставить монумент», — изустно повелела 15 мая 1768 года Екатерина II. Так больше века назад писал историк и журналист Михаил Пыляев, повествуя о создании Медного всадника.

С тех пор, как в позапрошлом веке увидела свет поэма Александра Сергеевича Пушкина, главным героем которой стал монумент Петру I, за памятником навсегда закрепилось это название, под которым теперь он известен всему миру.

Александр Бенуа. Иллюстрация к поэме А.С.Пушкина «Медный всадник»

Расположен памятник в самом сердце Петербурга — на Сенатской площади, рядом с основанным императором Адмиралтейством и зданием Сената — главного законодательного органа императорской России. Взор государя устремлен на Неву, а за спиной у него уже в 19-м веке появился величественный Исаакиевский собор. Именно на месте монумента в 1710 стояла самая первая деревянная Исаакиевская церковь, которую повелел построить сам Петр I, родившийся в день памяти раннехристианского святого Исаакия Далматского.

Медный всадник на фоне Исаакиевского собора. Цветная фотолитография XIX века (1890—1900)

Открытие памятника Петру I произошло в 1782 году. При этом история создания Медного всадника почти столь же любопытна, как и жизнеописания самого императора. Так, например, скульптора для памятника императрице Екатерине II посоветовал ее французский друг, философ-просветитель Дени Дидро — Екатерина пригласила в столицу российского государства Этьена Фальконе, приехавшего в Петербург вместе с молодой ученицей Мари-Анн Коло. Позднее именно ею была выполнена голова Петра для памятника: предложенные Фальконе эскизы императрица отвергала.

К слову, скульптору пришлось проявить большое упрямство, чтобы воплотить в монументе именно свою задумку, поскольку венценосные и знатные особы не давали Фальконе покоя относительно образа как Петра Первого, так и памятника в целом. Так, Екатерина II хотела увидеть императора в облике римского Цезаря, верхом и с жезлом или скипетром. Иван Бецкой, секретарь императрицы, руководивший работами по сооружению памятника, представлял его в образе полководца, фигурой во весь рост с жезлом в руке. Даже Дидро успел предложить вариант сооружения фонтана в обрамлении аллегорических фигур.

«Мой царь не держит никакого жезла, он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемую им страной. Он поднимается на верх скалы, служащей ему пьедесталом, — это эмблема побеждённых им трудностей», — убежденно писал Фальконе о своем замысле.

Медный всадник, XIX век. Фото — Иван Бианки

Над моделью памятника в натуральную величину Фальконе работал на участке бывшего временного Зимнего дворца Елизаветы Петровны. Как писал Михаил Пыляев, в то время прохожие могли здесь наблюдать, как по несколько часов в день гвардейский офицер взлетал на лошади на деревянный помост и ставил её на дыбы, а у окна сидел Фальконе и внимательно зарисовывал увиденное. Кони для работы над памятником были взяты из конюшен графа Алексея Орлова: скакуны Бриллиант и Каприз.

«Гром-камень» для Петра Великого

После того, как была отлита модель памятника, Екатерина II приказала отыскать соответствующий камень для подножия, для чего в газете «Санкт-Петербургские ведомости» было опубликовано соответствующее обращение. В результате основанием монумента стала огромная гранитная глыба весом более 1800 тонн, найденная крестьянином Семеном Вишняковым в болотистых землях Лахтинских лесов. Гранитная скала, разбитая ударом молнии, звалась в народе «Гром-камень» и «Конь-камень». Глыба больше чем на 4 метра ушла в землю и вся была покрыта мхом. «Взирание на оной возбуждало удивление, а мысль перевести его на другое место приводила в ужас» — писал один из современников.

Разносчики у Медного всадника. Фото — Карл Булла. 1913

И действительно, доставка «Гром-камня» в Петербург заняла больше полутора лет. Путь до места погрузки был равен приблизительно 8 верстам, то есть примерно 8,5 километрам. После того, как камень извлекли из земли, котлован заполнила вода, и образовался водоем, сохранившийся до настоящего времени — Петровский пруд. В процессе транспортировки монолит постепенно обтесывали и, в конечном итоге, придали ему форму морской волны, чтобы подчеркнуть стремление императора утвердить силу России как великой морской державы.

20 ноября 1770 года Екатерина посетила работы по перевозке камня, за этим действом приезжали смотреть и многие петербуржцы. В память об этой необыкновенной транспортной операции была отчеканена медаль с надписью «Дерзновению подобно. Генваря, 20. 1770». Скала прибыла к Сенатской площади 23 сентября 1770 года. «Нерукотворная здесь Росская гора, Вняв гласу Божию из уст Екатерины, Прешла во град Петров чрез Невския пучины. И пала под стопы Великого Петра», — писал в том же году поэт Василий Рубин.

Трудное рождение шедевра

Подготовка гипсовой модели памятника в натуральную величину заняла целых двенадцать лет. С трудом нашли литейщика, готового взяться за отливку статуи. Им оказался пушечных дел мастер Емельян Хайлов. Отливать Медного всадника начали в 1774 году. А работа предстояла непростая: чтобы придать монументу устойчивость, толщина передних стенок скульптуры обязательно должна была быть меньше толщины задних.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая лѣта 1782.» — надпись на правой стороне гранитного постамента Медного Всадника

Во время первой заливки форма треснула, и расплавленная бронза потекла на пол. Фальконе от ужаса выбежал из мастерской, за ним побежали рабочие, и только литейщик Хайлов остался на месте, он фактически и спас статую. Позднее погрешности, образовавшиеся от неудачной отливки, исправили при полировке. Окончательную заливку произвели в ноябре 1777 года. На одной из складок плаща Петра I скульптор оставил надпись «Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1778 года», а о Хайлове — ни слова.

В конечном итоге, Фальконе удалось воплотить свою грандиозную задумку, однако череда придворных интриг и угрозы завистников вынудили его покинуть город раньше торжественного открытия монумента. Установкой «Медного всадника» на постамент после отбытия автора монумента руководил архитектор Федор Гордеев, который изваял змею под ногой коня. Фальконе так и не был приглашен на открытие своего русского детища.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Табличка на памятнике Медный всадник

На торжественном открытии памятника 7 августа 1782 года присутствовала сама Екатерина Вторая. На постаменте она повелела начертать: «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая лѣта 1782.» с одной стороны, и «PETRO primo CATHARINA secunda MDCCLXXXII.» — с другой, подчеркнув тем самым линию преемственности между деяниями Петра и собственной деятельностью.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исполняющие роли Екатерины II и Петра I, актеры на фоне памятника Медный всадник

Секреты монумента

Время доказало безошибочность выбора императрицы — по сей день Медный всадник по праву считается одной из лучших конных статуй мира, главным символом Петербурга и вершиной творчества Фальконе. А современные исследования памятника даже привели к сенсациям. Во-первых, скульптура опирается не на три точки опоры, как всегда считалось ранее, а на две — змея и хвост лошади нагрузки не несут. А во-вторых, зрачки Петра выполнены… в виде сердечек — Петр Великий смотрит на основанный им город влюбленными глазами.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Памятник Петру I Этьена Фальконе

Естественно, монумент XVIII века нуждается в систематическом заботливом уходе. Во время первой реставрации в 1909 году было обнаружено много глубоких свищей и трещин в бронзе. Через эти трещины атмосферные осадки проникали внутрь памятника и разрушали его каркас. Когда был вскрыт имеющийся на крупе коня люк, то оказалось, что внутри статуи скопилось до 150 ведер воды. Было принято решение просверлить отверстия для стока воды — их сделали в каблуках всадника, в передних копытах и животе коня.

Систематическое наблюдение за состоянием Медного всадника началось только в годы Советской власти. Эту работу по сей день осуществляет Государственный музей городской скульптуры Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «PETRO primo CATHARINA secunda MDCCLXXXII» — надпись на левой стороне гранитного постамента Медного Всадника

После обнаружения трещин на задних ногах коня, служащих основной опорой памятника, в 1976 году была проведена еще одна реставрация. Чтобы понять состояние железных стержней, пропущенных в задние опорные ноги коня, специалисты в течение трех ночей просвечивали монумент гамма-лучами. Оказалось, что трещины в задних ногах являлись дефектами литья и увеличились из-за воздействия температурных колебаний и атмосферных осадков. Их заделали, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Группа туристов возле Медного всадника

Вандалы и влажный климат

Сегодня Медный всадник — излюбленное место для встреч и фотосессий горожан. Не обходится без посещения этого исторического места и ни одна свадьба: молодые по традиции возлагают цветы основателю города и выпивают по бокалу шампанского.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Традиционное свадебное посещение основателя города

Дурной традицией стали бесконечные попытки горожан и гостей города оседлать коня императора. Обычно это случается в дни массовых народных гуляний. Так произошло и на День Победы 9 мая 2016-го — неизвестный забрался на Медного всадника с российским флагом в руках. Фотографии этого поступка тут же появились в социальных сетях. При обсуждении большинство петербуржцев возмутилось поведением хулигана: одной ногой мужчина стоял на коне, а второй — на лице Петра I. Люди сошлись во мнении, что таким образом оскверняется праздник и проявляется неуважение к культурным ценностям города. К счастью, памятник не пострадал. О задержании хулигана ничего не сообщалось — вероятно, он благополучно скрылся после своей безобразной выходки.

Тем временем Медный всадник, как и другие монументы северной столицы, страдает не только от действий людей, но и от петербургского климата. «У нас очень влажный климат и подвижные грунты. Город стоит на болоте, и все время идет процесс подсоса воды», — напомнили корреспонденту ИА REGNUM нынешние городские реставраторы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Излюбленное место для встреч и фотосессий горожан

Обычно, главный символ Петербурга отмывают, а заодно и проводят профилактический осмотр, в преддверии Дня города, который отмечается 27 мая. «Моют слабым щелочным раствором и водой под высоким давлением. Вызываем две вышки и специальным аппаратом направляем струю воды. Это профилактическая промывка, чтобы смыть с памятника грязь и тяжелые металлы, которые в большом количестве за год оседают с проезжей части. При необходимости, принимается решение о гидрофобизации — покрытии отбеленным воском», — пояснил заведующий службой по уходу и содержанию памятников Музея городской скульптуры Георгий Балахничев.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Медный всадник

В этом году «Медного всадника» начистят до блеска в четверг, 19 мая.

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