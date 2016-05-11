



Иван Шилов ИА REGNUM Николай II тоже удивился бы

Прокурор Крыма Наталья Поклонская 9 мая в Симферополе прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II. «Няша» выросла из пеленок. «Няша» стала играть в серьезные политические проекты. Которые курируют усталые серьезные дяди с грустными, но проницательными глазами — кто с берегов Туманного Альбиона, кто с берегов не менее непривлекательного Потомака. И для которых икона Николая II в колонне на 9 мая, несомненно, обладает гораздо большим вкусом, чем русский концерт в христианской сирийской Пальмире.

«Стрелковщина» — смесь потешных (потешных ли?) белогвардейцев в совокупности с не менее потешными наследниками Российской империи, в кругу которых так любит покрасоваться наша бывшая «няша», сделали свое черное дело. Скоро мы будем иметь дело с не менее потешным прокурором Крыма. Только разве это предмет для смеха? Вопрос, однако, не в нашей Няше. Вопрос в тех взрослых дядях, которые не остановили политического ребенка в погонах и не позволили ей не стать посмешищем.

Ведь, несомненно, что до этой «глубокой мысли» — выйти на 9 мая с портретом того, благодаря кому мы и получили распавшуюся Империю, отколовшиеся территории, Гражданскую войну, голод, НЭП, миллионы погибших и уехавших из страны, и необходимость Сталину в сжатые сроки (в распоряжении которого, как показала история, было всего десять лет), буквально выжимая все соки из страны, сделать все-таки так, чтобы она победила 9 мая 1945 года, — эта политическая девственница дошла не сама. Она бы до неё не дошла и через двадцать лет прокурорской работы.

Соответственно, вопрос не к ней даже, а к тем, кто решил использовать этот непорочный политический образ для обозначения своей политической позиции в отношении истории России, ее будущего, и подсказал ей эту глупейшую идею. Девочка не поняла, как ее подставили ее старшие товарищи, и как они с довольным видом, потягивая водочку или вискарик, громко ржали над тем, как им удалось громко, на всю страну надругаться над политической крымской девственницей, а она еще этого и не поняла, и, довольная, улыбается своему антипутинскому политическому будущему под сенью Николая Кровавого.

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Прокурор Поклонская — круглая и беспамятная сирота?