



Иван Шилов ИА REGNUM

В пригороде Тбилиси, на бывшей российской военной базе «Вазиани» проходят военные учения «Noble Partner — 2016» («Достойный партнер») с участием воинских подразделений США, Великобритании и Грузии. В них задействованы 1300 солдат и офицеров, из которых 650 американцев, 150 британцев и только 500 грузин. Учения «Партнерство высокого уровня» проводятся во второй раз. Впервые они прошли в мае 2015 года. Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав заявлял, что «программа военной помощи США сфокусирована на усилении обороноспособности Грузии и углублении совместимости Грузии с НАТО и США»; «нашей целью является сделать так, чтобы Грузия была максимально подготовлена к тому дню, когда НАТО примет решение».

Брюссель действительно держит перед Тбилиси проект вступления в НАТО как морковку перед зайцем, обещая ему эту награду только когда-нибудь. Как считает грузинский эксперт, аналитик газеты «Резонанси» Васо Капанадзе, «членство Грузии в НАТО в обозримой перспективе невозможно и этому есть свои причины». По его словам, «пока Грузия имеет на своей территории конфликтные регионы в виде Абхазии и Южной Осетии, независимость которых признают Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру, вряд ли Грузия будет принята в ряды НАТО, по вполне понятным соображениям и разговоры по поводу членства Грузии в Альянсе, скорее всего, останутся всего лишь разговорами», несмотря на заверения руководителей НАТО. Об этом говорится на протяжении почти восьми лет, начиная с апреля 2008 года, когда состоялся бухарестский саммит НАТО. Тем не менее отметим некоторые особенности ситуации.

Во-первых, министр обороны республики Тина Хидашели заявила, что по окончании этих учений в Грузии появится первое официальное подразделение сил реагирования НАТО с нашивками НАТО». Во-вторых, в учениях принимает участие британский контингент, который впервые после августа 1919 года появился в Закавказье. В-третьих, количество и качество сил и средств, задействованных американцами в учениях. Если в «Noble Partner — 2015» американцы задействовали БМП M2 Bredley, то на этот раз, они привезли морем из Болгарии еще и десятки основных боевых танков (ОБТ) M1A2 Abrams. Таким образом опять впервые в истории американские танки оказались на Кавказе. В-четвертых, американские военные и дипломаты давно не говорили столь откровенно о геополитических целях учений, выходящих далеко за рамки задач по подготовке одной грузинской роты. «Главная цель этих учений — проверить, насколько быстро американская военная техника и бойцы смогут примчаться на Кавказ в случае необходимости», — заявил командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. В-пятых, многие грузинские эксперты связывают эти учения с решением карабахской проблемы.

Но своеобразно. Они считают, что России трудно будет в дальнейшем удерживать статус-кво в регионе, рано или поздно придется делать выбор между Арменией и Азербайджаном, который уже давно в качестве альтернативы в сфере безопасности встал на сторону Турции, хотя внешне это подается как «геополитический нейтралитет». Утверждается также, что Азербайджан по-прежнему выступает в регионе в качестве глобального центра. Однако это так кажется, если мыслить по-советски, глядя с севера — «до Аракса», а если оценивать ситуацию в масштабах географии Большого Ближнего Востока, то ситуация выглядит иначе: если иметь в виду выход Ирана из режима санкций, укрепление его геополитического влияния, а также нынешние серьезные осложнения в российско-турецких отношениях.

Турция активно лоббирует сближение Грузии с НАТО, но одновременно пытается развивать отношения с Абхазией через многочисленную абхазскую диаспору, живущую в Турции с XIX века. Существует также фактор Аджарии, где живут грузины-мусульмане. В этом регионе Грузии турецкое влияние становится всё более ощутимым. В ходе «пятидневной войны» 2008 года продвижение российских войск вглубь грузинской территории привело к прямому военному столкновению России и Турции у Аджарского побережья. По мнению ректора грузинской Дипломатической академии Иосифа Цинцадзе, почти любой сценарий развития ситуации в Закавказье втягивает Грузию «в бурный водоворот событий» и вместо того, чтобы проявить «креативный ресурс», она не отказывается от конфронтационной риторики в адрес Москвы.

В случае эскалации нагорно-карабахского конфликта Грузия займет нейтральную позицию и пытается заручиться политическим прикрытием НАТО или ЕС. Такой нейтралитет будет подразумевать отказ от предоставления своей территории в транзитных целях, а это значит, что Армения будет отрезана от своего основного стратегического союзника — Москвы, что обернется для Еревана блокадой, а для Баку — косвенной поддержкой. Кроме того, конфликт начнется вблизи иранской границы и Тегеран вряд ли станет на сторону Баку или Тбилиси, обоснованно считая их проводниками западного влияния в регионе.

Некоторые иранские эксперты не исключают того, что при определенных условиях и обстоятельствах, если Россия окажется вынужденной вмешаться в конфликт как союзник Армении по ОДКБ, Тегеран ударит по Баку с юга. Как пишет политолог Гела Васадзе, парадокс как раз в том и заключается, что Грузия и Азербайджан вместе и напрямую сталкиваются с проблемой «сохраниться как государствам и обеспечением условий для развития» в ситуации «исторической близости с двухсотлетними отношениями с Россией и тысячелетними связями с тем же Ираном». Если раньше после развала СССР Тбилиси и Баку не смогли вырваться из этой геополитической парадигмы, то сейчас в момент усиления России и Ирана и резкого ослабления влияния Турции на Ближнем Востоке, шансов на это остается все меньше и меньше.

По большому счету, Грузия объективно заинтересована в сохранении нынешнего статус-кво в карабахском урегулировании, что придает особый смысл в проводимых на ее территории учениях сил НАТО. Поскольку в случае урегулирования этого конфликта на компромиссной основе — чего теоретически исключать нельзя — Азербайджану станет невыгодно прокладывать через Грузию транспортные и энергетические коммуникации и она быстро утратит свое эксклюзивное геополитическое положение в регионе. Через территорию Грузии в сторону Турции проходят важнейшие коммуникации. Речь идет о стратегических трубопроводах: газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум, нефтепроводы Баку — Тбилиси — Супса и Баку — Тбилиси — Джейхан. Подходит к завершению строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс — Стамбул. С другой стороны, российские войска стоят в Южной Осетии всего в 35 километрах от Тбилиси.

В практическом смысле Грузия и Азербайджан переживают период геополитического травматизма, утеряв контроль над частью своих бывших территорий. Абхазия и Южная Осетия признаны Россией как независимые государства и вряд ли НАТО поможет Тбилиси восстановить его территориальную целостность. Что касается карабахского урегулирования, то этот процесс осуществляется при посреднических усилиях Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ), где в списке сопредседателей числятся два государства — члена НАТО. Альянс напрямую не вовлечен в процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, но поддерживает усилия МГ ОБСЕ в стремлении мирно разрешить противоречия, но никак не принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по Карабаху, на чем настаивает Азербайджан. Не случайно грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что «в Закавказье многое продолжает двигаться по лезвию ножа».

Председатель правительства Грузии Георгий Квирикашвили, выступая недавно в Лондоне, обозначил Россию как фактор «угрозы», заявляя, что «грузинская сторона ищет пути, чтобы немного снизить температуру напряженности». Но как, если на этом направлении, как мы отметили, она выстраивает своеобразную информационную логистику, обосновывая необходимость вступления в ЕС и в НАТО. Недавно в Тбилиси поступили данные последнего опроса Международного республиканского института (IRI), в которых, пожалуй, впервые зафиксирован факт роста пророссийских настроений. Только 22% населения страны однозначно высказываются за прозападный курс. Возможно, свою лепту в дальнейшее развитие таких настроений в Грузии внесут и военные учения «Noble Partner-2016». Новый политический процесс в Закавказье еще только начинается.