



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Вновь сбывается прогноз ИА REGNUM. Не далее как 16 апреля мы опубликовали статью «Эрдоган против Давутоглу. Кто кого «съест»?, в которой со ссылкой на осведомленного турецкого автора микроблога в Twitter, пишущего под псевдонимом Фуат Авни, предсказывали грядущую отставку премьер-министра Ахмета Давутоглу. В середине апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем новом дворце проводил закрытое совещание со своим ближайшим окружением, на котором было принято решение устранить премьер-министра, который препятствует «переходу Турции к президентской форме правления». Такое же секретное совещание — но уже со своими сторонниками — в те дни провел Давутоглу, где рассматривалась тактика возможных действий правительства на случай развития форс-мажорных событий.

Дело в том, что Эрдоган является первым президентом в истории республики, который был избран всенародным голосованием. Поэтому его устранение с этого поста возможно только в результате государственного переворота, что в нынешних условиях в Турции выглядит проблемным. В ином положении находится глава правительства. После победы на президентских выборах Эрдоган назначил премьер-министром Давутоглу, затем его избрали лидером Партии справедливости и развития (ПСР). А после состоявшихся осенью прошлого года парламентских выборов, на которых ПСР получила большинство, но не абсолютное, Давутоглу стал главой правительства как лидер победившей партии. По Конституции страны, главе правительства принадлежат главные властные полномочия. Его можно устранить, инициировав аппаратный переворот через переизбрание на очередном или чрезвычайном съезде ПСР лидера партии. Так оно и происходит.

По данным турецкой газеты Hürriyet, после того как были преданы гласности противоречия между Эрдоганом и Давутоглу относительно состава правительства и руководящего аппарата ПСР, а также лишения права Давутоглу лично назначать глав региональных отделений правящей партии, он принял решение провести 22 мая экстренный съезд ПСР, а также объявил, что не будет снова баллотироваться в ее председатели. Это важный момент, так как если бы Давутоглу выставил свои разногласия на повестку дня предстоящего съезда и свою кандидатуру на пост главы партии, то в ней неминуемо произошел раскол и политический кризис в стране из латентной формы перешел бы в открытую фазу.

Почему же Эрдоган усматривал в Давутоглу угрозу для своей власти? Дело в том, что на президентских выборах кандидат от правящей партии Эрдоган получил всего 51,8% голосов избирателей. Общий от оппозиционных партий кандидат Экмеледдин Ихсаноглу набрал 38,5% голосов. Это при том, что Эрдоган, в отличие от своего оппонента, вовсю использовал в предвыборной борьбе административный ресурс. В итоге половина избирателей оказалась в оппозиции курсу, проводимому ПСР. Правда, достигнутый Эрдоганом результат позволил ему занять пост президента страны, но он недостаточен для осуществления заявленного сценария — для расширения президентских полномочий. Решение этой задачи было возложено на Давутоглу, который тогда позиционировал себя в качестве безоговорочно преданного Эрдогану соратника.

Дальнейший ход событий показывал, что Эрдоган теряет шансы провести новую Конституцию, а влияние Давутоглу как главы правительства стало усиливаться. В этой связи многие турецкие эксперты заявляли, что раскол в правящей партии — вопрос ближайшего времени, так как «ресурс политической гармонии между премьер-министром и президентом имеет ограниченный характер». Более того, накануне Давутоглу заявлял, что «изменение формы правления в стране не является главным приоритетом политической повестки»; давал понять, что правящая ПСР якобы готова заключить компромиссное соглашение с оппозицией по новой Конституции, при подготовке которой был достигнут консенсус по 60 статьям, кроме тех, которые предусматривают трансформацию политической системы из парламентско-республиканской в президентскую. При этом Давутоглу без консультаций с Эрдоганом вступил в контакт с лидером оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемалем Кылычдароглу, который заявил, что «Турции нужна Конституция, позволяющая избавиться от чрезмерного влияния определённых лиц», имея в виду, конечно, Эрдогана.

Давутоглу не поддержал Эрдогана, когда по его приказу прошли аресты учёных, подписавших обращение к турецким властям с критикой комендантского часа, действующего в населённых преимущественно курдами юго-восточных районах страны. Важно отметить и то, что рост «смелости» в принятии решений Давутоглу был пропорционален усилению критики со стороны ЕС в адрес лично Эрдогана, с которым связываются угрозы разрушения в стране парламентской системы, свободы слова и соблюдения принципов демократии.

Сейчас в Турции уже ни у кого не вызывает сомнения факт, что объявленная в свое время Анкарой доктрина «ноль проблем с соседями» обернулась формулой — «ноль соседей без проблем», а ее стремление стать лидером региона отошло на второй план. Более того, Турция оказалась перед угрозой территориального и государственного раскола: кризис кемализма сопровождается ростом самосознания других этнических групп, что вывело на политическую сцену фактор кризиса турецкой идентичности. Поэтому перемены, которые предлагал Давутоглу провести в правительстве, по данным источника ИА REGNUM в Анкаре, были направлены на формирование нового внутриполитического и внешнеполитического курса. Ранее Давутоглу не раз заявлял, что «у него никогда не было своей политики» и «теперь наступает новый этап».

Но и он далеко не безгрешен. Для Давутоглу и его соратников стал сенсационным сюрпризом тот факт, что планируемая ими «стратегическая глубина» оборачивается развалом государств, которые были образованы после Первой мировой войны и распада Османской империи, а второй декларируемый внешнеполитический вектор — «решение спорных проблем с соседними странами» — эволюционирует в сторону реанимации подписанного в августе 1920 года Севрского договора, который завершал так называемую Версальскую систему разделом Турции, лишал ее владычества над арабами, курдами, армянами и другими народами. В результате «арабской весны» Турция своим военным присутствием в Ираке и обстрелами территорий Сирии, где проживают курды, нарушает принцип незыблемости границ, продолжая разрушать остатки прежней системы международных отношений на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Однако главное состоит в том, что разрушительный потенциал «арабской весны» не исчерпан. В перечень конфликтных проблем включен (как и предполагалось) курдский фактор, в отношении которого, по словам постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, Турция ведет себя иррационально.

После схода с политической сцены Давутоглу в Турции действительно наступает «новый этап», но связанный уже с усилением личной власти Эрдогана. Кто бы ни был обозначен в качестве нового лидера ПСР и главы кабинета, ясно, что это будет обязательно кто-то из самого его близкого окружения. Эксперты сейчас называют, в частности, зятя Эрдогана, министра энергетики Берата Албаярака, министра транспорта Бинали Йылдырыма, министра юстиции Бекира Боздага. Не ислючено и то, что на политической сцене Турции может появиться и мало кому известный номенклатурный «черт из табакерки». Но самое интересное будет в том, если Эрдоган через некоторое время объявит Давутоглу в качестве главного виновника в осложнении отношений Турции с Россией и привезет его «политическую голову» президенту Владимиру Путину, чтобы помириться. Как сообщает турецкий автор Авни, Эрдоган уже «дал поручение подготовить» «досье», обличающее Давутоглу в сотрудничестве с так называемой «параллельной структурой». В дальнейшем нельзя исключать и досрочные выборы в парламент Турции. Об этом заявил советник президента страны Эрдогана Джемиль Эртем. Одним словом, политический кризис в Турции продолжает развиваться, и трудно предсказать, чем все это закончиться для страны, так как Эрдоган демонстрирует «повсеместное недоверие ко всем и каждому, за исключением членов своей политической семьи».