В начале апреля была обнародована статистика по продажам автомобилей за март, и по итогам рынок легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта сократился на 10% и составил 126 тысяч автомобилей (в феврале было продано 111 тыс. автомобилей, в январе 86 тыс. шт.). Такие данные представила Ассоциация Европейского бизнеса. Чем ценен этот показатель: цифры за март значительно ближе к реальному состоянию рынка, по сравнению с январём и февралем, когда дилеры, производители, да и покупатели только возвращаются к жизни после длительных каникул и праздников. Эксперты полагают, что авторынок медленно, но всё же постепенно начинает выходить из тяжелого кризисного положения, в котором находилась весь предыдущий год, но расслабляться всё же рано. В нынешний момент на восстановление рынка играет продленная господдержка, а также отдельные акции от брендов, но продолжающееся повышение цен всё же значительно влияет на спрос и негативно сказывается продажах. Ожидается, что в апреле динамика будет схожей, а в мае вполне вероятен и рост рынка, учитывая что год назад май был провальным.

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Куда пойти, куда податься…

В период низкого спроса внутри страны вопрос реализации автомобилей российского производства за рубежом и выхода отечественных брендов на иностранные рынки стал особо актуальным. Россия активно работает над этим, и, как стало известно в апреле, ряд стран уже готов к сотрудничеству в этом направлении. Так, премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки заявил о том, что страна видит возможность для возобновления диалога о сотрудничестве с «АвтоВАЗом» и его выхода на сирийский рынок. В 2011 году между сирийско-иранской автомобильной компании «Сиамко» и «АвтоВАЗом» был подписан протокол о сотрудничестве (производстве Lada Granta на территории Сирии), но в связи с непростой геополитической обстановкой вопрос о реализации данного проекта был отложен. Сегодня власти Сирии видят возможность снова активизировать сотрудничество с российским автопроизводителем, а также не исключают шанс реализовывать совместную деятельность в отношении производства автобусов, и сельскохозяйственной техники.

Кроме Сирии, Россия рассчитывает наладить производство автомобилей в Марокко, а именно — создать там предприятие по промышленной сборке грузовых автомобилей «КАМАЗ». Как заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, переговоры с Морокко уже ведутся. По его мнению, африканские партнеры заинтересованы в развитии двусторонних отношений в данной сфере.

Производитель грузовиков КАМАЗ расширяет свою деятельность и на западном полушарии. В апреле было подписано соглашение о том, что Россия будет поставлять грузовики и прицепы «КАМАЗ» на Кубу. Данный договор также предусматривает снабжение Кубы запчастями и технологическим оборудованием для ремонта более 6 тысяч находящихся в эксплуатации там автомобилей «КАМАЗ». Как заявил представитель министерства транспорта Кубы Марио Перес, грузовики предназначаются для предприятий пищевой промышленности и внутренней торговли.

Также часть грузовиков будет использована для перевозки контейнеров в связи с растущими потребностями порта Мариэль, где создается свободная экономическая зона.

Помощь сверху

Для наиболее успешной реализации товаров российского производство на иностранных рынках, власти выразили готовность в поддержке автопрому в данном направлении. В апреле стало известно, что государство будет компенсировать до 100% расходов по доведению продукции автопрома (автомобилей, а также комплектующих) до международных стандартов, а также до 80% затрат на транспортировку до пограничных регионов сухопутным путем и до 50% морским. Такая информация получена из проекта постановления правительства, подготовленного Минпромторгом. Размер компенсаций будет зависеть от вида транспорта и объема экспортируемой продукции. Предполагается, что господдержка повысит эффективность экспорта автомобилей и улучшит экономику существующих поставок.

Несмотря на активное развитие работы с зарубежными рынками, в России всё же не оставляют без внимания и внутреннее производство и продажи. В 2016 году государство продолжает оказывать поддержку отраслям промышленности, оказавшимся в сложной ситуации, и в этом году направит на поддержку автопрома 137,7 млрд рублей, заявил Президент РФ Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей 19 апреля. Также дополнительно в отрасль будет направлено около около 49 миллиардов рублей. Таким образом, Правительство продлило на 2016 год государственные программы по стимулированию спроса на авторынке, действовавшие и в 2015 году. Среди них программа обновления парка, программа льготного автокредитования и льготного автолизинга и другое. Пока что, при продолжающемся росте цен на автомобили, удерживать рынок удаётся только благодаря государственным мерам. Большая часть автомобилей на сегодняшний момент реализуются именно по программам стимулирования спроса, в частности — по программе льготного автокредитования. Но неверно воспринимать меры господдержки как панацею: это лишь временное спасение, и без качественной работы дилеров и без налаживания общеэкономической обстановки рынок вряд ли покажет положительные результаты.

Весной растут акцизы

Апрель запомнился тем, что жизнь автомобилистам усложнили повышением акцизов на топливо и на сами автомобили. С начала месяца в силу вступил закон о повышении ставок акциза на бензин и дизельное топливо. Теперь ставка акциза на бензин вырастет на 2 рубля за литр, на дизель — на 1 рубль. В результате этого на топливо могут вырасти на 6,5 — 7%, сообщает Минпромторг. Данное повышение акцизов на топливо уже второе в 2016 году. Первое было 1 января, когда ставка на бензин «Евро-5» выросла на 36,1%, а на дизельное топливо — на 20,3%.

С 1 апреля также вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ. Отныне на новые автомобили вводятся более высокие акцизы, в частности, акциз на новые легковые автомобили с двигателями мощностью свыше 150 л.с., повышен с 365 до 402 рублей за 1 лошадиную силу. На новые легковые автомобили с двигателями мощностью до 90 л.с. и от 90 до 150 л.с. остаются неизменными — нуль и 41 рубль за 1 лошадиную силу соответственно.

Электромобиль по цене электрочайника

Одним из самых громких событий апреля стал выход бюджетного электромобиля американской компании Tesla. Электрокары всё ещё упорно стремятся сделать товаром массового потребления. Если первое время одной из помех для этого была неразвитость инфраструктуры, то теперь производители начали бороться с другой проблемой — высокой ценой таких машин. Предполагается, что новая Tesla Model 3, которая в базовой комплектации стоит от 35 тысячи долларов, окажется привлекательной для потребителя, будучи в два раза дешевле других моделей Tesla. И судя по огромному количеству предзаказов (поставки автомобилей начнутся в 2017 году), американцы приняли верное решение, выпустив электрокар по более доступной цене. Еще до момента, официальной презентации около 115 тысяч человек заказали автомобиль фактически вслепую. После презентации число предзаказов превысило 130 тысяч.

Но это в мире. В России электромобили пока не набрали такой популярности, особенно американские. На 1 января 2016 года в России насчитывается только 152 автомобиля Tesla, сообщает агентство «Автостат». Для того, чтобы исправит положение, производитель электромобилей Tesla в 2016 году планирует создать сеть фирменных зарядных станций Supercharger на территории РФ. До конца года должно будет открыться пять зарядных станций: под Москвой, в Санкт-Петербурге, Твери, на автотрассе М-9 «Балтия» у границы Тверской и Псковской областей, на трассе М-10 «Россия» рядом с Великим Новгородом, говорится на сайте компании.