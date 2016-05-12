Дилма Руссефф отстранена от должности президента Бразилии на 180 дней. Ее обязанности в этот период будет исполнять вице-президент страны Мишел Темер, который сам находится под угрозой импичмента. Как передает EFE, Дилма Руссефф объявила о роспуске правительства страны. Общество расколото, и от мирных акций сторонники и противники Дилмы Руссефф переходят к столкновениям, в том числе с полицией. Подобное уже случилось вчера в столице Бразилии, где стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, комментирует Globo.

Roberto Stuckert Filho Дилма Руссефф и Барак Обама

Российские политики и эксперты активно обсуждают «американский след» в истории с импичментом. Так, председатель Национального координационного комитета по исследованию проблем БРИКС, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов заявил: «То, что происходило в Бразилии в течение двух последних лет, а именно — обвинения Руссефф и ее политических соратников в причастности к коррупции — это типичная цветная революция, инициированная США. По такой же схеме Вашингтон спровоцировал смену власти на Украине — через поощрение протестных акций на Майдане. Теперь эта картина повторяется в Бразилии», пишет ТАСС.

А МИД России продолжает сохранять и активно озвучивать роль стороннего наблюдателя. Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга: «Мы внимательно следим за развитием ситуации в Бразилии и импичментом Дилме Руссефф. Очевидно, что происходящее — внутреннее дело Бразилии. Но важно, чтобы процессы протекали в конституционных рамках. Важно, чтобы исход не привёл к расколу общества или нарастанию противостояния. Недопустимо вмешательство извне».

Марии Захаровой вторят в Латиноамериканском департаменте МИД РФ. «Мы по американскому варианту работать не будем. Наша функция в данном случае наблюдать. Это наша работа», заявил источник из ЛАД МИД России корреспонденту ИА REGNUM.

Отметим, что раскол в бразильском обществе произошел уже давно и на глазах перерастает в противостояние. Странно, что об этом не знают в МИД РФ. Если, как уверяет Мария Захарова, МИД России важно, чтоб все протекало конституционно, то хотелось бы знать, что для этого делается нашим внешнеполитическим ведомством. Если ничего, то какой смысл в подобных заявлениях?

Или у МИД России есть некий тайный план укрепления национальных интересов за рубежом, который пока держится в строжайшей тайне? Недавно Мария Захарова, комментируя ситуацию в другом проблемном регионе — Закавказье, заявила: «Я вас могу заверить, что на международном треке идет активный мозговой штурм, никакого застоя нет».

«Не дай Бог, если окажется, что официальный голос дипломатии России сам не знает того, о чём говорит, — то есть сути «мозгового штурма» о национальных интересах России. Если же мы сталкиваемся с обычным политико-дипломатическим блефом, то наступает момент называть все своими именами, ибо обстановка в регионе стремительно дрейфует в сторону опасной для всех геополитической деградации», пишет Станислав Тарасов в статье «Немой «мозговой штурм» о Карабахе: почему МИД России упорно молчит», опубликованной ИА REGNUM.

При чем тут Бразилия и Нагорный Карабах? А при том, что можно смело ставить в данный контекст вместо указанного Станиславом Тарасовым Нагорного Карабаха ту же Бразилию, Венесуэлу, Прибалтику и многое другое. А все вместе это дает реальный результат геополитических потуг российского внешнеполитического ведомства, реализованных методами наблюдения и неучастия.