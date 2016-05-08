



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко с символом, призванным заменить георгиевскую ленту в Белоруссии

Период с 2010 по 2014 год в процессе формирования новой белорусской идентичности характеризовался постепенным разграничением на официальном уровне белорусов и русских как двух братских, но по своей сути разных народов. Именно в эти годы и сформировались основы для нынешнего развития в Белоруссии так называемого государственного национализма, попытки реализации которого предпринимались начиная с середины нулевых. Правда, вплоть до начала кризиса на Украине действия руководства республики носили скрытый и спорадический характер, хотя в стране и было сделано многое для того, чтобы в будущем окончательно отказаться от прежних культурно-исторических идеологем. Например, еще в первой половине 2010 г. в стране прошел ряд увольнений пророссийски настроенных чиновников и преподавателей из вузов, в 2012 г. на государственном уровне фактически был отменен термин «Отечественная война 1812 г.», а с 2014 года в Белоруссии на День Победы перестали официально носить георгиевские ленточки. При этом необходимо отметить, что именно Победа в Великой Отечественной войне и символы, связанные с ней, до последнего рассматривались в России и Белоруссии как общие достояния, оставаясь главными звеньями в процессе сохранения единства двух народов. Однако события 2014 года на Украине привели руководство республик к осознанию того, что и здесь необходимо наводить «порядок». Если до того времени георгиевскую ленточку власти пытались запретить довольно вяло, то в 2014 г. последовало распоряжение Белорусского республиканского союза молодежи о том, что никаких георгиевских лент быть не должно. Отказалась от их использования и пропрезидентская организация «Белая Русь», объединяющая в массе своей чиновников разных мастей. В конечном счете праздничное оформление Минска накануне Дня Победы в 2015 году было уже полностью красно-зеленым, в цвет новой ленты — «Цветок Победы», состоящей из красно-зеленой ленты с закрепленным на ней яблоневым цветком. Таким образом, оказалось, что интересы белорусской оппозиции и власти практически совпали в их стремлении дистанцироваться от общего наследия, связанного с Россией.

Действительно, «Крымская весна» и события в Донбассе стали своеобразными катализаторами не только для белорусских националистов, которые практически в один голос провозгласили Русский мир главным источником мирового зла, но и для государства. Правда, на первоначальном этапе среди чиновников наблюдалась определенная истерика и страх, что шло вразрез с массовыми настроениями общества. Простые граждане республики отнеслись к украинским событиям однозначно, а большинство из них одобрило воссоединение Крыма с Россией и высказалось в поддержку Новороссии. Заявления же белорусских националистов, что после Украины Россия возьмется и за Белоруссию, простым народом были фактически проигнорированы, что привело и власть, и оппозицию в определенное замешательство — оказалось, что проводившаяся до того скрытая белорусизация так и не дала своих результатов, а в стране сложились несколько более или менее очерченных групп местного самоопределения.

Во-первых, это так называемые «национальные нигилисты», которые представлены большей частью белорусского общества. Это в массе своей простые белорусы (государственные служащие, пенсионеры, жителей деревень, работники бюджетной сферы и т.п.), которые мало интересуются проблемами национального или языкового характера, а их национальная инертность является дополнительным фактором политической неграмотности и «тутейшести».

Во-вторых, сформировавшаяся еще в 1990-х годах и постоянно растущая группа «белорусов-западников», которая хоть и меньше по своей численности первой, но является более активной частью белорусского общества (представители интеллигенции, предприниматели, а также очарованная картинами западной жизни учащаяся молодежь). Особый толчок к своему развитию эта группа белорусского общества получила после событий на Украине. Именно представители из этой среды в последние годы стали самыми активными борцами с Русским миром и всем, что с ним связано. Дополнительно к этому ими была активизирована работа по созданию образа Белоруссии как чисто европейского государства, которое должно идти по пути Украины и стран Прибалтики. Поэтому идеи «национального возрождения» теперь предлагаются в качестве отличительного знака для тех, кто не хочет жить в союзе с Россией и стремится к Европе. В обиход белорусов стали внедрять опробованные на Украине термины («засланные казачки», «купленные Россией», «ватник» и т.п.), которые со временем, по мнению западников, должны изменить подсознательное отношение белорусов к русским.

В-третьих, это часть общества, которая заявляет о себе как о «литвинах», то есть потомках Великого Княжества Литовского. Сам по себе начавшийся оформляться с 2000 года «литвинизм» уже изначально был русофобским проектом, отрицавшим славянское происхождение белорусов. Сегодня многие из тех, кто поддерживает эту идею, считают необходимым создать общее региональное пространство «Балто-Черноморского Междуморья», которое будет противостоять влиянию России. И, несмотря на то, что приверженцев «литвинизма» все еще недостаточно, чтобы говорить о его повсеместном распространении, события последних лет свидетельствуют о постоянном росте его популярности среди молодежи. Остальные же группы самоопределения, существующие в белорусском обществе, например, западнорусисты, на сегодняшний день находятся далеко на задворках общественно-политической и культурной жизни страны.

Нынешняя ситуация усугубляется тем, что в обществе прозападно настроенной интеллигенцией происходит культивация идеи «белорусского национального возрождения», которая в последнее время стала поддерживается и на государственном уровне. В Белоруссии все это происходит абсолютно отрыто: изменения табличек с названиями улиц, транслитерация станций метро с белорусского языка, высказывания высших государственных чиновников, взывающие к историческим корням белорусского этноса, и т.п. При этом именно деятельность местных властей в последнее время становится определяющей в процессе внедрения националистических идей в общественное сознание. За последние два года государство сделало все, чтобы доказать простым гражданам национальную неповторимость и уникальность белорусов. На вооружение были взяты находящиеся ранее под негласным запретом культурно-исторические символы, которые традиционно использовала оппозиция, среди которых особое место стало отдаваться «вышиванке» (традиционная народная сорочка с вышитым на ней орнаментом). Интерес к ней в стране резко возрос после событий на Украине и на сегодняшний день поддерживается искусственно: от модного оформления автомобилей и аксессуаров на одежде, до официально разрешенных граффити на домах и проводимых под патронажем властей «Дней вышиванок». В 2015 году к этому процессу подключился даже местный производитель алкогольных напитков завод «Бульбашъ», который анонсировал «выкованку» — решетку-гриль с орнаментом, которая «призвана придать пикнику национальный колорит».

В конечном счете оказалось, что нынешний рост интереса в обществе к национализму по большей части является искусственным, так как руководство страны окончательно приняло решение использовать его в собственных интересах. «Ползучая белорусизация» даже стала одним из инструментов повышения политического рейтинга действующего президента в ходе его предвыборной кампании 2015 года. Все мероприятия, так или иначе связанные с белорусским языком, историей, традициями и т.п., например спортивный фестиваль «Мова Cup», где организаторы и участники общались только на белорусском языке, либо организовывались, либо проходили под патронажем властей. Более того, в настоящее время национализм и скрытая русофобия стала прослеживаться даже в учебниках истории, где Россия хоть напрямую и не обвиняется во всех бедах Белоруссии, но при знакомстве с текстом должно появиться именно такое мнение. Если принять во внимание, что такие учебники должны отражать официальную позицию государства, то оказывается, что белорусское образование сегодня специально готовит почву для внедрения в сознание молодых белорусов любой идентичности, никак не связанной с Россией. Учитывая тот факт, что сегодня белорусы устали от однообразной политической и идеологической обработки, национализм и русофобия стали казаться многим, особенно молодежи, новым, модным и обладающим бунтарским духом направлением. Более того, русофобские тенденции стали прослеживаться абсолютно среди всех социальных слоев общества, и в первую очередь в среде интеллигенции, которая заговорила о необходимости национального возрождения, ориентированного на европейское наследие современных белорусских земель. При этом белорусские власти все больше стали дистанцироваться от борьбы с подобными проявлениями.

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что современное белорусское самосознание сформировано из разнообразных, иногда противоречащих друг другу убеждений, среди которых все еще доминирует представление о восточнославянской общности современных русских, белорусов и украинцев. Однако, несмотря на превалирование в обществе таких представлений, основная масса граждан республики ведет себя достаточно инертно и старается приспособиться к обстоятельствам. В то же время, несмотря на свою немногочисленность, белорусские националисты активны и имеют доступ к средствам массовой информации, через которые пытаются ретранслировать свои ценности от имени всего белорусского народа. При этом они не являются монолитной силой и распадаются на различные группировки, конфликтующие между собой по идеологическим основаниям и личным претензиям лидеров, борющихся за контроль над финансовыми потоками с Запада. Позиция же государства в настоящее время отличается тем, что оно взяло на вооружение идеологические штампы оппозиции, стараясь обеспечить себе защиту внутри страны от влияния России. В подобных условиях наиболее вероятным развитием событий в ближайшей перспективе является постепенное повышение интереса простых граждан к местному национализму и неуклонное ослабление белорусско-российских связей.