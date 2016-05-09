



Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор между Трампом и Клинтон — выбор между мировой войной вокруг США и экономическими авантюрами внутри США

Свершилось. Дональд Трамп остался единственным участником праймериз от Республиканской партии. Он лидирует во всех крупных штатах, где голосование ещё предстоит. Эксперты уже давно описывают многообразие контуров политических разломов в позициях Дональда Трампа и Хиллари Клинтон: женщина против мужчины; евангелисты против Хиллари; латиноамериканцы против белых из рабочего класса, не окончивших колледжа; ЛГБТ-сообщество против традиционалистов; пожилые против молодых и так далее.

Для России все это важно, но не очень. Главное — оценить основную политическую линию разлома, которая всегда оказывается решающим фактором в отношениях Америки и остального мира в период серьезных мировых катаклизмов. Это противостояние националистов и глобалистов.

Глобалисты захватили умы большей части американского общества уже давно — используя медиа, научные круги, крупные корпорации, Голливуд, «мозговые центры», неправительственные организации, благотворительные фонды. Трамп ставит все с ног на голову. Почти каждый его тезис против глобалистов. Он ратует за национальные интересы. И это является единственным наиболее важным объяснением беспрецедентного и совершенно непредвиденного роста рейтинга этого «внесистемного лидера».

«Американские националисты считают, что страна должна иметь четко очерченные и защищенные границы, в противном случае это не страна. Они также считают, что культурное наследие народа священно. Глобалисты не заботятся о границах. Они считают, что национальное государство — пережиток Вестфальского мира 1648 года. Глобалисты выступают за «интегрированный мир» со свободным передвижением информации, денег, товаров и людей, охватывающим весь земной шар на огромной скорости и без особого учета традиционных представлений о государственности или границах. Глобалисты вдохновляются гуманитарными импульсами. Для них права и благополучие людей во всем мире главнее прав и благосостояния американского населения.

Глобалисты в пропаганде своей внешней политики быстро могут приравнять события в Прибалтике или, скажем, в Грузии или на Украине к национальными интересам США. Националисты не заботятся о мировых событиях. Они хотят, чтобы их страна была сильна — это предполагает военную мощь, но, преимущественно, для защиты американских национальных интересов. Их основной аргумент — оправдывает ли национальный интерес расход американской крови и средств. Судьба Америки для них — ключевой вопрос.

Глобалисты приветствуют свободный поток товаров через национальные границы, рассчитывая, что это будет способствовать глобальной коммерции на благо всех народов всех стран. Националисты смотрят на результаты такой глобализации и делают вывод, что она уничтожила промышленное ядро Америки. Правы они или нет, их внимание сосредоточено на американских гражданах, чья жизнь и средства к существованию были в ряде случаев также уничтожены. Глобалисты были слишком сосредоточены на мировой торговле, чтобы заметить ужасающее положение рабочих и беженцев внутри Америки — «привет» от индустриального прошлого страны», — пишет издание The National Interest.

Глобалисты часто высмеивают и искусственно маргинализируют так называемую «Среднюю Америку» — обычных граждан — молчаливое большинство, которое с радостью сейчас вписалось в электорат националистов. Эти люди часто чувствуют себя «в обороне» и в культурном, и в политическом смысле. Теперь абсолютно понятно, насколько обрадовались они кандидатуре Трампа, и насколько злы они были, соблюдая «демократический режим политкорректности» — живя под ярлыками «расист, гомофоб и ксенофоб». Глобалисты не особо заботились о чувствах подобных людей.

«На всех этих линиях разлома мы видим накопленное за последние годы давление, в то время как «глобалистские» элиты считали эти вопросы либо урегулированными, либо подконтрольными. Ничего не делалось, приток мигрантов продолжался. Опросы показывали, какое количество американцев настороженно относятся к интервенционистским авантюрам, но никто не обращал на это внимания. Свободная торговля не имела серьезного сопротивления, и в это же время промышленность США рассыпалась. Политкорректность — беспечное пренебрежение к чувствам своих граждан — также никого не занимала.

Никого, кроме Дональда Трампа. Он не только заговорил об иммиграции, но и стал единственным политиком, который действительно намеревался что-то предпринять. Вопреки хамским выходкам, или, возможно, даже благодаря им, американцы приободрились и сплотились вокруг нового национального лидера. Что касается внешней политики, он также поставил вопросы, которые до него никто не был готов поднять, ребром: «Зачем нам нужен НАТО, когда Советский Союз больше не существует, и ничто не угрожает Европе?» Почему американцы должны платить за защиту богатых европейцев, когда те сами легко могут себе это позволить? Почему Америка должна продолжать политику визового режима, когда недавняя история говорит нам, что это, как правило, приводит к бедствиям и хаосу? Почему элиты не могут осознать и признать хаос, принесенный необдуманной войной в Ираке? Оказывается, многие американцы задают себе те же вопросы и получают ответы у Трампа.

На данном этапе, конечно, невозможно однозначно сказать, есть ли у кандидата от Нового Национализма шанс на победу на президентских выборах или нет. Но, выиграет он или проиграет, он уже потряс существующую политическую систему США, обрушил мощную риторику и открыл новую политическую линию разлома между национализмом и глобализмом. И от этого факта в ближайшее время некуда будет деться. Для глобалистского истеблишмента Америки наступила совершенно новая эра, — пишет The National Interest.

Что касается механизма управления… Трамп часто говорит неопределенно, а иногда противоречиво, о том, как именно он будет руководить внутренними и иностранными делами. У него есть несколько основных предложений, которые, вероятно, останутся приоритетными до конца ноября, в том числе пересмотр условий внешней торговли, депортация нелегальных мигрантов, строительство стены вдоль мексиканской границы и запрет на въезд для мусульманских беженцев в Соединенные Штаты.

Остальные позиции выглядят нечеткими или взаимозаменяемыми. Налоговый план подразумевает большой разрез в корпоративной ставке и верхней предельной ставке налога на прибыль. Он обещает тратить больше средств на военные нужды и на инфраструктуру и не трогать пособия по социальному обеспечению, но также обещает погасить весь национальный долг в течение восьми лет. Ни один аналитик не считает эти цели совместимыми.

Вот его основные тезисы:

Экономический курс

Есть несколько важных различий между Трампом и остальной частью Республиканской партии. С одной стороны, Трамп выступает против Тихоокеанского торгового соглашения Обамы, утверждая, что оно поставит американских производителей в невыгодное положение. А республиканские политики в целом согласны с Обамой по поводу важности расширения торговли, а республиканцы в Конгрессе уже проголосовали за Тихоокеанское соглашение.

Социальная защита

Республиканцы уже давно пытались частично приватизировать программу или сделать компенсации менее щедрыми, объясняя это финансовой неустойчивостью страны. Трамп, однако, заявил, что будет защищать программу в том виде, в котором она существует.

В одном из интервью в 2011 году с Fox News Трамп говорил, что социальное обеспечение действительно необходимо реформировать, но принять поправки к программе было бы слишком рискованным политическим шагом. «Республиканцы должны быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку демократов», — сказал он. «Я защищаю пожилых людей. Они — сердце этой страны…»

Налогообложение

Предложение Трампа по налогообложению аналогично стандартному плану республиканцев нескольких последних выборов, оно одобрено ведущими экономистами, в том числе Лаффером — бывшим советником президента Рональда Рейгана.

Несмотря на популистскую риторику о налогообложении для богатых, Трамп предлагает сократить налоги. Его план — сократить нынешнюю высокую предельную ставку на доходы физических лиц (почти 40%) до 25% и снизить ставку на корпоративный доход с 35% до 15%.

Трамп также будет снижать налоги для бедных. Одной примечательной особенностью его плана является освобождение от уплаты каких-либо налогов на прибыль налогоплательщиков с доходом менее $25.000. Фишка Трампа состоит в том, что такие люди получат дополнительную форму на одну страницу из Службы внутренних доходов с полем, где они смогут написать слова «Я выиграл».

В целом, конечно, от реализации налоговых планов Трампа в основном выиграют богатые. Независимый Налоговый Центр прогнозирует, что эти изменения приведут к увеличению доходов одного из пяти беднейших американцев в среднем на 1%, в то же время предполагается увеличение доходов каждого пятого из самых богатых граждан на 9,7%.

Здравоохранение

Трамп пообещал реформировать закон о здравоохранении, принятый Обамой. Его предложение предусматривает облегчение для страховщиков, побуждая людей экономить расходы на здравоохранение, преобразуя их в безналоговые счета, — ежегодный грант, который будет находиться в ведении правительств штатов.

Трамп также неоднократно говорил о том, что правительство должно иметь больше возможностей влиять на цены на лекарственные средства, назначаемых в рамках программы «Медикеа», и о том, что таким образом правительство могло бы сэкономить до $300 млрд в год. На данный момент правительство тратит около $78 млрд в год только на рецепты.

Внешняя политика

Трамп поставил под сомнение целесообразность альянсов США со странами по всему миру, говоря, что они слишком дорогостоящи и что выгоды для США от них весьма сомнительны. Он сказал, что Саудовская Аравия должна получать меньше помощи от Соединенных Штатов и что военное присутствие США на границе между Северной и Южной Кореей возлагает несправедливое бремя на налогоплательщиков в США.

Трамп также утверждает, что Соединенным Штатам, возможно, придется сократить свои финансовые обязательства перед Организацией Североатлантического договора. «НАТО обходится нам в целое состояние. Да, мы защищаем Европу, но мы тратим на это много денег», — повторяет он.

Некоторые эксперты, которые ранее выступали за кандидатов от Республиканской партии из-за единства в вопросах внешней политики, заявили, что теперь они будут голосовать за Хиллари Клинтон.

Глобальное потепление

Трамп неоднократно называл глобальное потепление «мистификацией». Теория, как он утверждает, была распространена китайцами, чтобы препятствовать развитию промышленности США. Как и многие другие ведущие республиканцы, Трамп отвергает теорию климатологов, которые заявляют, что изменение климата является реальным и что это — результат человеческой деятельности.

Права геев

Трамп говорит, что поддерживает «традиционный брак». «Что вы скажете о лесбиянке или гее, который состоит в браке и который говорит: «Что традиционного в том, что Дональд Трамп был трижды женат?» Нынешняя жена Трампа Мелания — третья. «Я действительно никак не комментирую это, — ответил Трамп. — Я за традиционный брак».

Кандидат от республиканцев имеет умеренные взгляды по поводу прав транссексуалов. Но он возражает против нового закона Северной Каролины, требующего использовать общественные туалеты строго в соответствии с полом и предъявлять свидетельства о рождении, полагая, что это заходит слишком далеко. «Оставьте все, как есть», — сказал он в апреле в интервью. «Люди используют ту «ванную», которую считают целесообразной. Это не самая большая проблема».

Аборты

Кандидаты Республиканской партии выступают против абортов, Трамп не является исключением.

Оружие

Трамп, как правило, выступает против контроля над огнестрельным оружием. После террористической бойни в Париже в ноябре он сказал, что «было бы убито меньше людей, если бы французские законы были менее строгими и гражданские лица смогли бы открыть ответный огонь».

Иммиграция

Взгляды Трампа по этой теме хорошо известны. «Люди прибывают в эту страну миллионами, а не тысячами! Миллионами, и разрушают ткань страны», — сказал Трамп в интервью на радио в Айове ранее в этом году. «Везут наркотики. Везут криминал. Они насильники», — говорил он о мексиканских иммигрантах. Он также заявил, что на посту президента собирается возвести стену вдоль мексиканской границы, которую описал как «очень эффективное средство» в сдерживании иммигрантов от въезда в страну.

«Стена лучше, чем забор, — сказал он. — Это более безопасно. И выше». Вопреки утверждению Трампа о том, что миллионы людей въезжают в страну, социологические данные свидетельствуют о том, что все больше людей покидают США, а количество нелегальных мигрантов снижается по сравнению с 2007 годом. Кроме того, у иммигрантов меньше шансов совершить преступления, как показывают исследования.

«Одним из самых раскольнических предложений Трампа было временно запретить мусульманам въезд на территорию Соединенных Штатов. Опрос, проведенный The Post и ABC News в декабре 2015 года, показал, что эту идею поддерживают только 59% республиканцев и только 36% широкой общественности», — пишет The Washington Post.