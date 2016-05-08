Который день пресса обсуждает слухи о переговорах между Алексеем Навальным и представителями «Яблока». Антагонизм между «фруктами» и их бывшим однопартийцем не так уж непреодолим. Альянсу «яблочников» с известным блогером мешают не идеологические противоречия или старые обиды. Ни при чем даже опасения, что Навальный «откусит от «Яблока» часть сторонников. Этих политических игроков разделяет кое-что более конкретное.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Яблоко

Пока обоснованность таких слухов прямо признал лишь сам Навальный: «Мы постоянно на контакте с «Яблоком» и постоянно ведем с ними переговоры. У них (переговоров) была и остается как минимум одна важнейшая причина: согласование избирательных округов». В пресс-службе «яблочников» высказались куда осторожнее: с лидером незарегистрированной «Партии прогресса» мог встречаться кто-то из функционеров партии (Лев Шлосберг, Сергей Митрохин или Сергей Иваненко).

Многие давно утвердились во мнении, что «Яблоко» и блок — понятия практически не совместимые. Еще в середине 90-х такая стратегия Явлинского и его соратников пародировалась в программе «Куклы»: «Не пускай к себе их близко, отбивайся что есть мочи, отгоняй метлой поганой, не блокируйся ни с кем! Пусть народ российский видит — ты стоишь от всех отдельно! Толку, правда, никакого, но зато хорош собой!».

Практически единственным примером сотрудничества «яблочников» с известными политиками со стороны на федеральных выборах стала парламентская кампания 1999 года. Тогда в первую тройку партии вошел экс-премьер Сергей Степашин.

На региональном уровне, впрочем, таких примеров больше. Скажем, на выборах в Мосгордуму в 2005 году «Яблоко» включило в свой список представителей СПС, в итоге заняв третье место с 11,1% голосов. В борьбе за места в Костромской облдуме в сентябре 2015 года список партии возглавил предприниматель Владимир Михайлов, в середине 2000-х руководивший фракцией «единороссов» в областном парламенте. Там результат партии оказался чуть ниже, чем в ходе думской кампании 2011 года по тому же региону (2,49% против 3%).

На самом деле, с Навальным у «Яблока» куда больше общего, чем в свое время со Степашиным, СПС или Михайловым. Для соратников Григория Явлинского всегда были важны социальные вопросы? Так и Навальный обращается к той же риторике — он уже говорил, что «государство наше неправильное… не может правильно распределить богатство» и даже призывал «дать свободу профсоюзам». У «яблочников» исторические противоречия с Чубайсом? Так и известный блогер с ним полемизировал. Правда, «яблочные» лидеры, в отличие от Алексея Анатольевича, никогда не поддерживали «Русских маршей». Но эта тема все равно сейчас отступила на второй план.

Взаимных обвинений Навального и «яблочников» хватило бы на целую книгу. Ну, так и с представителями СПС у этой партии были серьезные противоречия, а на упомянутых давних выборах в столичный парламент они все равно сотрудничали.

Но все это вопросы глобальные. Конкретика же оказывается куда злее. Предположим, «Яблоко» выдвинет соратников блогера в одномандатных округах. Если бы это произошло, то именно в Москве, где за спиной Навального — команда и хороший результат на выборах мэра. Правда, на выборах в Мосгордуму 2014 года «яблочники» так и не выдвинули кандидатов «Партии прогресса» от своей организации. И дело, видимо, не только в нежелании соратников Явлинского и Митрохина лишний раз портить отношения с властями. Зачем «яблочникам» раскручивать кандидатов-чужаков, которые временно с ними, а потом снова окажутся в другом «окопе»?

Но по схожей причине выдвижение своих соратников в парламент по округам объективно невыгодно и Навальному. Посмотрите, какими сложными оказались отношения последнего с московскими муниципальными депутатами, выигравшими выборы на той же протестной волне, что превратила самого Алексея Анатольевича из героя виртуальных битв в фактор реальной политики (вспомним случаи Елены Ткач, Натальи Чернышовой, Максима Каца). Пока шансы представителей «Партии прогресса» пройти в Госдуму от столицы выглядят довольно призрачными. Но, в любом случае, эти кандидаты будут действовать на электоральном поле Навального, пока он сам в выборах участвовать не может. Будет ли Алексей Анатольевич так рисковать?

Сейчас популярно мнение, что сотрудничество Навального с «Яблоком» плохо закончится именно для лидеров последнего. Считается, что этот попутчик может либо подчинить себе часть электората партии, либо даже завоевать ее целиком. Однако такие гипотезы выглядят фантастично. Публичный политик, который не может участвовать в выборах, очень уязвим. Навальный же лишен такого права до 2020 года. Это не он будет перетягивать к себе чьих-то сторонников, а его электорат будут делить.

У «Яблока» проблемы с привлечением новых сторонников, зато очень устойчивое электоральное ядро, которое трудно расколоть извне. Это одна из причин, почему эта партия с успехом пережила многие право-либеральные проекты. Хотя в начале 2000-х многие считали, что будет ровно наоборот — СПС пророчили успехи и долгую жизнь, а «яблочникам» быстрое забвение.

Подключись Навальный к федеральной кампании «Яблока», именно последнее получило бы от этого главные преимущества, обретя шанс получить голоса хоть части сторонников этого политика. Лидер же «Партии прогресса» взамен не приобретет ничего конкретного. В этом смысле, Алексею Анатольевичу куда выгоднее повторить ситуацию 2011 года, когда протестный либеральный электорат оказался расколот между разными партиями. Тогда такой избиратель ушел не только к «яблочникам», но и к силам парламентской оппозиции.

Получается, не известный блогер опасен для «Яблока», а скорее наоборот. Но это все равно не сближает гипотетических союзников. Альянсу, построенному на такой зыбкой почве, было бы трудно продержаться до выборов.