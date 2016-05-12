



Придти на шествие «Бессмертного полка» с иконой Николая Второго — значит приравнять гибель империи Романовых к 9 мая 1945 года и пожелать современной России такой же гибели, какую пережила Россия Николая Второго

Прокурор Крыма Наталья Поклонская прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II. Этот жест, как и всё эпатажное в наши дни, привлёк к себе повышенное внимание, и поскольку касается он особенно дорогой для нас исторической памяти, в нём важно детально разобраться. Более того, занять в его отношении недвусмысленную позицию.

В чём суть поступка Поклонской, если отбросить все те напыщенные благоглупости, которыми она сопроводила его в общении с прессой? Эта суть проста: прокурор Крыма, как сирота, не принесла на шествие «Бессмертного полка» и, допустим, отложила в сторону (вернее, в руки своих подчинённых — у них что, своих воевавших родственников нет?) память о своих собственных предках и решила использовать 9 мая в целях промонархической пропаганды.

В этих целях нам была предложена ссылка на воспоминания «очень многих ветеранов», которым якобы Николай II «являлся в военные годы и в страшных безвыходных ситуациях спасал им жизни». Церковь у нас свободно действует уже 30 лет, но я таких задокументированных воспоминаний ни разу не видел.

Поклонская настаивает, что прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II, поминая его сугубо как святого Русской православной церкви. Напомню, однако, что для поминовения святых существуют другие действа — крестные ходы. Более того, по православным канонам, поминовения до дня Радоницы, то есть в этом году до 10 мая, не проводятся. Очевиден, на мой взгляд, и ответ на вопрос о том, кого из русских святых в первую очередь вспоминали верующие бойцы Великой Отечественной — точно не Николая II.

Оставим поэтому в стороне выяснение того, спас или не спас кого-то Николай II в 1941—1945 годах, а зададимся более важным вопросом: кого мы вспоминаем как бессмертных солдат Великой Отечественной войны. Тех, которые искали на войне спасителей для себя? Или тех, которые и в безвыходных ситуациях думали не о своём спасении, а об уничтожении врага, то есть о спасении своей страны и своего народа? Двух мнений здесь быть не может: тех, для кого собственная жизнь была тогда делом далеко не главным. Тех, кто в критический момент не самоустранился, как Николай II, а жил и воевал по принципу «если не я, то кто?».

Попытавшись поставить во главе «Бессмертного полка» последнего российского императора, прокурор Крыма, видимо, забыла и о том, что результатом его царствования стало не спасение, как в 1941—1945 годах, а крах российского государства. Не сплочение народа, а гражданская война. Не открытие перспектив нового созидания, а разруха.

Для полноты картины в качестве свидетельства результатов правления романовской династии приведу слова известного русского геополитика начала XX века Алексея Едрихина (Вандама). Он, как известно, ещё накануне августа 1914 года предсказал обстоятельства, которые в скором времени после поражения Германии и Австрии в Первой мировой войне превратят их в силу, вновь готовую к «наступлению против НЕДОСТАТОЧНО ВООРУЖЁННОГО ДЛЯ ЖИЗНЕННОЙ БОРЬБЫ РУССКОГО НАРОДА». А англосаксам позволят приступить к образованию против России «коалиции с целью постепенного оттеснения нас не только от Балтийского и Чёрного морей, но и со стороны Кавказа и… Китая».

Не смог Едрихин-Вандам, а вместе с ними и другие стратеги царского режима, предвидеть результатов скорого кардинального переворота в жизни России. Переворота, приведшего к созданию нового общественно-политического строя, который в военном, экономическом, идейном и, что особенно важно, политическом смысле сделал нашу страну действительно вооружённой не только для «жизненной борьбы», но и для победы над Германией, а также над враждебными происками англосаксонских «союзников».

Другими словами, результатом правления последнего Романова был строй, который НЕ МОГ НЕ ПРОИГРАТЬ в жизненном противостоянии внешним врагам в XX веке. Мобилизовали же народы России, подготовили страну к победоносной борьбе коммунисты, Ленин, Сталин — те, чья роль в Победе 1945 года сегодня продолжает подвергаться замалчиванию и дискредитации.

Именно поэтому я считаю, что предпринятая в Симферополе попытка поставить во главе шествия «Бессмертного полка» Николая II и продолжающаяся драпировка жалкими фанерками священного в контексте 1941 и 1945 годов места — Мавзолея на Красной площади в Москве суть явления одного порядка.

Некий крымский монах якобы предсказал, что через десять лет Поклонская сменит Владимира Путина на посту президента России. Вот уж точно тот случай, когда и по поводу данной дамы, и касательно любого, кто заявляет о своей причастности к так называемому «дому Романовых» или связи с ним, надо твёрдо сказать: «Не дай Бог!». Если только мы не хотим такого же трагического конца, каким был конец романовской России в начале XX века.

Если же не заглядывать так далеко, а подумать о сегодняшнем дне, то со всей серьёзностью необходимо поставить перед собой задачу не позволить примазаться к священному для нас делу поминовения бессмертных солдат Великой Отечественной войны всякого рода политическим пошлякам и конъюнктурщикам.