



Флаг СССР

Долго на днях смеялся, когда узнал очередной политический анекдот от прибалтов. Представитель латвийской комиссии по подсчету убытков от действий СССР Рута Паздере сначала предъявила Москве претензии на 185 млрд евро за советскую оккупацию. Потом, подумав, увеличила ее до 300 млрд евро. По ее словам, сюда якобы входят не только прямые экономические убытки, но и демографический и интеллектуальный ущерб, полученный Латвией от пребывания в Союзе. Вот такие вот «братушки». Буквально на днях поднимал данную тему в статье «Когда Россия начнет рассчитываться по долгам с «братушками» и вот на тебе, живое подтверждение «логики» «братьев».

Однако суть в том, что претензии Риги не выдерживают никакой критики — ни исторической, ни политической, ни экономической. Пойдем по порядку.

С точки зрения истории, как отмечает Игорь Шишкин в статье «Латвии надо сказать спасибо», «территория современной Латвии вошла в состав России в 1721 г. в итоге русско-шведской (а не русско-латышской) войны по Ништадтскому мирному договору. Полезно напомнить, Россия заплатила за эти земли огромную по тем временам сумму — 2 млн. ефимков. Что позволяет говорить не только о завоевании, но и покупке земли в русскую собственность у ее тогдашнего законного владельца — Швеции. Вхождение Латвии, и Прибалтики в целом, в состав России произошло в полном соответствии с нормами действовавшего на тот момент международного права. Границы Российской империи имели международное признание, ее территориальная целостность была столь же легитимна, как и территориальная целостность Франции или Германии».

В 1920 г. Советская Россия по Рижскому мирному договору в силу краткосрочных политических интересов признала независимость Латвии. Однако в 1940 году Советский Союз не «оккупировал» чужую территорию, а восстановил свой суверенитет над незаконно отторгнутыми у него землями. Сделано это было, надо отдать должное Сталину, с юридической точки зрения безупречно. То, что не было оккупации, признал и Запад в Хельсинском акте 1975 года: «Одним из центральных элементов этого документа было признание территориальной целостности государств, принципа нерушимости границ в Европе. Примечательны слова, произнесенные при подписании Заключительного акта Президентом США Дж. Фордом: «Соединенные Штаты Америки с удовольствием подписываются под этим документом потому, что мы подписываемся под каждым из этих принципов».

С точки зрения экономики, если Латвия выставляет нам претензии, то и мы имеем право выдвинуть свои, чтобы Латвия компенсировала России те финансово-экономические вложения, которые сделал СССР в экономику этой республики. Что у нас получается с этой точки зрения. «К 1982 г. стоимость основных фондов народного хозяйства Латвии достигла 34,6 млрд. долларов США, из них 22,5 млрд. (64,9%) — производственные и 12,2 млрд. (35,1%) — не производственные. Если разделить эту стоимость основных фондов в указанной пропорции (в достигнутом за 1945−1965 годы стремительном экономическом развитии вклад самой Латвии и инвестиций Союза может в процентном отношении быть разделен как 9,2% к 90,8%), то получается, что своим трудом Латвия заработала и вложила в свое хозяйство 3,2 млрд. долларов, а 31,4 млрд. — инвестиции Союза», — отмечает Эрнест Буйвид. И это только основные фонды.

За годы пребывания прибалтов в составе Советского Союза в каждую из трёх прибалтийских республик Москва вложила десятки миллиардов долларов, которые начисто перекрывают цифры, рисуемые из воздуха прибалтийскими чиновниками. Чтобы не быть голословными, приведу несколько цифр из статьи Алексея Володина «Сколько нам должны прибалтийские республики за годы их нахождения в составе СССР?»:"Начнем со сравнения капитальных вложений. К примеру, Литовская ССР получала капитальных вложений на пахотную площадь в 1 гектар в 3,5 раза больше, чем эти вложения составляли в среднем по Советскому Союзу. В 1987 году (расцвет «оккупации») энергетические мощности для посевных площадей в Литве были в 2,2 раза выше, чем в РСФСР, в Латвии — в 2,08, а в Эстонии — в 2,3 раза.

Продолжая тему сельского хозяйства, необходимо отметить, что в семидесятых годах, союзный центр распределял минеральные удобрения для сельхозугодий таким образом, что в Литовскую, Латвийскую и Эстонскую ССР попадали по 155 кг, 196 кг и 209 кг на 1 пахотный гектар соответственно, а вот РСФСР должна была довольствоваться 32,9 килограммами на 1 га пашни. Только за одни эти сельскохозяйственные бонусы (причем лишь за одно десятилетие и даже при учете сегодняшних цен на минеральные удобрения) с Прибалтийских республик, которые кичились своими высокими урожаями, можно требовать даже не десятки, а сотни миллиардов рублей. Да что там рублей.

Размер капиталовложений на душу населения в республиках Балтии был выше, чем по Союзу. Например, в 1989 году он составлял 789 руб. по СССР, в Эстонии — 872 руб., в Литве — 856 руб., в Латвии — 830 руб. Сказывалось и то, что каждый вложенный сюда рубль использовался с максимальной отдачей. В отличие от южных республик, здесь был низкий уровень коррупции. Уже в середине 1950-х годов Латвия и Эстония стали «эталоном» материального благополучия в СССР. В 1961 году доля национального дохода на жителя Эстонии составила 720 руб., в Латвии — 717 руб. При том, что средний общесоюзный показатель был 547 рублей (Россия — 598 руб., Украина — 559, Литва — 489).

Чтобы найти сумму долга, давайте переведем всё это в нынешние цифры, используя среднюю статистику стоимости всех сортов мяса и литра молока по регионам. Итак, если средняя стоимость мяса (мясо кур, свинина, баранина, говядина) составляет около 200 рублей за кг, а литр молока — около 32 рублей, то годовая разница только для одного жителя советской Эстонии, например, выливается в 9680 руб. (нынешних, конечно). В пересчете на все население Прибалтики за годы «оккупации» (даже при учете достаточно низких общих объемов потребления в послевоенные и в 50-е годы) обнаруживается сумма в несколько сотен миллиардов долларов. Не забываем приплюсовать к той сумме, которая была получена из прежних нехитрых математических выкладок, сумму прибалтийского переедания на общесоветские средства.

К примеру, промышленный сектор Литвы в 70−80-е удовлетворялся углем на 100%. «Оккупантским» углем. Если суммировать еще и стоимость энергоносителей, которые «кровожадные» диктаторы из Москвы направляли в Прибалтику, то и Литву, и Латвию, и Эстонию сегодня можно было бы забрать за долги сразу же общим пакетом — вместе с тамошними властями и другими счетоводами, заявляющими, что Россия им что-то должна. Если суммировать эту цифру с преференциями в плане транспортировки в Прибалтику электроэнергии, то сумма превращается в число с 12 нулями».

ВВП Эстонии за 50 лет «советской оккупации» возрос в 55 раз. Один только глубоководный Новоталлинский порт потянул на 6 млрд. долларов. А электростанции, аэродромы, промышленные предприятия, построенные в период «оккупации» и использовавшиеся эстонцами? Или возьмём Литовскую ССР, которая в течение всего периода советской власти получила более 66 млрд. долларов США безвозмездных дотаций от правительства СССР. Это с точки зрения экономики.

Посмотрим теперь с политической точки зрения. Позволю себе привести цитату из своей собственной статьи 2009 года: «Прибалты забывают об одном маленьком «пустячке»: если бы не советская власть, сегодня о них, может, вообще бы никто не вспоминал, они попросту не существовали бы как нации и государства, сгорев в пламени мировой войны. Тогда бы некому было требовать «возмещения ущерба».Советский Союз спас эти нации от уничтожения. В ответ прибалты спустя годы после своего спасения от коричневой чумы начинают требовать от своих спасителей и освободителей компенсацию. Компенсацию за что? За то, что остались живы? Если пошёл такой разговор, то и Россия могла бы предъявить свободным народам Прибалтики свой счёт. На чем он может быть основан? Во-первых, пусть отдадут те миллиарды долларов, которые Советский Союз вложил в экономику каждой из трех прибалтийских республик, примеры приведены выше.

Во-вторых, пусть почтят память советских воинов, погибших за освобождение Прибалтики от фашистского ига, выплатами их родным и близким. В международной практике соответствующие методики подсчёта имеются. Например, в августе 2003 года ливийское правительство официально взяло на себя ответственность за взрыв авиалайнера Boeing-747 над шотландским городом Локерби в 1988 году и согласилось уплатить 2,7 млрд. долларов компенсации родственникам погибших при теракте (259 пассажиров и членов экипажа, а также 11 жителей домов, разрушенных обломками лайнера), что составляет примерно по 10 млн. долларов семье каждого из погибших.

Освобождая Эстонию, погибло 150 тыс. советских воинов, Литву — 200 тыс., Латвию — 150 тысяч. Умножим количество погибших за каждую из этих стран на сумму в 10 млн. долларов за каждого человека и получим, что Эстония должна России 1,5 трлн. долларов, Латвия — 1,5 трлн., Литва — 2 трлн. долларов. И это только за погибших советских воинов. Если прибалты и дальше будут упорствовать в своих нелепых и оскорбительных претензиях, то неплохо было бы ознакомить их с порядком сумм, которые могут быть предъявлены ко взысканию им самим».

Таким образом, если Латвия хочет получить с нас 300 млрд. долларов, согласно своим подсчетам, то будем вполне справедливо предъявить им, как минимум, 1,5 трлн. долларов согласно нашим подсчетам. Мы готовы не придираться к методике подсчета со стороны Латвии. Но пусть Латвия не придирается тогда и к нашей.