



Виктор Корецкий. Наши силы неисчислимы. 1941

Неожиданное появление прокурора Крыма Натальи Поклонской с иконой Николая II на шествии Бессмертного полка в Симферополе вызвало вполне ожидаемую и очень острую дискуссию, так как действительно, «без согласия по ключевым вопросам нашего прошлого у нас нет будущего». Вопрос только в том, как искать это согласие и на какой нравственной и исторической базе. Пойдем по порядку. Начнем с формальной стороны вопроса.

В Уставе Бессмертного полка прописаны его цели, задачи, то, что допустимо и что не допустимо:

«1. Бессмертный полк своей главной задачей считает сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

2. Участие в Бессмертном полку подразумевает, что каждый кто помнит и чтит своего родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, 9 Мая выходит на улицы города с его фотографией, чтобы принять участие в параде в колонне Бессмертного полка, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом или фотографию к Вечному огню, иному памятному месту. Участие в Бессмертном полку строго добровольное.

3. Бессмертный полк — Некоммерческая, Неполитическая, Негосударственная Гражданская Инициатива. Встать в ряды полка может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Бессмертный полк объединяет людей. Все, что служит иному, для нас неприемлемо. Одна страна — один Полк.

4. Бессмертный полк не может быть имиджевой площадкой. Исключено использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет отношение к Бессмертному полку».

Соответственно, вопрос — «Допустима ли икона Николая II» на шествии Бессмертного Полка — имеет очень четкий формальный ответ — «Нет», так как Поклонская не является родственницей Николая II. Выходить надо с фотографией (!) родственника. Икона — фотографией или портретом не является. Выходя с иконой Николая II, Поклонская делает именно политический знак, то есть использует Бессмертный полк как имиджевую площадку, что прямо запрещено Уставом Полка. Байку про ветеранов, которые якобы ее попросили это сделать — вообще нельзя рассматривать как серьезную — с деньгами самозваных «наследников престола» и не такое можно устроить.

В результате получилось, что своим поступком Поклонская нарушила п.3 Устава: «Бессмертный полк объединяет людей. Все, что служит иному, для нас неприемлемо». Наше общество оказалось разъединенным по самому факту ее выступления, так как в нем проявились две диаметрально противоположные позиции относительно того, стоило ей это делать или нет. Так, согласно опросу газеты «Взгляд», в котором по состоянию на 16.00 14 мая 2016 года приняло участие более 14.300 человек, поступок Поклонской одобрило только 33,4% проголосовавших. Осудило — 48,2%, то есть, в полтора раза больше.

Поэтому главный вывод состоит в том, что расколом занимаются не те, кто заявил о своем неприятии поступка Поклонской, а сам этот поступок вносит раскол в общество, так как играет на руку недругам России, углубляет реальную брешь между белыми и красными. И в этом мнении мы не одиноки.

Так, блогер ruskom отмечает: «Мне кажется, что ситуация с ветераном, мягко говоря, странная. Очень странная. Завтра другой «ветеран» попросит пронести фото или икону с Красновым или Шкуро или Власовым по причине того, что «он его спас». И кто-нибудь это понесет… Не верите, что это возможно? Так вот, 9 мая в строю «Бессмертного полка» в Аргентине уже прошли потомки коллаборационистов и сторонники генерала Власова — предателя, боровшегося на стороне Гитлера! А мы все «няш-мяш, ветеран попросил…» будем щебетать? Разум есть?

Если не потребовать жестко, но корректно, от всех следовать Уставу «Бессмертного полка», то в следующем году может начаться беспорядок в рядах. Каждый известный персонаж может начать носить вместо фото то, что пожелает. Например: Рогозин — символ НАТО, где он был представителем России (и не только). Гиркин — фото белого генерала-фашиста Туркула, которого он так почитает. Жириновский — портрет Наполеона. Местный идиот наденет костюм Дарта Вейдера. И так далее. Вы этого хотите?

Рамка акции будет «взломана» массово и из акции почитания ветеранов и воинов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» превратится в фарс. Или в место для конфликтов. Что разрушит акцию, а этого допустить нельзя. Есть масса мероприятий, куда можно принести икону, но нет другого времени и места, чтобы пройти с фото наших советских предков, кроме 9 мая в «Бессмертном полку».

Посмотрим теперь с содержательной стороны. В ответ на то, что часть экспертного сообщества и большая часть российского общества заявили о своем неприятии этого поступка, в чем ее только не стали обвинять — в истерике, в провоцировании, в отсутствии примирения и так далее. Получается, что тем, кто считает выступление Поклонской большой политической ошибкой, нельзя высказывать свое мнение? Что это за демократия, когда тем, кто с тобой не согласен, просто пытаются закрыть рот? Получается, писать 100 статей о неблаговидных поступках Касьянова или Навального — это нормальная народная (экспертная, общественная) реакция, а когда та же часть народа в 10 статьях высказывается против ошибки пускай даже и очень популярного патриотического персонажа, то это истерика? Конечно, это прямая и грубая ложь, попытка навести тень на плетень, и свалить проблему с больной головы на здоровую.

Те, кто видит в поступке Поклонской ошибку, большую политическую ошибку, или неосознаваемую ею самой провокацию, в которой ее просто грубо использовали, — имеют полное право не только на свою точку зрения, но и на то, чтобы ее высказывать и доносить до общества. Тем более что аргументы тех, кто пытается обелить, как оказалось, «политическую девственницу», не выдерживают никакой критики.

Так, например, эксперт газеты «Взгляд» Петр Акопов призывает, по сути, вообще выбросить Устав Бессмертного полка за ненадобностью: «В том, что Поклонская шла в рядах «Бессмертного полка» с иконой царя-страстотерпца, не было с ее стороны намеренного политического жеста. «Гражданский крестный ход», как уже называют «Бессмертный полк», объединяет всех людей, желающих почтить память своих предков и, шире, русских воинов. Да, в Великой Отечественной войне — но почему нельзя принести и портреты участников других войн?», так как, по его мнению, можно спокойно нарушать все основные пункты Устава как ничего не значащие. И все это только для оправдания Поклонской.

Дальше — больше, например: «Инфернальная ненависть к последнему императору трудно объяснима — даже если не считать его святым и хорошим правителем, можно, казалось бы, ужаснуться его страшной гибели» — пишет там же эксперт. Конечно, смерть Николая и его семьи — это большая трагедия. Но ведь и сам Николай причастен к совершению серьезных кровавых преступлений. Начнем с 18 мая 1896 года, когда москвичи пошли на встречу с новым царем — «на гулянку Ходынского поля». «Народу раздавали конфеты, булки с колбасой, денежки… К вечеру того же 18 мая было убито или превращено в калек 2689 верноподданных, по данным московского губернатора. На следующий день царь навсегда получил кличку «Николай Кровавый». До появления большевиков было еще 8 лет.

Всего за 1891−1913 годы от голода, болезней, эпидемий умерло не менее 7 млн. взрослых в «больших городах» и по 0,5−0,7 млн. ежегодно в «малых городах» по всей Империи, т. е. итого — 17−19 млн. взрослых. Даже по официальным данным царской статистики ежегодно из 6−7 миллионов рожденных младенцев не менее 43% не доживало до года или до 5-летнего возраста. Иными словами, каждый год в Империи умирало не менее 4,4 млн. детей: от голода, болезней, эпидемий, отравлений. Следовательно, за 1880−1916 годы умерло не менее 158 млн. детей, из них в годы царствования Николая 2-го — 96,8 млн.

За 1902−03 годы для подавления крестьянских восстаний и выступлений рабочих только в Полтавской и Харьковской губерниях было использовано 200 тысяч регулярных войск, т. е. 1/5 всей русской армии тех лет, и это — не считая сотен тысяч жандармов, казаков, урядников и прочей полицейской «нечисти» — по данным генерал-адъютанта Куропаткина (История КПСС в 6 томах, т. 1, М., 1964, с. 359). Подсчитано, что за 2 года — 1905−1906 — крестьяне сожгли 2 тысячи усадеб помещиков из 30 тыс. существующих в Европейской части Империи; крестьянские бои охватили 50% всех уездов этой части. Сохранился факт: в 1914 году врачи осматривали призывников в армию и ужасались — 40% всех новобранцев имели поротый зад или спину со следами казацких нагаек или шомполов.

Итак, за 1880−1917 годы было убито: (1) детей до 5 лет — 158 млн., (2) взрослых в «мирные» времена — 18 млн., (3) в дни революций и бунтов — 3 млн., (4) в русско-японскую войну, — 1 млн., считая и тех, кто умер от ран, погиб в плену, (5) в 1-ю мировую воину — 8 млн. чел. Всего —188 млн. Но были смерти от производственных травм, отравлений, самоубийств, от всего того, что называется «зверским трудом». По статистическим документам все тех же лет это — 3−4 миллиона взрослых и подростков ежегодно, считая и город, и деревню, и русских, и нерусских. За 1880−1916 годы — это не менее 110−130 миллионов человек. В целом — за 1880−1916 годы — от голода, болезней, убийств, войн, производственных травм и т.д. — было убито не менее 308 миллионов человек. Не будь этих преступлений царизма и мирового капитала в России к 1917 году жило бы не менее 520 миллионов человек… «.

Можно ли считать Николая II хоть каким-то боком причастным к празднику Великой Победы? Некоторые эксперты считают, что да, можно: «Был ли Николай Александрович русским воином? Конечно — как главнокомандующий и полковник русской армии, как человек, отдавший почти три года своей жизни той первой войне с немцами. Об этом вообще не стоило бы говорить, если бы не та удивительная реакция, которая последовала на появление Поклонской с иконой царственного страстотерпца».

Ну, каким воином он был, много говорить не надо — войну с треском проиграл, страну с позором развалил. Во многом благодаря Николаю мы и получили распавшуюся Империю, отколовшиеся территории, Гражданскую войну, голод, НЭП, миллионы погибших и уехавших из страны, и необходимость Сталину в сжатые сроки (в распоряжении которого, как показала история, было всего десять лет) буквально выжимая все соки из страны, сделать все-таки так, чтобы она победила 9 мая 1945 года. То есть, если говорить о правителях России, то нет большего антипода Сталину за последние три столетия русской истории, чем Николай II. Это признают даже враги, тот же Черчилль: «Сталин принял страну с деревянной сохой, а оставил ее с атомным оружием». Поэтому, собственно говоря, Николай II заслужил такое же право быть в Бессмертном полку, как и Гитлер — именно с наследием первого, и мощью второго и воевал Сталин. Так что, может, Власову и Гитлеру тогда найдем местечко рядом с нашими героями?

«Горе-патриоты» кричат, что большевики убили «русского» царя… Но кто сказал, что он — русский? Посол Франции в России в 1915—1916 годах Морис Палеолог подсчитал, что Николай 2-й по крови лишь на 1/128-ю является «русским», а все остальное — немецкое (Роберт Мэсси. Николай и Александр. М., 1990, с. 212)». О том, сколько мало «русской крови» было в царе Российской империи, говорит и генеалогическое древо, размещенное в Википедии. То есть, по большому счету, это был англо-немецкий царь на русском престоле. Вот такого «русского» царя и такую Россию мы потеряли…

И последнее — по поводу необходимости примирения красных и белых. Да, это весьма важная идея для сохранения целостности русской истории и государственности. Надеюсь, с этим никто спорить не будет. Только возникает один вопрос. В году — 365 дней. И один из дней года посвящен нашей Великой Победе. Почему именно в этот день понадобилось устраивать эту показную акцию, которая оказалась направлена, как показывает приведенный выше опрос общественного мнения, как раз на разделение белых и красных?

В году есть много других дней, кстати — День России, который как раз и подходит для реализации идеи примирения красных и белых, в том числе. Выйди Поклонская в этот день с иконой Николая, думаю, никто никаких вопросов бы не задавал, как и не было бы народного возмущения. Но почему-то уверен, что в этот день Поклонская как раз и не выйдет с иконой. Данный жест в этот день будет, как раз, кстати, но в любом случае гораздо более осмысленный, чем 9 мая. Поэтому вместо провокации мы получим просто информационный повод. Но гитлеровским коллаборационистам в белой эмиграции и самозваным «наследникам престола» понадобилась именно провокация.

Поэтому, на мой взгляд, ошибается уважаемый Эдуард Биров, когда пишет о том, что «может именно такое сочетание вождей России разных эпох и испугало провокаторов? Может, не хочется им «сращивания» сложной и великой российской истории в единое непротиворечивое полотно?».

Никто из патриотов не против «сращивания» сложной и великой истории России в единое и непротиворечивое целое. Только дело-то в том, что нет эпохи более провальной в истории последних трехсот лет России, чем эпоха Николая II — эпоха распада Империи, эпоха позора, нищеты, эпоха не прекращавшейся войны с собственным народом.

И в этом контексте любая попытка приподнять позор русской истории — Николая II — за счет Великой Победы, за счет жертв советского и русского народа, которых, не задумываясь, миллионами уничтожал потомок немецких князей, выглядит именно как посягательство на подвиг советского народа во главе со Сталиным, как попытка примазаться, а потом и оттеснить главных героев этого подвига на историческую помойку. Надеюсь, никто не будет возражать против того, что к советскому народу и к его подвигу в Великой Отечественной войне последний Романов не имеет никакого отношения.

А далее, если получится примазать Николая Кровавого к Великой Победе советского народа над европейским фашизмом, в этом можно не сомневаться, под сенью Николая II начнут вползать на трон и другие вовсе не потешные зомби российской истории — гитлеровские коллаборационисты в белой эмиграции и самозваные «наследники престола».После чего наконец-то враги России и поставят знак равенства между Сталиным и Гитлером, Советским Союзом и гитлеровской Германией. Именно эту дверь в ад и открывает, сама этого не подозревая, Наталья Поклонская.

Например, вот что по этому поводу думает известный журналист и ведущий Максим Шевченко: «Я просто напомню для госпожи Поклонской, что монархисты, осознанные в годы войны, была РПЦ за рубежом, глава которой митрополит Афанасий благословил Адольфа Гитлера на поход против Советского Союза. И монархисты, именно те, кто нарисовал икону царя, это были РПЗЦ».

Соответственно, главный вопрос по поводу всей этой вовсе не безобидной истории совсем не к Поклонской — понятно, что ее использовали. А к тем, кто использовал этот непорочный политический образ для обозначения своей политической позиции в отношении истории России, ее будущего, и подсказал ей эту глупейшую идею. Девочка не поняла, как ее подставили ее старшие товарищи, и как они с довольным видом, потягивая водочку или вискарик, громко ржали над тем, как им удалось громко, на всю страну надругаться над политической крымской девственницей, а она этого еще и не поняла, и довольная улыбается своему антипутинскому политическому будущему под сенью Николая Кровавого.

Именно в этот сценарий ее и толкают. Так, Александр Попов в статье «Сможет ли Наталья Поклонская стать преемником Путина?» отмечает:

«В истории России страной уже управляли женщины, и надо признать, что ни разу при их правлении Россия не терпела поражений на политической арене, а наоборот. Достаточно вспомнить правление Екатерины II, когда границы Российской империи были значительно раздвинуты на запад (разделы Речи Посполитой) и на юг (присоединение Новороссии). Система государственного управления при Екатерине Второй впервые со времени Петра I была реформирована.

В культурном отношении Россия окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало способствовала сама императрица, увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с французскими просветителями. Многие возразят, маловато опыта? Да нет, ребята: опыт у неё просто блестящий, невзирая на некоторую юность лет. Мало кто и до седых волос сумеет такого качества опыт приобрести, какой у неё уже имеется в наличии.

Давайте вспомним, например, о том, какие победы были за плечами Александра Македонского к двадцати годам. Какой там у него был опыт? Значит дело-таки не только, и не столько в опыте. Н.В.Поклонская справится с управленческой задачей любого уровня. Она вполне могла бы стать достойной преемницей В.В.Путина на выборах 2018 или 2024 года. Её переезд из Крыма в Кремль произвёл бы фурор на Западе… Имидж и интересы Страны на мировой арене однозначно не пострадали бы.

Надо пользоваться моментом, коли у девушки такая популярность у японцев. Личная популярность — это огромный ресурс в международных делах. И дело тут не в объёме опыта, а в его качестве. Дело в Личности. В масштабе Личности. Во внутреннем содержании. В чистоте духа. В незапятнанной чести».

И таких публикаций уже не один десяток. За раскрутку молодого прокурора взялись серьезные структуры с хорошими медийными бюджетами. Но, естественно, все это будет бесполезно, если прокурор Крыма поймет, куда ее толкают и кто.