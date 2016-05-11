Предвыборная кампания в рамках праймериз «Единой России» только выходит на финишную прямую, однако её результаты очевидны уже сейчас.

Кадр из х/ф «Чапаев», 1934 год, реж. Георгий и Сергей Васильевы

Борьба участников предварительного голосования «Единой России», назначенного на 22 мая, вступает в наиболее активную стадию: на улицах размещено множество баннеров кандидатов, распространяется масса агитационной продукции, полным ходом идут дебаты и встречи с избирателями. Несмотря на внешне конкурентный, насыщенный событиями ход кампании, результат будущего голосования понятен не только для представителей общественно-политических элит, но и для широких масс. Все видят, кто именно размещен на билбордах, в каждодневном режиме «засвечен» на местных и региональных телеканалах. Для работников бюджетных и отраслевых предприятий не секрет, за кого их «просят» проголосовать руководители.

Если сразу же после окончания регистрации участников, праймериз казались вполне конкурентными (в обоих одномандатных округах области было два-три действительно сильных, ориентированных на победу игрока), то сейчас можно говорить о почти полной предсказуемости результатов голосования. Конфигурация, включающая двух будущих победителей в округах и «тройку» лидеров партийного списка сформирована и максимально защищена от «неожиданностей»: почти все конкуренты фаворитов отказались от борьбы за вакансию одномандатников, в лучшем случае оставшись «списочниками». Например, в 195-ом «Ростовском» округе «снялись» такие сильные кандидаты как бывший мэр Рыбинска Евгений Сдвижков и заместитель председателя Ярославской областной Думы Павел Исаев.

Казалось бы, для руководства «Единой России» подобная ситуация выгодна: можно «расслабиться» и в ожидании заранее смоделированного результата спокойно готовиться к летней предвыборной кампании победителей праймериз. Однако если оценивать политические расклады не в разрезе «удобства» для партийных боссов, а с точки зрения перспектив кампании по выборам в Госдуму 2016 года в целом, то всё выглядит не так радужно.

Праймериз — важный, но всего лишь предварительный этап сентябрьских выборов. Основной их технологический смысл заключается в том, чтобы подготовить позитивную почву к «настоящему» голосованию. А именно создать «Единой России» конкурентные преимущества как партии, выдвигающей отобранных народом кандидатов — имеющих реальную поддержку «на земле».

Понимая это, федеральный центр как никогда настойчиво декларирует принцип «КОЛ» — конкурентности, открытости и легитимности выборов, в том числе и внутрипартийных. Подмена этого принципа на «дирижирование» праймериз сродни быстрому кредиту: сегодня местная «партократия» получает предсказуемые и комфортные для элит результаты внутреннего отбора, но завтра, на основных выборах, партия может столкнуться с большими электоральными потерями.

По формальным признакам, с точки зрения отчетности перед Москвой, все признаки «КОЛ» в Ярославской области соблюдены: кандидатов выдвинулось с избытком, диалоговые площадки доступны, на дебаты участников праймериз пускают всех желающих. С учетом того, что сильных конкурентов «сбили на взлете», организаторам даже не нужно прибегать к подтасовкам, хотя соблазн использования таких «технологий» и может возникнуть.

Однако, по общей оценке многих экспертов, вместо проведения реальных честных праймериз, способных стать объективным срезом настроений и предпочтений населения, ярославское отделение партии власти организовало «симулякр», по результатам которого будут выдвинуты заранее определенные за счет кулуарных договоренностей кандидаты.

Наблюдателям становится очевидным то, что для победы фаворитов будет получен не электоральный, а мобилизационный результат — обеспеченный, в первую очередь, за счет «привода» на участки бюджетных и социальных сред и отраслевой мобилизации по предприятиям. А также использования административного ресурса глав на местах. Таким образом, партия теряет уникальную возможность выдвинуть на «большие» выборы в сентябре рейтинговых кандидатов, пользующихся реальной электоральной поддержкой.

При этом по мнению ярославских экспертов, если в каких-то других регионах «Единая Россия» и может провести предварительное голосование формально, для отчета перед вышестоящим начальством, то чрезвычайно опрометчиво выбирать такую стратегию в Ярославской области — традиционно сложной для партии власти территории. Достаточно вспомнить итоги предыдущих выборов в Госдуму 2011 года, когда «Единая Россия» получила в Ярославской области самый низкий результат по всей стране. Рыбинск на тех выборах даже вошел в неформальный «топ-5» оппозиционных городов России, оказавшись одним из пяти городов, где единороссы заняли третье (!) место.

Представители экспертного сообщества отмечают, что игнорирование на деле принципов легитимности праймериз чревато не меньшими, чем в 2011 году, сложностями для местной «Единой России». Например, ими указывается, что использование мобилизации в качестве основного инструмента обеспечения явки и результатов участников может привести не только к риску его исчерпания и срыву результатов уже основных выборов 18 сентября 2016 года, но и к росту внутреннего недовольства из-за неуклюжего метода административного давления, который присутствует в ряде районов.

Существует риск, что люди, которых «приводят» на участки, могут поступить диаметрально противоположно, просто проголосовав за другого человека, понимая, что никто не способен проконтролировать их волеизъявление в закрытой кабинке. Учитывая, что голосование на праймериз является рейтинговым, избиратели также могут поставить вторую «галочку» за тех, кто им на самом деле симпатичен, кого они считают более достойным. И именно вторая «галочка» в таких случаях будет показателем реальных предпочтений населения.

Эти и другие проблемы провоцируют риски протестного голосования на «больших» выборах, которые нельзя недооценивать. По результатам голосования в сентябре «Единая Россия» в Ярославской области может получить серьезные проблемы вплоть до проигрыша одного из кандидатов в одномандатном округе конкуренту из другой партии. Так, по мнению ряда экспертов, победитель праймериз в 195-ом округе может проиграть справедливороссу Анатолию Грешневикову. Подобное событие не только повторит «антирекорд» 2011 года, но и способно повлечь за собой обвал на территории округа результата партии по федеральному списку.

У партии все еще есть возможность свести к нулю вероятность такого сценария, пусть и после ухода от борьбы части сильных кандидатов. Для этого «Единая Россия», в первую очередь, должна обеспечить абсолютно честный подсчет голосов избирателей, объявить победителями тех, кто действительно получил максимальную поддержку жителей региона.

При этом особая ответственность за «спасение» праймериз лежит на участниках, настроенных на открытую конкуренцию: для них лучшей рекомендацией будет использование практики наблюдения за голосованием 22 мая, а также привлечение к мониторингу праймериз общественников и гражданских активистов.

Только при реальном соблюдении принципов конкурентности и открытости выборов, предварительное голосование сыграет положительную роль в стимулировании электоральной активности, повышении политической культуры наших граждан. А попросту говоря — станет по-настоящему «народным».

Андрей Дементьев, политолог.