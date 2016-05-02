



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Иди, зомби, иди...»

Политическая шизофрения таки лечится. Не прошло и два года с Минска-2, как официальный Киев начал прозревать и, хотя и с трудом, но возвращаться к реальности. Это, как показывает публичная ломка Киева, больно, неприятно, но как говорится — кто им доктор? Пора уже. И хотя неофашисты пытаются представить дело таким образом, что, мол, возврат к Минску-2 — это требования американцев, поэтому им не грех и подчиниться, на самом деле — это наши требования, это требования Москвы, это требования ЛНР и ДНР, которые Вашингтон в рамках широких договоренностей с Москвой (и не только по Украине и Сирии) доносит до Киева.

Что, наконец, услышал Киев? Предоставим слово самим хунтовским деятелям. Как отмечает украинский журналист Сергей Рахманин, близкий к Блоку Петра Порошенко, источники на Банковой утверждают, что Киев обязан выполнить Минские соглашения, так как им нет альтернативы и украинское государство взяло на себя обязательства их блюсти. Выборы на оккупированных территориях должны пройти не позднее лета, а полная реализация Минских договоренностей — до конца текущего года. Представление обещанной финансовой помощи будет напрямую зависеть от готовности Киева следовать заветам «Минска».

Санкции в отношении России, скорее всего, будут продлены в июне, однако вероятность их снятия в декабре достаточно высока. В случае достижения договоренности о проведении местных выборов тяжелое вооружение и бронетехнику отведут и они будут находиться в специально отведенных местах под присмотром миссии ОБСЕ. Численность миссии ОБСЕ и полномочия будут расширены; обсуждается возможность формирования специального полицейского контингента под эгидой ОБСЕ, который должен выступить в роли гаранта безопасности на территории ОРДЛО до, во время и после проведения избирательной кампании.

«Вывод тяжелого вооружения и техники с территории ОРДЛО может быть осуществлен только после проведения местных выборов, согласно предварительно оговоренному плану. Процесс восстановления украинского контроля над границей может начаться только после проведения местных выборов и при условии четкого соблюдения Минских соглашений. Киев обязан выполнить весь комплекс мер, предусмотренных Минскими договоренностями, включая принятие закона о широкомасштабной амнистии и внесение изменений в украинскую Конституцию, оговоренных в Минске.

Все стороны должны четко соблюдать обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями, но Украина должна первой продемонстрировать готовность проявить добрую волю. Соблюдение этого плана может обеспечить полномасштабное урегулирование военного конфликта на Востоке Украины, что может стать первым удачным случаем мирного завершения локальной войны», — подчеркивает украинский журналист Сергей Рахманин.

Какие моменты из изложенного выше стоит выделить? Во-первых, то, что визит Нуланд длился целых три дня. Это очень много. Естественно, что такой срок визита понадобился только с одной целью — не просто донести мнение Вашингтона о необходимых дальнейших шагах Киева, но донести их очень требовательно, чтобы до каждой «мыши» в украинской элите дошел смысл сказанного. Во-вторых, что первые шаги должен делать официальный Киев, в том числе, принять в мае (!) необходимый закон о выборах в ДНР и ЛНР и поправки в Конституцию. В-третьих, еще летом провести выборы на территории ДНР и ЛНР в соответствии с новым законом.

Если Киев этого не сделает, то Вашингтон, думаю, Нуланд об этом тоже сказала прямо, просто умоет руки:

а) не будет финансовой помощи от МВФ, в результате чего Киев с трудом сможет дотянуть до конца года, если еще сможет;

б) нет выборов летом — ЕС снимет санкции с России. Соответственно,

в) вопрос Крыма вообще снимается с повестки дня, а если внимательно слушать Обаму, то он уже снят;

г) конфликт с ЛНР-ДНР становится сугубо внутриукраинским конфликтом, на чем и настаивала Москва с момента его начала. Но раз это внутриукраинский конфликт, то и средства его решения должны быть совсем иные, чем сейчас, включая ротацию центральных элит и реальную федерализацию, так как проект унитарной Украины, как показал весь двадцатипятилетний период после распада СССР, не только полностью себя изжил, но и стал представлять серьезную угрозу региональной безопасности. Вот, если кратко, сухой остаток от визита Нуланд в Киев.

Время, прошедшее после визита Нуланд, дало достаточно пищи, чтобы показать направление усилий всех основных четырех политических сил на Украине — клана Порошенко, парламентской оппозиции («Радикальной партии» Ляшко, «Батьковщины» Тимошенко, «Оппозиционного блока», «Самопомощи»), национал-радикалов и региональных элит, интересы которых мы начали разбирать в прошлом материале — «Украина: начало конца».

Порошенко будет заниматься «допиливанием» Украины столько времени, сколько сможет. Требования Вашингтона будет выполнять неохотно, так как в финале их исполнения его может ожидать и «кожаный галстук» от радикалов, но в указанные Нуланд сроки постарается вписаться. У парламентской оппозиции теперь полностью развязаны руки, и она будет валить режим Порошенко с удвоенной силой. Россия совсем не зря выпускает главный таран Тимошенко из тюрьмы домой. По возвращении Савченко на Родину, Тимошенко на порядок нарастит свои усилия по свержению «коррумпированной тирании Порошенко».

Национал-радикалы тоже определились со своими приоритетами — Херсон как первая временная линия обороны, далее Одесса как наиболее лакомый финансовый кусок и три западные области, их идеологический оплот. Региональные элиты, особенно Юго-Востока и Запада Украины уже реально готовы к распаду страны и начали выстраивать новые механизмы политического и финансово-экономического управления подчиненными территориями. В результате, Украина к концу года может распасться по границам областей, но потом достаточно быстро оформится два, максимум, три региональных блока — Юго-Восток, Запад и Центр.

Так как Центр ничего собой в силовом, ресурсном и идеологическом плане не представляет, то между Юго-Востоком и Западом, скорее всего, развернется война за обладание этими территориями для наращивания собственного веса. Эта война обернется победой Юго-Востока, в результате чего Центральная Украина уйдет под Юго-Восток. У Запада Украины, соответственно, встает альтернатива — входить в новую «прорусскую» федерацию Новороссии или начать собственный путь. Скорее всего, так как там соберется все необандеровское отребье и зверье, они справедливо выберут второй вариант развития событий. И это правильно. Только недолго они будут радоваться. ЕС и, прежде всего, Польша не потерпят неофашистского анклава на своих границах — решительно и жестоко, с согласия всего прогрессивного мирового сообщества, переформатируют данный регион, очистив его от бандеровской нечисти и включив его в состав Польши.

Таким образом, вопрос о том, что подавляющая часть нынешней Украины остается в зоне влияния России, как и Прибалтика, как и Белоруссия, как и все постсоветское пространство, фактически уже решен. Только свидомитские элиты об этом еще почти не догадываются. Но это и хорошо — раскрывают себя во всей красе. И это относится не только к европейской части российской зоны влияния.

В контексте данного разговора хотел бы обратить внимание и еще на один момент, о котором, в частности, пишет Ростислав Ищенко: «Поддерживать Украину Запад не собирается, но у США есть вполне определённые интересы. В ноябре в Штатах президентские выборы. Если киевский режим рухнет раньше президентских выборов, это непосредственно отразится на демократическом кандидате. И Клинтон потеряет всякие шансы на президентство, потому что ей тут же республиканцы это поставят на вид. К тому же украинский кризис создавался на базе идеологии, которую поддерживает Клинтон и её люди.

После того как Порошенко убрал Яценюка, украинская властная структура потеряла последнюю опору, потому что раньше на премьере концентрировался гнев народа, возмущение ухудшающимся уровнем жизни, а, по сути, национальной катастрофой. Порошенко, единственная точка опоры, находится под постоянным ударом. Это значит, что конструкция может рухнуть в любой момент. Американцев такая неустойчивость не устраивает. Им надо точно знать, что конструкция достоит до ноября-декабря. А лучше до января-февраля-марта следующего года. Тогда задача США будет решена — украинский режим просуществует до зимы».

Тут, на мой взгляд, несколько другая логика развития сюжета. Во-первых, Обама связан договоренностями с Путиным. И ему их необходимо выполнять, тем более что как по Сирии, так и по Украине его личные интересы полностью совпадают с российскими. Дело в том, что Обама только недавно освободился от контроля тех надсмотрщиков от неоконов, которых над ним поставили — Байдена и Хиллари Клинтон, а значительную часть армии и спецслужб они контролируют до сих пор. О том, что только став «хромой уткой» Обама освободился от влияния, говорит и его визит в Британию, который у нас ведущими печатными и электронными СМИ подается очень превратно — якобы полный провал. На самом деле, Обама очень тонко разыграл те карты, которые у него были на руках. Об этом очень хорошо говорит его совместная пресс-конференция с Кэмероном, где он очень тонко троллил британского премьера.

Да, Обаме дали Нобелевскую премию за то, что он не позволил Клинтон стать президентом. Однако потом она все равно взяла всю внешнюю политику под контроль. Поэтому Клинтон, несмотря на то, что она, так же как и Обама, принадлежит к демократической партии, для Обамы «лучший друг после Гитлера». Соответственно, сейчас, в 2016 году, Обама приложит еще больше, гораздо больше, сил для того, чтобы снова заблокировать приход Клинтон в Белый дом. То есть, Обама ни в коем случае не заинтересован в том, чтобы ситуация на Украине стабилизировалась до зимы 2016−2017 года. Ему, наоборот, надо, чтобы Украина пыхнула как раз накануне голосования на президентских выборах в США, чтобы нанести как можно больший ущерб Клинтон. Если бы Обаме надо было сохранить киевскую хунту до зимы 2016−2017 года, то Вашингтон спокойно бы продолжал тянуть кота за хвост с выполнением Минска-2, дал бы хунте денег от пуза — 3 млрд. долларов как раз до конца года хватит, и вообще всячески бы напрягал этот участок фронта для Москвы. Но ничего этого нет. Наоборот, Вашингтон усилил давление на Киев. Немного. Но Киев от этого давления скоро взорвется.

А по поводу договоренностей Путина и Обамы, раскола американской элиты совсем по другим основаниям, чем демократы и республиканцы мы уже не раз писали. Поэтому Путин и Обама по вопросу Украины сейчас находятся по одну сторону баррикад. И это только маленький кусочек их общей борьбы. Гораздо более крупная совместная цель — не допустить Хиллари Клинтон в Белый дом, так как в этом случае Сирией и Украиной станет весь мир.