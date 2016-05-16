«Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын», — считается, что эта фраза была сказана Франклином Рузвельтом, когда его спросили, почему США поддерживают никарагуанского диктатора Анастасио Сомосу. Можно сколько угодно дивиться цинизму американской элиты, но, на мой взгляд, в данном случае мы видим четко выраженную позицию. История с импичментом «друга России» и «локомотива БРИКС» в Латинской Америке — президента Бразилии Дилмы Руссефф показала, что у российских официальных структур позиции в отношении своих союзников нет вообще. Либо она полностью расходится с официальными же заявлениями наших чиновников.

Имя Бразилии скоро придётся изъять из аббревиатуры БРИКС. Впрочем, аббревиатура сама по себе никому уже не мешает

Читайте также об этом: СМИ США о Дилме Руссефф: Предательство по-бразильски

Отметим, что победа Дилмы Руссефф на президентских выборах в 2014 году произошла с минимальным отрывом. «Активная поддержка конкурента Дилмы Руссефф Невиса со стороны Вашингтона неоднократно была предметом обсуждения в бразильских СМИ. Что касается друга России и последовательной сторонницы развития БРИКС Д. Руссефф, то официальная Москва, похоже, оставила ее одну в противоборстве со сторонниками смены внешнеполитического вектора страны в сторону «сердечного согласия» с режимом Барака Обамы», — сообщало тогда ИА REGNUM. Сейчас Дилме Руссефф остается один шаг до импичмента. Вашингтон не скрывает заинтересованности в смене левого бразильского президента. Что же делает наша сторона?

12 апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, в чей функционал входят и страны Латинской Америки, заявил журналистам: «Конечно, ситуация во внутриполитическом плане в Бразилии достаточно сложная, мы при этом рассчитываем, что любые решения будут приниматься в рамках конституционного поля, в соответствии с имеющимися процедурами».

Позицию МИД России, как стороннего наблюдателя, подтвердила в апреле с.г. и официальный представитель этого ведомства Мария Захарова. «Внимательно наблюдаем за обострением ситуации в Бразилии, вызванным принятым нижней палатой Национального Конгресса решением о начале процедуры импичмента президента этой страны. С Бразилией Россию связывают отношения стратегического партнерства, многолетний успешный опыт взаимодействия в различных многосторонних форматах — ООН, «Группе двадцати», БРИКС. Выражаем надежду, что проблемы, которые могут возникать в этот непростой для нашего партнера внутриполитический период, будут решаться в рамках конституционного правового поля, без вмешательства извне», — приводит заявление Марии Захаровой официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Также об этом: Развалины БРИКС: ЮАР — спасение утопающих в коррупции

Честно говоря, мне как человеку, проработавшему в системе МИД России не один год, в том числе в Дипломатической Академии МИД РФ, где готовят кадры для этого ведомства, не очень понятно вообще, что означает «наблюдать»? Любое наблюдение имеет какую-то цель и должно вести к действиям. Наблюдать можно за полетом голубей из окна, но наблюдать драку и не вмешаться, тем более, если избивают твоего друга или союзника, может только подлец. Если бы не активная позиция советских дипломатов, к примеру, в период Кубинской революции, то никогда бы не было дружественной нам социалистической Кубы. И революция бы закончилась разгромом. Потому что США «наблюдать» просто так, без вмешательства, не стали бы.

Кстати, о каком «наблюдении» развития ситуации в Бразилии со стороны России может идти речь, если за последние годы не проводилось сколько-нибудь серьезных экспертных мониторингов в этой стране? У российских специалистов, включая профильные исследовательские центры, зачастую нет средств, чтобы просто добраться до региона. А не то что проводить там серьезные опросы. И даже сейчас, «наблюдая» развитие процедуры импичмента, мы вынуждены довольствоваться данными иностранных специалистов. Не секрет, что официальные российские СМИ, работающие в этих странах, нанимают местных журналистов, чья политическая позиция и отношение к России также не всегда работают на наши интересы. Отчеты российских посольств далеко не всегда фиксируют реальную ситуацию. По разным причинам. Но примеров, когда российские дипломаты годами не посещают регионы страны, а черпают информацию о ситуации из местных СМИ, тоже хватает. И в МИД РФ об этом прекрасно осведомлены.

Смотрите также об этом: Зачем Goldman Sachs изобрела БРИКС? Что осталось от неё теперь?

Но ладно бы в случае с Дилмой Руссефф речь шла просто о невмешательстве. Президент Бразилии назвала главным инициатором интриги с её импичментом вице-президента страны Мишела Темера. Напомним, что 24 августа 2015 года Мишел Темер подал заявление об отставке с должности политического координатора взаимодействия с Конгрессом страны и перешел, фактически, в оппозицию. Однако уже 15 сентября Мишел Темер прибыл с визитом в Москву для участия в деловом форуме «Россия — Бразилия». 16 сентября врага Дилмы Руссефф официально принял глава российского правительства Дмитрий Медведев и провёл с ним переговоры о перспективах российско-бразильского сотрудничества. «Темер приезжал в Москву на смотрины», — пишут бразильские СМИ. Сам визит вице-президента-оппозиционера в Москву был воспринят в Бразилии как негласная поддержка альтернативного кандидата в президенты страны. В лучшем случае — как невмешательство Кремля. Обозреватели из Financial Times также отмечали: «Визит Мишела Темера в Россию не случаен». Отдавали ли себе в этом отчёт Дмитрий Медведев, МИД РФ и Кремль? Особенно — заключая с Темером всемирно-историческое соглашение о поставках кишечных оболочек??? Вот это воистину стратегический уровень! И если они отдают себе отчёт во всём этом, то какова цена их риторике о «друге Руссефф»?

Так что же в итоге? Дилма Руссефф, скорее всего, не только лишится президентского кресла, но и будет отправлена ее политическими противниками под суд. Процедура импичмента против Николаса Мадуро — президента Венесуэлы запущена. Надежда Боливарианского альянса, президент Эквадора Рафаэль Корреа «переобулся», слетал с визитом в США и предложил американцам «хорошего и очень симпатичного президента». Боливийский президент Эво Моралес досиживает свой последний срок. И еще не известно, чем закончатся президентские выборы в Никарагуа, где руководство погрязло в коррупции, а население массово бежит из страны, строительство же разрекламированного в России Никарагуанского канала не сдвинулось с мертвой точки.

Заявления руководства Латиноамериканского департамента МИД РФ о том, что России без разницы, кто там будет у власти, что мы с разными политиками работаем, вызывают элементарный вопрос — а мы-то этим оппозиционным политикам нужны? Не они — нам, чтобы прикрыть протокольные экспромты, а мы — им? То есть каковы их обязательства перед нами? Визит нового главы МИД Аргентины, где партия Кристины Киршнер проиграла президентские выборы, в российских официальных СМИ подали как знак дружбы и подтверждения стратегического партнерства. А в аргентинских СМИ писали, что Сусанна Малькора прилетала в Москву для пересмотра подписанных ранее договоров. Что правда, а что вымысел — покажут реальные дела. А пока в реализации договоров не уверен даже обычно лучащийся оптимизмом посол России в Аргентине Виктор Коронелли. Он полагает, что соглашение о строительстве нового блока АЭС «Атуча» между Россией и Аргентиной пока находится под вопросом. «Мое личное мнение: если работа продолжится в том же ритме, надеюсь, к концу года стороны согласуют между собой черновик этого документа. Но я не могу предсказать это с 100%-ной уверенностью», — заявил Виктор Коронелли ТАСС.

Хотелось бы, чтобы российский МИД, наконец, перешел от наблюдений и голимой пропаганды, иногда на грани народного шоу, хоть к каким-то реальным действиям, отражающим реальную повестку дня и реальные интересы России там, где работают батальоны и полки его сотрудников. И в первую очередь — перестал глубокомысленно и безответственно надувать губы и щёки, а внятно для всех, а не только для своих апологетов, сформулировал и занял позицию, достойную той страны, которой МИД РФ обязан служить и, мы надеемся, служит.

Читайте также по теме: Немой «мозговой штурм» о Карабахе: почему МИД России упорно молчит