



Франц Кан. Человек как Дворец промышленности. 1927

Недавно льготники московского региона негодовали, что их «загоняют» в нормы потребления, выработанные еще в 60-х годах ХХ века. Ныне справедливость восторжествовала, но счетчики все равно крутятся. Как обеспечить грамотное энергопотребление и сэкономить? На эти вопросы нам отвечает начальник службы корпоративных коммуникаций — ПАО «Мосэнергосбыт» Вадим Надточиев.

Как «вылечить» проводку и обезопасить дом?

Как выяснилось, существует масса способов сэкономить на оплате электроэнергии вполне законными методами. Именно о них нам и расскажут эксперты «Мосэнергосбыта». Результаты от осмысленного энергопотребления можно ощутить в первый же месяц. А если еще вовремя и грамотно менять проводку и расставаться с устаревшим оборудованием, то и вообще будет у нас в домах и квартирах стабильное «электрическое» счастье. Без коротких замыканий и прочих неприятностей, которых очень хочется избежать.

Первое, что слышит каждый владелец частного дома от электрика после лекции о правильном заземлении, это — необходимость заменить алюминиевые провода, которые были поставлены при царе Горохе на нормальные — медные. Ведь когда их ставили, на дачном участке можно было одновременно включить плиту и пару лампочек для освещения комнаты с кухней. Впрочем, алюминиевые провода умудрялись использовать и в многоквартирных домах. Так ли страшен этот провод, как его описывают? Спросим у специалиста

ИА REGNUM : Электрики часто предлагают заменить в доме алюминиевые провода на медные? Какие из них действительно лучше? И для чего это нужно: чтобы улучшить качества электропроводки или сэкономить электроэнергию?

Раньше для электропроводки в домах преимущественно использовался алюминиевый провод с одинарной изоляцией, а его срок службы составляет менее 25 лет. К тому же этот провод достаточно хрупкий и плохо выдерживает длительную нагрузку, в отличие от современных видов проводов, изготовленных из меди. Перегрев проводки может привести к короткому замыканию (КЗ) и пожару! Замена проводки на современную позволит минимизировать потери, а, следовательно, снизить энергопотребление и исключить опасность возгорания.

ИА REGNUM : Будет ли толк от замены в многоквартирном доме, если в остальных квартирах они, например, из другого материала?

Собственник оплачивает потребленную им энергию по индивидуальному прибору учета. Прибор учитывает электроэнергию потребленную приборами и рассеянную в квартирной проводке.

ИА REGNUM : Алюминиевая проводка — по всей стране в большинстве старых домов. Ну, поменяем мы в квартире, а во всем доме так и будет? Стоит ли настаивать на этом на собрании жильцов, составлять протоколы решения и бороться с управляющей компанией, чтобы выделила на это деньги?

— Настоятельно рекомендую заменить старую проводку во всем доме. В домах старше 30 лет алюминиевые провода свое отработали. По проекту эти здания не рассчитаны на такое изобилие электроприборов и высокие нагрузки, а схемы электропроводки не отвечают современным требованиям надежности и безопасности. Качественная проводка сейчас поможет избежать возможных проблем в будущем. Хочется обратить внимание, что проводку надо заменить не только в квартирах. Необходимообновить общедомовую проводкувсем доме (шины, вводные автоматы и пр.)!

ИА REGNUM : Как часто стоит менять проводку, чтобы не было КЗ и прочих неприятностей?

— Повторюсь: алюминиевую проводку надо менять однозначно! Стоит один раз потратиться, для того, чтобы снизить потери электроэнергии, исключить КЗ и риск возникновения пожара.

Медная проводка подлежит замене, если дому более 30 лет. Явные сигналы, указывающие на то, что с проводкой что-то не так, это — неработающие выключатели, розетки, мигающие лампы, если при включении приборов срабатывают «автоматические выключатели"(то есть, выключаются автоматы, что значит — где-то короткое замыкание). Либо появляется запах гари, паленой проводки. В этом случае стоит выключить все электроприборы и проконсультироваться со специалистами, которые найдут «слабое звено». Возможно, замена всей проводки в квартире не потребуется. Электромонтажные работы надежнее доверить профессионалам, имеющим специальное образование, опыт, необходимые инструменты, а главное допуск к работам в электроустановках.

ИА REGNUM :То есть, проще всего, обратиться в Мосэнергосбыт, который работает, увы, не бесплатно.

— Получить консультацию вы можете бесплатно. Но если потребуется выезд специалиста для определения объема работ, он будет включен в смету.

«Платим, как за телефон, но выключают не сразу»

Итак, как мы уже знаем, все льготным категориям граждан, проживающих в Москве, решили вернуть возможность платить за электричество по льготным тарифам, а вся переплаты с января будут компенсированы перечислением на их банковский счет. Хотя, вероятно, было бы разумней все же оплатить электричество «вперед». Дабы не образовывалось долга.

— Электричество вы оплачиваете точно так же, как и мобильный телефон, с той лишь разницей, что при отрицательном балансе на счету его отключают не сразу, а через три месяца, — поясняет Вадим Надточиев.

ИА REGNUM :То есть, если уж льготники потеряли эти деньги один раз, то стоит их пустить на благое дело — профилактику долгов по оплате электроэнергии. А как быть тем, у кого нет льгот?

— В Москве в ночные часы с 23:00 до 7:00 действует тариф в четыре раза дешевле обычного. Это позволяет существенно экономить на оплате электрической энергии. Работа холодильника, теплых полов, стиральной и посудомоечной машины в это время суток обойдется значительно дешевле, но для этого необходимо установить многотарифный счетчик.

ИА REGNUM : Конечно, не факт, что нам в многоквартирных домах теплые полы понадобятся в ночное время, ведь делают их, чаще всего, на кухне. А ночью ею пользуются редко. Отключить холодильник днем мы тоже не можем. Но поставить стирку на ночь — это вполне реально… А что еще можно посоветовать в использовании холодильника?

Проверьте его температурный режим! Не заставляйте холодильник работать в режимах минимальных температур. Для того чтобы сохранить продукты свежими, вполне достаточно температуры +5 ºC в холодильной камера и — 18 ºC в морозилке.

Есть еще несколько простых и эффективных способов достичь экономии электроэнергии без дополнительных затрат:

Чаще мойте окна! Этопозволит не включать свет, когда это не требуется! Грязные или запыленные окна могут снижать естественную освещенность в помещении до 30%.

Этопозволит не включать свет, когда это не требуется! Грязные или запыленные окна могут снижать естественную освещенность в помещении до 30%. Приучите детей экономить энергоресурсы и вовремя выключать свет! Мировой опыт показал, что следуя простым правилам энергосбережения, можно сократить энергопотребление, выбросы парниковых газов на 10−20%, и сохранить природные богатства.

и вовремя выключать свет! Мировой опыт показал, что следуя простым правилам энергосбережения, можно сократить энергопотребление, выбросы парниковых газов на 10−20%, и сохранить природные богатства. Когда готовите, закрывайте кастрюлю крышкой . Быстрое испарение воды удлиняет время готовки и на 20−30% увеличивается расход электроэнергии.

. Быстрое испарение воды удлиняет время готовки и на 20−30% увеличивается расход электроэнергии. Готовьте еду на медленном огне!

После закипания пищи переключайтесь на низкотемпературный режим готовки . Кипящая вода больше не нагреется, зато начнет испаряться. Блюдо быстрее не приготовится, а электроэнергии израсходуется больше.

. Кипящая вода больше не нагреется, зато начнет испаряться. Блюдо быстрее не приготовится, а электроэнергии израсходуется больше. Индукционная плита позволит сократить расходы на электроэнергию на 30%. При ее использовании посуда нагревается быстрее с меньшими потерями тепла.

При ее использовании посуда нагревается быстрее с меньшими потерями тепла.

ИА REGNUM : А стоит ли использовать приборы, которые экономят электричество?

— Это — обман! Об этих пресловутых приборах уже не раз говорили. Ничего, кроме дополнительной нагрузки, они не несут. А порой портят качество электроэнергии, добавляя емкостную и индуктивную нагрузки.

ИА REGNUM : Есть ли современные системы, которые могут регулировать расход электричества правильно?

— Разумеется. Это — системы автоматизации типа «умный дом», которые, в общем-то, известны уже не первый год! Они позволяют управлять приборами, освещением, микроклиматом, а главное — контролируют энергопотребление и обеспечивают безопасность вашего жилища. В свою очередь, беспроводные технологии позволяют значительно снизить стоимость и облегчить монтаж оборудования. Используя их, можно сократить счета за коммунальные платежи.

Грамотно используйте электроприборы!

Живя в большом городе, где подача электричества осуществляется достаточно стабильно, мы даже не задумываемся о том, насколько рационально и грамотно мы используем электроприборы. «Просветление» приходит к нам, когда мы оказываемся в сельской местности, например, на даче.

В дачный поселок в выходные и праздники приезжают все, предохранители срабатывают, а трансформаторы зачастую не выдерживают напряжения. И вот уже нельзя нагреть воду в чайнике, если работают телевизор и плита. Бывает и хуже: праздники, а весь поселок — без света, готовит при лучине в печке или на газовой плите. Но ведь и в городе мы, зачастую, заставляем электроприборы работать на износ. Как этого избежать?

ИА REGNUM : Одновременное включение электроприборов — СВЧ, плиты и чайника — действительно опасно, или не так страшно, как об этом пишут?

— Давайте подсчитаем! Суммируем мощности:

СВЧ 1,0−1,5 кВт

Одна конфорка эл. плита — 1,0 кВт, если включить все + духовка — около 6−7 кВт

Чайник 2−2,5 кВт

Итого: около 10−11 кВт

На квартиру с электроплитами (особенно в новостройках), как правило, выделяется по 15 кВт. Так что включать одновременно все вышеуказанные приборы (при исправной проводке) не так страшно, как «страшно» начнут утекать денежки из вашего кармана…

ИА REGNUM : Какие приборы стоит выключить в квартире, если уезжаешь в отпуск на месяц?

— Если отбываете надолго, то рекомендуется вытащить вилки из розеток электроприборов, либо — выключить кнопку сетевого фильтра. Это обеспечит пожарную безопасность. К тому же приборы не будут бесполезно расходовать электроэнергию. Не стоит выключать холодильник, системы охранной и пожарной сигнализации, и автоматизированную систему «умный дом».

ИА REGNUM : А если — на дачу — всего на пару дней?

— Тут уж — на ваше усмотрение. Можно вытащить вилки из розеток электроприборов, либо выключить кнопку сетевого фильтра. Это, как и в первом случае, обеспечит пожарную безопасность и экономию электроэнергии.

ИА REGNUM : Стоит ли выключать компьютер, если уходишь на пару часов из дома?

— Подумайте сами. Компьютеры, тем более, ноутбуки — поддерживают режимы энергосбережения: ждущий, спящий и гибернации. (Режим гибернации похож на режим сна, но несколько сложнее. Компьютер запоминает состояние системы перед уходом в режим гибернации, а затем восстанавливает все вкладки и настройки какие были. То, есть, в данном режиме, в отличие от сна, задействован жесткий диск. — Прим. Авт.) В этом режиме потребление электроэнергии снижается, как минимум, в 100 раз!

ИА REGNUM : Предположим, экономию на время каникул мы обеспечили. Счетчик замер. И тут квартиру отпускников решили навестить домушники, которым неработающий прибор учета только подтвердит: «Добро пожаловать! Хозяева отсутствуют!» Как создать видимость присутствия, не сильно расходуя электроэнергию? Получается, счетчик — приманка?

— Скорее нет. Можно замерить расход электроэнергии: зафиксировать начальные показания и — спустя некий промежуток времени. Однако низкое энергопотребление не позволит однозначно судить о том, дома вы или нет. Имитировать же ваше присутствие с легкостью смогут современные системы автоматизации «умный дом», о которых мы уже говорили.

ИА REGNUM : Какие еще электроприборы мы используем не рационально?

— Ну, например, вы знаете, что загружать стиральную машину надо полностью. Но перегружать и недогружать — нельзя. Перерасход электроэнергии в этом случае может составить 30%.

ИА REGNUM : Машинка с сушкой — экономит энергию или «пожирает»?

— Разумеется, она потребляет больше, поскольку, из полезных работ, кроме стирки выполняет еще и сушку. Например, машинка без сушки за цикл стирки потребит около 1 кВт/ч электроэнергии, с сушкой значительно больше — 4−5 кВт/ч.

И напоследок еще несколько правил грамотного использования электроприборов от эксперта: