



baltalife.org Уголь. Антрацит

Сегодня в американской политической элите разворачивается дуэль мегастратегий, двух концепций проектирования политики США — концепции real politic и концепции «политики ценностей».

Российские аналитики, как правило, обращают внимание на внешнеполитическую проекцию этого тектонического столкновения — столкновение подходов в отношении политики будущей администрации по России.

Реалисты, которых ведет в бой Джон Миршаймер, утверждают, что миром правят интересы, их выверка, согласование и выстраивание балансов.

«…Соединенные Штаты и их европейские союзники разделяют большую часть ответственности за кризис. Стержневой корень всех бед — расширение НАТО, которое было центральным элементом более широкой стратегии, направленной на то, чтобы переместить Украину из орбиты России и переориентировать ее на интеграцию с Западом», — пишет Миршаймер, и далее: «Элиты в США и Европе были ошеломлены этими событиями только потому, что они восприняли ущербный взгляд на международную политику. Они склонны считать, что логика реализма малоприменима в двадцать первом веке, и что Европа может быть целостной и свободной на основе некоторых «либеральных принципов»… Путин и его соотечественники думали и действовали в соответствии с требованиями реализма, в то время как их западные коллеги придерживались лишь либеральных идеологем о международной политике…».

Сторонники «политики ценностей», чьей первой скрипкой выступают Майкл Макфол и Стивен Сестанович, напротив, убеждены, что победа Америки — в том, чтобы «все правильно думали о правильном», и тогда мир сам по себе станет местом, приятным для жизни.

Они вовсе не идеалисты — мир нужно заставить правильно думать и придерживаться правильных ценностей. Отсюда политика экспорта демократии, поддержки «цветочных революций», т.н. «арабская весна» — в общем, весь букет кровавых конфликтов, которым народы наградили как раз сторонники продвижения «политики ценностей».

Однако битва реалистов и сторонников «политики ценностей» простирается далеко за пределы внешнеполитических стратегий. И очень характерно, что даже в таких сугубо специальных областях, как отраслевая экономика, попытка заставить «думать правильно» оканчивается тем же.

Был момент в Америке ‑ и это было даже не так давно — когда либералы заботились прежде всего о социальном благополучии тех, кто трудится. Зачастую они были идеалистами (теперь уже без кавычек), и наделали много нелепых политических решений — например, добивались повышений минимальной заработной платы, немедленно вызывавших массовое сокращение рабочих мест [1] — но, по крайней мере, их помыслы были достойны.

Затем произошло нечто странное. Радикальные экологи, — отраслевой отряд «политики ценностей» — взяли верх в руководстве Демократической партии. Была проведена поистине глобальная агитационная кампания длительностью почти в десятилетие. По ее итогам, как показывают социологические опросы, городской избиратель демократов оказался полностью вне реальных координат — как показывают опросы авторитетной «Пью Рисерч», он сегодня больше заботится о предполагаемом росте океанов, чем о финансовом выживании среднего класса.

Ситуацию окончательно сформировали отраслевые профсоюзные боссы, которые сегодня куда больше заботятся о личных политических амбициях внутри двухпартийной системы [2], чем о членах профсоюзов.

При этом в целом американский обыватель вовсе не сошел с ума. Те же опросы «Пью Рисерч» говорят, что средние американцы больше всего заботятся о рабочих местах и экономике ‑ и лишь около 3 процентов говорят об изменении климата как о личном приоритете.

Но именно эти три процента — основные спонсоры Демократической партии.

В результате целые отрасли американской экономики оказались под праведным огнем тех, кто «борется за ценности».

Еще одно свидетельство этому пришло на прошлой неделе, когда уже третий угольный гигант Америки, Пибоди Энерджи Корп., подала заявление о банкротстве. Та же участь уже постигла Арч Коал Инк., Альфа Нейчурал Ресорсес Инк. и других, более мелких производителей угля, которые уже полностью прекратили производство.

Экономическая статистика показывает четко — это не было результатом свободного рынка, смены приоритетов углеводородной экономики или какой-то технологической революции.

Это был результат электоральной стратегии Белого дома и зеленых групп — их ставки на отвлечение избирателя от проблем в экономике через мифологии «зеленой планеты», «глобального потепления» и экологической катастрофы.

Они хотели, чтобы это произошло. Инструментом стали новые стандарты, вводимые — в режиме «чище чистого», без малейшей оценки их исполнимости и даже практической полезности — Агентством по охране окружающей среды.

Введенные Агентством стандарты, отмечают даже сторонники «экологических ценностей», были изначально невыполнимы. Статистика самого Агентства показывает, что выбросы серы, свинца, окиси углерода и смога от угольных электростанций были сокращены угольщиками на величины от половины до 90 процентов (!) за последние 40 лет.

Воздух, которым сегодня дышит Америка, чище, чем когда-либо в ее промышленной истории.

Более того, назначенные Агентством стандарты даже попирают федеральное законодательство, которое гласит, что любые вводимые правительством США правила должны быть «коммерчески достижимыми».

Но когда твой лоббист — президент США, то любой закон можно чуточку… переосмыслить. В результате кампания по удушению угольной отрасли стала ключевым компонентом фанатизма в теме изменения климата, захлестнувшей Белый дом и преподнесенной уже обработанному в системе «экологических ценностей» избирателю Демократической партии как огромная победа.

Над собственной промышленностью.

Идеи имеют последствия. Обама преуспел в «экологической революции», опустошая целые города, население которых зависит от добычи угля — в Вайоминге, Вирджинии, Пенсильвании и Иллинойсе.

Хиллари Клинтон недавно пообещала продолжить начинание предшественника, — удалить полностью угольную отрасль из экономики США. Это, как вы выиграли праймериз Демократической партии в эти дни.

Какая политическая партия посвящает свою программу, с которой выходит на праймериз, уничтожению целый отрасли отечественной промышленности? Правильно, — партия, опирающаяся на «политику ценностей».

Приблизительно 31 000 угольщиков, инженеров, строителей уже потеряли свои рабочие места с 2009 года в результате этого фанатизма. Еще 5000 или около этого добавит уход с рынка Пибоди.

Угольная промышленность потеряла более $30 млрд. в стоимости акций с 2009 года, а учетом потерь в профсоюзных пенсионных фондах и частных пенсионных планов цифра составляет огромную дыру в социальном бюджете даже для экономики США.

Города и семьи, чья жизнь разрушена, являются «побочным ущербом» для достижения утопической цели спасения планеты — а, точнее, циничной цели обозначить как приоритетную для избирателя ту цель, которую проще и легче решать истеблишменту демократов. «Политика ценностей» всегда оказывается куда циничней оболганной политики реальных интересов.

Дональд Трамп, открытый и яростный сторонник подходов реальной политики, говорит на этот счет: «Остальная часть мира смеется за спиной у нашего экономического самоубийства… Для каждого угольного предприятия, которое мы закрыли, в Китае и Индии найдутся планы построить новые десять или около того».

Ложь сторонников «политики ценностей» лежит на поверхности. Американский уголь гораздо чище в добыче и использовании, а американские экологические законы гораздо более строгие, чем в Китае и Индии, так что сдвиг производства и рабочих мест угольных отраслей из США в страны с более низкими экологическими стандартами делает планету только грязнее.

Америка является «Саудовской Аравией угля» — разведанные запасы глобально велики, и позволят добывать уголь около 500 лет. Таким образом, и по экономическим, и по экологическим причинам Америка должна была бы добиваться доминирования американского угля на мировой рынок. Но лозунгом статусных экологов из истеблишмента демпартии сегодня является: «Оставьте его в земле».

Избиратель дезориентирован десятилетним экологическим запугиванием и готов бояться дыма от барбекю на собственном заднем дворе.

А большего Демократической партии и не нужно — предвыборная тактика сформирована.

[1] http://regnum.ru/news/economy/2075921.html

[2] http://regnum.ru/news/polit/2050218.html