Баку требует вернуть тело солдата и критикует посещение Карабаха ереванской делегацией

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Азербайджана

С нарушения перемирия на линии соприкосновения огня 2 апреля тема карабахского конфликта все еще доминирует в азербайджанских СМИ. В начале недели МИД отреагировал на отказ Армении возвращать тело азербайджанского солдата. «Далекий от гуманизма режим в Армении, подвергая тела пыткам и физическому насилию, превращает их в объект мести и политических спекуляций. Подобные признаки насилия наблюдаются на возвращенных в последние дни телах военнослужащих», — цитирует Oxu.Az главу пресс-службы ведомства Хикмета Гаджиева.

Комментируя этот инцидент, руководитель исследовательского центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу пригрозил, что «если не дадут возможности забрать тела наших военнослужащих с поля боя, то азербайджанская армия может сделать это другим способом».

Политолог считает, что Ереван напрасно рассчитывает на поддержку России: «Да, Россия защитит Армению, но разместившихся в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях оккупантов она защитить не сможет». Баку в штыки воспринял посещение руководством Армении Карабаха 20 апреля, усмотрев в этом «еще один провокационный шаг, который служит еще большему обострению и без того тяжелой ситуации», передает AПA. «Это говорит о том, что за обострением ситуации на линии соприкосновения войск со 2 апреля и интенсивным нарушением режима прекращения огня стоит именно официальный Ереван», — заявил пресс-секретарь МИД Гаджиев.

Военные альянсы в Закавказье

19 апреля в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялась очередная встреча между представителями Азербайджана и НАТО в формате «28+1» Североатлантического совета, передает Trend.az. В ней участвовали члены министерства обороны, МИД, Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики и постоянного представительства АР при НАТО. Стороны обсудили цели партнерства в рамках документа «Процесс планирования и анализа» (ППА) и выполнение его задач, проблемы региональной безопасности, реформы в оборонной сфере и расширение кооперации по военной совместимости с блоком. 20 апреля делегация ВВС Азербайджана нанесла рабочий визит на Украину.

»Руководство нашей страны приняло решение углубить взаимодействие с Украиной по вопросам военно-технического сотрудничества, обмена опытом боевых действий и обсудить стратегии реагирования на террористические и военные угрозы современности», — отметил глава делегации, командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров, передает Minval.az.

Обострение конфликта в начале апреля проливает больше света на военные альянсы Баку, к которым готовы примкнуть исламские страны. «Если в вопросе решения нагорно-карабахского конфликта у Азербайджана не будет другого пути, то мы готовы оказать любую поддержку дружественной стране. Личный состав армии Пакистана не участвует в военных операциях на территории других стран. Но с согласия правительства Вооруженные силы Пакистана делают все необходимое для поддержки дружественных стран», — заявил председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сердар Аяз Садиг на первом Заседании спикеров парламентов стран Евразии. Его слова со ссылкой на АПА передает Oxu.Az.

Тем временем в Ереване прошло совместное заседание комиссий по обороне и безопасности парламентов Армении и России. В Баку обратили внимание на тот факт, что после встречи не было принято совместного заявления. «Российским депутатам пришлось выслушать множество демагогических высказываний относительно чувств солдатских матерей и гнева общественности. От них требовали заявить о недопустимости продажи оружия Азербайджану. Мол, США и Франция, как сопреды МГ ОБСЕ, ведь не продают оружие ни Баку, ни Еревану. После такой порции демагогии российские депутаты отказались подписывать заявление. Вместо этого они еще раз дали понять, что Москва продавала и будет продавать оружие Баку, потому что в противном случае Азербайджан все равно найдет, где его приобрести», — к такому заключению пришел портал Day.az.

«Московский план» для Карабаха и перспективы мирного решения конфликта

К концу недели состоялась еще одна встреча с участием Армении и РФ — визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Ереван 21 апреля. Проправительственное агентство Haqqin.az обеспокоено тем, что хоть и Лавров прибыл «не с пустыми руками» (слова пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой), но детали решения карабахской проблемы «не озвучены широкой общественности». Более тревожно даже не отсутствие деталей, а возможность привлечения Кремлем карабахских армян к переговорному процессу. На пресс-конференции в Ереване Лавров дал понять, что Бишкекское соглашение о мире 1994 г. имеет бессрочный характер и составляет основу перемирия.

Musavat напоминает, что «Бишкекский протокол — это договор о прекращении огня, заключенный, по сути, между Арменией вкупе с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном — с другой».

«Скорей всего, это означает, что Россия задумала применить к Карабаху донбасский вариант, то есть постарается вновь втянуть в переговорный процесс карабахских сепаратистов, тем самым придавая конфликту статус внутреннего, чисто азербайджанского, а не происходящего между Баку и Ереваном. Москва не случайно призывает стороны вернуться к соглашениям от 1994 и 1995 годов», — комментирует Haqqin. az.

Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж считает «московский план миной замедленного действия, заложенной под азербайджанскую государственность». Чтобы предотвратить «федерализацию» страны, нельзя допустить того, чтобы инициатива решения конфликта перешла к Кремлю, полагает глава аналитического центра «Восток — Запад» Арастун Оруджлу. «То, что США впервые заявили, что карабахская проблема должна решаться в ООН, дает нам новый важный рычаг для решения конфликта в свою пользу. Если эта проблема вернется под эгиду ООН, то это будет уже другой уровень ее решения. К тому же в ООН, да еще с учетом содействия исламских стран, Азербайджан всегда может рассчитывать на поддержку», — говорит эксперт.

Политический обозреватель Рауф Миркадыров уверен, что карабахское урегулирование должно подстегиваться извне вместо того, чтобы возлагать ответственность на конфликтующие стороны. Однако у США и России разные позиции в отношении Закавказья: «Главная проблема в том, что пока великие державы не пришли к согласию относительно раздела сферы интересов в регионе. Именно это препятствует заключению мира», — утверждает Миркадыров.

Его коллега Габиль Гусейнли считает, что Россия, как никогда, заинтересована в решении конфликта, что только ускорит мирный процесс. «Возвращение районов кажется уже реальностью, на повестке также предоставление Нагорному Карабаху временного статуса. Сейчас Россия мобилизовала все возможности для защиты своих интересов на Южном Кавказе. Мирный план Москвы рассчитан на удержание обоих государств в зависимом от себя положении. Вдобавок Россия мечтает о присоединении Азербайджана к Евразийскому союзу», — заявил Гусейнли агентству Axar.az.

Yeni Musavat: «Советник Путина раскрыл детали карабахского документа»

Пока МИД России не раскрывает подробностей разрешения карабахской проблемы, бакинские СМИ цепляются за любую «утечку информации». В качестве таковой было воспринято заявление советника президента РФ Сергея Маркова (В России советник с таким именем не существует в природе — ИА REGNUM). «В настоящий момент на столе переговоров имеется Казанская формула. … (Она) предусматривает передачу 5 или 7 районов вокруг Нагорного Карабаха без Лачинского коридора, демилитаризацию этих районов, возвращение беженцев, деблокаду Армении», — заявил он. Марков дал оптимистичный прогноз о скором начале переговоров и возвращении беженцев «уже в этом году».

Политолог Арзу Нагиев отмечает «основную роль» России в решении проблемы, но отдает должное силовому фактору, позволяющему «усадить агрессора за стол переговоров», передает оппозиционная Yeni Musavat. «Самое интересное заключается в том, что Армения и Россия предпринимают эти шаги после того, как Азербайджан продемонстрировал свою силу, а Запад, в основном США, сделал заявления в поддержку территориальной целостности нашей страны». — продолжает Нагиев. Его коллега Хикмет Гаджизаде видит в «московском плане» не больше, чем очередную и бесперспективную декларацию: «План России заключается в том, чтобы держать в кабале обе страны, Москва прилагает для этого много усилий. Продвигающие другие планы силы ничего не хотят предлагать, кроме бумаг».