Музыкальная мягкая сила

Российские кандидаты на «Евровидении» представляют собой симбиоз по-советски строгой подготовки и постмодерновой индустрии развлечений, смесь детской танцевальной группы и гламурного шоу, отмечает Die Presse. То, что модель функционирует, убедительно доказывают букмекеры — Сергей Лазарев со своей песней «You are the only one» считался фаворитом конкурса. Секрет возможного успеха России на фестивале газета усматривает в том факте, что страна экономит на «демократической мишуре публичных обсуждений» и выдвигает своего представителя на «Евровидение» в закрытом порядке. Таким образом удается представить на конкурс податливых представителей из российской фабрики хитов, чьи песни зачастую создаются в сотрудничестве с зарубежными продюсерами — примером чему может служить композиция «Believe» Димы Билана, с которой он выиграл, «Евровидение» в 2008 году. Венская газета отмечает, что второе место Полины Гагариной в прошлом году в России было воспринято в качестве несправедливого наказания за раскол между Востоком и Западом. Теперь требуют заслуженную «победу», которая ввиду обваливающегося санкционного фронта была бы весьма своевременной. Для Москвы, полагает Die Presse, это был бы редкий триумф отечественной «мягкой силы» — своего рода возвращением статуса музыкальной великой державы.

Прокурор от электронной техники

После долгих споров в кресло генпрокурора Украины сел Юрий Луценко, по профессии — совсем не юрист, а инженер электронной техники, передает Der Standard. Таким образом, карьера 51-летнего Луценко, сына первого секретаря Ровенского обкома КПСС, в прошлом министра внутренних дел при президенте Викторе Ющенко, а ныне лидера партии «Солидарность» Петра Порошенко, принимает неожиданный поворот. При этом свежеиспеченный прокурор, также как и его скандальный предшественник Виктор Шокин, не может похвастаться безупречной биографией. Издание вспоминает и о пьяном дебоше в аэропорте Франкфурта-на-Майне, а также о судебном процессе против него при Януковиче, который, правда, был раскритикован Европейским судом по правам человека. По мнению венской газеты, работа на новом месте обещает быть непростой для Луценко. Во-первых, на повестке дня стоит реформа юстиции, которая должна быть проведена безотлагательно. Во-вторых, новому генпрокурору предстоит показать себя на деле в отношении целого ряда резонансных случаев: по делу Руслана Коцабы, осужденного на три года за критику мобилизации, а также совсем свежей публикации персональных данных журналистов, работавших в Донбассе.

Прибалтике не угнаться за Западными Балканами?

Еще недавно государства Прибалтики входили в число лидеров по экономическому росту среди стран Центральной и Восточной Европы, однако экономический кризис в России затронул их как ни одно другое восточное государство ЕС, отмечает Wirtschaftsblatt. Так, в 2015 году прирост ВВП составил 1,8 процента, что существенно хуже не только среднего показателя в регионе, но и темпов роста экономик Западных Балкан. При этом суммарный ВВП Латвии, Литвы и Эстонии, назидательно замечает венское экономическое издание, равен всего лишь четверти австрийского или пятой части польского. По мнению газеты, единственным фактором, затормозившим экономический рост этих Wirtschaftsblatt, стала динамика внешней торговли, что является прямым следствием экономического кризиса в России. Одновременно многие прибалтийские предприятия слишком мало реинвестируют собственную прибыль — с этим прибалтов призывает бороться Международный валютный фонд.

Нижняя Австрия против санкций

Россия относится к числу подающих надежды рынков, однако отношения с ней осложнены санкциями, отмечает Radio Niederösterreich. В рамках визита делегации Мособлдумы к своим коллегам из Нижней Австрии в городе Санкт-Пёльтен участники встречи пришли к выводам, что взаимные экономические контакты должны быть расширены, а санкции — отменены. «Последние два года показали, что санкции не дали никакого результата. Напротив: они затронули сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Поэтому я бы пожелала, чтобы по истечении срока действия санкций в конце июня было найдено партнерское решение с Россией», — такое заявление сделала министр экономики Нижней Австрии Петра Бохуслав. «Я думаю, что Нижняя Австрия имеет хорошую репутацию. Фирмы, которые до сих пор действуют, поддерживаются российской администрацией, и сам по себе визит делегации такового высокого ранга показывает, что Нижняя Австрия интересна и для России», сказал — президент местного ландтага Ганс Пенц. Журналисты радио из Санкт-Пёльтена отмечают, что Нижняя Австрия в любом случае будет заботиться о сохранении хороших политических связей с Россией, не в последнюю очередь для развития бизнеса в будущем. На данный момент Россия находится на 17-м месте среди главных экономических партнеров Нижней Австрии, но потенциал велик: в среднесрочной перспективе можно добиться удвоения объема двусторонней торговли, составляющего 250 млн евро.

Антидопинговый фронт атакует Россию

За двенадцать недель до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Россия, кажется, потеряла всякое доверие в виду нового допингового разоблачения, передает информационный портал orf.at. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уже заявило, что «немедленно займется этими обвинениями», сделанными беглым московским спортивным чиновником Григорием Родченковым, а глава Французской федерации легкой атлетики Бернар Амсалем призвал «помешать россиянам участвовать в Олимпиаде вне зависимости от вида спорта, который они представляют». На этом фоне Австрийский олимпийский комитет (АОК) рекомендует подождать с оценкой новых допинговых обвинений до результатов расследования МОК и ВАДА. Если обвинения подтвердятся, то соответствующие организации должны будут сделать выводы, заявил генеральный секретарь АОК Петер Меннель. «Нельзя делать выводы на основе одного газетного сообщения, но я рад, что оно есть. Если это подтвердится, то хорошо, что оно всплыло на поверхность, это имеет решающее значение для будущего», — добавил спортивный чиновник.