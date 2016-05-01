Быть или не быть в Евросоюзе остается одним из главных вопросов британцев. По мере приближения даты референдума напряжение нарастает, и в такой обстановке слова, неосторожно произнесенные кем-то из высокоуровневых политиков, могут оказаться могильной плитой для какого-то из вариантов решений. И совсем не обязательно, что для того, против которого оратор задумывал их направить, считает Financial Times тщательно изучающая все, что сорвалось с языка президента США на встрече пятерки мировых лидеров в Ганновере.

1news.az Выгрузка танков США в Риге

«Апологеты «брекзита», рассказывая о преимуществах выхода Великобритании, все время упоминают об англосфере — некоей англоязычной общности народов, большинство из которых есть плод лондонской имперской внешней политики прошлого. Речи Обамы, самого влиятельного человека англосферы, призывавшего в Ганновере британцев оставаться в ЕС вместо того, чтобы вернуться в эту самую англосферу — это просто сокрушительный удар по идее сохранения членства в Евросоюзе. США и Великобритания за последние годы друг к другу стали относиться с бо́льшим напряжением и возросшей ревностью, в особенности из-за экономического соперничества их интересов в Азии».

Обамовское «оставайтесь в ЕС» газета предлагает расценивать как «не ходите в англосферу, нам тут без вас хорошо».

«Еще когда Обама был в Лондоне на юбилее королевы — он уже тогда выступил с просто возмутительным заявлением. Его спросили, будут ли США в случае «брекзита» заключать отдельный торговый договор с Великобританией или предпочтут сосредоточиться на подписании Торгово-инвестиционного партнерства со странами ЕС. В ответ прозвучала реплика, что Альбион оказался бы в конце очереди желающих заключить отдельную сделку с Вашингтоном».

В общем, американский президент хотел как лучше, а получилось… Ну, уж как получилось.

Guardian изо всех сил бьет в тревожные колокола: «Спикер парламента Ирана Ари Лариджани заявил, что его страна ориентируется на Восток и в первую очередь на Россию. Это — стратегический выбор Тегерана. И в общем-то выбор не удивляет: у России и Ирана общие интересы в Сирии, Башар Асад — это их общая ставка. Москва начинает реализовывать соглашение на поставку Тегерану ракетных комплексов ПВО С300, а российские предприятия с большой охотой заключают контракты с иранскими».

Кое-какие «неприятные нюансы», осложняющие сотрудничество Ирана и России все же существуют — издание находит источник неприятностей в том, что у Москвы есть плотные отношения с Израилем, в котором, как известно, «на четверть бывший наш народ». А Иран это государство признавать отказывается. Но все же Кремлю «удается успокаивать эти противоположные чаши весов себе во благо».

Не прошла Guardian и мимо события, которое другими британскими СМИ замечено практически не было.

«28 апреля начался судебный процесс над российским художником-перфомансистом Петром Павленским, поджегшим в ноябре прошлого года дверь здания ФСБ на Лубянке, — пишет корреспондент Шон Уокер. — Павленский заявил судье, что не хочет, чтобы его обвиняли по статье за уничтожение культурного наследия, а требует, чтобы переквалифицировали ему статью на «терроризм». Это может обернуться для него бо́льшим тюремным сроком, чем предусмотренные нынешним обвинением 3 года лишения свободы».

Пафос, с которым подаются газетой реплики Павленского не оставляет сомнений: западное СМИ хотело бы видеть в нем борца с режимом, да статья обвинения не та.

Times активно вспоминала Чернобыльскую аварию, благо был подходящий календарный повод — 30-летие со дня катастрофы на атомной электростанции.

«Руководители советских предприятий оказались рачительными хозяевами: пораженных радионуклидами животных они забивали, но далеко не все мясо отправляли куда-то на специальную свалку. Проверяли счетчиком Гейгера. То мясо, что соответствовало категориям низкооблученного и среднеоблученного, промывали и смешивали с чистым, чтобы впоследствии из него и изготовить сосиски. Такие мясопродукты поставлять в Москву было запрещено — именно там проживали авторы этих, с позволения сказать, разработок и инструкций», — раскрывает тайны, по данным издания почерпнутые автором статьи американкой Кейт Браун в архивах Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сильнооблученное мясо замораживали в надежде, что за время долгого хранения изотопы распадутся и продукт будет переведен в категорию, позволяющую готовить из него пищу, утверждает автор текста. По ее сведениям мясопродукты этого типа были отправлены на Кавказ, однако и там их не принимали.

«600 тонн груза болтались в поезде по стране на протяжении четырех лет, пока, наконец, в 1990 году по распоряжению и под контролем КГБ он не был зарыт в землю в зоне отчуждения ЧАЭС», — пишет исследовательница катастрофы, представленная в издании как историк.

Специализирующаяся на «желтых» материалах и событиях Daily Mail пристально следит за женой пресс-секретаря Владимира Путина.

«После того, как вспыхнул скандал с панамскими бумагами, Татьяна Навка активно занялась продажей своей недвижимости в Нью-Йорке, — пишет корреспондент Уилл Стюарт. — Судя по всему, у хозяйки есть основания торопиться — цена квартиры за время нахождения на сайте риелторского агентства снижалась уже четыре раза. Нет сомнения, что в ближайшем будущем в отношении лиц, имеющих предприятия в оффшорных зонах Россией замысливаются какие-то неприятные для них действия и Татьяна спешит избавиться от проблем сама и оградить от них своего мужа Дмитрия Пескова, для которого зарубежные активы могут оказаться просто политической отравой. Не будет удивительным, если примеру Навки последуют и другие граждане России, потому что боятся Путина и опасаются Госдепа, который может наложить арест на имущество россиян в Америке».

«НАТО не отступает от своих планов укрепления своей группировки максимально близко от российской территории, — сообщает телеканал SkyNews. — Соединенные Штаты перебросили в Румынию истребители F-22 Raptor. Это — превентивная мера. Чтобы Россия, прежде чем попытаться вновь вмешиваться в события на Украине, хорошенько подумала. Самолеты оборудованы новейшей аппаратурой, позволяющей отслеживать воздушные цели и сбивать их. Посол США в Румынии заявил, что таким образом две названные страны стремятся укрепить оборону ЕС и Североатлантического блока, поскольку действия Москвы в странах Восточной Европы в последние 2−3 года провоцируют нестабильность и несут угрозу».

Россия и США находятся фактически в состоянии войны, но воздействует каждая из сторон на противника не напрямую, а опосредованно, считает Independent.

«Тело Александра Прохоренко, российского офицера-спецназовца, вызвавшего в бою с боевиками ИГИЛ огонь на себя, доставлено на родину, — сообщает издание. — Посмертно ему присвоено звание Героя России. Прохоренко — один из восьми русских военнослужащих, о которых известно, что они погибли в Сирии. Сколько их погибло на самом деле — информация не публикуется. Известно, что Россия из Сирии уходить не собирается: генерал-полковник Александр Дворников на днях сказал, что проводится рекогносцировка для удаленных ударов, а также выполнения других неназванных им задач».

Издание задается вопросом, во что может вылиться эта активность Кремля на Ближнем Востоке, анализируя «фактически ведущуюся холодную войну»:

«Америка не может понять, почему русские считают Украину территорией своего интереса и влияния, а украинский народ — частью своего народа. Она не понимает, почему русские отняли у соседей Крым, зачем спровоцировали вялотекущий конфликт в Донбассе, который всю Украину фактически держит в состоянии анабиоза.

Россия со своей стороны, остается небезопасным государством, потому что стремится защитить свои западные границы, где постоянно усиливается НАТО. Россия и США не ведут военные действия друг против друга напрямую, разворачивая так называемые прокси-войны, действуя через другие страны. Особенно это заметно в Сирии. Москва, впрочем, не отказывается от регулярных провокаций в отношении американских кораблей и самолетов. Хотя, говоря по-честному, русских на провокации провоцируют американцы, появляясь возле границ их страны. Раньше между СССР и НАТО была буферная зона в виде стран Варшавского Договора. Теперь такого нет и потому стычки происходят чаще и эффект от них — заметнее».