Бедность энергетическими природными ресурсами, невысокая плотность населения, запасы урановых руд, развитые технологии — все это буквально предрекало Швеции роль лидера атомной энергетики в ряду равных ей по площади европейских стран. Однако сегодня на шведской территории господствуют «зеленые». Почему так вышло и чего ждать дальше?

IAEA Imagebank Баррели с урановой рудой

Атомный гегемон среди европейских стран

Природные условия Швеции толкали её на атомную энергетическую ориентацию: здесь мало полезных ископаемых, а территория страны — около 450 тыс квадратных километров (пятая по величине в Европе). Однако, как это часто бывает, природа, недодавая чего-то в одном месте, оказывается щедра — в другом. Вот и природа Швеции, обделив ее в месторождениях нефти и газа, предоставила ей собственные запасы урановых руд. Так, с 1964 до 1980 годы на шведской территории, где всего населения проживает на три миллиона меньше, чем в Москве, было сооружено 13 энергетических реакторов на пяти атомных станциях. Сегодня атомная энергетика Швеции вырабатывает около 40% всей потребляемой электроэнергии страны.

Начало атомной промышленности Швеции было положено после Второй мировой войны, когда правительство решило использовать атом, но не в мирных, а в военных целях. В 1947 году была создана специальная компания AB Atomenergi, более половины акций который принадлежали государству, остальные — различным энергетическим и промышленным компаниям. В начале 1960-х была налажена добыча урановых руд на юге страны в Кварнторпе. Были построены сразу шесть реакторов, причем по собственным оригинальным разработкам.

miraes.ru Макет АЭС Огеста, Швеция

Что касается промышленных целей, то необходимость в электроэнергии в то же время подтолкнула страну к строительству реакторов, вырабатывающих электроэнергию для населения. И в период с 1956 по 1957 год специалисты завершили проектирование и начали строительство первого в стране опытно-промышленного реактора R3 тепловой мощностью 65 МВт, который впоследствии неофициально получил название «Адам». АЭС Огеста, на которой был размещен первый шведский реактор, располагается всего в 14 километрах от Стокгольма. В 1964 году единственный энергоблок станции был введен в эксплуатацию. Станция располагается в скале, реактор типа R3 — под землей, а в качестве топлива стали применять необогащенный уран.

okg.se АЭС Оскарсхамн, Швеция

Уже через год началось строительство АЭС Оскарсхамн, располагавшейся на юге страны, на берегу Балтийского моря. Здесь соорудили уже три энергоблока, а в 1972 году ввели в эксплуатацию. Сегодня эта атомная станция покрывает 10% энергопотребления страны. В 1975 году начала работу на побережье пролива Эресунн и рядом датской границей АЭС Барсебек (оба энергоблока мощностью 615 МВт). Расположение станции на границе с Данией (страны, которая выступает против атомной энергетики) привело к тому, что станция неоднократно подвергалась нападкам «зелёных», как датских, так и местных — шведских.

Tubaist Крупнейшая атомная электростанция Швеции Рингхальс

Пятую часть всего потребления электроэнергии Швеции покрывает введенная в эксплуатацию в 1976 году крупнейшая атомная электростанция страны АЭС Рингхальс (в 60 км к югу от Гётеборга). На станции — четыре реактора, три из которых водо-водяного типа PWR, последний — кипящий ядерный типа BWR: такое сочетание встречается в атомной энергетике довольно редко. Благодаря чему мощность станции — 9325 МВт, что и удовлетворяет значительную часть потребителей на территории страны. Строительство последней атомной электростанции Швеции начали в 1973 году, ввели в эксплуатацию в 1980-м — АЭС Форсмарк. Станция располагается в 100 км к северу от Стокгольма, на побережье Балтийского моря. Здесь три кипящих ядерных реактора вырабатывают 15% всей электроэнергии страны. АЭС Форсмарк стала последним из могикан атомной энергетики в Швеции, поскольку в 1979 году на АЭС Три-Майл-Айленд в США произошла крупная авария…

aldrimer.no Реактор АЭС Форсмарк

Что напугало Швецию?

Угроза для развития атомной энергетики Швеции пришла с Запада. 28 марта 1979 года на американской атомной станции Три-Майл-Айленд, располагавшаяся в штате Пенсильвания, произошла серьезнейшая катастрофа, ставшая первой в списке самых крупных ядерных аварий в истории человечества. Первопричиной аварии стал сбой питательных насосов во втором контуре системы охлаждения реактора, из-за чего прекратилась подача воды в оба парогенератора. Как позже выяснило расследование, авария произошла из-за ряда технических проблем, а также из-за ошибок персонала (после аварии было принято решение о другой системе подготовки операторов). Согласно официальной статистике, пострадавших не было, не было и людей, которые бы получили смертельные дозы облучения. После аварии были проведены необходимые работы по устранению последствий: второй энергоблок закрыли, первый работает и по настоящее время.

Авария на Три-Майл-Айленд и по сей день считается крупнейшей в США, однако американцы не стали поспешно отказываться от атомной энергии, а вот Швецию это событие подтолкнуло к тому, чтобы задуматься о полной ликвидации АЭС на своей территории. По этому поводу шведы в 1980 году провели общенациональный референдум. На всеобщем голосовании население Швеции приняло решение о постепенном отказе от атомной энергетики. В то время как раз строилась АЭС Форсмарк — шведские власти не стали останавливать строительство, однако решили, что новых АЭС строить не будут.

Позже масло в огонь подлила еще более серьезная атомная авария — Чернобыльская катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года в СССР. В Швеции после аварии выпало 4,4% цезия от общего количества выпавшего радиоактивного вещества. От радиации пострадали такие провинции, как Вестерботтен, Вестерноррланд, Естрикланд, Уппланд, Вестерманланд. Однако эту долю радиоактивных осадков, которые выпали на шведскую территорию, тяжело сравнить с тем, сколько выпало, например, в Белоруссии — 33,5% цезия, России — 23,9%, на Украине — 20%.

Lars Bo Wassini Вид на АЭС Барсебек, Швеция

Шведские специалисты первыми из западных экспертов зафиксировали резкое повышение уровня радиации. И сначала атомщики решили, что дело в их собственной АЭС, находившейся на побережье Балтийского моря, позже поняли, что радиация пришла с Востока. Далее в информационном агентстве Швеции Tidningarnas Telegrambyra появились первые сообщения об аварии. Таким образом, после Чернобыльской катастрофы Швеция решила ускорить закрытие атомных станций на территории своей страны. В 2005 году была закрыта АЭС Барсбек, то есть на территории страны остались 10 работающих реакторов, но их доля в общей энергетике страны все равно осталась колоссальной: 38%.

«Зеленые» не дремлют

Помимо введения жестких ограничений, связанных с рядом атомных аварий, власти Швеции приостанавливают развитие атомной отрасли, основываясь на конъюнктурных и политических соображениях. Например, сегодня в стране существует налог на ядерную генерацию, изымающий долю выручки энергокомпаний. Этот налог, согласно сведениям WNA, примерно равен трети себестоимости производства электроэнергии на атомных станциях. Кроме того, на фоне жестких налогов в атомной отрасли власти ввели щедрое субсидирование нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

Альтернативным источникам энергии в Швеции вообще отводится место во главе угла. Среди европейских стран Швеция занимает первое место по доле возобновляемых источников в энергобалансе страны. В 1990 году нетрадиционные источники производили здесь 33% от общего баланса, в 2009 — 45%. Швеция, как уже сказано, почти не имеет своих запасов нефти, угля и газа, однако, помимо залежей урановых руд, богата водными и лесными ресурсами. Правительство страны принимает самое активное участие в стабилизации парниковой эмиссии. Этот фактор и стал в 2010 году один из решающих. Шведские избиратели на фоне политики сдерживания климатических изменений посчитали, что атомная отрасль может значительно помочь стране сократить количество выбросов, создающих парниковый эффект. Так, парламент Швеции в 2010 принял решение об отмене закона 30-летней давно о закрытии атомной энергетики и разрешил сооружение вместо старых АЭС новых. Причем даже после аварии на «Фукусиме-1» шведы не изменили свое решение.

Но в 2014 году после парламентских выборов к власти в Швеции пришли представители партии «зеленых», младший член коалиции с социал-демократами. Они добились вынесения на обсуждение вопроса об удвоении к концу текущего десятилетия доли альтернативах источников энергии в энергобалансе и пропорциональном сокращении удельного веса АЭС. Такая энергетическая политика напоминает Германию, где партия «зеленых» после «Фукусимы-1» добилась того, что страна постепенно отказывается от АЭС. Также партия шведских «зеленых» заявила о необходимости увеличения и без того высокого налога на атомную энергетику, что в очередной раз свидетельствует о искусственной «эффективности» нетрадиционных источников энергии на фоне их субсидирования и удушения налогами атомщиков.

Ядерная энергетика Швеции является одним из ключевых вопросов, позволяющих играть на чувствах избирателей. Развитие атомной отрасли в стране раньше значительно сдерживал страх после аварии на Три-Майн-Айленд и Чернобыльской АЭС, а теперь — политическая ситуация. В результате атомщики сами готовы закрывать свои станции. К примеру, шведская госкомпания «Ваттенфаль» в начале 2016 года заявила, что в результате высоких налогов, введенных «зелеными», может в скором времени закрыть оставшиеся пять АЭС (две уже объявлены досрочно закрытыми).

«С теми расценками, которые мы имеем сегодня, инвестиционные решения, основанные хоть на сколь-нибудь обоснованных расчётах, принять будет сложно. Но если мы не сделаем этих инвестиций, то и АЭС далее эксплуатировать не сможем», — заявил директор атомно-энергетического подразделения концерна «Ваттенфаль» Турбьорн Вальборг, добавив, что закрытия можно будет избежать при снижении налога на атомную электроэнергию.

В свою очередь, глава Минэнерго, социал-демократ Ибрагим Байлан пообещал ослабить налоговую нагрузку на атомщиков, однако реализация этих обещаний — под большим вопросом, ведь в парламенте Швеции сегодня, помимо социал-демократов, есть еще и «зеленые»…По словам представителя партии «зеленых» в энергетических вопросах Лисе Нурдин, Швеции необходим план по постепенному переходу на 100-процентрое использование возобновляемых источников энергии. Нурдин заявила, что вопрос о закрытии в стране атомной отрасли — только вопрос времени. Однако интересно, что в период холодов возможности атомных электростанций используются максимально, сообщал директор атомно-энергетического подразделения концерна «Ваттенфаль» Турбьорн Вальборг, что неудивительно, ведь альтернативу им по эффективности и мощности так и не нашли. А для самих производителей атомной энергии пик максимального потребления электроэнергии, оказывается, пережить крайне сложно из-за высоких налогов…

Как пишет Newsland, против позиции «зеленых» выступают и шведские энергетики, уверенные, что стране, как и любой другой, необходимы стабильные источники электричества, например, АЭС, гидростанции. Солнечные батареи, погода, сжигание собственных лесов — все это по производимым мощностям не сравнится с тем, что дают атомные станции.

Ситуация с атомной энергетикой Швеции напрямую зависит от политических настроений, а по рейтингу 2015 года почти 40% шведского населения доверяют «красно-зеленому» блоку (куда входит партия «зеленых»). Поэтому если сравнить энергетику Швеции с больным и поставить ему диагноз, то, вероятно, у «пациента» — неизлечимый Стокгольмский синдром. Где сама энергетика является жертвой, оправдывающей действия агрессоров-«зеленых» и в конечном счете отождествляющей себя со своим захватчиком.