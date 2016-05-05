



Александр Горбаруков ИА REGNUM Тёте стало труднее

На текущей неделе произошла самая крупная сенсация проходящей в США кампании по выборам президента. Она привела в состояние восторга сторонников Дональда Трампа и повергла в состояние шока и нервного срыва неоконов-клинтонитов по всему миру.

Сначала 3 мая, во вторник, Трамп выиграл с оглушительным преимуществом праймериз у своих конкурентов в Индиане, где он получил все 57 голосов выборщиков и опередил следовавшего за ним Теда Круза почти на 20%. После Индианы Трамп суммировал голоса 1041 делегата съезда Республиканской партии, который пройдет 11−12 июля в Кливленде и на котором будет происходить выдвижение в президенты. В оставшихся штатах ему надо добрать еще 196 делегатов до заветной цифры 1237 депутатов, которая открывает ему путь к выдвижению в президенты. Чтобы решить эту задачу, ему достаточно было победить на праймериз в Калифорнии, где на кону стоят голоса 172 выборщиков. Эта победа Трампа носила оглушительный характер, так как никто из мировых СМИ, контролируемых неоконами-клинтонитами, её не ожидал.

Но еще большую сенсацию преподнесла среда, 4 мая. Первый сюрприз преподнес сенатор Тед Круз. Выступая на митинге своих сторонников в Индианаполисе, он объявил о своем выходе из президентской гонки после поражения в Индиане. По сути, это означало, что Трамп без проблем получит оставшихся выборщиков Республиканской партии. Узнав об отказе Круза продолжать борьбу, Трамп заявил: «Прекрасно это осознавать. Мы снова сделаем Америку великой!» Но затем последовала «вторая часть Марлезонского балета» в виде заявления последнего оставшегося конкурента Трампа от Республиканской партии Джона Кейсика, который также заявил о своем выходе из избирательной гонки, таким образом, задолго до июльского съезда республиканцев поставив точку в споре о том, кто будет представлять Республиканскую партию на выборах президента США.

В результате события вторника-среды произвели эффект разорвавшейся бомбы. И не только в американских СМИ, но и мировых. Такого не ожидал никто. Вернее, ожидали и прогнозировали, только для совсем другого кандидата — для Хиллари Клинтон. Её кампания была рассчитана на то, чтобы быстро, до мая, разобраться с конкурентами по партии, собрать вожделенные 2246 голосов выборщиков и задолго до июльского съезда партии начать как можно раньше агитационную кампанию по всей стране в качестве кандидата в президенты от Демократической партии, пока республиканцы будут топить друг друга.

Но этот сценарий сорвался. Сенатор Берни Сандерс бульдожьей хваткой вцепился в Клинтон и, пропустив вначале несколько ударов со стороны Хиллари, которая побеждала на первых праймериз его исключительно благодаря жребию (!), то есть подтасовке результатов праймериз Демократической партии, потом более активно включился в борьбу, и стал постепенно сокращать преимущество, выигрывая почти во всех новых штатах. На том, что Сандерс стал побеждать, сказалось и влияние президента США Барака Обамы, который вынужден был вмешаться в ход праймериз Демократической партии и жестко предупредить неоконов-клинтонитов о необходимости соблюдать правила игры.

Собственно говоря, после этого Сандерсу и пошла карта. В той же Индиане он вновь обставил Клинтониху, выиграв с преимуществом в 6% голосов. В результате на сегодня у Сандерса 1409 голосов выборщиков, а у Клинтонихи 1699. То есть она опережает его всего на 290 голосов (!), хотя к этому моменту должна была уже разгромить всех своих конкурентов и триумфально шагать по всей стране. То есть Сандерсу вполне по силам в оставшихся штатах, где будет разыгрываться еще целых 1163 голоса, обставить Клинтон и стать кандидатом от Демократической партии. Хотя, конечно, либеральные СМИ в России об этом не говорят ни слова.

Сказать, что Клинтон в шоке от такого развития событий, — не сказать ничего. Она несколько раз уже предлагала Сандерсу сняться, обещая ему различные должности в своей администрации. Но 83-летний Сандерс — тёртый калач и «старый солдат, который не знает слов любви». Поэтому его уж точно не смогут привлечь заигрывания давно увядшей «глубокой глотки». Он чувствует, что масть пошла, а поддержка демократических выборщиков Хиллари слабеет с каждым выигранным им штатом. К тому же над ней висит угроза возбуждения уголовного дела. И не только за смерть посла США в Ливии, не только за отправление секретных документов с домашнего компьютера, но и за махинации с голосами выборщиков на предыдущих выборах.

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Любого другого политика США — не то что простого гражданина Америки — за любой из указанных проступков давно бы упекли в тюрьму, но Клинтон пока стоит выше закона. Поэтому каждый укус Сандерса необходим в том числе и для того, чтобы снимать слой за слоем с Клинтонихи тефлоновую стружку, и, возможно, ему удастся её соскрести полностью или до такой степени, чтобы все увидели, что некоронованная королева американской политики на самом деле «голая».

Естественно, такой двойной оплеухи и полного торжества республиканцев, которые раздутой в СМИ войной всей Республиканской партии против «выскочки» не просто подняли до небес нулевой еще год назад президентский рейтинг Трампа, но и просто классически развели весь неоконовско-клинтоновский клан, который до последнего думал, что республиканцы войной против Трампа закопают сами себя, а они будут «все в белом». В то, что весь ход избирательной кампании от главных кандидатов-республиканцев, которые, выходя из кампании просто как отбрасываемые разгонные ступени ракеты, закидывали Трампа-ракету на все более высокую политическую орбиту, был просто гениальной по своей сути комбинацией пиарщиков Республиканской партии, сегодня мало кто еще может поверить, но скоро это будет общим местом. И весь штаб неоконов Хиллари Клинтон на это тоже купился.

В результате выход в один день (!) двух оставшихся «конкурентов» Трампа из кампании — это просто (пользуясь картежной терминологией), «королевские погоны» на плечи Хиллари Клинтон. Это просто красивый издевательский плевок напоследок. После чего Трамп тут же заговорил о своей готовности дать Кейсику пост вице-президента США, а остальным кандидатам от Республиканской партии также найти место в своей команде. Поистине 4 мая стало «черной средой» для Хиллари Клинтон и всего мирового клана неоконов, в том числе в России, которые, финансово вкладываясь в избирательную кампанию Клинтонихи, а также отказываясь до сих пор работать в Крыму и признать таким образом его территорией России, практически не заметили триумфальной победы Трампа на республиканских праймериз и серьезнейшего позиционного поражения Клинтон по ходу всей кампании.

Но эти ребята — неоконы — так просто не сдаются. Почти вся мировая пресса подняла настоящий волчий вой по поводу победы Трампа. И это не только наша точка зрения. Так, газета «Взгляд» отмечает: «Западные СМИ оказались шокированы праймериз Республиканской партии США в Индиане, по итогам которых Круз выбыл из президентской гонки, а Трамп стал фактическим кандидатом в президенты США от республиканцев. Так, редакция газеты The New York Times в статье под заголовком «Теперь это вечеринка Дональда Трампа» назвала победу Трампа в Индиане «судьбоносным шагом на пути Республиканской партии во тьму». Знакомая риторика. Как будто одни и те же авторы пишут и про путинскую Россию, и про трамповскую Америку. Одни и те же методички и методисты.

При этом эти товарищи стараются не замечать, что популярность Трампа растет не по дням, а по часам и на 24 апреля в общенациональном масштабе достигла уже 50% среди избирателей-республиканцев и независимых, склоняющихся к поддержке республиканцев. Эта цифра была озвучена еще до выхода Теда Круза из кампании. Понятно, что она еще больше вырастет на момент проведения следующего среза общественного мнения.

Британская Financial Times в статье «Дональд против Хиллари: бой начинается» называет происходящее «захватывающей постмодернистской политической драмой». «Американская политика больше никогда не будет прежней. Менее чем 11 месяцев назад Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру. Все чуть не упали от смеха. А теперь Республиканская партия его выдвигает», — пишет автор статьи Эдвард Лус.

Дальше — больше. Оказывается, Америка, как и Россия, — сошла с ума: «На сайте телеканала Fox News опубликована статья политолога Дэвида Росса Мэйерса, заявившего, что республиканцам, поддержавшим Трампа, больше никогда не будут доверять. «Когда Трамп выдвигал свою кандидатуру в 2000 году, его подняли на смех, — вспоминает Мэйерс. — Он был несерьезным человеком, который хотел занять самый серьезный пост в мире, и все это знали. А теперь многие американцы — от обычных граждан до СМИ и политиков в Вашингтоне — похоже, безропотно соглашаются на то, что Дональд Трамп станет кандидатом и президентом». «Похоже, вся страна сошла с ума», — заключает он».

Нельзя не отметить, что однообразие неоконовских методичек, что для России, что для США, начинает напрягать. Но и Трамп как один из крупнейших игроков мировой медиаиндустрии не остается в долгу. Самые популярные в Америке значки и майки сегодня продаются с такими надписями: «Трампа — в президенты, Хиллари — в тюрьму», «Хиллари — сосунок, но не такой, как Моника».

То есть операция «Шок и трепет» от республиканцев в отношении демократов завершилась убедительной победой первых. Хиллари, которая сейчас должна была бы обрести второе дыхание, на самом деле находится у разбитого корыта. Со следующей недели Трамп начнет глубокими танковыми прорывами общеамериканскую избирательную кампанию, к которой подтянутся тяжеловесы Республиканской партии — клан Бушей, председатель Национального комитета партии Рейнс Прибус, спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан и другие, а она вынуждена будет продолжать тяжелые позиционные бои с обретшим второе дыхание Сандерсом, который будет просто убивать ее рейтинг и авторитет у избирателей.

Думается, после того, как Трамп пошел кандидатом в президенты от республиканцев, те прежние моменты, которые сдерживали Сандерса в отношении Клинтонихи, опадут, как прошлогодние листья. Он начнет проводить такую агрессивную информационную кампанию с новыми фактами ее антиамериканской деятельности, включая создание ИГИЛ и финансирование ее структур, что от главной «лисы» (или «ведьмы», как её еще называет прогрессивная общественность Америки) американской политики только шерсть полетит. Поэтому лучшее, что может еще сделать в своей политической карьере Хиллари Клинтон, — это красиво сняться с выборов и, как сказал в своем выступлении перед американскими СМИ в Белом доме на днях Барак Обама, — продолжать читать лекции перед богачами в «Голдман Сакс».