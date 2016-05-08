



tvc.ru Концерт оркестра Мариинского театра в Пальмире

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в Пальмире привел в восторг западную общественность, критики увидели в этом событии послание потомкам — искусство побеждает всегда. На том месте, где недавно головорезы ИГИЛ сеяли смерть и разруху, стоит Гергиев и дирижирует оркестром. Но все, что касается России, рассматривается западными СМИ под увеличительным стеклом. Поэтому после эпитетов и комплиментов в пользу концерта, итальянские журналисты растекались мыслью по древу и писали про «лучшего друга Путина — коррупционера» Ролдугина, про Гергиева, который не смеет перечить главе Кремля, про российские национальные интересы в Сирии и про то, что пока на другом конце страны продолжают убивать, не всем есть дело, кроме самой России, до какого-то там концерта.

Rainews в новостях показал фрагмент видео концерта, ведущая объявила, что в концерте, которым отпраздновали освобождение Пальмиры от ИГИЛ, «было слишком много России». В тексте новости уточнили, что освобождение Пальмиры произошло благодаря вмешательству Москвы. На том же месте, где в июле бандиты ИГ выполнили одну из своих самых зверских расправ (видео разошлось по всему миру) оркестр под управлением Гергиева исполнил произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Прокофьева и Родиона Щедрина перед аудиторией российских солдат, министров и журналистов. Rainews напомнил зрителям, что Гергиев никогда не скрывал свою поддержку Владимиру Путину, в 2008 году он также дал концерт в столице Южной Осетии Цхинвали «после войны между Россией и Грузией».

Оппозиционное издание Avvenire сообщило, что в день концерта, несмотря на перемирие, в Сирии продолжали умирать люди. Местные источники сообщали о бомбардировке лагеря беженцев в провинции Идлиб, на севере страны. Жертвами стали, по крайней мере, двадцать человек, в том числе много детей. Концерт в Пальмире противопоставляется военным действиям. «Но в другой части Сирии, вырванной из лап ИГИЛ с помощью русской армии, вместо этого отпраздновали триумфальный день», — иронизирует Avvenire. В честь взятия «Жемчужины пустыни», города Пальмиры, дирижер Мариинского театра Санкт-Петербурга привез свой оркестр, играя среди руин древнего города, полуразрушенного грабежами и иконоборческой ярости ИГИЛ. Концерт в историческом месте с участием «противоречивой фигуры» — друга Путина, прибывшего из Москвы. Виолончелист Сергей Ролдугин, его имя гремело в расследовании «Панамских бумаг». Именно Ролдугин организовал сеть оффшорных компаний, связанных с российским президентом. «Это две стороны одной страны, разделенной гражданской войной и пропагандой», — приходит к заключению издание.

4 мая премьер-министр Италии Маттео Ренци выступил с речью перед депутатами нижней палаты, премьер защищал так часто критикуемые действия своего правительства и вновь заявил о поддержке Италии в сохранении Шенгенского договора. Текст речи Ренци приводит газета Milanofinanza. Отвечая на вопросы о международной политике, Ренци говорил о вовлечении России в наибольшее число актуальных международных вопросов, например, в отношения с Ираном. Как отметил глава правительства «в то время, когда экстремизм все больше и больше поднимает голову, очень важно привлечь Россию к международному столу переговоров». Ренци прокомментировал также снятие санкций с России: «Санкции рождаются из желания выполнить Минские соглашения, реализовать каждый пункт. Они связаны с шагами, которые должна сделать Украина в своей восточной части, а также есть необходимость, чтобы Россия взяла обязательства уважать эти шаги. Мы с нетерпением ждем, когда Минские соглашения, в конечном счете будут реализованы. Когда это произойдет, то санкции останутся в прошлом». «Настоящая трагедия экономики в настоящий момент связана не с санкциями, а с нефтяным кризисом», — подвел итог премьер-министр.

Журналист геополитического издания formiche.net Лука Волонте также касается темы санкций против России. В частности, обозреватель подчеркивает, что в европейских дворцах не поняли, насколько изменился климат в мире, между Россией и США холодная война закончилась, и началась весна. По мнению Волонте, эволюция отношений между Россией и Украиной является важным фактором в этой оттепели, недавнее решение об обмене осужденных между Киевом и Москвой является лучом солнца. Соглашение о Донбассе свело к минимуму случаи насилия, внутренний политический кризис на Украине делает все остальное. Частое взаимодействие между США и Россией по содействию мира в Сирии и Ираке и борьбе с ИГИЛ (о чем свидетельствуют частые встречи и переговоров на высоком уровне между Керри, Лавровым, Путиным и Обамой) является еще одним подтверждением изменения политического климата в отношениях между Россией и США. Однако, как пишет Волонте, в противоположность этому, Европа концентрируется только на укреплении своих связей с Турцией, что само по себе хорошо, но нельзя забывать о стратегических отношениях с Россией.

«Сегодня санкции должны быть отменены. Уже нет реальных политических причин (честно говоря, их никогда и не было) для продолжения этого тупикового пути», — подчеркивает автор. Италия потеряла 3,6 млрд евро из-за санкций, решение о которых принял ЕС против России, эта ошеломляющая цифра с точки зрения экономики и с точки зрения развития рынков и итальянских компаний. Италия имеет традиционную дружбу не только с США, но и с Россией. Настало время, по политическим и экономическим причинам, стать главными действующими лицами и предложить отменить санкции против России. Автор напоминает, что сама Европа является культурным обобщением и имеет христианские корни, которые идут от Атлантики до Урала и, возможно, европейцы забыли об этом в последнее время. Лука Волонте предупреждает, что в эти дни, когда определяются все более открытые отношения к Турции, Европе и Италии, в первую очередь, не следует вести себя так, будто Германия может решить все в одиночку. Чтобы Италия могла продолжить играть решающую роль в измененном контексте она должна выступить главным инициатором отмены санкции, иначе упустит свой шанс.

Аналитический сайт о Балканах и Кавказе balcaniecaucaso.org не оставил без внимания приостановку деятельности «Меджлиса» российскими властями. Так, в статье «Крым: Россия против татар» до внимания читателей доводится информация, что Наталья Поклонская, генеральный прокурор Крыма, назначенная на эту должность после российской аннексии, решила приостановить деятельность Меджлиса, парламента местных татар. Это только последнее (по порядку) решение по ограничении политической свободы татар, тюркского и мусульманского меньшинства в регионе, которые с начала кризиса на Украине выразили свое несогласие с аннексией полуострова Россией в марте 2014 г. Итальянское издание утверждает, что самозваный, никогда никем не избранный и не зарегистрированный, представляющий интересы (по его собственной оценке) только 6% крымских татар, «Меджлис» является «представительным органом крымских татар», включает в себя 33 членов, а с 1991 года находился в качестве «связующего звена» между татарской общиной и украинских национальных и местных органов власти. По мнению редакции, главною же целью существования «Меджлиса», однако, является сохранение памяти о депортации по приказу Сталина в 1944 г.

В статье сообщается, что в апреле 2015 года российские власти Крыма отказались продлевать лицензию крымскотатарскому телеканалу АТР, который существовал в 2006 году. ATР был в первой линии в оппозиции, политика канала была против аннексии Крыма, и закрытие канала со стороны России является актом возмездия и цензуры. Позже лицензию отозвали и у независимого радио на татарском языке Meydan FM,. Вместо этих станций Россия открыла телевидение и радио на татарском языке при условии государственного контроля, теперь каналу и радио на татарском языке запрещено вмешиваться в политику. По мнению русских, «Меджлис» был «экстремистской организацией», деятельностью который было если не разжигание, так укрытие тех, кто блокирует границу с Россией, оказывая своего рода «сопротивление оккупантам». В тексте статьи приводится список «татарских диверсий» против России. Первым таким действием стала блокировка импорта продуктов питания с Украины, случилось все 20 сентября 2015, в Крыму опустели полки супермаркетов (?? — так показалось итальянским экспертам по полкам крымских супермаркетов — ИА REGNUM), российские власти наладили импорт товаров морским путем. 20 ноября татары взорвали четыре линии электропередач, которые обеспечивают более 70% электроэнергии в Крыму. Полуостров погрузился в темноту, демонстрируя слабость местных властей и беспомощность Кремля в обеспечении достаточного уровня благосостояния для местного населения. Целью этих атак является показ того, насколько пуста пропаганда Кремля: по их мнению, власть Кремля не может обеспечить нормальные услуги местному населению.

В конце статьи вопрос ставится открыто: будет ли достаточно действий Москвы против татар, чтобы остановить сопротивление? Или отсутствие уважения к татарскому меньшинству приведет к обратным результатам, с риском превращения его в международный вопрос? Как подчеркивает автор статьи, Анкара, антагонист Кремля на сирийском фронте, с нетерпением ожидает поединка этих «братьев», в то время как два фронта, сирийский и украинский, похоже, «имеют связанные судьбы».

EastJournal также вернулся к теме угнетения, на этот раз виноватым оказался русский язык. Речь идет о запрете со стороны Министерства образования Абхазии — «сепаратистского региона Грузии» (так в тексте — прим. ИА REGNUM) — отменить преподавание грузинского языка во всех начальных и средних школах, заменив их на русский язык. Однако министерство планирует также разработку программ образования на абхазском языке.

И хотя почти во всех школах Абхазии в течение некоторого времени грузинский язык заменил русский и абхазский, в Гальском районе, где грузины (мегрелы) представляют 97% населения, обучение проходило на грузинском языке. Расположенный в предгорьях на юго-востоке страны, небольшой район Гали находится в нескольких километрах от города Зугдиди, в Грузии, и в настоящее время является единственной территорией, где проживают больше всего грузин всей Абхазии.

Как сообщает EastJournal, после принятия решения об отмене грузинского в качестве языка обучения, всем детям из 11 грузинских школ в Гальском районе пришлось посещать занятия на русском языке, дети прилагают двойные усилия, чтобы изучить новый язык и новый алфавит. Родители некоторых из детей пересекают реку Ингури и ведут своих детей учиться в Грузию. Несмотря на то, что грузинский язык был запрещен в качестве языка обучения, он будет продолжать преподаваться в школах Гальского района как предмет.