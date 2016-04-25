



«Гордо реет флаг Украины, чёрной молнии подобный...»

Когда в конце 2016 года на оккупированной необандеровцами территории Украины многие начнут задаваться вопросом — когда же начался крах режима, ответ будет лежать в назначении Гройсмана премьер-министром Украины. Именно это время — апрель 2016 года, когда прошло всего два года с воцарения хунты в Киеве, и надо будет считать началом ее конца. И это не только наша точка зрения. Собственно говоря, так считают и ведущие западные аналитические центры.

«Когда Яценюк и его партия больше не являются объектами общественного недовольства, в любом провале будут обвинять непосредственно Порошенко и его блок. То есть если страна по-прежнему не достигнет значительного экономического роста и успехов в политических реформах, позиции Порошенко и Гройсмана ослабеют, а это приведет к досрочным парламентским выборам. Подобное развитие событий не только поставит под вопрос пакет помощи от МВФ и уже проведенные реформы, но и будет угрожать общему прозападному направлению, избранному Украиной несколько лет назад. Если провалится политика нового кабинета министров Украины под руководством Владимира Гройсмана, страна может отказаться от своего прозападного вектора развития и вновь вернуться на пророссийский путь», — считает американское разведывательно-аналитическое агентство Stratfor.

В этом фрагменте все правильно. За одним маленьким исключением — не если, а когда. Так как у Украины уже нет сослагательного наклонения. Процесс объективно запущен (во всех смыслах этого слова) настолько сильно, что никаких субъективных сил его остановить не будет. Посмотрим же на расстановку сил основных игроков.

В настоящее время на политическом поле Украины определились следующие группы игроков. Во-первых, финансово-политический клан Порошенко. Сломав через колено Раду, Порошенко получил своего премьер-министра Гройсмана, с которым знаком уже много лет по бизнесу и политике. Соответственно, если не будет никакого политического или экономического форс-мажора, он получил страну в разграбление на год. Именно такой иммунитет имеет правительство на Украине при назначении. Больше Гройсман не продержится.

Но и Порошенко, как и Яценюк, хочет соскочить грамотно, досрочно и без применения к нему крайних мер со стороны оппозиции, которая уже заявила, что Порошенко не удастся повторить бегство Януковича. Убрав Яценюка и назначив своего премьера, Порошенко сделал исключительно себя ответственным за финансово-экономическое состояние Украины. И это, несомненно, политические оппоненты будут раскручивать по полной программе уже осенью текущего года. Никто ждать окончания года Гройсмана не будет.

«Сколько бы Гройсман ни обращался к населению за советом по поводу первоочередных мер правительства, сколько бы ещё денег ни удалось выжать из Запада (думаю, что больше полутора-двух миллиардов до конца года не удастся собрать по всем возможным сусекам, а возможно, и вообще ничего не соберут), обвальное падение уровня жизни и управляемости остатками страны ни отменить, ни изменить никто не в силах. Чтобы переломить эту тенденцию, необходимы не просто грамотные управленцы, которых нет и не предвидится на Украине и в ближайших окрестностях, не только адекватная внешняя, внутренняя и экономическая политика, которые никто не собирается проводить, но ещё и огромные, исчисляемые десятками (а возможно, уже и сотнями) миллиардов долларов в год ресурсы, которые необходимо на постоянной основе закачивать на Украину на протяжении ближайших пяти-десяти лет. Таких ресурсов в распоряжении украинских властей нет и не будет», — отмечает Ростислав Ищенко.

Политически Порошенко будет всячески затягивать время, чтобы никак не решать проблему ЛНР и ДНР, так как оба варианта ее решения чреваты «двойными вилами» для него лично. В случае войны он рискует потерять ЛНР и ДНР полностью. Если будет затягивать с политическим решением, начнет прессовать Запад. В принципе, это уже началось. Я имею в виду не столько политические заявления Парижа, Вашингтона и Берлина о необходимости Киеву ускорить децентрализацию и выполнение Минска-2, сколько фильм ВВС о том, что малайзийский лайнер МН17 сбили истребители ВВС Украины. Это больше, чем ультиматум или очередное заявление. Британия, как всегда, играет жестко. Это — обвинение в государственном терроризме. Хусейн и Каддафи откупиться не сумели. Порошенко тем более не сможет. Таким образом, Порошенко сам себя назначил на роль козла отпущения. Сроки начнут подходить осенью 2016 года.

Вторая группа — политическая оппозиция в Раде в лице партии Тимошенко, партии Ляшко и «Оппозиционного блока». Оказавшись не у дел после одобрения «Блоком Петра Порошенко» и «Национальным фронтом Яценюка» нового премьера, они теперь будут копытом бить, чтобы максимально приблизить перевыборы Рады. Так как только новая Рада позволит им поставить вопрос о новом правительстве. Если нет — то ждать придется до лета 2018 года, с чем они категорически не согласны. Поэтому будут использовать любые шансы для того, чтобы дискредитировать Порошенко и поставить вопрос о необходимости досрочных выборов. Доказательством этого тезиса является то, что Тимошенко уже начала свою большую игру, заявив о том, что она вернет на Украину деньги, украденные правительством Яценюка. Никто ждать лета 2018 года из политической оппозиции не собирается.

«Элитные группы, запустившие через СМИ тезис о Вальцмане, преследуют утилитарные цели — им нужны досрочные парламентские выборы осенью 2016 года, которые не нужны Порошенко. Компрометируя власть, они надеются заставить Порошенко под давлением улицы согласиться на роспуск парламента, а в идеальном случае — и на собственную досрочную отставку. Они надеются перезагрузить систему и перехватить власть так, как перехватили её у Януковича. Они не понимают, что уже переворот, убравший Януковича, практически привёл к разрушению властной конструкции, обеспечивавшей украинскую государственность. Антипорошенковский переворот её добьёт», — отмечает Ростислав Ищенко.

Третья группа — это правые радикалы, необандеровцы, неофашисты, которые оказались, за небольшим исключением, не у дел. Из политики их технично выбросили, войны нет. «Социальные лифты» из неофашистской грязи в князи перестали работать, а угроза слива со стороны власти осталась. Соответственно, у них есть два варианта развития событий:

а) война и последующее (после очередного громкого поражения) обвинение Порошенко и правящей клики в предательстве и военный переворот;

б) военный переворот сразу, тем более что все необходимые для военного переворота фигуры уже на местах.

Так, организатор полка «Азов» Андрей Билецкий по-прежнему контролирует всю его деятельность. Более того, «Азов» создал свои подразделения в каждой области Украины: «Полк «Азов» формально входит в структуру Национальной гвардии Украины и является полицейским подразделением. Его в любой момент могут перебросить в любую точку Украины для подавления бунтов или … захвата власти — это не вызовет никаких конституционных проблем. А между тем на его вооружении находятся танки и тяжелая артиллерия. Уже сегодня структура «Азова» создается по «странным» лекалам. Ее местные ячейки формируются как квазиправительства на местах, способные по приказу перехватить власть в стране» — отмечает Юрий из Сум.

Однако за ним стоят еще более мощные фигуры: «Глава гражданского корпуса «Азов» Роман Зварыч. Сын эмигрантской семьи. Уроженец США. С 1979 и по конец 1980-х был секретарем главы ОУН Ярославы Стецько. Во времена Ющенко был смотрящим за американскими интересами на Украине в чине министра юстиции. Александр Турчинов. Предшественник Петра Порошенко и фактически главарь переворота в феврале 2014 года. После него он ушел на вторые роли и занял должность главы СНБО. Андрей Парубий. Мясник с Майдана и его комендант. По его приказу была убита «небесная сотня» и, по сути, созданы предпосылки для начала госпереворота в 2014 году. Сегодня он глава парламента, и в случае необъявления военного положения в стране по Конституции именно он заменит президента Украины в случае его недееспособности. При военном пути решения он сможет бездействием блокировать работу парламента. Как видим, и тут все готово, все те люди, которые уже совершили один госпереворот в Киеве, вышли из тени и заняли исходные позиции» — подчеркивает Юрий из Сум.

О том, что правые достаточно верно оценивают складывающуюся на Украине ситуацию, свидетельствует одно из последних заявлений Яроша: «На Украине вполне может реализоваться пессимистичный сценарий, в результате которого «незалежная» распадется на несколько квазигосударств». Говоря об этом, Ярош уточнил, что делает такие выводы, имея доступ к «определенной аналитике, которая предоставляется в СБУ и Совет национальной безопасности и обороны Украины». «Я знаю, что существует очень пессимистический сценарий, который дает нашей стране запас прочности до конца года. После этого — можем получить несколько квазигосударств на территории Украины».

Насколько можно судить о происходящем в этих рядах, в настоящее время они заняты развитием инфраструктуры на местах и приведением ее в боевую готовность. Срок готовности — осень текущего года.

Четвертая группа — это региональные элиты, которые уже все для себя решили. Пока держатся тихо, финансируют отживший свое Киев и потихоньку формируют устойчивые финансовые и политические основы региональной стабильности после падения центральной власти и начала разборок в Киеве. Типичный образец данной группировки — мэр Харькова Геннадий Кернес, который в апреле совершил весьма знаковый визит в Россию, где встретился со своим другом — с президентом Федерации спортивной борьбы России, олимпийским чемпионом Михаилом Мамиашвили. Разве может быть кто-то против встречи двух старых друзей? Конечно же, нет. Только маленький нюанс — Гепа показал всем политическим элитам на Украине свою новую крышу, и, судя по «реакции» в СМИ, которой просто не было, все это поняли без бурных обсуждений.

И если кто-то думает, что это Федерация спортивной борьбы, то тому надо поставить памятник еще при жизни. Борцы, как известно, люди серьезные, и если кто-то начнет вякать по этому поводу на Украине, то границы никому не помешают приехать и объяснить все, что надо по этому поводу. Только один нюанс имеется по этой встрече — если Гепа приезжал один и в персональном, так сказать, качестве, это один вариант развития событий. Но ведь Гепа мог приехать и не в персональном качестве, а в коллективном, как посланец от группы товарищей, чтобы получить индульгенцию… А тут еще и прямой эфир главы ДНР Захарченко с жителями Харьковской области. В общем, имеющий разум, да услышит. Киев проглотил и первое, и второе. И это говорит о многом.

На это политическое противостояние «панов» накладывается ухудшающаяся экономическая ситуация, которую Гройсман до конца года явно не спасет. Поэтому и Москва согласилась отложить слушания по украинскому долгу, так как падение украинского режима прямо сейчас и образование на ее границах Дикого поля с 35−40 миллионами голодных граждан — России крайне невыгодно. Чем позже — тем лучше, тем больше голов протрезвеет.

Соответственно, мы имеем два сценария развития событий. В первом из них ситуация начнет выходить из-под контроля Киева осенью, во втором — прямо сейчас после прямых обвинений Запада в государственном терроризме. Хотя возможен и такой вариант, что информация британских СМИ — это просто лишний поводок для Порошенко, чтобы знал, что будет с ним в случае отказа выполнять распоряжения хозяев, которые и привели его к власти. Лучший вариант для Москвы в данном случае (распад Украины на несколько квазигосударств) — это формирование в центральной и юго-восточной части бывшей Украины устойчивых финансово-экономических анклавов по границам нынешних областей, ориентированных на Россию, после чего на обломках Украины начнется сборка нового государственного образования. Тремя западными областями Украины пусть занимается Польша.