Япония уже создала «самую перспективную армию». Теперь ждём её проверки войной

Картинка национальных телеканалов запечатлела по-японски изящный, как журавль, рвущийся в воздух красно-белый самолет в сопровождении двух японских военных истребителей, которые выглядели как почетный эскорт, — а на практике собирали данные полета.

Летный образец под номером «01» японского истребителя пятого поколения X-2, наследника по прямой знаменитого истребителя «Зеро» времен Второй мировой — через общего родителя, «Мицубиши Хэви Индастрис» — ушел из аэропорта Нагоя в центральной Японии в свой первый испытательный полет.

Истребитель благополучно приземлился на авиабазе Гифу, к северу от Нагоя, после того, как выполнил запланированный 25-минутный полет с «без каких-либо особых сложностей», как сообщили чиновники Агентства закупок министерства обороны Японии. «Контроль воздушного судна пошел точно так, как в наших имитационных тренировок», — добавил пилот.

Хирофуми Дои, генеральный конструктор X-2, сразу же стал национальным героем, на уровне великих самураев прошлого.

Первый в Японии истребитель, созданный по технологии «стелс», успешно поднялся в небо. Страна присоединилась к избранной группе мировых военных держав, владеющих технологиями невидимости для радаров.

В настоящее время только Соединенные Штаты, Россия и Китай обладают международно признанными летающими образцами самолетов с такой технологией.

Несмотря на жесткие конституционные ограничения на использование военной силы, введенные после Второй мировой войны, сегодня Япония обладает одной из самых передовых армий в мире, а пресловутое ограничение оборонных расходов 1% от ВВП (к слову, не так давно показательно нарушенное правительством премьера Абэ) — это один процент от ВВП размером 4.127 млрд. долларов. В результате в абсолютных значениях оборонный бюджет Японии занимает пятое место в мире — примерно столько же тратит, например, Франция, а Германия на свой военно-промышленный комплекс и армию тратит в полтора раза меньше.

При этом свои 59 миллиардов долларов японские военные тратят иначе, чем те же американцы или русские до недавнего времени, — не на поддержание накопленных запасов устаревших образцов оружия, которые и списать никто не позволит, и в современном бою уже почти бесполезны, а на развертывание самых современных оборонных систем.

Если к тому же иметь в виду, что мы говорим не просто о денежном мешке, как Саудовская Аравия, а о технологической сверхдержаве — не удивительно, что военные специалисты «Джейн корпорейтед», самого авторитетного мирового аналитического агентства в области военной техники и вооружений, назвали именно японскую армию «самой перспективной армией первой четверти нового века».

X-2, разработанный компанией «Мицубиши Хэви Индастрис» и 200-ми другими компаниями, имеет 14,2 метров (47 футов) в длину и 9,1 метра в ширину и формально создавался в качестве преемника F-2 истребителей, разработанных совместно с Соединенными Штатами.

Однако даже беглый взгляд на технические характеристики и историю разработки машины показывает, что ситуация куда интересней.

Перед нами пример корпоративной солидарности военно-промышленного лобби Японии и США, которым вместе удалось преодолеть сопротивление американских законодателей, — в интересах увеличения расходов на перспективные военные НИКОР, что интересовало американских производителей оружия, и в интересах снятия технологических ограничений на экспорт чувствительных технологий, что интересовало японских.

История крайне любопытная.

Япония начала проект в 2009 году и, как сообщается, потратила около 39.400.000.000 иен ($332 млн.) на разработку самолета.

Стране Восходящего Солнца запретили разработку собственных самолетов в течение многих лет после поражения во Второй мировой войне, и лишь в начале 1960-х годов невероятными дипломатическими усилиями санкции были сняты. Появился довольно скромный YS-11, пропеллерный пассажирский самолет. Но уже тогда стало понятно, что за полтора десятилетия после окончания Второй Мировой инженерно-конструкторский потенциал японского авиастроения не только не был утрачен, а оказался вполне на тогдашнем современном уровне.

Полвека со времен YS-11 японская авиационная промышленность «работала в стол», понимая, что даже лучшими технологиями и машинами не прорвать коммерческого доминирования американцев и объединенных европейцев в промышленном авиастроении. Японцы ждали своего часа, и вот год назад пришло их время.

Первой вехой в ноябре прошлого года стал полет первого в Японии реактивного пассажирского самолета отечественного производства MRJ, также разработанного «Мицубиши Хэви Индастрис». И вот теперь — собственный истребитель пятого поколения с технологией стелс.

При этом важно, что никто не собирается останавливаться на тестовых образцах. Министерство обороны объявило, что планирует первые закупки X-2 уже в следующем месяце — настолько высока технологическая готовность машины и уверенность в ее потенциале.

Одновременно и Агентство закупок «будет продолжать анализировать данные и проверить его незаметности технологический потенциал», чтобы определиться с объемом заказов в ближайшем будущем, сказал официальный представитель Агентства на пресс-конференции после первого испытательного полета.

Обратим внимание еще на одну деталь — сразу же, по сообщениям Сил самообороны Японии, разрабатывается палубная версия X-2. Япония не имеет и не планирует в ближайшие десятилетия строить авианосный флот. Для чьих авианосцев проектируются новые японские стелсы?

Формально X-2 приходит на замену F-2, который был введен в эксплуатацию по авиационным меркам совсем недавно, в 2000 году. При проектировании F-2 японцы в 1987 году выбрали истребитель Локхид Мартин F-16 в качестве основы для «местного» проекта, который заменил бы стоящие на вооружении F-1s, разработанные в 1970-е годы.

По всем военным справочникам, ниша тяжелых истребителей в японских ВВС обеспечена лицензионными F-15 Боинг, производимыми на островах, легкого — собственным F-2, доработанным аналогом F-16.

Между тем X-2, идущий на смену F-2, совсем не похож по параметрам на легкий истребитель.

У него более длинный фюзеляж, большее рулевые плоскости, на 25% больше площадь крыла, больший объем внутреннего хранения топлива, а также по дополнительной, в сравнении с F-16, еще одной станции подвески оружия на крыле. Перед нами истребитель тяжелого класса, куда больше похожий на «Игл» F-15.

Или, если точнее, на легендарный «Раптор» F-22, первый в мире тяжелый истребитель пятого поколения.

Многим будет за что вспомнить уходящего президента Барака Обаму «незлым тихим словом». У знатоков авиации к нему свой счет.

Именно решение американского президента четыре года назад прекратило программу только что вставшего на крыло F-22, ознаменовавшего своим появлением смену поколений в мировой военной авиации. Обаме эта программа показалась слишком дорогой ‑ и уже летающий и стоящий на вооружении «Раптор» был снят с производства.

Обама, за время своего нахождения в Белом Доме меняющий уже четвертого министра обороны, так и не смог найти контакта с Пентагоном и военно-промышленным лобби и почти самостоятельно решил, что Америке достаточно одного самолета пятого поколения, F-35. Но это легкий истребитель, у него другие задачи поля боя, чем у «Раптора».

Генералы и американские военные лоббисты не стали ждать, пока в Белый Дом придет более адекватный менеджер, и решили посмотреть через океан.

К тому моменту японские военные лоббисты уже два года как топтались в коридорах Капитолия, пытаясь добиться от конгрессменов разрешения на покупку технологий, необходимых для продвижения проекта X-2.

Американские коллеги-лоббисты помогли ‑ и японцы получили документацию по перспективным разработкам в области графитовых смол. Помогли с выгодой — доведенная в «Мицубиши» до промышленного полетного образца технология вернулась к американским производителям в рамках кооперации с «Локхид».

И таких примеров при производстве X-2 можно найти сотни.

То, что американцам урезалось в рамках бюджетной экономии, а японцам не доставалось из-за запретов на экспорт, усилиями «кооперации лоббистов» уезжало на острова, доводилось там до готовности — и возвращалось за океан.

Таким образом, перед нами японско-американский самолет.

Это закреплено и в производственной программе. В соответствии с соглашением, Япония отвечает за производство около 60% самолетов, а остальные 40% производятся в США.

Примерно та же пропорция и в конструктиве машины. Генподрядчик и другие японские фирмы обеспечивают руководство и большую часть работ, но и «Локхид Мартин» обеспечивает около 40% от общего конструктива: кормовую часть фюзеляжа, механику крыльев, часть авионики, системы управления оружием и живучестью. Все эти компоненты американский ВПК отгружает в «Комаки», главный сборочный центр «Мицубиши», где из всего этого возникают бело-красные истребители.

Новые тяжелые истребители пятого поколения для Японии и США. В обход санкций и секвестров.

Что же касается Барака Обамы — так он уходит.