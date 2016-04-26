



FOTOBANK.ER Голосование на праймериз «Единой России»

Аналитический доклад

Предварительное голосование, проводимое «Единой Россией» в преддверии думской кампании 2016 г., стало центральным политическим событием предвыборного периода. Процедура праймериз не является новой для партии, но кампания этого года позволяет говорить о качественных сдвигах не только в организации, но и в политических смыслах предварительного голосования.

В обществе сформировался широкий запрос на обновление элиты. Политическая реформа 2012−2015 гг. — адекватный ответ и на прежние вызовы, и на запрос обновления. Она стала результатом осознания Кремлем потребностей страны в развитии публичной сферы и политической конкуренции. Реформа имеет системный характер и представляет собой длительный процесс.

В пакет реформ, проводимых Кремлем, органично вписались и прямые выборы глав российских регионов, и упрощение порядка регистрации партий, и возвращение думских выборов в одномандатных округах. Все это позволило расширить пространство электоральных процедур и задействовать в них всех более или менее дееспособных игроков, включая немалое количество новых партий.

Решение о выборе открытой модели предварительного голосования для думской кампании было принято на первом этапе XV съезда «Единой России». При этом оно было обусловлено ясно артикулированной позицией президента В. Путина и фактически консолидированным мнением групп федеральной элиты, влияющих на политический процесс.

Правящая элита: запрос на обновление

Внутри партии накопилось немало проблем, без решения которых нельзя говорить ни об эффективном развитии «Единой России», остающейся крупнейшей партией страны, ни о совершенствовании национальных демократических институтов. Думские выборы 2011 года свидетельствовали о предкризисном состоянии партии. Они привели к ухудшению результатов «Единой России» и снижению уровня доверия к партии со стороны общества, вплоть до широкого распространения ее активного неприятия.

В 2005—2011 годах партия оказалась естественным бенефициаром роста рейтинга президента В. Путина, а также благоприятного развития политической и социально-экономической ситуации. При этом партийная элита формировалась по преимуществу «клубным» путем, методами внутриэлитных договоренностей и кооптации. Побочным эффектом стало формирование партийных элит, значительная часть которых не была готова к конкурентной борьбе. Переход к полностью пропорциональной системе усилил эту тенденцию: главной задачей деятелей партии, заинтересованных групп административной и деловой элиты оказалось получение проходных мест в партийных списках, что совсем не обязательно предполагало интенсивную работу с избирателями. Внедрение партийных праймериз еще накануне кампании 2007 г. представляло собой попытку оживить партийную элиту, но сами праймериз не имели обязывающего характера. Принципиально на ситуацию это решение повлиять не могло.

Сложилась очевидная потребность в том, чтобы сделать и «Единую Россию», и связанные с партией элиты более конкурентоспособными. Нарастание социально-экономических проблем и формирование жесткого для власти дискуссионного поля делают эту потребность еще более актуальной. Российское общество, поддерживая В. Путина, периодически демонстрирует недовольство действиями различных групп правящей элиты: менеджментом в области государственных финансов и отраслевого регулирования, региональной и муниципальной властью, партийными деятелями. Очевидными примерами такого недовольства стали поражения на выборах губернаторов и мэров, поддержанных «Единой Россией» (Иркутская область, Новосибирск, Екатеринбург). Институт партий не пользуется в обществе значительной поддержкой, а рейтинги правящей партии, представляя собой производную от рейтингов В. Путина, устойчиво и существенно отстают от них.

События последних лет продемонстрировали наличие запроса на обновление элиты и со стороны Кремля, и со стороны общества. Интерес Кремля состоит в том, что отнюдь не только федеральная власть должна постоянно работать над повышением уровня собственной легитимности. В решение этой задачи должны включаться активисты «Единой России», губернаторы, мэры, ориентированные на власть общественные организации, другие акторы.

Кроме того, формируются новые группы элиты. Для них неприемлема ситуация, когда укрепившиеся на своих местах депутаты и партийные функционеры делают все возможное, чтобы заблокировать естественный процесс смены поколений в российской политике. Среди новых элит, заинтересованных в переменах, во-первых, — более молодое поколение в региональном и муниципальном депутатском корпусе, а также представители «Молодой гвардии». Во-вторых, представители общественных организаций, занимающихся как социальной работой, так и политическими задачами. Число таких организаций выросло, их сотрудничество с властью выходит на новый продуктивный уровень, а возможности для политического влияния остаются слишком ограниченными. В-третьих, складывается социально ответственный и патриотически настроенный бизнес, рост влияния которого сдерживают традиционные крупные бизнес-группы.

Введение смешанной избирательной системы и проведение праймериз «Единой России» представляют собой содержательный ответ на запрос как общества в целом, так и новых групп социально активной элиты. Эти изменения инициированы и поддерживаются президентом. Как заявил В. Путин на Медиафоруме ОНФ 7 апреля, предварительное голосование «делает всю жизнь общественной организации, партии более прозрачной и приближает её к людям. Функционеры партийные должны чувствовать, что в обществе происходит». По мнению президента, праймериз позволят создать систему, которая «будет выталкивать наверх людей, заинтересованных и желающих работать в интересах общества, в том числе и в высшем законодательном органе страны».

Непосредственная работа по внедрению новых механизмов ложится на Администрацию президента и ее внутриполитический блок. Первый заместитель главы президентской администрации В. Володин неоднократно высказывался по поводу необходимости проведения легитимных, конкурентных и открытых праймериз, результаты которых имели бы признание и поддержку со стороны общества. В этом, собственно, и состоит легитимность процедуры. При этом речь идет не только о праймериз «Единой России», но и о более широком распространении этого механизма, его использовании всеми партиями. По мнению В. Володина, институт праймериз призван стимулировать активизацию внутрипартийной жизни и привести к формированию качественных списков выдвигаемых партиями кандидатов.

Позиция Кремля, основания и условия для праймериз

«Единая Россия» уже давно и первой в России начала внедрять механизм праймериз, что, кстати, поначалу встречало недоумение части партийных функционеров. К настоящему времени необходимость праймериз осознана, пожалуй, всеми внутри партии. Но вопрос их качественного результата остается актуальным. Вплоть до решения, принятого на XV съезде, партия экспериментировала с различными моделями праймериз, предполагавшими разную степень «допуска» внепартийных игроков и широких масс избирателей. По мере проведения этих экспериментов вырабатывалось и понимание того, какие последствия влечет за собой использование тех или иных моделей. Постепенным, эволюционным путем и Кремль, и сама партия пришли к пониманию необходимости проведения глобальных праймериз по открытой модели. Именно такое решение было принято применительно к праймериз на предстоящих думских выборах, и это существенно отличает предстоящие праймериз от тех, которые проводились ранее.

Проведение федеральных праймериз по открытой модели представляет собой непростой вызов для партийного менеджмента в центре и на местах.Открытая модель праймериз важна для того, чтобы протестировать возможности кандидатов в условиях конкурентной борьбы, выявить наиболее перспективные фигуры естественным путем, в публичной сфере, а затем принять обоснованное решение о формировании списка кандидатов.

На региональном уровне по-прежнему предпринимаются попытки проведения закрытых праймериз. Пока практика открытых праймериз не стала общераспространенной. Например, на выборах региональных законодательных собраний некоторые регионы предпочли использовать закрытую модель. Кремль отнюдь не приветствовал эти решения, но и не отменял их, что свидетельствует об известной гибкости подхода. В любом случае использование открытой модели на федеральных праймериз задает ориентиры для всей партии и всех регионов.

При подготовке праймериз для них были созданы все необходимые правовые основания и организационные условия. Ключевую роль сыграл XV съезд «Единой России» в феврале, принявший новое положение о порядке проведения праймериз. Принципиальные аспекты этого документа предварительно обсуждались в партии, и итоговый вариант вобрал в себя результаты этой дискуссии. Однако принципиальное стремление Кремля провести открытые и конкурентные праймериз сомнению уже не подвергалось.

С принятием положения о предварительном голосовании организация этого процесса была регламентирована максимально детально, что еще раз свидетельствует о серьезности происходящих изменений. Хотя речь идет просто о внутреннем регламенте одной из политических партий, было сделано все, чтобы приблизить праймериз к ситуации реальных выборов. Созданы структуры, управляющие этим процессом, — федеральный и региональные организационные комитеты. Сформулированы требования к кандидатам, отсекающие от участия в праймериз всех, кто может дискредитировать партию и не способен впоследствии стать ее кандидатом на выборах (включая наличие судимости, коммерческую деятельность, нелояльность к партии в прошлом и принадлежность к другим партиям). «Единая Россия» уже на этапе регистрации на праймериз стремится выявить и успешно выявляет потенциально «проблемных» кандидатов, которые могут просто дискредитировать партию в дальнейшем, тем более — в случае победы на праймериз и дальнейшего выдвижения в депутаты.

Важность процедурных моментов тем более велика, что праймериз имеют уже обязывающий, а не рекомендательный характер. Успех на праймериз — это прямой и прозрачный путь к включению в официальный список кандидатов «Единой России». Если ранее возможными оказывались различные манипуляции, которые корректировали или даже пересматривали итоги праймериз, то в этом году сделан новый шаг, и праймериз впервые становятся реально действующим механизмом формирования партийного списка, полностью выводящим этот процесс из тени.

Угрозы и вызовы

Фундаментальность происходящих изменений приводит и к возникновению различных угроз. Очевидно, что, во-первых, праймериз создают угрозы для многих действующих депутатов, не отличившихся активностью и не стремящихся к таковой. Во-вторых, при попытках замены действующих депутатов под прикрытием цели обновления партийной элиты также могут использоваться неадекватные приемы — чтобы «подвинуть» прежних игроков и поставить на их место не наиболее активных и пользующихся максимальной общественной поддержкой, а отвечающих групповым и корпоративным интересам. Понятно, что в «группе риска» среди тех, кто может проявить негативную «заинтересованность» в результате праймериз на местах, находятся и некоторые губернаторы, и сами депутаты, и бизнес-группы.

Главная политическая угроза для успеха праймериз — формальное согласие групп в партии и в правящей элите, прежде всего региональных, с новыми правилами открытой конкурентной борьбы на праймериз при реальном использовании старых практик и манипулятивных методов для достижения желаемого результата. И здесь дело может доходить до прямого обмана федерального центра, которому нужен объективный и обоснованный результат. Процедура внутрипартийных праймериз отличается от процедуры выборов тем, что на праймериз сложнее и фиксировать, и оспаривать нарушения. Это создает риски целенаправленного формирования кандидатами «своих» групп лояльных выборщиков — через административное воздействие или подкуп. В таком случае праймериз будут дискредитированы, превратившись в соревнование между «держателями» послушных им групп выборщиков, которых будут специально привозить на участки. А наличие одного такого «держателя» в округе автоматически минимизирует шансы остальных.

В большинстве округов есть сильные кандидаты, которых можно условно считать фаворитами. Эта ситуация вполне естественна. Но причиной лидерства многих из них являются административный статус, наличие финансов, контроль над региональными медиа и другие ресурсы. Вероятно, их победа будет восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Однако новые правила игры как раз в том и состоят, что успех на праймериз должен быть результатом политическим, а не технологическим. Никто не должен считать, что победа у него «в кармане» просто потому, что у него есть та или иная ресурсная база.

В этих условиях принципиальное значение, во-первых, приобретает контроль центра над соблюдением правил игры, включая и требования этического меморандума, подписываемого участниками. Неизбежными и необходимыми становятся санкции в отношении нарушителей, вплоть до отмены итогов праймериз федеральным оргкомитетом. Пока поводов для санкций было немного, и связаны они были чаще всего с неправомерными (с точки зрения норм положения о праймериз) попытками регистрации кандидатов. Но впереди гораздо более трудный процесс — контроль над адекватностью проведения праймериз в регионах и объективностью подсчета голосов. И, вероятно, здесь трудно будет обойтись без санкций.

Пока не только граждане, но и значительная часть элиты не понимает, какие реальные возможности создают праймериз. Но надо признать, что эти возможности недостаточно артикулированы в публичном поле. Что же касается элит на местах, то регистрация участников праймериз завершена, и интерес к участию нельзя назвать низким, но во многих регионах трудно признать и высоким. Не решенной проблемой остается мотивация к участию в праймериз. Претендовать на победу могут далеко не все, но использование праймериз для продвижения своих позиций в регионе, приобретения узнаваемости и создания политического капитала на будущее — это пока отнюдь не укорененная практика.

Кроме того, есть риски, связанные с фактическим непризнанием итогов праймериз проигравшими кандидатами и последующими политическими конфликтами. Кремль понимает и эту проблему. Поэтому кандидаты берут на себя обязательства не выдвигаться в случае поражения ни от других партий, ни в роли «независимого» кандидата. Однако исключать подобные случаи нельзя. Это недавно продемонстрировала история выборов мэра Рыбинска, вокруг которой разгорелся конфликт между крупнейшими элитными группами региона. В итоге кандидат, проигравший на праймериз, выдвинулся на выборах от партии «Родина». Однако рыбинский инцидент важен тем, что результаты выборов подтвердили итоги праймериз: проигравший однажды потерпел поражение и во второй раз.

Юридический запрет на дальнейшее участие в выборах для проигравших участников праймериз, конечно, невозможен. Кроме того, даже такое участие может способствовать конкурентности, хотя будет неэтичным для самих кандидатов. В любом случае важно то, что если праймериз имеют объективный характер и результат, то повторение того же самого межличностного противостояния на выборах с тем же исходом лишь подтвердит корректность праймериз. Именно это показала и ситуация в Рыбинске. Праймериз вводят существующие политические конфликты в электоральное русло уже на первом этапе кампании и не дают им перерасти в «борьбу без правил».

Идеализировать ход праймериз было бы заблуждением, но нельзя отрицать, что они задают политически верный тренд. По итогам регистрации на праймериз сложилась ситуация, которая вполне может быть охарактеризована как конкурентная. Участие в праймериз принимают более трех тысяч кандидатов, что обеспечивает достаточно высокий конкурс.

Уровень конкуренции: региональные различия

Заметными и неизбежными стали различия между регионами в уровне формальной конкуренции на праймериз — по количеству выдвинутых кандидатов. Среди «отстающих» нередко оказываются республики, которые характеризуются более слабым развитием публичной сферы и чрезмерной зарегулированностью процедуры. Например, среднее число выдвиженцев оказалось мало на праймериз в небольших республиках, где выдвигается только один список участников, а участников — 6−7 (Карачаево-Черкесия, Тува и др.). В то же время примечательно, что в этот список попала и Карелия, а не только регионы с относительно слаборазвитым политическим полем, такие как Чукотка и Еврейская АО. Относительно вялым выглядит процесс выдвижения, если говорить об округах, в Дагестане и Татарстане, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Оренбургской, Самарской, Томской областях. Обычно здесь среднее число выдвиженцев на округ не превышает восемь человек. «Отстающими» оказываются очень разные субъекты Федерации, что свидетельствует не только об их политической культуре, но и специфике внутрипартийных отношений на настоящем этапе.

С другой стороны, есть регионы, где конкурс на место велик и составляет 10 и более человек (в некоторых округах — более 30). Среди лидеров, где среднее число выдвиженцев на округ не менее 15, присутствуют Москва и регионы Центральной России, такие как Брянская, Московская и Ярославская области, а также Башкирия, Волгоградская, Ульяновская области. Примечателен большой интерес к праймериз в Севастополе. Среди регионов, где нет деления на округа, выделяются в лучшую сторону также Бурятия, Якутия, Сахалин, Новгородская область. Интересно, что в одних «малых» регионах, где идет только одна кампания на праймериз, это снижает мотивацию участников, а в других, напротив, вызывает немалый ажиотаж. Все это свидетельствует о разных траекториях развития электорального процесса, в прямой и естественной зависимости от особенностей местной общественно-политической среды.

Один тип территорий — те, в которых существует естественное лидерство, вызванное наличием у одного из кандидатов превосходства над остальными, связанного с политическим опытом, известностью и популярностью. Однако из этого еще не следует автоматический успех. Другой тип — конкуренция между двумя лидерами с сопоставимыми ресурсами и возможностями. Конкурентные сценарии вызваны, как правило, столкновением действующего депутата с сильной фигурой из числа представителей региональной политической элиты, бизнеса, общественности. Нередкими стали случаи конкуренции действующих депутатов между собой (Кавминводский округ в Ставропольском крае — с тремя депутатами сразу; Уфимский и Нефтекамский округа в Башкирии, Тверской округ, Радищевский округ в Ульяновской области, Западный в Санкт-Петербурге и др.), а в Москве, в Новомосковском округе, столкнулись депутат Н. Антошкин и сенатор Д. Саблин. Интересная ситуация возникла в Тушинском округе Москвы, в котором заявились бывший глава Роспотребнадзора Г. Онищенко и депутат В. Крупенников.Третий тип — округа с аморфной конкурентной ситуацией, где лидеры пока не определились и возможны сюрпризы. Не исключено, что в некоторых подобных округах поддержка впоследствии будет оказана кандидатам от партий парламентской оппозиции.

Более высокий уровень фактической конкуренции характерен для регионов со сложной и конфликтной внутриэлитной ситуацией. Нередко в их число входят регионы, где власть сменилась недавно или несколько лет назад, а губернатор является «варягом». Во-первых, в таких регионах нет жесткого губернаторского контроля и больше групп элиты, стремящихся и готовых участвовать в выборах. Во-вторых, обычно там более активна политическая жизнь. Например, высоким уровнем конкуренции на праймериз отличаются политически активные регионы промышленного Урала с их влиятельным бизнесом — Челябинская и Свердловская области. Конкурентные сценарии праймериз характерны и для ряда московских округов.

Новая партийная элита: базовые источники рекрутирования

Праймериз начинают постепенно играть важнейшую роль в снятии искусственных барьеров для прихода в политику нескольких групп: общественников, молодого поколения элиты, социально активного бизнеса. Предварительное голосование «Единой России» реально «перезагружает» российскую политическую систему.

Позитивной особенностью процесса регистрации на праймериз стало участие беспартийных, доля которых приближается к 60%. Тем самым предварительное голосование не свелось к сугубо внутрипартийной процедуре, а привлекло интерес со стороны сторонников партии и политически менее ангажированных представителей общественности. При формировании оргкомитетов праймериз выполняется требование об обязательном присутствии представителей общественных объединений (не менее 30%).

Одной из важных тенденций стало расширение присутствия представителей Общероссийского народного фронта. В сравнении с прошлыми выборами, на которых ОНФ также был игроком, на нынешних праймериз ситуация изменилась, поскольку сам ОНФ стал более влиятельной организацией. В прошлый раз к ОНФ нередко «приписывали» тех или иных кандидатов уже во время праймериз и выборов. Сейчас выдвинуты реальные активисты. В праймериз участвуют многие представители федерального руководства ОНФ, сопредседатели и главы исполкомов региональных штабов, другие активисты движения. Среди кандидатов — сопредседатель центрального штаба ОНФ О. Тимофеева (Ставропольский край), многие действующие депутаты, активно работающие в ОНФ (например, Н. Говорин в Забайкалье), в целом ряде округов выдвинуты главы региональных исполкомов (Вологодская, Кировская, Пензенская области). Повышение доли и значения гражданских активистов на праймериз происходит и за счет других общественных организаций, в том числе социальных НКО, которым Кремль также уделяет растущее внимание.

Во многих регионах активна «Молодая гвардия Единой России», а ее лидер Д. Давыдов баллотируется в Волгоградской области по списку. Наконец, в Свердловской области в одном из округов выдвинут глава региональной Федерации профсоюзов А. Ветлужских, являющийся одновременно главой исполкома движения «В защиту человека труда».

Важным источником рекрутирования кандидатов становится и общественная среда в более широком смысле. Заметно присутствие известных фигур из мира искусства, спорта, журналистики. В праймериз с намерением выйти на выборы в округах участвует множество известных спортсменов, которые уже являются парламентариями (В. Третьяк в Ульяновской области и В. Фетисов в Московской, где также баллотируется И. Роднина; С. Журова вновь идет по Ленинградской области, а А. Карелин в родной Новосибирской; Н. Валуев в этот раз участвует в выборах в Брянской области). К ним добавляются и новые фигуры: фигуристка И. Слуцкая и лыжник А. Легков выдвинулись в округах в Московской области, биатлонист и региональный депутат С. Чепиков — в Свердловской области, конькобежец И. Скобрев — в Хабаровском крае. Из мира шоу-бизнеса к И. Кобзону (идет по списку в Забайкалье) добавляются композитор М. Дунаевский (Московская область) и кинорежиссер Ю. Кара (Москва). Нельзя не отметить приход ряда деятелей масс-медиа — П. Толстого в округе в Москве, О. Пушкиной — в Подмосковье; главный редактор газеты «Культура» Е. Ямпольская выдвинулась по списку в Челябинской области. К культурной элите страны среди участников выборов в округах можно отнести директора государственного музея-заповедника М. А. Шолохова — внука великого писателя А. Шолохова. Вновь выходят на выборы космонавты, и вновь этой практикой отличается Подмосковье (М. Сураев и Е. Серова). Привлечением медийных персонажей на праймериз очень сильно выделяется столичный регион, прежде всего — Московская область.

Праймериз «Единой России» вовлекают в свою орбиту и политиков, примыкавших ранее к другим партиям, входивших в их фракции на федеральном или региональном уровне. Понятно, что у «твердых» партийцев есть свои партии и повестка, но для тех, кто по каким-то причинам не вписался во внутрипартийные конфигурации, возникают возможности для того, чтобы попробовать себя в ведущей партии страны. Немало случаев, когда на праймериз выдвигаются те, кто входил во фракции «Справедливой России», ЛДПР и даже КПРФ, примыкал к «Родине», «Патриотам России». Например, в округе в Свердловской области выдвинулся региональный депутат от КПРФ А. Альшевских, а в Ульяновской области — депутат Государственной думы В. Харлов, входивший в «Справедливую Россию». Праймериз завоевывают авторитет и признание среди сторонников других партий и позволяют считать их своеобразным кадровым резервом. В каком-то смысле это вызов для деятелей «Единой России» и партийного менеджмента.

Одной из ключевых задач, решаемых Кремлем в процессе праймериз, является реализация запроса на обновление депутатского корпуса. Неудивительно, что заявки на участие подало большинство действующих депутатов. Их политический интерес к сохранению статуса очевиден. Однако новая избирательная система в силу самой логики ее функционирования нацелена на проведение ротации среди думских депутатов. Сейчас им надо преодолеть первый барьер — одержать победу на праймериз. Смысл теста, который они проходят, как раз и состоит в том, что им надо доказать свое умение работать в конкурентной публичной среде, а многие прежние «списочники» к этому не готовы. За этим барьером следует и другой — собственно выборы, особенно в одномандатном округе, где единороссам придется иной раз столкнуться с хорошо подготовленными оппозиционерами. В подобном положении оказывается и группа членов Совета Федерации, которые также участвуют в праймериз и собираются перейти в Госдуму.

Позитивный тренд — готовность статусных депутатов к тому, чтобы баллотироваться в округах. Это — отличный показатель понимания новой реальности и готовности встречаться с избирателями лицом к лицу. Так, спикер Государственной думы С. Нарышкин идет по округу в Ленинградской области, секретарь Генерального совета партии и глава федерального оргкомитета праймериз С. Неверов — в Смоленской области, лидер фракции В. Васильев — в Тверской области. Некоторые известные депутаты баллотируются только по списку, притом в «новых» для себя регионах, где им необходимо привлечь и мобилизовать избирателей. Для них это тоже непростой тест.

Процедура праймериз делит действующих депутатов на две различающиеся группы. Одни депутаты являются опытными и яркими лидерами и известны населению. Их задача состоит в том, чтобы подтвердить свою популярность на праймериз, пройти серьезную тренировку перед выборами, поработав над своим имиджем и программой. Во многих округах их успех не вызывает сомнений, но это результат той реальной работы, которая проводилась ими ранее. Другие депутаты, напротив, оказываются в новых для себя условиях, не являясь публичными фигурами и не зарекомендовав себя чем-то существенным в глазах электората. Они уже сталкиваются с конкуренцией, и отсев части таких депутатов в ходе праймериз становится все более вероятным.

Региональная и муниципальная элита на праймериз

В процесс праймериз активно вовлекаются различные группы региональной и местной элиты.

Во-первых, обращает на себя внимание включение в процесс праймериз муниципальных элит, для которых данная процедура становится довольно эффективным социальным лифтом. В праймериз задействовано большое количество мэров городов, глав некрупных муниципальных образований, руководителей муниципальных собраний. Для этого слоя элиты праймериз — это отличный способ испытать свои силы на более высоком политическом уровне. Причем, судя по ходу кампании, вполне можно ожидать, что многие муниципалы сумеют выиграть праймериз и приблизиться к желанной цели — выходу на федеральный уровень политики. В округах выдвинули свои кандидатуры главы целого ряда региональных столиц — Вологды, Иваново, Калуги, Краснодара, Перми, Саратова, Чебоксар; таких крупных городов, как Магнитогорск и Новороссийск. К ним примыкают спикер Оренбургского городского совета (не являющийся по статусу главой города), глава крупного Сергиево-Посадского района в Московской области и другие. Представлены, но только в списках главы Волгограда и Кирова, еще есть мэры, выдвинутые в регионах, где проходит единая кампания праймериз (Республика Алтай, Мурманская область).

Во-вторых, заметную роль на праймериз играют региональные депутаты, в том числе главы законодательных собраний и их заместители. Это тем более естественный процесс, когда такие депутаты стремятся перейти на федеральный уровень, развивая тем самым свою карьеру в органах законодательной власти. Региональные законодатели имеют опыт и компетенцию, и их лучшие представители вполне способны сделать думский корпус более профессиональным и одновременно приближенным к реальным запросам населения. В округах выдвинут целый ряд спикеров: в Алтайском крае, Кемеровской, Курской, Ростовской областях, а сильные и известные депутаты представлены десятками человек и в большинстве субъектов. Есть среди них и персонажи, заметные на федеральном уровне, как например, В. Милонов в Санкт-Петербурге. Интересно, что именно региональные депутаты стали ключевыми участниками праймериз в Крыму. Ряд спикеров, впрочем, выдвигаются только по списку (Краснодарский край, Иркутская, Калужская, Кировская, Тверская области), либо в регионах, где есть только один округ и нет деления на праймериз по списку и округам (например, Республика Алтай, Астраханская область, Еврейская АО, Чукотка).

В-третьих, большой интерес к праймериз демонстрирует региональная исполнительная власть. Среди участников кампании можно обнаружить немало заместителей губернаторов, региональных министров. Например, в округах собираются баллотироваться влиятельные заместители губернаторов Санкт-Петербурга (И. Дивинский) и Московской области (Ю. Олейников). К ним примыкает немалое число заместителей губернаторов, региональных вице-премьеров и министров — в Татарстане, Красноярском крае, Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Смоленской областях. Однако с этой группой связаны и свои риски. С одной стороны, таким путем можно привести в Государственную думу компетентных чиновников, способных стать не менее компетентными законодателями. С другой стороны, важно избежать рисков использования в их интересах губернаторского административного ресурса. Да и уровень конкуренции в округах, где выставлены такие фигуры, нередко оказывается заметно ниже, чем в остальных случаях, что позволяет говорить о нежелании многих потенциальных конкурентов соревноваться с выдвиженцами губернаторов.

В-четвертых, праймериз способствуют реализации потенциала местных партийных элит. Речь не только о руководителях региональных политсоветов и других статусных фигурах (зачастую это — спикеры или их заместители), но и о местном активе (например, руководители политсоветов и исполкомов районного уровня). Тем самым праймериз способствуют раскрытию потенциала региональных партийцев и реализации «Единой Россией» одной из главных функций партийной организации — формированию и продвижению партийного актива, причем в публичном поле и в процессе естественного кадрового отбора.

В-пятых, важным игроком на праймериз становятся местные деловые элиты. Речь не столько о крупных бизнес-группах федерального масштаба, сколько о региональном бизнесе, который видит в праймериз возможности для своего продвижения. Стремятся попасть в Госдуму и представители заметных региональных бизнес-групп. Одним из примеров стала группа «Магнезит» в Челябинской области (ее представляет В. Горбунов). Идут по округам и некоторые известные региональные депутаты-бизнесмены, такие как А. Красноштанов в Иркутской области, А. Бурнашов в Пермском крае. Принципиальный вопрос — в мотивации бизнеса. Усилия федеральной власти до сих пор были направлены на деолигархизацию российского парламента. Поэтому праймериз не должны стать способом реванша той части бизнеса, которая полагает, что депутатский статус откроет новые коммерческие и лоббистские возможности. В предвыборной активности такого бизнеса есть, конечно, и риск покупки голосов выборщиков. Позитивную перспективу имеет включение в работу Государственной думы только тех предпринимателей, которые готовы переориентироваться на социальную и политическую деятельность и преследуют именно эти цели. Например, среди тех бизнесменов, которые участвуют в праймериз, есть активисты ОНФ и люди, занимающиеся благотворительностью. В целом же бизнес понимает, что позиция Кремля в отношении его проникновения во власть стала более жесткой, и нельзя сказать, что его участие в праймериз оказалось «массовым».

Параллельно с федеральной в стране проходит еще множество региональных и муниципальных кампаний. Например, одновременно идут выборы законодательных собраний в 38 субъектах Федерации. На этих выборах проводятся свои праймериз. Некоторая проблема связана с тем, что проведение серии параллельных праймериз влечет за собой усложнение дизайна всей кампании, включая использование разных методов на разных уровнях праймериз, а также трудную задачу выбора игроками приоритетной для себя кампании. Один из рисков связан с тем, что региональные праймериз часто пытаются взять под свой полный контроль губернаторы (зачастую они же намерены стать «паровозами»), что повышает вероятность применения административного ресурса и может негативно влиять на имидж праймериз в целом. Нередко региональные праймериз ведут к снижению конкуренции в федеральной части кампании, поскольку местные игроки предпочитают «синицу в руках» и сосредотачивают усилия на более простой и эффективной кампании. Заметны и случаи тактической неопределенности, когда кандидаты «разрываются» между двумя кампаниями, не решив, на что делать окончательную ставку. Это, в свою очередь, дезориентирует избирателей. Складывается ситуация, при которой параллельные региональные праймериз ведут к росту конкуренции именно на региональном уровне и ее сокращению на федеральном. Вероятно, это можно признать естественным ходом событий.

Дебаты и агитация: артикулирование интересов

Вывод дебатов на новый качественный уровень — еще одно достижение праймериз этого года. Все кандидаты обязаны принимать участие в этой процедуре и, следовательно, не могут избежать представления своих взглядов, программы, демонстрации своей компетентности. Стимулирующим фактором становится тематический характер дебатов, которые проводятся по определенным направлениям, связанным главным образом с социально-экономической повесткой. Поэтому кандидаты должны демонстрировать знание ситуации и наличие собственной позиции.

Пока нельзя сказать о том, что дебаты повсеместно стали способом вовлечения и самих кандидатов, и общества в кампанию. Во многом это объясняется невысоким уровнем профессиональной подготовки кандидатов или их формальным отношением к этой процедуре. Заметно, что многие только пробуют свои силы, не могут выйти на публику с какой-либо целостной программой и просто грамотно продвигать себя. Не хватает пока и организации информационного сопровождения дебатов, поскольку далеко не везде избиратели знают об их проведении и могут просмотреть их трансляцию или запись. Тем не менее есть регионы, где дебаты стали реальной площадкой для заинтересованного, временами острого, но и содержательного обсуждения. Конечно, эта ситуация возникает там, где на дебатах сталкиваются подготовленные и опытные кандидаты. Так или иначе, но обязательность участия в публичных дебатах способствует повышению качества селекции кандидатов и их собственного уровня.

Запуск дебатов создает важную направленность для всей последующей кампании, поскольку кандидат уже не может уповать только на ресурсы и поддержку тех элит, которые, возможно, стоят за его спиной. Однако проблемой может стать серьезная дифференциация агитационных кампаний и по их интенсивности, и по методам. На начальном этапе пока многие кандидаты так и не приступали к активным действиям, ограничиваясь приходом на дебаты и малосодержательными высказываниями. Мало кто понимает, например, нужно ли делать свою предвыборную программу, готовить ли наглядную агитацию, среди кого и как ее распространять, нужны ли встречи с избирателями, поездки по территории. Часть кандидатов, вероятно, по-прежнему думает, что за них все сделает административный ресурс.

Агитационная кампания пока носит несколько робкий и неартикулированный характер. С другой стороны, вполне благоприятно то, что не пущены в ход манипулятивные технологии, и есть шанс избежать их широкого применения. Возможно, еще потребуется разработка неформальных требований к агитационной кампании: центр обозначил лишь обязательность участия в дебатах и выполнения этических норм. Блокирование «грязных» технологий и подкупа (либо административного привлечения) заведомо лояльных выборщиков — это одна из задач. Другая задача — это разработка общих методических указаний для кандидатов и повышение их грамотности с помощью обучающих семинаров.

Праймериз «Единой России» как вызов для других партий

Несмотря на наличие внутренних проблем в организации и проведении праймериз «Единой России», их вывод на новый уровень представляет собой вызов для других партий. Именно «Единая Россия» демонстрирует способность к обновлению и активизации работы с обществом.

В рамках предстоящей кампании интерес привлекает проект КПРФ «Гражданский совет», но он мало чем напоминает праймериз. В рамках этого проекта кандидаты борются лишь за то, чтобы получить право стать помощниками будущих депутатов Госдумы и иметь возможность контактировать с депутатами из фракции КПРФ по профилю своей деятельности. Это может быть неплохо для формирования кадрового резерва партии, которая в нем и в самом деле нуждается.

Сама КПРФ утверждает, что формирование ее «Гражданского совета» приближено к процедуре предварительного голосования, но это далеко не так. И дело не только в упрощенной процедуре интернет-голосования, посредством которого будут определены 150 победителей. Дело в том, что КПРФ уходит от реальных состязательных праймериз, которые были бы ей очень полезны для обновления списка кандидатов на выборах. Партийное руководство и фракция приобрели весьма застойный характер и боятся перемен.

Праймериз партии ПАРНАС и создаваемой на ее основе Демкоалиции проводятся не вслед за «Единой Россией», а скорее с целью копирования западных образцов. Но приводит это к совершенно иным результатам. Внутренние конфликты уже разрывают на части и без того слабую организацию. Вместо того чтобы определять наиболее достойных посредством праймериз в условиях жесткой борьбы, как это и бывает в США, игроки ссорятся между собой, «хлопают дверью» и уходят с праймериз. Налицо желание партийного лидера М. Касьянова взять ход праймериз под личный контроль, что противоречит духу предварительного голосования.

В итоге только «Единая Россия» оказывается в состоянии ответить на вызов обновления элиты и улучшить свои позиции путем проведения конкурентных праймериз, открытых для всего электората. Она подтверждает свой статус не только крупнейшей, но и наиболее ответственной партии, заботящейся о своем будущем и политических перспективах.

Проводя праймериз, «Единая Россия» усиливает свои конкурентные преимущества в отношении всех остальных партий. Это может не нравиться оппонентам, но другие партии пока не демонстрируют попыток сделать что-то подобное. И дело здесь не только в ресурсах: в конце концов, организовать для своих сторонников какие-либо упрощенные процедуры предварительного голосования может любая серьезная партия. Проблема заключается прежде всего в инертности партийного менеджмента оппозиционных партий и нежелании расставаться со своими позициями. Парадоксальным образом за статус-кво куда больше и отчаяннее борются сегодня оппозиционные партии, а не партия парламентского большинства.

Влияние праймериз на общий ход избирательной кампании уже становится заметным. «Единая Россия» берет инициативу в свои руки, в то время как остальные партии выжидают и с трудом определяются со своими перспективными кандидатами. Но, конечно, главной задачей праймериз является формирование списка, состоящего из конкурентоспособных кандидатов. Это имеет несомненную важность для одномандатных округов, поскольку от этого формата кампании все уже отвыкли. Избиратель будет придирчив и не станет голосовать просто по принципу партийной принадлежности: ему нужно будет увидеть личность, достойную того, чтобы представлять его интересы в парламенте. Голосование за партийный список тоже зависит не только от лояльности массового избирателя. Здесь важно и то, кто окажется избранным на праймериз, чтобы возглавить территориальные списки и агитировать в поддержку партии. Тем более что сегодня это будут уже не главы регионов, а политики и общественные деятели, способные привлечь к партии реальных сторонников.

Возвращение одномандатных округов позволяет «Единой России» сохранить парламентское большинство, даже если голосование за список будет относительно менее благоприятным. Но принципиальное отличие думских выборов-2016 от предыдущих состоит в том, что ни по списку, ни в округах нельзя будет выиграть без подготовленных кандидатов и повышения качества публичной кампании. Праймериз «Единой России» служат именно этой цели. Более того, в случае успеха предварительного голосования будут созданы условия для укрепления поддержки «Единой России» как партии и как фракции, состоящей из сильных депутатов, на длительную перспективу. Главным результатом праймериз должна стать перезагрузка политической системы, которая, может быть, и не изменит существенным образом соотношение сил партий, но способна изменить в лучшую сторону характер взаимоотношений между властью и обществом.