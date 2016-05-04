Проблемы урегулирования карабахского конфликта по-прежнему остаются в центре внимания мировой политики. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри, в ходе которого они затронули конфликт в Карабахе. В свою очередь председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в Хельсинки отметил, что «ПА ОБСЕ полностью поддерживает усилия имеющих международный мандат посредничества сопредседателей Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ), направленные на мирное урегулирование карабахской проблемы путем переговоров, и расширение возможностей миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ».

Уильям Дайс. «Король лир и шут в бурю». Холст, масло. 1851 год

С аналогичными заявлениями выступили и другие международные структуры, представители государств — сопредседателей МГ ОБСЕ, включая Россию и США. Об этом говорили и говорят видные политики. Внешне кажется, что они одинаково адресованы конфликтующим Баку и Еревану. Однако сейчас выявляются иные важные особенности. Ранее с ожесточенной критикой в адрес МГ ОБСЕ выступал Азербайджан, обвиняя ее в «бездеятельности и нежелании урегулировать конфликт», предлагал изменить или пополнить состав сопредседателей представителями Турции и Германии, искал другие переговорные дипломатические площадки. При Организации исламского сотрудничества (ОИС) была сформирована так называемая контактная группа, которая призвана заниматься вопросами урегулирования карабахского конфликта. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, «тем самым наша поддержка братскому Азербайджану обретет институциональный характер». Базовой основой решения карабахской проблемы рассматриваются только известные резолюции Совбеза ООН. То есть то, что находится вне поля зрения МГ ОБСЕ, считающей обновленные Мадридские принципы достаточными для политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Баку еще не понял, в какую историю он «вляпался» благодаря такой «институциональной поддержке» Турции. Так, представитель Пакистана, приветствуя создание контактной группы ОИС по Нагорному Карабаху, включил этот конфликт в единый проблемный ряд всего исламского мира, наряду с конфликтами в Палестине, в Джамму и Кашмире. Перефразируя известную русскую пословицу, для Азербайджана сложилась ситуация, когда «чем дальше в дипломатический лес, тем больше дров». Так, бывший зампредседателя Верховного суда Азербайджанской ССР и экс-первый министр юстиции независимого Азербайджана, вице-премьер Алисааб Оруджев в интервью порталу Haqqin. az заявил следующее: «Если бы в свое время была учтена поддержка, которую оказывают армянам в мире, то урегулирование карабахского конфликта не было бы передано ООН, ОБСЕ, Совету Европы, Минской группе ОБСЕ и др. организациям. Так как этот вопрос является внутренним делом Азербайджана, мы должны были сами решить его. Как пример можно привести всем известные 4 резолюции ООН по карабахскому конфликту, которые требуют немедленного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Но все эти резолюции носят ложный характер». Тем не менее сегодня официальный Баку пытается подменить переговорную повестку МГ ОБСЕ именно этими резолюциями СБ ООН.

Господин Оруджев, видимо, знает о существовании плана Гейдара Алиева решить карабахскую проблему на уровне диалога с Ереваном и Степанакертом. У него был реальный шанс. У его сына Ильхама Алиева таких шансов нет. События 2—5 апреля с.г. он оценивает как победу, хотя толком не объясняет, в чем именно она обозначена. Дело доходит до абсурда. Раньше азербайджанские СМИ единогласно заявляли о «слабости» армянских войск, а армию Карабаха рисовали в образе чуть ли не «бандформирований». Теперь эти СМИ пишут о том, что Баку удалось сокрушить миф о «непобедимости силы и духа армянских вооруженных сил», хотя по достоверной информации, которой располагает ИА REGNUM, в последней войне участвовали исключительно силы Армии обороны Нагорного Карабаха с частичным привлечением боевой техники из Армении.

Очередной абсурд. «Победители» стали упрашивать авторитетные международные организации и отдельные государства, чтобы они «приложили больше усилий для мирного урегулирования конфликта». Более того, когда армянское правительство приняло к рассмотрению законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха, Ереван стали обвинять в стремлении развалить МГ ОБСЕ и в выходе из переговорного процесса, хотя до этого именно Баку атаковал и дискредитировал эту группу. Даже если принять на веру бакинские заявления о том, что Армения якобы «манипулирует ситуацией», то и такие маневры вряд ли были бы возможны для «проигравшей» стороны.

В этой связи важно обозначить сложившуюся международную диспозицию. Так, помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил следующее: «С сожалением можно констатировать, что международные организации, в частности Минская группа ОБСЕ, которая непосредственно занимается урегулированием нагорно-карабахского конфликта, входящие в эту группу государства не выразили никакого отношения по поводу производимых ВС Армении с оккупированных территорий интенсивных обстрелов из тяжелого вооружения населенных пунктов Азербайджана и гибели в результате этого мирных граждан. Молчание международных структур в нынешней ситуации дает основание говорить, что они направили все усилия на обеспечение безопасности сепаратистского режима в Нагорном Карабахе … и на сохранение существующего статус-кво в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте». Но ранее МГ ОБСЕ предлагала ввести систему технического или другого мониторинга на линию соприкосновения сторон. Это предложение был отклонено Азербайджаном.

Так что когда посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы в своем интервью российскому телеканалу «Дождь» говорил о том, что «Минская группа ОБСЕ не предлагает реальные выходы из реально создавшегося положения», он фальсифицировал события. Точно так же, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что МГ ОБСЕ «сама виновата» в том, что произошло в ночь с 1 на 2 апреля на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе». По его словам, «если бы Минская группа ОБСЕ, продемонстрировав справедливую, активную деятельность по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, предприняла шаги, которые могли бы дать конкретные результаты, то решение проблемы не затянулось бы до сегодняшнего дня». Под «справедливостью» имеется в виду позиция Баку, согласно которой МГ ОБСЕ должна заниматься только практической реализацией упомянутых четырех резолюций СБ ООН. Одним словом, одни про Фому, другие про Ерему.

Сейчас у МГ ОБСЕ открывается фактически только один коридор решений: оказать давление на стороны, чтобы через мониторинговую систему в Карабахе организовать наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, без чего невозможно возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта. На том пути, как заявил сопредседатель от России в МГ ОБСЕ Игорь Попов, может быть изменен формат переговоров через подключение к ним Степанакерта. Но и такой ход событий в Баку обозначается как «поражение на дипломатическом фронте».

Непросто обстоят дела и с Турцией — союзницей Азербайджана. Первоначально легче всего можно было объяснять похолоданием в отношениях Москвы и Анкары вслед за сбитым турками российским самолетом на сирийской границе в ноябре 2015 года. Это поставило Азербайджан в крайне неудобное положение выбора между Россией и Турцией, и президент Алиев, качнувшийся в сторону Анкары, оправдал прогноз, высказанный еще в 1918 году известным армянским общественно-политическим деятелем, профессором Санкт-Петербургского университета Николаем Адонцем, который в письме Иосифу Сталину летом 1918 года писал, что «в ситуации геополитического выбора азербайджанские тюрки всегда предпочтут запах ангорских коз вкусу бакинской нефти».

Анкара действительно существенно расширила политическую поддержку Баку. В то же время Германия, как председательствующая страна в ОБСЕ, инициировала любопытный ход. В начале июня Бундестаг намерен рассмотреть резолюцию о Геноциде армян. Этот документ уже трижды откладывался в немецком парламенте, но на этот раз, как полагают многие эксперты, «Германия может дать окончательное заключение, хотя никто не берется сказать, какое». Дело в том, что отношения Турции с ЕС стали выстраиваться в основном через Германию. Турция приняла даже решение об отмене виз для стран Шенгена. В ответ она ожидает отмены виз для въезда граждан Турции в ЕС. Это решение должно быть принято в июне, на заседании Еврокомиссии — в знак «благодарности» ЕС за решение проблем беженцев со стороны Турции. Для отмены виз Турция должна выполнить 75 требований ЕС. Их них выполнено только 38. Но даже в случае выполнения всех требований, Турция может не получить безвизовый доступ в ЕС.

Берлин выставил армянский вопрос, который в конкретной ситуации включает в себя не только перспективы турецко-армянских отношений, но и карабахский вопрос. Так что, как ни крути, но приходится соглашаться с теми экспертами, которые фиксируют после событий 2—5 апреля факт утраты Азербайджаном дипломатического потенциала. Расчет был на то, чтобы сразу же после прекращения огня начать переговоры — при прямом посредничестве Москвы — по возвращению конкретных территорий под контроль Баку. Ничего такого не произошло.

Обозначим еще одну важную примету абсурдного типа. Когда азербайджанские СМИ стали эксплуатировать в своих интересах заявления армянской оппозиции против президента Сержа Саргсяна, обвиняя его в «поражении в Карабахе», они фактически укрепили мнение Москвы не оказывать давление на Саргсяна как на своего единственного стратегического союзника в Закавказье. В такой обстановке поиск решения конфликта по-прежнему остается на плечах МГ ОБСЕ, которой предстоит найти выход из сложной позиционной дипломатической борьбы. Когда такое произойдет и произойдет ли вообще, никто не знает.