16 мая в Вене должна состояться встреча президентов Азербайджана и Армении — Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, на которой будут обсуждаться проблемы карабахского урегулирования. Она пройдет с участием глав МИД стран — сопредседательниц Минской группы ОБСЕ. Россию будет представлять Сергей Лавров, США — Джон Керри, Францию — Жан-Марк Эйро. Об этом говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, опубликованном на сайте ОБСЕ. «В свете недавней вспышки насилия и срочной необходимости снизить напряженность на линии соприкосновения мы полагаем, что настало время президентам Азербайджана и Армении провести встречу, — сказано в документе. — Наши министры иностранных дел на следующей неделе в Вене готовы поспособствовать проведению такой встречи». Потом этот факт получил подтверждение в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. И вновь традиционно на этом направлении высвечиваются любопытные нюансы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько конкретизировал ситуацию: «Мне конкретно по этой информации сказать пока нечего. Безусловно, в Москве приветствуют любые шаги, которые имели бы своей целью деэскалацию напряженности в районе конфликта и возврат к диалогу с целью поисков варианта политического урегулирования».

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело в том, что накануне в азербайджанских СМИ появилось сообщение со ссылкой на «информированные источники», что Баку с однодневным визитом готовится посетить президент России Владимир Путин. Мол, самолет в Сочи уже готов и вот-вот должен отправиться в Баку. Бакинский портал Haggin.az предварял это событие заявлениями бывшего заместителя министра иностранных дел России, директора Фонда «Центр политических исследований» Андрея Федорова в аналитической программе «Акцент» на портале «Москва-Баку». Он, явно в русле азербайджанской позиции, уверенно говорил о том, что «названа примерная дата, когда Армения будет вынуждена сесть за стол переговоров с Азербайджаном вопреки истеричному заявлению армянского президента Сержа Саргсяна, заявившего об отказе от переговорного процесса на фоне успешных для Азербайджана боевых действий в Карабахе», и «произойдет это достаточно скоро — в течение двух недель». Федоров заявил также следующее: «Был определенный статус-кво, его без особых усилий пытались сохранять. Сейчас эта ситуация изменилась. И Ереван после произошедших событий не может находиться в том же положении, в котором он был раньше, ему в этом конфликте нужна новая переговорная позиция, причем новая позиция не в рамках работы Минской группы ОБСЕ, а позиция прямых переговоров с Азербайджаном при посредничестве Москвы. А как мне известно, такой новой позиции в Ереване сейчас нет».

Более того, Федоров сообщал, что «президент Армении в ближайшее время проведет новые консультации с российским руководством по теме переговоров, и только после этого произойдет определенная подвижка. И Москва может предстать в очень интересном качестве — не просто как посредник, а как посредник-наблюдатель. То, какую роль будет играть Москва в урегулировании карабахского конфликта, зависит от того, будет она принуждать стороны к переговорам или терпеливо дожидаться, пока обе стороны проявят свою готовность вести диалог, а это очень большая разница». При этом российский эксперт утверждал, что в ходе недавнего визита в Ереван министр иностранных дел России Сергей Лавров привез настоятельную просьбу к армянской стороне начать переговоры. «Готовность Азербайджана к переговорам — это очень важный политический сигнал, и не столько Еревану, сколько Москве, — подчеркивал Федоров. — Потому что, если бы обе стороны — и Баку, и Ереван говорили, что им не нужны переговоры и Москва, как посредник, ничего не может сделать, это была бы одна ситуация. А мы видим другую ситуацию: в Баку говорят, что они готовы сесть за стол переговоров без каких-либо особых предварительных условий, что они готовы начать диалог. А вторая сторона — Армения — говорит, что она не готова к переговорам. В итоге получается, что выигрывает та сторона, которая готова».

Таким образом, в Баку выстраивался интригующий сценарий: по ходу событий 2—5 апреля Россия выступила главным посредником в установлении хрупкого режима перемирия на линии соприкосновения конфликтующих сторон, что должно восприниматься не только как факт перехвата Россией инициативы в процессе карабахского урегулирования, но и внесение ею изменений в существующую переговорную повестку Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ). При обозначенном надуманном сценарном ходе событий Ереван, выступивший со своими условиями вступления в новый переговорный процесс, мог подаваться и уже подается как некий «вызов плану Москвы».

Но Путин в Баку не прилетел (да и собирался ли? — С.Т.). К тому же глава МИД России Сергей Лавров однозначно высказался в пользу того, чтобы сейчас в конкретный момент были задействованы положения документов 1990-х годов по установлению перемирия в Карабахе, чтобы «попытаться усилить режим прекращения огня, снизить военные риски, договорится об укреплении конкретных мер доверия», а дальше уже выходить на процесс политического урегулирования конфликта. В свою очередь глава МИД Армении Эдвард Налбандян отметил, что «встречи могут быть нацелены на создание механизмов по безоговорочному выполнению бессрочных трехсторонних соглашений по установлению и укреплению перемирия в зоне карабахского конфликта от 1994−1995 годов, в том числе внедрение механизмов по расследованию случаев нарушения перемирия». Кстати, этой позиции придерживаются и сопредседатели МГ ОБСЕ, тогда как Азербайджан настаивает, чтобы вступили в силу прежде всего известные четыре резолюции Совета Безопасности ООН по Карабаху, чего нет в Мадридских принципах.

Вот почему, когда появились сообщения о предстоящей в Вене встрече президентов Азербайджана и Армении, сразу возник вопрос, о чем они будут договариваться на сей раз, если Баку намерен конвертировать в политические достижения объявленные «победными» бои 2—5 апреля, а Ереван намерен укрепить безопасность через систему мониторинга на линии соприкосновения Карабахе. В этой связи бакинский политолог Фархад Мамедов в Haggin.az высказывает интересную версию. По его мнению, старания международных посредников вернуть Армению и Азербайджан за стол переговоров, кажется, увенчались успехом, и участие двух президентов в венской встрече более чем вероятно.

С другой стороны, венский саммит распадается на две части: наряду с саммитом президентов пройдут переговоры и глав МИД США, России и Франции. По имеющейся у ИА REGNUM информации, они могут предложить президентам Алиеву и Саргсяну внедрение в обязательном порядке разработанных МГ ОБСЕ механизмов по расследованию инцидентов и гарантии того, что конфликтующие стороны письменно подтвердят свои обязательства отказа от решения карабахской проблемы силовыми средствами. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик уже заявил, что «мы продолжим работать с министрами иностранных дел в направлении предложении по переговорному процессу, мерам по снижению риска эскалации напряженности вдоль линии соприкосновения и международной границы, а также поощрению диалога между общинами Нагорного Карабаха». Очень похоже на то, что договоренность об этом уже достигнута в ходе консультаций между госсекретарем США Джоном Керри и главой российского МИД Сергеем Лавровым. Москва не стала тащить только на себя «карабахское одеяло».

Оценивая такую перспективу, теперь Баку заявляет, что главная задача в Вене будет заключаться в «обеспечении кондоминиума и баланса интересов». Хотя становится очевидным то, что «идеи об усилении режима прекращения огня и внедрении мер доверия на линии соприкосновения войск не решат проблему Карабаха по азербайджанскому сценарию — в лучшем случае они служат сохранению статус-кво». Возможно, что это станет наиболее приемлемым вариантом развития событий для Азербайджана хотя бы в силу того, что напряженность в Карабахе ставит под сомнение реализацию задуманных им транспортных и энергетических коммуникаций в регионе.